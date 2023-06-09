Краснодар в фотографиях 1960–1970‑х годов

Начиная с 60‑х годов XX века Краснодар стал одним из наиболее комфортных для жизни городов СССР. В столице Кубани открывались театры, магазины и рестораны, работало около 120 промышленных предприятий, будущих специалистов готовили шесть вузов и более десятка техникумов. Краснодар называли городом-садом за приятный климат, обилие зелени, цветников и парков с вечнозелёными кустарниками.

Тёплые и короткие зимы, долгое жаркое лето и 300 солнечных дней в году привлекали на Кубань новых жителей. С 1960‑х годов население Краснодара активно росло и в 1973 году превысило полмиллиона человек (505 тысяч; в соседних Ростове-на-Дону и Ставрополе тогда проживало 898 и 240 тысяч соответственно). На окраинах началась крупная застройка спальных микрорайонов, в центре возводили современные здания для культурных и торговых заведений.

VATNIKSTAN публикует фотографии советского Краснодара. Чёрно-белые снимки сделал Яков Босин в 1965 году (кроме особо отмеченных), цветные фото принадлежат Виктору Панову — они сделаны в 1975 году. Краснодарский железнодорожный вокзал Краснодарский железнодорожный вокзал Угол улиц Красная и Мира, исторический центр Краснодара Крайком КПСС, сейчас — Заксобрание Краснодарского края Дом Советов, сейчас — Администрация Краснодарского края

Художественный музей имени Анатолия Луначарского, сейчас — Краснодарский художественный музей имени Фёдора Коваленко. Екатеринодарский любитель искусства Фёдор Акимович Коваленко был основателем музея, в 1904 году он безвозмездно подарил коллекцию городу Гостиница «Центральная», на первом этаже находился Центральный книжный магазин. Гостиница открылась в 1959 году, изначальное название — «Мир». Сейчас на этом месте находится отель «Хилтон» Кинотеатр «Кубань»

Здание построили в 1910 году как площадку для катания на роликовых коньках. Через 10 лет помещение переоборудовали под кинотеатр. После революции переименовали в «Великан», там однажды выступал Владимир Маяковский.

В феврале 1960 года после реконструкции и достройки фасада кинозал опять сменил название, став «Кубанью». Был главным кинотеатром города до строительства «Авроры».

В 2000‑е на месте «Кубани» открыли развлекательный центр «Квартал» с тремя кинозалами. Однако «Квартал» не выдержал конкуренции и был закрыт в 2010 году. Сейчас в здании находится бутик модной одежды.

Кинотеатр «Аврора»

«Аврору» открыли в 1967 году. В архитектурный ансамбль вошли сам кинотеатр, сквер с фонтанами и 16-метровая скульптура женщины. Прототипом для памятника стала 20-летняя работница шлифовального цеха Таисия Гордиенко. На одной из остановок девушку увидели скульптор Иван Шмагун и архитектор Евгений Лашук, которые запрыгнули вслед за ней в троллейбус, познакомились и предложили стать моделью для лепки.

Первый сеанс в кинотеатре провели 14 мая 1967 года, зрители смотрели фильм «Залп „Авроры“» режиссёра Юрия Вышинского.

В 2014 году «Аврору» закрыли на реконструкцию, закончить должны были в 2016 году. Однако после ремонта фасада и скульптуры власти заморозили проект. Предприниматель Сергей Галицкий заявил, что готов вложить средства в реконструкцию кинотеатра. Работы должны завершить к концу 2024 года.

Гостиница «Кубань». Здание построено в 1870‑х годах на деньги купцов Богарсуковых. Сейчас зданию вернули первоначальное название — гостиница «Централь». Является достопримечательностью города, не работает Краснодарский Дом книги

На фасаде Дома книги расположена одна из самых известных и масштабных мозаик города — смальтовое панно Валентина Папко «Я вызову любое из столетий» (1974–1978). Размер — примерно 450 квадратных метров. Композиция посвящена теме книгопечатания. В центре расположена вертикальная фигура первого книгопечатника Ивана Фёдорова.

Улица Коммунистическая, сейчас — Гимназическая. До революции здание принадлежало известному врачу Моисею Каплану. В доме находился аптекарский магазин. Сейчас в здании размещено отделение загса Центрального округа. Фото неизвестного автора

Старое здание Театра драмы, которое сейчас занимает Краснодарская филармония. В 1997 году филармония получила имя композитора Григория Пономаренко Новое здание Краснодарского академического драматического театра. Построено в 1973 году

Краснодарский театр драмы создали в 1920 году — тогда он назывался Зимним. Образование Зимнего театра положило начало театральной жизни Екатеринодара — Краснодара. К его созданию были причастны Самуил Маршак, Дмитрий Фурманов и Всеволод Мейерхольд, работавшие в столице Кубани. Первый театральный сезон творческий коллектив открыл спектаклем «Мещане» по пьесе Максима Горького. В 1932 году театру было присвоено имя Горького, которое он носит и сейчас.

Парк имени Максима Горького, сейчас — Городской сад Парк имени 40-летия Октября, сейчас — парк «Солнечный остров» Памятник советским воинам-освободителям Памятник советским воинам-освободителям Театр оперетты, сейчас — Краснодарский музыкальный театр «Премьера» имени Леонарда Гатова. Здание построено в 1966 году Проект Краснодарского цирка, построенного в 1970 году, был типовым. Такие здания возвели в пяти городах СССР: Краснодаре, Грозном, Ставрополе, Гомеле и Запорожье Скульптура «Индийский мальчик со слоном и крокодилами». Сквер Дружбы, улица Мира

В послевоенное время у СССР сложились дружественные отношения с Индией, и поэтому краснодарские власти поставили тематический памятник. Так в 1957 году появился скульптура, сделанная Михаилом Ружейниковым. Мальчик, которого горожане прозвали Маленьким Муком, сидит на слоне в окружении крокодилов, а сам памятник находился посреди фонтана с рыбками. Скоро это место стало визитной карточкой Краснодара.

В 2012 году сквер реконструировали, а скульптуру демонтировали и вывезли, так как она не подлежала реставрации. Через три года в сквер Дружбы вернулась копия «Индийского мальчика» скульптора Геннадия Култыбаева. Сейчас она находится не в центре парка, как раньше, а в углу возле детской площадки. Фонтана вокруг постамента нет.

Главный корпус Кубанского государственного университета Кубанский государственный технологический университет Цех Станкостроительного завода имени Седина, сейчас — Южный завод тяжёлого станкостроения Краснодарский фарфоро-фаянсовый завод «Чайка» В одном из цехов Краснодарского камвольно-суконного комбината Застройка на улице Карла Либкнехта, сейчас — Ставропольская

Вид на улицу Красную до угла с Гаврилова. Слева — универмаг «Краснодар», открыт в 1967 году. Вокруг строят новые пятиэтажные дома. Между двумя фотографиями — разница в полгода Гостиница «Кавказ». Открыта в 1964 году Мотель «Южный». Сейчас в этом здании находится медицинская клиника Акватория речного вокзала Прогулка по реке Кубань Здание Краснодарского аэропорта «Пашковский» Краснодарский аэропорт «Пашковский». В 2019 году аэропорту присвоено имя Екатерины II

Давид Домкратов

https://vatnikstan.ru/archive/krasnodar-1960-1970h/

