Топят наши танкеры. Так это уже было в 1937, подвиг капитана Комсомола

Тут народ удивляется как это принялись топить наши мирные танкеры. Уже три штуки, вроде, атаковано. Официально никто не признаётся, но очевидно же, торчат за этим ручки наших соседей и их британских хозяев. Так ничего удивительного, корабль под британским флагом уже топил советский мирный сухогруз. Было это в декабре 1936 года, до Великой Отечественной оставалось всего пять лет.

Даже песня была о гибели теплохода «Комсомол» - Теплоход страны моей любимой вёз руду к бельгийским берегам. Называется по морскому праву такое незатейливо – пиратством. Что тогда, что сейчас.

Ну давайте так, официально СССР против фашистов генерала Франко не воевал. Но помогать – помогали, и мирными грузами, и военной техникой. Да и большинство будущих героев Великой Отечественной в Испании добровольцами отметились.

И да, первые грузы, которые сквозь кольцо блокады привёз нашим республиканским друзьям в Испанию «Комсомол», были совсем не мирными. Первым же рейсом теплоход доставил в Испанию полсотни лёгких танков Т-26.

С танками ехали и наши добровольцы под командой Семёна Кривошеина. Да-да, будущего легендарного танкового командира. Это он потом будет за шкирку выбрасывать Гудериана из Бреста.

Хотя по замыслу корабль был совершенно мирный. Нашей постройки, свеженький, только в 1932 году спустили на воду в Ленинграде. Возил гражданские грузы на линии Ленинград-Одесса.

Не сказать, чтобы большой. Максимальный объём груза всего шесть с половиной тысяч тонн. Тихоходный, в рекордных замерах разгонялся до одиннадцати узлов. Зато с большим запасом хода, мог одолеть десять тысяч миль, четверть экватора, на минуточку.

В Испанию «Комсомол» успел сходить пять раз. Испанские товарищи за военную помощь благодарили от души. У Льва Кассиля есть любопытный рассказ. Да он сам тогда в Валенсию прибыл на том самом теплоходе.

В тот раз в благодарность за помощь испанцы для советских друзей устроили футбольный матч под бомбами. Играли «Валенсия» и «Барселона». Первый почётный удар по мячу доверили капитану «Комсомола» Георгию Мезенцеву. После матча игроки обеих команд взяли винтовки и отправились бить фашистов на фронт.

«Комсомол» был не одинок. За время Гражданской в Испании истории насчитали 51 рейс наших кораблей. И вот в декабре 1936 года испанские, итальянские и германские фашисты открыли против советского гражданского флота натуральные боевые действия.

«Комсомол» стал первой жертвой фашистов. Шёл он в этот раз вовсе не с военным грузом. Да и не в Испанию вовсе, если так-то. Корабль шёл из грузинского Поти в бельгийский Гент. Вёз марганцевую руду. Сугубо мирное судно.

А дальше начинаются чудеса. В море наш корабль останавливает крейсер итальянских фашистов. Но почему-то под британским «нейтральным» флагом. Англичане, как бы, и ни при чём. Но даже тогда топить его побоялись.

На следующий день к месту подходит уже испанский крейсер «Канариас». Он начинает обстреливать наш корабль и требует от команды сдаться в плен.

После этого наш теплоход расстреливают из корабельных орудий. Прямо на глазах экипажа советский корабль затонул.

Пленный экипаж генерал Франко тут же приговаривает к смертной казни. Впрочем, опасаясь реакции Сталина, приговор заменяется на тридцать лет тюрьмы. Но экипажу об этом не сообщают.

Наших моряков держат в застенках, издеваются. Несколько раз выводят на фальшивые расстрелы, чтобы сломить их волю.

В 1937 году по дипломатическим каналам удалось освободить часть команды. Остальные смогли вернуться в Союз только спустя три года. Да, это бандитизм в чистом виде. Ни по одному закону задержание мирного экипажа оправдано быть не могло.

Что показательно, после освобождения трое вполне мирных моряков - Титаренко, Подгорецкий и Фомин - пошли воевать за Мадрид как добровольцы двенадцатой интербригады. А штурман Дымченко пошёл на службу в военный флот.

Оказался нешуточный подвиг и у капитана потопленного «Комсомола». Почти сразу после освобождения ему поручают довести через половину шарика из Одессы в Петропавловск Камчатский пароход «Харьков». Который с буксиром «Тайфун» притащили через десяток морей здоровенный плавучий док с двумя лихтерными баржами и двумя катерами внутри.

Что характерно, буквально за пару месяц до этого «Харьков» был самым длинным пароходом мира. Как шутили моряки, корма в Севастополе, нос в Константинополе. Так и было.

Пароход-то затонул у берегов Турции и был разорван надвое о подводный хребет. И вот одна часть была поднята и отбуксирована в Севастополь, а вторая осталась на ремонте в Стамбуле. После чего пароход в Севастопольском доке склепали из двух частей обратно. Совершенно уникальная работа! И после такого разорванный надвое пароход пошёл в рекордный рейс через половину планеты! Потрясающе же! И да, во главе похода капитан затопленного фашистами «Комсомола».

Пиратство фашистов на морях на этом не закончилось. Было потоплено ещё три мирных советских корабля, а ещё шесть фашисты просто захватили себе как призы. Это пока дипломаты писали оскорблённые ноты и выражали озабоченность. Примерно как сегодня.

А ведь на дворе был относительно мирный 1937 год. СССР, напомню, ни с кем официально тогда не воевал. Да и фашисты ещё нас побаивались, хотя пиратством занимались.

Знаете когда это кончилось? Прям разом, внезапно. Когда товарищ Сталин сделал официальное заявление. Что отныне любой корабль, посягнувший на мирный советский пароход, будет утоплен советскими боевыми кораблями. Какой бы флаг они не напялили на мачту, хоть итальянский, хоть английский.

И как к бабушке сводили. Пиратские нападения на советские сухогрузы моментом прекратились. А танкеры «теневого флота» будут, сдаётся мне, увы, тонуть и дальше. Что крайне печально. Зато дипломатических бумаг будет много, с озабоченностью.

А та старинная песенка из 1937 года про погибший теплоход «Комсомол» заканчивалась так:

На земле, в морях и океанах

Будет день, мы верою полны.

Мы пройдём победным ураганом

И рассеем призраки войны!

За тебя, товарищ мой,

За советский флаг

Враг ответит головой

В будущих боях!

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/topyat-nashi-tankery-tak-eto-uzhe-bylo-v-1937-podvig-kapitana-komsomola.html