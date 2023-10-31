Что немцы сделали с надписями советских солдат на Рейхстаге

Разрушенный Рейхстаг Весной 1945-го года взятый штурмом Рейхстаг, здание германского парламента, советские солдаты видели как главный символ поверженного нацизма. Над которым и водрузили Красное знамя Победы.Разрушенный Рейхстаг

Хотя по сути ничего особого нацистского тут давно не было — Гитлер ненавистный ему немецкий парламент де-факто разогнал еще до войны. И по сути Рейхстаг к 1945-му году уже представлял скорее большой госпиталь. Однако именно на стенах сего роскошного здания считали своим долгом расписаться все советские солдаты, дошедшие до Берлина. Замечательное стихотворение Маршака по сему поводу

Надписи покрывали буквально все стены Рейхстага — порой до такой высоты, что вообще неясно, как туда наши ребята добирались. Но что же стало с этими автографами сейчас, спустя уже почти восемь десятилетий?

На самом деле, надписи внутри Рейхстага остались до сих пор. Даже после капитальной реконструкции здания, начатой еще в 1954-м.

Автору сих строк лично довелось увидеть их лет десять назад при посещении с экскурсией коридоров парламента Германии. Кстати, здание сегодня вполне функционирующее — после захвата ФРГ восточной Германии сюда из Бонна в начале 1990-х перебрался западногерманский парламент Бундестаг. Экскурсия, кстати, была весьма специфичная. Только по предварительной записи через интернет. И лишь на немецком языке — то бишь, подразумевается, что только для граждан Германии же.

Гид тогда вкратце рассказал о тех самых надписях. При тотальной реконструкции Рейхстага уже в 1990-е планировалось оные полностью убрать. Однако российское посольство в Берлине смогло добиться их сохранения. Немцы убрали только надписи на наружных стенах, и наиболее похабные внутри. Кстати, в вопросе определения похабства помогала особая языковая комиссия, в состав которой входили и российские дипломаты. Оставшиеся надписи, числом около 160 штук, можно найти в галерее вокруг зала пленарных заседаний и на первом этаже здания. Немцы их даже покрыли ради пущей сохранности особым составом. И они довольно гармонично вписались в общий интерьер восстановленного Рейхстага.

И да, тут внимательно бдит охрана — говорят, периодически гости из России пытаются новые автографы здесь оставить. :)

Видны и следы от пуль, снарядов, осколков. За Рейхстаг ведь шли тяжелейшие бои. Впрочем, сегодня среди немцев немало сторонников полностью убрать эти надписи, потому что там мол, все равно оскорбления и ругательства проскакивают. Вот такие зеленые человечки в обновленном Рейхстаге, кстати, символизируют его «отмывание» от прошлого. В том числе, от оставшихся надписей советских победителей, тоже наверно… Интересно, что мелькают тут надписи и от солдат союзники — янки и англичане тоже успели расписаться. Видимо, еще летом 1945-го сделаны были, пока Берлин окончательно не поделили на Западный и Восточный.