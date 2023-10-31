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  • Лев Сивохин
    Нельзя просто так перечеркнуть историю и  Сталин вернется.Что немцы сделали...
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    Немцы хоть какие то надписи да оставили,а у нас памятник Сталину не хотят ставить! А если ставят,то целый круг ада ну...Что немцы сделали...

Что немцы сделали с надписями советских солдат на Рейхстаге

Весной 1945-го года взятый штурмом Рейхстаг, здание германского парламента, советские солдаты видели как главный символ поверженного нацизма. Над которым и водрузили Красное знамя Победы.Что немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеЧто немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеРазрушенный Рейхстаг

Хотя по сути ничего особого нацистского тут давно не было — Гитлер ненавистный ему немецкий парламент де-факто разогнал еще до войны. И по сути Рейхстаг к 1945-му году уже представлял скорее большой госпиталь.Что немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеОднако именно на стенах сего роскошного здания считали своим долгом расписаться все советские солдаты, дошедшие до Берлина.Что немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеЗамечательное стихотворение Маршака по сему поводу

Надписи покрывали буквально все стены Рейхстага — порой до такой высоты, что вообще неясно, как туда наши ребята добирались.Что немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеНо что же стало с этими автографами сейчас, спустя уже почти восемь десятилетий?

На самом деле, надписи внутри Рейхстага остались до сих пор. Даже после капитальной реконструкции здания, начатой еще в 1954-м.

Автору сих строк лично довелось увидеть их лет десять назад при посещении с экскурсией коридоров парламента Германии. Кстати, здание сегодня вполне функционирующее — после захвата ФРГ восточной Германии сюда из Бонна в начале 1990-х перебрался западногерманский парламент Бундестаг.Что немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеЭкскурсия, кстати, была весьма специфичная. Только по предварительной записи через интернет. И лишь на немецком языке — то бишь, подразумевается, что только для граждан Германии же.

Гид тогда вкратце рассказал о тех самых надписях. При тотальной реконструкции Рейхстага уже в 1990-е планировалось оные полностью убрать. Однако российское посольство в Берлине смогло добиться их сохранения. Немцы убрали только надписи на наружных стенах, и наиболее похабные внутри. Кстати, в вопросе определения похабства помогала особая языковая комиссия, в состав которой входили и российские дипломаты.Что немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеОставшиеся надписи, числом около 160 штук, можно найти в галерее вокруг зала пленарных заседаний и на первом этаже здания. Немцы их даже покрыли ради пущей сохранности особым составом. И они довольно гармонично вписались в общий интерьер восстановленного Рейхстага.

И да, тут внимательно бдит охрана — говорят, периодически гости из России пытаются новые автографы здесь оставить. :)

Видны и следы от пуль, снарядов, осколков. За Рейхстаг ведь шли тяжелейшие бои.Что немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеВпрочем, сегодня среди немцев немало сторонников полностью убрать эти надписи, потому что там мол, все равно оскорбления и ругательства проскакивают.Что немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеВот такие зеленые человечки в обновленном Рейхстаге, кстати, символизируют его «отмывание» от прошлого. В том числе, от оставшихся надписей советских победителей, тоже наверно…Что немцы сделали с надписями советских солдат на РейхстагеИнтересно, что мелькают тут надписи и от солдат союзники — янки и англичане тоже успели расписаться. Видимо, еще летом 1945-го сделаны были, пока Берлин окончательно не поделили на Западный и Восточный.

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