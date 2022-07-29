Почему нам выгодно затягивание СВО на Украине? Часть 2

Евгений Ермилов

Здравствуйте, товарищи!

Продолжаем развивать одну, на мой взгляд, интересную гипотезу по поводу сознательного затягивания Россией сроков СВО на Украине.

В прологе материала ещё раз акцентирую внимание читателя на главной идее статьи:

УКРАИНА – НЕ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ РОССИИ В ЭТОМ КОНФЛИКТЕ. ИДЁТ ПРОТИВОСТОЯНИЕ С СИСТЕМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ВОЕННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, СЛОЖИВШИХСЯ В МИРЕ. УКРАИНА – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРУШЕНИЯ СЛОЖИВШЕГОСЯ КОЛОНИАЛЬНОГО МИРОПОРЯДКА. ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ УСИЛИЙ, КАМЕШЕК, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЕТ ЛАВИНУ.

Ну что? Поехали…

Колониальная система, реализуемая, неким абстрактным коллективным Западом, несколько тысячелетий имеет достаточно большой запас прочности.

В случае если какое-либо государство пытается бросить вызов СИСТЕМЕ, оно просто выбрасывается из общего контура и превращается во что-то сюрреалистичное. Этакие государства – миражи: Северная Корея, Ливия, Иран, Сирия, Венесуэла, Куба. Вроде бы и есть на политической карте мира, а судя по роли в масштабах планеты – и нет их.

Появилась необходимость в ресурсной базе – предпринимается попытка подчинить. Не получилось? Опять забыли. Это концепция – стран-изгоев.

Так вот, Россию «забыть» не получилось.

Слишком велика страна, слишком важна наша ресурсная база, слишком активно из-за вышеперечисленного Россия влияет на другие страны региона и мира.

И если в информационном поле перекрыть нам кислород почти получилось, то в политическом сегменте пока патовая ситуация - идёт активная борьба (высылка послов, членов дипломатических миссий, бойкот в ООН). А в экономическом плане – нет. В военной отрасли – тем более.

РФ достаточно глубоко интегрировалась в СИСТЕМУ за эти годы. А для СИСТЕМЫ гораздо опаснее внутренние смутьяны, чем изгнанные страны. Бунт на корабле – главная угроза. Если противостоять странам-изгоям они научились, то внутренние девиации гарантировано «сносят» установленный миропорядок.

Значит: если изгнать - не получилось, необходимо - уничтожить. Показателен пример с восстанием Спартака в Древнем Риме. Этот бунт рабов мог вполне привести к уничтожению Империи. Именно поэтому на его подавление были брошены лучшие силы. Были оголены внешние фронты для достижения победы над внутренним противником.

А вот теперь к Специальной Военной операции на Украине.

Западом эта страна использовалась как плацдарм для уничтожения России.

Россией эта страна используется для слома Западной системы.

Уникальность Украины (погрею душу хохлопатриотам) состоит в её особом значении для двух противоборствующих лагерей:

Для Запада – это наконечник копья СИСТЕМЫ, который должен был сокрушить Россию.

Для России – уничтожение украинского режима нанесение одномоментного, локализованного по месту и времени смертельного удара по экономическому, военному и русофобскому столпам СИСТЕМЫ.

Запад всё поставил на карту, ввязавшись в авантюру с Украиной.

Россия всё поставила на карту выйдя в одиночку на этот геополитический ринг.

Цена победы или поражения слишком велика для каждой стороны.

Нашим козырем является явное отупение западных элит, их неспособность просчитать в полной мере цену своего поражения на Украине. Они ошибочно считают, что даже проиграв битву с нами на Украине, в Европе, они смогут стабилизировать экономические, военные и политические процессы в своих странах.

Тридцать лет абсолютно спокойного доминирования привели к тому, что проводники СИСТЕМЫ разучились противостоять внезапно возникающим угрозам. Это как выставить заслуженного боксёра с тридцатилетним перерывом на ринг против молодого, не сильно титулованного и опытного, но очень резвого противника. Что сможет противопоставить молодости заплывший жиром чемпион минувших дней?

Главное:они не учитывают эффекта домино, который возникнет в мире после их ухода из Европы. Появится (уже появился) целый ряд стран, которые будут выходить из-под влияния СИСТЕМЫ, вливаясь в другие образования (БРИКС, ОДКБ и так далее).

И в конечном итоге старая СИСТЕМА сама станет изгоем в складывающейся НОВОЙ СИСТЕМЕ.

Но процесс этот не одномоментный. Требуется достаточно длительное время. Такие глобальные изменения невозможно провести сразу. Требуется время. Но самое главное – ни в коем случае нельзя дать возможность СИСТЕМЕ вернуться к её привычным алгоритмам работы.

Мы достаточно сильно увязли в этом либеральном демократическом болоте. Нам самим, в первую очередь, крайне тяжело даётся выход из СИСТЕМЫ. Есть риск, что нас засосёт обратно. Сторонников западной СИСТЕМЫ за тридцать лет, в стране появилось очень много. Они глубоко интегрированы во все институты власти России и не мыслят для себя другой жизни, кроме как в либерально-демократическом лоне Запада.

Если бы мы быстро завершили СВО на Украине, Запад перешёл бы к давно отработанному сценарию действий: санкции, политическое давление, заигрывание с элитами России, навёрстывание отставания в военном секторе.

Вспомним, опять же, присоединение Крыма. СИСТЕМА забуксовала не на долго, перестроилась и всё стало для неё как обычно, а для нас – хуже. Пошла игра по её правилам. Против нас применили стандартный набор воздействия – кризис власти, санкционное давление, внешне политический беспредел, раскачивание страны изнутри.

Если прекратить СВО сейчас, то проводники СИСТЕМЫ в нашей стране (экономисты, либералы, политики, культурные деятели, научные работники) получат реальный шанс вернуть всё «на круги своя». Их влияние нельзя недооценивать.

И мы, по итогу, будучи серьёзно ограничены в правах и возможностях, останемся частью СИСТЕМЫ. А заодно и все остальные страны, которые нам поверили и сегодня гласно или не гласно поддерживают нас. Кто-то будет уничтожен как Югославия, где-то проведут смену режимов, кого-то купят…

Поэтому чем дольше идёт СВО, тем лучше для нас. Мы проходим «ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА», заставляя СИСТЕМУ всё активнее и активнее во вред себе выталкивать нас из своей среды, делая невозможным нашу повторную интеграцию.

Немного похулиганю. Включу в статью пост любимой группы.

Думаю, для того, чтобы выдрать нас из мировой экономики можно было только «с мясом», и был в своё время запущен процесс вхождения всеми правдами и неправдами в ВТО, ОПЕК и т.д. Как сказал в своё время Владимир Путин: «Процесс внедрения в банду прошёл успешно». А теперь взрыв изнутри.

Кроме того, продолжающаяся СВО приводит к смене русофобских режимов в Европе, а в перспективе и в США. Что это, как не мягкая сила в борьбе с новой формой фашизма? Борис Джонсон, Марио Драги, Валдис Домбровскис… Кто ещё? Думаю, список будет увеличиваться. На очереди Шольц, Макрон. А там, глядишь, и очередь «спящего Джо» подойдёт. Пока что на освобождающиеся посты придут новые русофобы. Но время, проблемы в экономике, всё равно приведут к приходу лояльных нам руководителей.

СИСТЕМУ лихорадит, она мечется в поиске выхода из складывающейся ситуации и методом проб и ошибок придёт к нужному нам решению.

Есть ещё плюсы затягивания СВО и весьма значимые. Многие являются частными фрагментами описанных выше симптомов слома СИСТЕМЫ:

Расширение рублёвой зоны, переход на взаиморасчёты в национальных валютах с рядом стран.

Расширение международного сотрудничества в рамках БРИКС, ОДКБ.

Международная кооперация с дружественными нам странами (иранские беспилотники, к примеру).

Локализация производства критически важных направлений в России.

Пока Запад лихорадит, это создаёт предпосылки ко внутри протестным настроениям в странах СИСТЕМЫ, которые. в случае необходимости, можно и подогреть.

Мы утилизируем старую военную технику и боеприпасы, вырабатываем концепции разработки и применения новых образцов. Отсеиваем кое-что из нового, применение которого нерентабельно и нецелесообразно.

Проводится демилитаризация и денацификация Европы на территории Украины.

Набирает обороты масштабная кадровая чистка среди чиновников всех уровней, военных, руководителей в системе культуры, образования и здравоохранения.

В условиях ограничения доступа к технологиям мы начали получать доступ к новейшим военным технологиям Запада. Это происходит путём захвата, покупки иностранных вооружений на Украине. Пусть наши оружейники в них ничего нового и перспективного не обнаружат, но их изучение позволит определить направление инженерной мысли ВПК Запада, концепцию развития.

Происходит выдвижение нового поколения управленцев, командного и рядового состава в Армии, деятелей культуры, образования и так далее во всех сферах жизни Общества.

Итог: если мы достаточно быстро завершим СВО на Украине, многие из начатых положительных процессов (если не все), потеряют динамику. А возможно, мы опять откатимся на исходные позиции взаимоотношений с западной системой (в лучшем случае), станем её частью или будем уничтожены.

Такие вот у автора появились соображения.

https://zen.yandex.ru/media/id...