Интернет-подонки продолжают оскорблять - Михеев показал, как разрушают наше общество

Оскорбления ветеранов не должны оставаться безнаказанными. И похоже, способ, как защитить их от нападок и клеветы, найден – отвечать за это обидчикам придётся рублём, и штрафы могут последовать многомиллионные. Эту важную тему в эфире "Первого русского" ведущая Елена Афонина обсудила с политическим обозревателем Сергеем Михеевым.

Елена Афонина: – Как вам кажется, насколько своевременна подобная мера и нужна ли подобная инициатива, подобные поправки, которые собираются внести в законопроект о защите исторической памяти?

Сергей Михеев: – Давно пора было это сделать. Всё это уже перезрело давно, ещё много лет тому назад следовало принимать меры. Я считаю, что это абсолютно неуважительное отношение к старшим, которое стало обычным в современной субкультуре, – является разрушительным для любого общества. Это ведёт к разрыву связи поколений, это тоже одна из технологий разрушения общества. Соплякам внушают, что они могут всё и они всё знают. Хотя на самом деле они ничего не знают, ничего не умеют и ничего не видели в своей жизни ещё, но при этом считают, что им можно старшее поколение поливать грязью. Это война глобального масштаба. Как раз глобалисты всех мастей, люди такого космополитического склада везде практически пытаются эти вещи размыть.

Они размывают традиционное общество, они хотят разорвать связь поколений для того, чтобы уничтожить историческую память, чтобы вот это стадо молодое, у которого нет ни родины, ни убеждений, стало орудием достижения собственных целей.

И они к этому идут. Любое общество должно уметь себя защищать.

А у нас, к сожалению, культивируется пренебрежительное, оскорбительное, уничижительное отношение к старшим вообще, и к ветеранам в частности. Меня удивляет, как в головах этих юных людей оскорбительные тезисы уживаются с разговорами, что они "за простой народ". А вот тебе конкретные старики, которые вынесли на своих плечах тяжёлую жизнь. Они работали, некоторые из них воевали. Они прошли через большое количество испытаний. Они вас, дураков, вырастили, на свою голову. Кого ты защищаешь, если ты их оскорбляешь? О ком ты говоришь, когда говоришь: я за простой народ? За какой конкретно простой народ? Если тех самых простых людей, которые всю жизнь прожили, работая честно, ты оскорбляешь?

И уважение младших к старшим – основа стабильности общества. Мы находимся на телеканале Царьград, и невозможно не вспомнить слова из Библии: "Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и злословящий отца или мать смертью да умрёт". Понятно, что и отец, и мать имеют свои обязанности по отношению к детям, но и дети имеют обязанности по отношению к родителям. Это не значит, что кто-то должен с кем-то беспрекословно соглашаться. Это означает уважение и почитание, способность выслушать. И даже если у тебя другая точка зрения, высказывай её в рамках приличий аргументированно.

Что касается непосредственно оскорблений ветеранов войны. Их и так осталось слишком мало. Надо понимать, что оскорбление в отношении героев войны – конкретная диверсия, это попытка плюнуть в историческое прошлое, попытка оспорить и подвиг этих людей, наши победы в прошлом. А значит, работа на тех, кто говорит: у России вообще нет никакого прошлого, а только сплошные преступления, неудачи, неуспехи. Вы вообще абсолютно никому не нужный народ. Поэтому хорошо было бы, чтобы вы сами застрелились и чтобы вас не было. Или, в крайнем случае, сдались бы на милость победителям. Когда мы не замечаем подобных оскорблений, мы способствуем тем, кто переписывает историю, чего допускать нельзя. И если мы этим людям с пониженной социальной ответственностью позволяем издеваться над стариками, ветеранами войны, мы тоже позволяем переписывать историю.

Большинство из нас не представляет, как было тяжело во время этой войны. Там даже просто человек, который выжил, не воюя, перенёс столько, сколько многие из нас за всю жизнь не переносят. Я уж не говорю о тех, кто воевал. Необязательно было быть Героем Советского Союза. Было настолько тяжело, настолько невыносимо, настолько несопоставимо с сегодняшним днём, что сам факт того, что человек пережил, всю жизнь работал на эту страну, и на тебя в том числе, является достаточным для уважения.

Что ещё очень важно. Мы, конечно, правильно делаем, вводим штрафы. Но я бы вот о чём ещё вспомнил. Надо же понимать, что это пренебрежительное отношение к этим людям воспитывается не только разными интернет-подонками, лидерами несистемной оппозиции. А оно, к сожалению, воспитывается и сомнительными учебниками истории, которые выпускают на государственном уровне. Оно воспитывается разными книжками, в которых откровенная ложь перемешана с какой-то полуправдой, а нас при этом сравнивают с нацистским режимом. Оно основывается на всяческом обливании грязью всей нашей истории, начиная от её истоков и заканчивая сегодняшними днями. Разные Познеры будут нам давать советы, какую веру выбирать (отсылка к высказыванию журналиста Владимира Познера о "худшей религии" – Православии – ред.). Он сам, говорит, атеист, но считает, что Православие – это неправильно. И это тоже плевок на самом деле и в ветеранов, и в людей старшего поколения и так далее.

– Вот вы говорите про учебники и так далее. А театры, простите меня? Один из сибирских театров на государственные деньги пригласил режиссёра из Москвы, чтобы он поставил спектакль о войне, но про голых. Вот это что? Это оскорбление? Это попадает под эту статью?

– Я считаю, что это должно попадать. Будет или не будет – другой вопрос. Потому что невозможно так называемыми "творческими поисками" прикрывать откровенное хамство, ёрничество и издевательство. А это и есть издевательство: вы хотите спектакль про войну на патриотическую тему – ну, будет вам про войну. Я думаю, что эти вещи по крайней мере не должны финансироваться государством.

– Есть и ещё один вопрос: должны ли приравнять к действию статей этого закона, если он будет принят, всех ветеранов всех войн или только Великой Отечественной?

– Я считаю, что это должно быть сделано в отношении всех ветеранов всех войн, потому что есть такая вещь, как оскорбление. Я не считаю, что мы должны во всём соглашаться с ветеранами. Например, у вас прадед какой-нибудь воевал, а он, например, сталинист упёртый. А вот вы, к примеру, против сталинских репрессий. Вы имеете право сказать ему: я против этого. Я это не поддерживаю. Или что-то в этом роде. Но это не означает оскорбление. Вот что важно. Ведь грань между оскорблением, между ложью, клеветой и несогласием достаточно чёткая. Можно быть совершенно несогласным, например, сказать: а я считаю, что ввод наших войск в Афганистан был неправильным. И вы имеете право на такую точку зрения. Но оскорбление – это совершенно другая вещь. Это переход за эту грань. Вы эмоционально унижаете человека, при этом поливаете грязью и оскорбляете память всех, кто абсолютно честно отдал свою жизнь за защиту своего Отечества. Поэтому здесь очень важно понять: речь идёт не о какой-то жёсткой цензуре, а об откровенном оскорблении, унижении и клевете.

