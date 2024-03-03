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Фестиваль «Живи на Байкале» в Листвянке

2 марта 2024 года в Листвянке стартовал десятый юбилейный фестиваль «Живи на Байкале».

Программа была рассчитана на целый день.

С 12:00 до 20:00 на льду Байкала гостей ждуали концерт, гастрономический фестиваль, выступления фигуристов ледового театра «Байкал Айс», чемпионат по валенкоболу (футбол на льду в валенках),номера вокальных ансамблей и танцевальных коллективов, детские интерактивы.

А после заката — яркое лазерное шоу на фонтане прямо из замерзшего Байкала!

***

Впервые в рамках фестиваля «Живи на Байкале» проводится международный конкурс ледовой скульптуры. Мастера из пяти стран (Китай, Монголия, Казахстан, Беларусь, Россия) работают над 10 скульптурными композициями изо льда.Кроме конкурсных скульптур, на льду Байкала установили большой ледовый городок — каток, горки, лабиринты, качели, аттракционы для детей, ярмарка, аллея ресторанов. Городок работает до 8 марта 2024 года. Посещение бесплатное.

IRK.ru в рамках международного фестиваля ледовых скульптур «Живи на Байкале» запускает конкурс!
С 24.02.2024 по 07.03.2024 голосуй за ту ледовую скульптуру, которая кажется тебе лучшей в этом году на фестивале. Ставь лайк и жди результаты! Итоги подведем 8 марта 2024 года.

Международный фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» проходит в Листвянке с 15 февраля по 8 марта. В рамках мероприятия на поверхности озера создадут каток, детскую площадку с горками и каруселями, разместят ярмарочные локации, ресторан и сцену.

10 конкурсных работ международного конкурса ледового искусстваОтражение галактикиАнгараДракон - защитник священной водыПеснь о БайкалеМать - ОкеанДары седого БайкалаЗарождениеПонедельник - день ЛуныМузыка БайкалаВоззвание

https://www.irk.ru/afisha/sport/20240302/60393/
https://www.irk.ru/contests/fest/
https://live-on-baikal.ru/
https://live-on-baikal.ru/ledfest2024

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