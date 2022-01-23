МЮД - праздник раннего СССР

Попробуйте вспомнить слова из трех букв, начинающиеся на "м" и заканчивющиеся на "д". Наверняка, кроме мёда и МИДа, ничего вам в голову не придет. Ну, может быть, еще мод, если вы геймер или Mad, если учили английский. Однако в 20-30 годы прошлого века в СССР у всех на слуху было совсем другое, сейчас почти забытое слово - МЮД - Международный Юношеский День.

Его также называли "Днем боеготовности пролетарской молодежи". Это был один из официальных государственных праздников, который ежегодно торжественно отмечали 6 сентября молодежными митингами, парадами, демонстрациями, концертами, спортивными соревнованиями и театрализованными представлениями.

Этот праздник был напрямую связан с идеей мировой революции и посвящался молодым трудящимся буржуазных стран, тяжко страдавшим под железной пятой капитала, но, тем не менее, находившим в себе силы и отвагу для борьбы за дело Ленина-Сталина. Многие в СССР искренне верили, что именно этим и занимается угентенный пролетариат в свободное от работы на буржуев время.

Поначалу МЮД пользовался в Советском Союзе огромной популярностью. Этим словом называли улицы, парки, клубы, стадионы, театры, кинотеатры, а высокоидейные родители порой давали мальчикам имя Мюд, а девочкам - Мюда, за что их дети, получившие такие замечательные имена, наверняка были им очень благодарны.

Но долгожданная мировая революция почему-то никак не наступала, а МЮД с годами становился все более унылым, "казенным" и заформализованным. В войну его отмечать перестали, о чем свидетельствует вычеркивание его Сталиным из списка праздничных дней, по которым солдатам полагалось выдавать по 100 граммов водки.

А в 1945 году МЮД был окончательно и официально отменен, оставшись только в архивных документах, на старинных плакатах и фотографиях. Впрочем, кое-где, например, в Брянске, в Шахтах и в Лисичанске, улицы имени МЮД, как ни странно, сохранились до сих пор.

Наверху - агитплакаты 20-30 годов, посвященные МЮДу.



МЮД-парады физкультурников и физкультурниц на Красной площади в 1924 и 1926 годах.



Кинотеатр МЮД в Челябинске.

Демонстрация в честь МЮДа в Москве, 1929 год.

МЮД, 2 сентября 1928 г., Красная площадь, колоризация от klimbim фото А. Шайхета

Пионерский парад в день МЮД, 1937 год.

https://vikond65.livejournal.com/1305791.html