18 декабря 1980 года не стало Алексея Николаевича Косыгина

Алексей Николаевич Косыгин (1904–1980), человек, который в течение 16 лет возглавлял Совет министров СССР, и благодаря усилием которого экономика Советского Союза достигла наивысших показателей за всю свою историю. К сожалению, Косыгинские реформы не увенчались успехом, но давайте обо всем по порядку.

Детство, юность, становление

Алеша Косыгин родился в семье токаря петербургского минно-торпедного завода «Лесснер» Николая Ильича Косыгина и его супруги Матроны Александровны. К сожалению, мать умерла очень рано и Николай Ильич остался отцом – одиночкой с тремя детьми Алеша Косыгин с отцом, сестрой и братом

В 1919 году пятнадцатилетний Алексей Косыгин записался в РККА, где прослужил до 1921 года В 1921—1924 годах был слушателем Всероссийских продовольственных курсов Наркомпрода и учился в Петроградском кооперативном техникуме. После окончания учебы был распределен в Новосибирск, где работал в областном союзе потребкооперации. В дальнейшем работал на различных хозяйственных должностях в Тюмени, Киренске (Иркутская область) и возглавлял плановый отдел Сибирского краевого союза потребкооперации. Член ВКП(б) с 1927 года. «Во глубине сибирских руд». Молодой Алексей Косыгин во время работы в Сибири

После возвращения в Ленинград в 1930 году поступил в только что открывшийся Ленинградский текстильный институт и одновременно работал мастером на Текстильной фабрике им. Желябова. После поучения диплома о высшем образовании занимал должность начальника смены и начальника цеха. С 1937 года по 1938 год — директор ленинградской фабрики «Октябрьская». На молодого перспективного хозяйственника обратил внимание Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б)А. А. Жданов, который рекомендовал Косыгина на пост заведующего промышленно-транспортным отделом Ленинградского обкома ВКП(б) С этого момента карьера Алексея Николаевича стремительно пошла вверх. Уже через несколько месяцев он занимает пост председателя Ленинградского горисполкома, а в январе 1939 его забирают в Москву, где назначают Народным комиссаром (министром) легкой промышленности.

В том же году совсем еще молодой тридцатипятилетний Алексей Николаевич Косыгин избирается членом ЦК ВКП(б) и назначается Наркомом текстильной промышленности.

Ещё через год он становится заместителем председателя СНК СССР и председателем Совета по товарам широкого потребления при СНК СССР.

Война Сразу после начала Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Косыгин был назначен заместителем председателя Совета по эвакуации при СНК СССР и заместителем председателя Комитета продовольственного и вещевого снабжения Красной Армии.

В июле 1941 года возглавил специальную группу инспекторов при Совете по эвакуации.

Во многом благодаря его усилиям в первые месяцы войны были полностью или частично из прифронтовых зон в глубь страны были эвакуированы более 1000 крупных промышленных предприятий вместе с оборудованием, запасами сырья, а так же работниками и членами их семей.

В январе 1942 года был направлен в родной Ленинград в качестве уполномоченного ГКО. Многое сделал для максимального увеличения объемов поставок в блокадный город продовольствия, медикаментов и боеприпасов, а также организации эвакуации мирных жителей, в первую очередь детей. Именно Косыгин был одним из инициаторов и кураторов прокладки «Дороги жизни» по льду Ладожского озера.

Занимал ещё целый ряд ответственных постов внеся значительный вклад в Победу СССР.

Деятельность Алексея Николаевича Косыгина во время Великой Отечественной войны была отмечена несколькими высокими государственными наградами. Также он неоднократно удостаивался личной благодарности от Иосифа Виссарионовича Сталина. Послевоенная карьера

В первые послевоенные годы занимал ряд высоких ответственных постов. После преобразования СНК в Совет министров СССР был назначен заместителем председателя. В марте 1946 года избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Курировал вопросы, связанные с торговлей и легкой промышленностью. Так же в сферу его обязанностей входило материально-техническое обеспечение Советского е атомного проекта.

После смерти Сталина был освобожден от должности заместителя председателя Совета министров, и назначен министром лёгкой и пищевой промышленности СССР.

Далее последовал целый ряд смены должностей что объясняется активной подковерной борьбой за власть между членами «старой Сталинской гвардии» и сторонниками Хрущева. После того как летом 1957 на пленуме ЦК КПСС Косыгин поддержал Хрущева он был возвращен в члены Президиума ЦК, а в марте 1958 назначен на должность председателя Президиума Совета министров СССР. С 20 марта 1959 года по 4 мая 1960 года — председатель Госплана СССР. Примерно в это же время начал работу над широко масштабным планом экономических реформ в СССР, получивших название Косыгинских.

Реализация его планов началась уже после того, как в октябре 1964 года Хрущев был снят со всех постов и к власти пришёл Брежнев. Сам Алексей Николаевич был сторонником этого смещения. Известно, что именно он в своем выступлении на заседании Президиума ЦК КПСС 14 октября 1964 года, назвал стиль правления Хрущева «не ленинским» и голосовал за его смещение.

Уже на следующий день Алексей Николаевич Косыгин становится Председателем Совета министров СССР (Премьер-министром) и занимает эту должность на протяжении 16 лет. Косыгин с семьей в египетской Александрии, 1966 год

Косыгинские реформы и их провал

Не секрет, что Алексей Николаевич Косыгин был в большей степени хозяйственником – практиком нежели партийным деятелем.

Суть предложенной им экономической реформы была в том, что в руководстве хозяйством страны необходимо использовать не только и не столько административно-партийное давление, но и экономические стимулы. Для этого предполагалось дать предприятиям некоторую экономическую самостоятельность и возможность самим распоряжаться частью своей прибыли.

Конкретно это выглядело следующим образом: предприятиям предлагалось дать право:

сами определять ассортимент производимой продукции;

оставлять себе часть прибыли и распоряжаться ею, вкладывая в специальные фонды, которые занимались материальным стимулированием работников, социально-культурной сферой и строительством жилья;

по своему усмотрению направлять часть доходов на совершенствование материальной базы через фонд развития производства;

заключать договора и вести оптовую торговлю непосредственно между предприятиями, без привычного участия государства;

определять необходимое количество работников, вплоть до сокращения излишнего персонала.

Ну и наконец работа предприятий должна была оцениваться не по количеству выпущенной ими валовой продукции, а по показателю её реализации и сумме полученной прибыли.

Реформа была начата в 1966 году и продолжалась в течение 8 пятилетки, которую сейчас принято «золотой» в силу того, что ни до ни после экономика СССР не добивалась таких внушительных результатов.

Объём промышленного производства увеличился на 50%. В стране было создано около двух тысяч новых предприятий. На них начала вводится автоматизированная система управления. Интенсивно развивалось жилищное строительство. Увеличилась заработная плата населения. Ежегодный рост национального дохода достиг 7,7%.

Казалось бы, СССР стоит на пороге экономического чуда. Еще немного и мы станем мировой экономикой №1, но уже в 1970 году реформы пошли на убыль, а к 1975 были свернуты полностью.

Причиной их свертывание стало опасение возникновения разногласий обществе, где все жили примерно в одинаковых условиях, получали приблизительно одинаковую зарплату и в общем то все были «равны» хотя бы на бумаге. И вдруг оказывается, что можно официально зарабатывать в два, а то и три раза больше, но берут на такую работу не всех, а тех КТО ХОЧЕТ, А ГЛАВНОЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ.

А еще при такой ситуации вроде как становились не нужны разного рода парт аппаратчики и другие бойцы идеологического фронта. Ну а дальше больше.

Конечно, я могу ошибаться, но у меня складывается такое впечатление, что Леонид Ильич и его окружение всерьез опасалось, что эти самые реформы закончатся примерно тем же, чем 20 лет спустя закончилась недоброй памяти перестройка. А тут ещё нефтяной кризис 1973 года подоспел, в результате которого СССР до максимума увеличил экспорт нефти по ценам, выросшим в 4 раза, так что вроде, как и ни к чему эти все реформы стали.

Сам Александр Николаевич очень переживал крах своих начинаний. Не знаю, насколько можно доверять этим сведеньям, но в одной из статей, которые я прочел в ходе подготовки данного материала написано, что в одной из личных бесед со своим чехословацким коллегой Любомиром Штроугалом он сказал:

«Ничего не осталось. Всё рухнуло. Все работы остановлены, а реформы попали в руки людей, которые их вообще не хотят… Реформу торпедируют. Людей, с которыми я разрабатывал материалы съезда, уже отстранили, а призвали совсем других. И я уже ничего не жду»

Несмотря на крах своего детища Косыгин продолжал работать в полную силу на протяжении всех 70-х годов прошлого века. Косыгин и Михаил Суслов осматривают магазин в Румынии, 1970 год

Его заслуги на ниве внешней политики трудно переоценить. В частности, именно он сделал очень многое для нормализации или хотя бы снижения напряженности в отношениях между СССР и Китаем после пограничного конфликта на острове Даманский в марте 1969 года проведя переговоры с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем. Даманский. Март 1969 года, первый вооруженный конфликт между двумя странами социалистического лагеря.

Было у него ещё множество контактов со своими коллегами по всему миру. А.Н. Косыгин и его финский коллега Урхо Кекконенн на рыбалке. В 1971 году во время визита в Канаду А. Н. Косыгина посвятили в вожди индейского племени Кри

Большую роль сыграл Алексей Николаевич в подготовке и организации Олимпийских игр 1980 года в Москве. Президент МОК лорд Килланин и А. Н. Косыгин

Не секрет, что из-за ввода советских войск в Афганистан московскую Олимпиаду бойкотировали США и их союзники. По свидетельству генерала Варенникова А. Н. Косыгин был единственным членом Политбюро, категорически выступавшим против этой операции, что привело к его полному разрыву отношений с Брежневым.

21 октября 1980 года дважды Герой Социалистического труда Алексей Николаевич Косыгин, был освобожден от должности Председателя Совета Министров СССР в связи с ухудшением состояния здоровья. Скончался 18 декабря того же года в кремлевской больнице. В связи с тем, что это был канун дня рождения Л.И. Брежнева сообщение о кончине бывшего премьера было обнародовано только спустя три дня. Похороны состоялись на Красной площади 23 декабря 1980 года. Вот такая история жизни человека, который всю жизнь посвятил служению своей Родине и хотел добиться её процветания.

https://dzen.ru/a/ZdW0HEtrLyVvhR9m Он был не идеологом, а хозяйственником. Блестящим практиком. Именно с ним связывают многие успехи советской экономики.

Появился на свет будущий главный советский министр 21 февраля 1904 года, в Санкт-Петербурге.

После службы в РККА Алексей Николаевич окончил кооперативный техникум. И уже в середине 1920-х годов руководил в Сибири сетью созданных им потребительских магазинов по продаже американских и английских товаров. Он же создал совместное предприятие по добыче золота на реке Бодайбо.

Талантливого юношу заметили и он, стремительно двигаясь по карьерной лестнице уже на ленинградской текстильной фабрике, быстро достиг поста заместителя председателя Совнаркома СССР, отвечающего за снабжение советских людей товарами широкого потребления.

В войну, будучи в 1941 году назначенным заместителем при Совнаркоме по эвакуации, осуществлял переброску промышленности на Восток. Только к концу 1941 года было эвакуировано более 1,5 тысяч предприятий. Сам Алексей Николаевич в эти опасные дни Москву не покинул.

Участвовал и руководил многими нужными для блокадного Ленинграда проектами. Подо льдом Ладожского озера был проложен трубопровод для прокачки топлива в замерзающий город. И организована «Дорога жизни». По которой эвакуировали 550 тысяч жителей и раненых бойцов. Полученным за эти подвиги орденом Боевого Красного Знамени Алексей Николаевич гордился не меньше, чем своими Звездами Героя Соцтруда.

16 лет Косыгин руководил Советом министров СССР. Инициатор экономической реформы 1965 года, давшей большие послабления населению страны, в первую очередь, крестьянам. Снизил децентрализацию управления и повысил самостоятельность предприятий.

Многое Алексей Николаевич сделал и на дипломатическом поприще. В частности, при его участии были нормализованы отношения с Китаем. Единственный из членов Политбюро, кто выступил против ввода наших войск в Афганистан.

После многих перенесенных болезней упокоился в 76 лет. Похоронен у Кремлевской стены.

https://t.me/c/1386264888/13093