Тюрьма. Штафбат. Знаменосец на параде Победы

За свои произведения на военную и героико-патриотическую тематику писатель Владимир Васильевич Карпов был неоднократно отмечен высокими наградами государства. Его произведения поражают своей достоверностью и знанием материала. Не удивительно, он сам воевал, причем достойно. Об этом свидетельствует длинный список боевых наград и звание Героя Советского Союза. Новости СМИ2

Однако при знакомстве с его биографией начинаешь удивляться насколько сложной была его судьба с чередой удивительных взлетов и падений.

Родился Владимир Карпов 28 июля 1922 года в г. Оренбурге в семье потомственных уральских казаков. Отец - Василий Михайлович Карпов во время Гражданской войны был красноармейцем первого Оренбургского рабочего полка. Мать - Лидия Михайловна Бучевская окончила гимназию в Санкт-Петербурге, была из семьи нотариуса, владела немецким, французским и румынским языками. Володя рос любознательным, пытливым мальчишкой.

Из-за голода в Оренбурге родители в 1929 г. уехали осваивать безлюдную степь в район Голодной на создаваемую вблизи посёлка Илийска опытную рисоводческую станцию. Отец стал работать завхозом, мать - счетоводом. Школы не было, и мама стала первой учительницей Володи. Она учила его чистописанию, арифметике, французскому и немецкому языкам. Через год переехали в Алма-Ату, затем в Ташкент, где Володя пошёл в школу.

В школе Володя подружился с Юрой Петровым, сыном комбрига, начальника Ташкентского пехотного училища. Бывал у них дома. Это знакомство предопределило дальнейшую судьбу Володи. Очень строгий, требовательный к себе, подчинённым, прекрасно знающий военное дело генерал Иван Ефимович Петров стал для Володи примером на всю жизнь. И спустя многие годы, став уже известным писателем, Владимир Васильевич напишет книгу «Полководец», посвящённую генералу армии И.Е. Петрову.

Поэтому рн и выбрал выбрал военную карьеру, поступив в пехотное училище. Учился отлично, кроме того был отличным спортсменом, стал чемпионом Узбекистана по боксу. Увлекался и литературой, сам писал рассказы и стихи. Некоторые даже были опубликованы в ташкентских газетах. После окончания училища он мог бы стать блестящим офицером с хорошими перспективами.

Однако судьба распорядилась иначе. За месяц до выпуска его арестовали за антисоветскую пропаганду. Подвела его склонность к анализу, пунктуальность и вера в дружбу. Как он сам впоследствии рассказал, читая брошюру о работе Ленина «Что делать», обратил внимание на то, что авторы упоминают Сталина гораздо чаще, чем Ленина.

Хотя Ильич написал эту статью за пять лет до знакомства с Иосифом Виссарионовичем и никакого влияния на контекст Сталин оказать не мог. Он неосторожно поделился этой мыслью приятелем еще со школьных времен. Более того, для наглядности подчеркнул ссылки авторов на вождей синим и красным карандашом. Синего, сталинского оказалось гораздо больше красного, ленинского. Последовал донос, арест, следствие и суд. В ходе следствия следователь пытался сфабриковать дело и против начальника училища генерала И.Е. Петрова и комиссара училища Фёдорова. Следствие шло быстро и вскоре в феврале 1941 г. Карпов В.В. был приговорён по статье за антисоветскую агитацию военным трибуналом САВО на 5 лет лагерей.



Из следственного дела.

Так обрушились все мечты, и будущее стало призрачным. Отбывал наказание Владимир Карпов в Тавдинском лагере НКВД в 450 км от Свердловска. В тяжелейших условиях лагерной жизни он сумел не только выжить, но и найти общий язык и заработать определённый авторитет среди заключённых и лагерного руководства. В октябре 1942 г. он обратился к Председателю ВС СССР М.И. Калинину с просьбой отправить его на фронт, защищать Родину. То ли на этот раз его услышали, то ли ситуация изменилась, но через месяц его отправили воевать в штрафную роту. В первом же бою роты не стало. Оставшимися 9-ю бойцами пополнили другие подразделения и снова бросили в атаку.

Карпов смог отличиться. Дальше шло по нарастающей. В январе сорок третьего был переведен во взвод разведки. К концу месяца командовал группой, получившей задание взять «языка». Подобраться к выбранному блиндажу незамеченными не удалось, оттуда открыли огонь. Поняв, что «по-тихому» уже не получится, Карпов бросил в блиндаж гранату, потом заскочил в него сам, скрутил выжившего фрица и без потерь привел группу с пленным обратно. За это получил медаль «За отвагу».

В представлении было сказано: «Руководил лично всеми операциями по разведке в период наступления его взводом, за этот период уничтожено до 100 гитлеровцев, 2 пулемётные точки и подорвано гранатами 3 блиндажа вместе с солдатами.

В следующем месяце за отличия Военный совет Калининского фронта снял с него судимость. В марте присвоено звание младшего лейтенанта и он становится командиром взвода разведчиков. В Ржевской операции со своими бойцами восемь раз ходил за переднюю линию за «языками».

За период наступательных операций в районе Пречистенского района Смоленской области с 13.8.43 года тов. Карпов со своим взводом 8 раз ходил в тыл врага, разведывал его огневые точки, скопление войск и техники перед участком полка.

15.08.43 при отражении контратаки противника взвод удержал занимаемый рубеж. В. Карпов, корректируя огонь артиллерии, подбил танк «Тигр» и САУ «Фердинанд», а взвод уничтожил до 70 гитлеровцев. В этом бою В. Карпов был ранен, но остался в строю».

За это Карпов получил звездочки лейтенанта и был награжден орденом Красной Звезды.

В ноябре со своей группой сумел нейтрализовать два ДЗОТа, и пару пулеметных гнезд, обеспечив развитие атаки. К этому времени на его счету было уже более семи десятков «языков», и он был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако наградной лист вернулся с пометкой, что прежде чем представлять к такому высокому званию бывшего врага народа следует хорошо подумать. Ограничились орденом Красного Знамени.

В представлении было сказано:

«В период подготовки к прорыву сильного узла обороны противника на участке Зоолище-Кожемякино Лиозинского района, Витебской области проделал большую работу по разведке переднего края противника и выявлению огневых точек, что при прорыве дало возможность сразу же уничтожить таковые.

10-го ноября 1943 г. когда противник перешёл в контратаку в самое напряжённое время тов. Карпов организовал группу 20 человек, зайдя с тылу, лично блокировал на пути два ДЗОТа противника, окружив обороняющий гарнизон, уничтожил более 90 немецких солдат и офицеров и взял в плен 17 немецких солдат.

11.11.43 г. при наступлении на дер. Жолнерово, когда противник своим пулемётным огнём не давал никакой возможности продвижения вперёд, тов. Карпов с 3 разведчиками скрытно подполз с флангу, забросав две пулемётные точки, уничтожил в них два станковых пулемёта и 8 немцев и обеспечил продвижение вперёд наступающей пехоте.

В прошлых боях, будучи командиром взвода пешей разведки тов. Карпов сделал 37 выходов в тыл противнику, уничтожил взводом более 400 немецких солдат и офицеров и 55 взял в плен.

За проявленные доблесть, мужество и геройство в боях с немецкими захватчиками тов. Карпов достоин представления к Правительственной награде ОРДЕНУ КРАСНОЕ ЗНАМЯ».

Несмотря на это, он награду все же получил. Но уже за другой подвиг, который не смогло перевесить даже клеймо «бывшего врага народа». В ходе подготовки к Белорусской наступательной операции витебские подпольщики добыли очень важные данные об обороне немцев. Задание по доставке их из оккупированного Витебска в штаб фронта Карпов получил от командующего Черняховского.

В немецкой форме с документами на имя капрала Пауля Шуттера Карпов перешел линию фронта и благополучно забрал документацию у подпольщиков. Однако, когда он уходил из города его остановил патруль. Карпов неплохо знал немецкий, но не настолько, чтобы выдержать проверку. Патрульных он просто застрелил и двинулся в сторону линии фронта. Перейти ее без шума тоже не удалось. Немцы его засекли и началась стрельба. Карпова ранило в голову. Его нашла встречающая разведгруппа на нейтральной полосе лежащим без сознания. Документы подпольщиков оказались при нем в сохранности и были доставлены по назначению.

На фронт он уже не попал. После нескольких месяцев лечения и реабилитации ему присвоили звание старшего лейтенанта и отправили на учебу в Высшую разведшколу Генштаба.

6 июля Карпов на стенде в газете «Известия» прочитал Указ Президиума ВС СССР о присвоении Звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии от 4.06.1944 г. Двенадцатым номером в этом указе значился лейтенант Карпов Владимир Васильевич. Через неделю в Кремле Председатель ВС СССР М.И. Калинин вручил В.В. Карпову «Золотую Звезду» Героя СССР и орден Ленина.

На Парад Победы в июне сорок пятого он уже в звании капитана был назначен знаменосцем прославленной разведшколы. Ассистировали ему еще два Героя, подполковник Гришин и старший лейтенант Моковчук. После войны

В послевоенное время судьба была к нему более благосклонна, хотя вернее сказать, он ее выбирал уже сам. До пятьдесят четвертого служил в ГРУ при генштабе, затем на командных должностях в Туркестанском военном округе. Параллельно окончил литературный институт и после увольнения из рядов вооруженных сил в шестьдесят шестом вернулся в Ташкент и посвятил жизнь литературе.

Руководителем творческого семинара был известный советский писатель К.Г. Паустовский. Занятия проводили К. Федин, К. Чуковский, М. Светлов, Е. Долматовский и др. Вместе с Карповым учились фронтовики Юрий Бондарев, Владимир Солоухин, Владимир Тендряков, Лидия Обухова, Майя Ганина и другие ставшие известными писатели.

В 1954 году он заканчивает институт.

С 1959 по 1961 год он командует 162 мсп 58 мсд. В 1961 г. он назначается заместителем командира 61 мсд. В армии идут большие сокращения соединений и частей. В 1962 г. Карпов назначается начальником штаба и заместителем командира 53 гвмсд. За эти годы Владимир Васильевич Карпов практически прослужил во всех основных соединениях ТуркВО от Мары до Кушки.

В Вооружённых силах продолжаются сокращения, и полковник В. Карпов в 1965 г. принимает решение уволиться из армии. На беседе командующий военным округом предлагает остаться, с назначением в последующем на генеральскую должность, но Карпов поблагодарив, решения своего не изменил.

Уволившись, он вернулся в свой родительский дом в пригородном посёлке Луначарское. Он начал писать в журналы, газеты республики, как позже он отметит, что вирус писательства в нём бродил с детства.

Через год первый секретарь ЦК компартии Узбекистана Ш. Рашидов предложил работать заместителем председателя Госкомитета по печати. И хоть эта работа отнимала много времени, он продолжил трудиться над своим первым романом. 25 апреля 1966 года произошло сильнейшее землетрясение, Ташкент был практически полностью разрушен. Вся страна откликнулась на эту беду. Каждая республика возводила в городе свой район. С учётом знания иностранных языков В. Карпова назначают ответственным за приём и работу иностранных делегаций, он избирается вторым секретарём Союза писателей Узбекистана. Работает над переводом романа Хамида Гуляма «Ташкентцы» на русский язык. Впоследствии автор романа получил государственную премию Узбекистана.

В 1968 году в Ташкенте и в 1970 году в Москве вышел первый роман Владимира Карпова «Вечный бой», а затем «Маршальский жезл», за которые он был удостоен государственных премий Узбекистана. В 1975 г. выходит роман «Взять живым», который был отмечен золотой медалью МО СССР. Роман был переведён на арабский, болгарский, вьетнамский, чешский и другие языки. Повесть «Не мечом единым» была издана в Москве, за неё В. Карпов удостоился звания лауреата литературной премии имени А. Фадеева. Одновременно он печатается в журналах и газетах. Так состоялось становление Владимира Карпова как писателя. Он считал, что войти в среду отечественных писателей ему помог писатель-фронтовик Валентин Овечкин, который славился своей бескорыстностью. Овечкин читал все первые произведения В. Карпова, критиковал, подсказывал, рецензировал, помогал с продвижением в журнале «Новый мир», в редколлегии которого он состоял.

В 1972 г. В. Карпов переезжает в Москву в купленную кооперативную квартиру в Матвеевском. Позже Союз писателей выделит ему квартиру. В. Карпов дарит свою кооперативную квартиру ветерану войны, писателю Илье Верестову.

К этому стоит добавить, что он был с 1981 по 1986 год главным редактором журнала «Новый мир» (период, когда журнал приобрел максимальную популярность) а затем пять лет возглавлял союз писателей СССР. Владимир Карпов - главный редактор журнала «Новый мир».

С 1972 г. по 1982 г. он вёл передачу «Подвиг», которая стала выходить вместо тележурнала «Поиск», который вёл фронтовик лауреат Ленинской премии писатель С.С. Смирнов. Владимир Васильевич как автор сценариев лично готовил передачи. Находил героев телевизионных сюжетов, выезжал на места встреч и съёмок. По его сценариям было снято более 100 телепрограмм. Передача стала популярной, тысячи писем шли к нему и с благодарностью, и с предложениями новых тем и героев.

В 1977 г. В. Карпова представили бывшему министру иностранных дел СССР В.М. Молотову. Несколько бесед с опытным политиком и дипломатом привели его к мысли написать роман о Верховном главнокомандующем И.В. Сталине.

16 июля 1981 г. В.В. Карпов был утверждён секретарем Союза писателей СССР, совмещал с основной работой в журнале «Новый мир». 12 ноября 1981 г. В.В. Карпов был назначен главным редактором журнала «Новый мир». 3 марта 1984 г. он избран депутатом Верховного Совета СССР. В июне 1986 г. в Кремлёвском дворце состоялся VIII съезд Союза писателей СССР в связи с тем, что первый секретарь Правления СП России Г.М. Марков заболел, отчётный доклад пришлось дочитывать В.В. Карпову. На пленуме Союза писателей он избирается первым секретарём Правления СП СССР. Избрание на эту высокую должность стало серьёзным экзаменом и тяжёлой нагрузкой.

В эти годы печатными изданиями Союза писателей являлись: «Литературная газета» и 12 журналов: «Новый мир», «Дружба народов», «Вопросы литературы», «Литературное обозрение», «Иностранная литература», «Юность», «Советская литература» (на иностранных языках), «Театр», «Советиш геймланд» (на идише), «Звезда», «Костёр». В ведении СП СССР было издательство «Советский писатель», Литературный институт имени А.М. Горького, Всесоюзное управление по охране авторских прав, Бюро пропаганды художественной литературы, ЦДЛ имени А.А. Фадеева в Москве.

В 1986 г. в состав СП СССР входило 9584 члена, а в 1989 г. - 9920 членов, 40% из них писали на русском языке. В рядах писателей имелись разные точки зрения по принципиальным вопросам, велись жёсткие споры, шла идеологическая борьба.

В.В. Карпов как депутат ВС СССР, руководитель Союза писателей побывал с визитами в Австрии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Мексике, Израиле, Индии, Испании, Италии, Люксембурге, США, Франции, Филиппинах. Это были не просто познавательные поездки, а трудная кропотливая работа. Так, во время поездки парламентской делегации в Англию были обсуждены проекты договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и его ратификации. Депутаты-писатели - Герой Советского Союза Владимир Карпов (слева) и Герой Социалистического Труда Юрий Бондарев (справа) на заседании шестой сессии Верховного Совета СССР.

Как депутат Владимир Васильевич очень внимательно относился к просьбам избирателей, независимо от того, где они проживали. Так ему пришлось рассмотреть по просьбе моряков дело бывшего главкома ВМФ адмирала Н.Г. Кузнецова, который был разжалован с адмирала флота Советского Союза до вице-адмирала. Собрав и изучив все документы, Владимир Васильевич обратился к Генеральному секретарю М.С. Горбачёву. Указом Президиума ВС СССР от 28 июля 1988 года Н.Г. Кузнецов был восстановлен в звании адмирала флота Советского Союза.

Владимир Васильевич также много сделал для реабилитации и присвоения звания Героя Советского Союза командиру подводной лодки С-13 Александру Маринеско. В.В. Карпов постоянно поддерживал связи с военными, встречался с военнослужащими в частях и на полигонах.



После выхода в свет романа «Маршал Жуков» на него обрушился поток предвзятой критики. На пленуме Правления СП СССР Владимир Васильевич Карпов обратился в адрес очередного съезда СП СССР:

«На прошлом пленуме я просил вас освободить меня от обязанностей первого секретаря. Но вы сказали, что доверяете мне, и просили продолжить работу до очередного съезда. Я согласился. Но оскорбления в мой адрес продолжались, причём и справа и слева. Чашу терпения переполнили два мощных психологических удара, нанесённых в день открытия пленума. Первый - статья в «Литературной газете», направленная против меня лично. И второй удар - оскорбительный выпад с трибуны пленума…

Многое я перенёс в своей трудной жизни, но нигде, никогда (даже в поросших плесенью тюремных карцерах) не ронял человеческого достоинства. Тогда это у меня оставалось единственное, что может оставаться у человека, лишённого всего - свободы, пищи, солнца и даже чистого воздуха. Может быть, поэтому у меня такое обострённое желание сберечь и сегодня человеческое достоинство.

И ещё - я двадцать пять лет носил офицерские погоны. Понятие чести за эти годы пропитало все мои поры. Другим быть я не могу. Я всегда считал себя порядочным человеком и хочу им остаться до конца дней своих. Оскорбления, наносимые мне, несправедливы, безобразны и невыносимы. Надеюсь, вы поймёте меня правильно. Взвесив и оценив ещё раз создавшуюся ситуацию, я не вижу возможности защищать и отстаивать интересы писателей, поэтому ещё раз заявляю о сложении с себя обязанностей первого секретаря правления Союза писателей СССР».

Всё это не сломило писателя-фронтовика. Он продолжает писать. В свет выходит в 1991 г. «Маршал Жуков. Опала», в 1999-м - «Расстрелянные маршалы», в 2000-м - «Судьба разведчика» и «Можно ли Россию пешком обойти», в 2002-м - «Генералиссимус» в двух томах, в 2004-м - «Генерал армии Хрулёв. Всё для Победы. Военный интендант», в 2005-м - «Дальше Кушки не пошлют», в 2006-м - «Маршал Баграмян. Мы много пережили в тиши после войны», «Генерал армии Черняховский», в 2007-м - «Повести и рассказы» и «Се ля ви… Такова жизнь», в 2009-м - «Большая жизнь», в 2010-м - «Гибель и воскрешение разведчика» и «Жуков. Жизнь. Сражения, Победы».

Владимир Васильевич Карпов жил жизнью страны, боролся за историческую правду с фальсификацией истории своей Родины.

28 июля 2002 года Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, разведчика, писателя Владимира Васильевича Карпова с 80-летним юбилеем поздравил президент России Владимир Владимирович Путин, отметивший в телеграмме, что как «человек не простой, но поистине героической судьбы, Вы сумели донести до читателей всю правду о событиях, свидетелем и участником которых были сами… В ваших произведениях поднимаются проблемы волнующие людей сегодня - подвига и предательства, ценности жизни и самопожертвования, дружбы и любви. И поэтому уверен - они всегда будут востребованы и интересны».

Таким был и остаётся в нашей памяти воин, писатель, гражданин своей страны Владимир Васильевич Карпов.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=96472

https://zvezdaweekly.ru/news/20227271314-MV3T3.html