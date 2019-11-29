«Если враг не сдается — его уничтожают» — Максим Горький идеолог репрессий?

15 ноября 1930 года в газетах «Правда» и «Известия» выходит статья писателя Максима Горького. Хлесткий заголовок которой, стал крылатой фразой и так вошел в историю.

Любопытно, что в советское время фразе не придавали особого значения. Однако, прошли годы, текст статьи и исторический контекст основательно подзабылись, что в 90-е дало основания для многочисленных спекуляций. Новости СМИ2

«Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод, кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями, — против нас всё, что отжило свои сроки, отведённые ему историей, и это даёт нам право считать себя всё ещё в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод: если враг не сдаётся, — его истребляют».

Действительно, по времени выхода статья совпала со знаменитым «делом Промпартии», когда судили группу высокопоставленных инженеров по обвинению во вредительстве. Однако двумя годами ранее в 1928 уже было похожее «дело об экономической контрреволюции на Донбасе», когда руководители угольной промышленности обвинялись в саботаже. И, если в 1928 году основные обвиняемые были расстреляны, то в 1930 многих помиловали. Почему-то в 1928 году руководству страны не потребовалось оправдываться, привлекая великого писателя.

В мае 1928 года Горький после 7 лет эмиграции вернулся в Союз и совершил путешествие по стране. Писатель совершил пятинедельную поездку по стране. Во время поездки ему показывали достижения СССР, больше всего писателя восхитила организация труда и чистота. Впечатления от поездки нашли своё отражение в цикле очерков «По Союзу Советов». В 1929 году, все еще живущий заграницей, Горький вновь приезжает СССР. На этот раз писатель посещает Соловецкий лагерь особого назначения, о чем пишет очерк «Соловки», в котором в положительном свете рассказано о тюремном режиме и перевоспитании заключенных.

В публицистических работах того периода писатель размышляет о сложностях, с которыми столкнулось государство, в процессе построения нового мира. Несмотря на это, он уверен, что страна движется в правильном направлении. Статья, вышедшая 15 ноября в «Правде», посвящена именно проблеме построения нового социалистического общества и прививания новой социалистической культуры.

«...Для создания нового мира, новых условий жизни необходимо:

Уничтожить деление людей на классы, уничтожить всякую возможность эксплуатации меньшинством трудовой и творческой энергии большинства;

Разоблачить ядовитую ложь религиозных и национальных предрассудков, которые разъединяют людей, делая их непонятными, чужими друг другу;

Вытравить из жизни трудящихся все воспитанные вековым рабством дикие и грязные бытовые навыки».

Вряд ли в призыве к вытравливанию «диких и грязных бытовых навыков», к борьбе с разъединяющими религиозными и национальными предрассудками можно разглядеть стремление к развязыванию репрессий. До основного витка которых, кстати, Горький не дожил.

Заканчивается статья также темой внешних, а не внутренних врагов:

«И, если, окончательно обезумев от страха перед неизбежным будущим, капиталисты Европы всё-таки дерзнут послать против нас своих рабочих и крестьян, необходимо, чтобы их встретил такой удар словом и делом по глупым головам, который превратился бы в последний удар по башке капитала и сбросил его в могилу, вполне своевременно вырытую для него историей».

Новую жизнь фразе «Если враг не сдается — его уничтожают» дал Иосиф Сталин, однако здесь крайне важен контекст. В приказе номер 55 от 23 февраля 1942 года, обращаясь к красноармейцам и краснофлотцам, командирам и политработникам, партизанам и партизанкам, Сталин писал:

«Война есть война. Красная Армия берёт в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь. Красная Армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить нашу Родину. Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: „Если враг не сдаётся, — его уничтожают“».

Очевидно, что прежде чем обвинять Максима Горького (и других исторических персон) в излишней кровожадности, хорошо бы внимательно ознакомиться с полным текстом произведения и хотя бы приблизительно представлять исторический контекст.

https://vk.com/wall-144904445_195340