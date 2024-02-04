«Три раза танки противника утюжили окоп». Подвиг бронебойщика Павла Баннова на Курской Дуге «Смотрю, танк на меня прямо идет в лобовую. А в лоб его подбить уже нельзя. Я зарылся в свой окоп и танк прямо надо мной прошел. А когда прошел я подскочил, ружье направил, и когда танк отошел метров на пятьдесят, я его подбил» - так описывал бой на Курской Дуге бронебойщик Павел Баннов.

Баннов Павел Илларионович, родился в марте 1917 в с. Новодесятниково Кяхтинского района Бурятской АССР в семье крестьянина. Отец Павла, Илларион Климович Баннов, глава большой старообрядческой семьи, поддерживающей свои религиозные традиции, имел крепкое хозяйство и семь рослых, физических сильных сыновей.

Детям были привиты трудолюбие и прилежание, вложены упорство и твердая воля. С малолетства дети познали тяжелый земледельческий труд хлебороба и охотничью сноровку.

Он попал на передовую в феврале 1942 года. Изначально Павел Илларионович воевал командиром отделения автоматчиков в составе 79-й танковой бригады. Он должен был вместе с боевыми машинами участвовать в наступательных боях. Сержант Баннов особенно отличился в феврале 1943 года. Вот что было написано в советских документах:

«Во время боя за село Волочь товарищ Баннов нашел засевшего немецкого офицера в скирде соломы и передал его командованию… При атаке противником д. Лазарево т. Баннов, не вставая с танка, своим огнем из автомата уничтожал немецких оккупантов.

При форсировании танком реки Немед тот застрял в реке, отделение сержанта Баннова под под сильным артиллерийским и минометным огнем в 200 метрах от противника своевременно оказало помощь засевшему танку, и он смог выполнить поставленную задачу».

В этих боях Павел Илларионович заслужил медаль «За отвагу». Впереди его ждали тяжелые бои на Курской Дуге. К лету 1943 года Баннов получил новую специальность – он стал бронебойщиком. На тот момент большинство немецких танков уже не поражались из противотанкового ружья даже в борт – немцы массово навешивали дополнительные экраны, которые снижали пробитие пули. А новые «Тигры» и «Пантеры» изначально имели хорошую броню. Шансов уцелеть в ходе танковой атаки у бронебойщика было мало.

Расчет противотанкового ружья Баннова вступил в бой 7 июля 1943 года. Ему удалось подбить 2 немецких танка. Бронебойщик умело выцеливал слабые места: смотровые лючки, гусеницы. Атака была отбита.

Через 3 дня Баннова ждал новый бой. На подходе к советским окопам Павел Илларионович подбил 2 танка. Вскоре противник засек позицию бронебойщика и накрыл ее ответным огнем. Баннов успел спрятаться в окоп и остался цел.

Однако немецким танкам удалось выйти на советские позиции. Одна из боевых машин прошла прямо над бронебойщиком. Боец не растерялся и поразил ее в корму.

Всего в тот день за 2 немецкие атаки Баннов подбил 6 танков! Кроме того, он был ранен в плечо и спину, но поля боя не покинул. Его ружье было искорежено вражескими осколками. Вот как вспоминал это фронтовик:

«При атаке противника нашей обороны крепко стояло мое отделение, бойцы мои сражались хорошо. Я учил их, как больше истребить немцев. Я лично сам истребил шесть немецких танков. Три раза танки противника утюжили окоп, где я находился. Я воевал так, как надо». За этот бой Павел Илларионович Баннов удостоен звания Героя Советского Союза. Это был его последний бой - из-за полученных ранений бойца комиссовали.

После излечения вернулся в родное село работал лесником. Не стало Павла Илларионовича в результате трагической случайности в апреле 1959 г. В истории войн, которые вела Россия и Советский Союз, этот подвиг вошел в Книгу военных рекордов России. А учитывая два танка "Пантера", подбитых Банновым в бою, который состоялся тремя днями раньше вошел в пятерку лучших истребителей танков Великой Отечественной войны. В память о Герое СССР Баннове П.И. установлен памятник в родном селе, на главной улице родного села сохранился дом с памятной доской, в котором жил герой и его семья.

Напротив, дома находится школа, которая носит его имя. В 2019 году в г. Кяхта открыт бюст в честь Героя СССР Баннова П.И. На постоянной основе проводятся памятные мероприятия в честь Героя СССР Баннова П.И. в образовательных и культурных учреждениях Кяхтинского района Республики Бурятия. Здесь знают о героических подвигах смелого ратника и помнят о том, что жил когда-то рядом скромный, смелый, умный и красивый человек и герой. А бурятский поэт Борис Нимаев посвятил стихотворение бессмертному Асу-бронебойщику - Павлу Баннову:

Та улица, где я мальцом резвился,

В честь славного героя носит имя,

То наш земляк, каким бы всяк гордился,

Вот так и мы своим гордимся ныне.

С села Новодесятниково родом,

Был Баннов Павел, сын Иллариона,

Герой трудолюбивого народа,

Где свято чтут семейские каноны.

На огненной дуге себя прославил

Расчет сержанта-противотанкиста,

Фашистскую броню умело плавил,

Когда из ПТРа делал выстрел.

Был тяжко ранен, не покинул боя,

Вокруг кромсали землю массы танков,

И, стиснув зубы, овладел собою,

Нащупывая цель сквозь прорезь планки.

МолотычИ - под Курском деревенька,

Там Баннов стойко дрался в обороне,

Разбились, как горошины об стенку,

Тяжелых танков вражьи батальоны.

Шесть «Тигров», две «Пантеры» - счет рекордный!

И, слава Богу, что живой остался,

Немного тех, кто в той войне народной

В подобном чудо-подвиге сравнялся.

источники: МуZей Победы, Русь за Байкалом-Семейские

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