27 июля — День памяти детей Донбасса

Сегодня мы вспоминаем самых беззащитных жертв войны — детей, чьи жизни унесли события на Донбассе с 2014 года. Эта дата выбрана в память о трагедии 27 июля 2014 года в Горловке, когда при обстреле погибли мирные жители, среди них дети.

Вечная память маленьким ангелам Донбасса.

https://t.me/geroirussianarmy/850 27 июля — День памяти детей-жертв войны в Донбассе

Дата была учреждена в 2022 году указом Главы Донецкой Народной Республики для увековечения памяти о детях ДНР, о малышах и подростках, погибших под вражеским огнём.

День выбран не случайно — 27 июля 2014 года вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок "Град". https://t.me/atodoneck/50117 День памяти детей – жертв войны в Донбассе 27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. День памяти учрежден в 2022 году указом Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным для увековечения памяти о погибших детях в Донецкой Народной Республике, о малышах и подростках, погибших под огнем вооруженных формирований Украины.

День выбран не случайно – 27 июля 2014 года, когда Украина обстреляли улицы Горловки из установок «Град», погибла юная Кристина Жук с ее 10-месячной дочкой. Умирая, она прижимала к себе мертвую дочь и тихо шептала: «Кира, Кирочка моя…» Ее назвали «Горловской Мадонной» – фотография мамы с дочкой на руках облетела весь мир. В тот день – в «Донецкое кровавое воскресенье» – погибли 22 мирных жителя, из них четверо – дети. С 2014 года в России в результате военной агрессии вооруженных формирований Украины погибли более 300 детей. В их семьи пришло горе, которое невозможно забыть. Память о невинных жертвах берегут по всей России. Имена совсем малышей и подростков, у которых Украина украла детство, юность, отобрала жизнь, собраны на специальном сайте:

https://clck.ru/3547bm

В Парке Победы г. Донецка Донецкой Народной Республики, установлен мемориальный комплекс «Аллея ангелов», посвященный детям-жертвам военных действий Украины. На темной плите высечена лишь часть имен девочек и мальчиков, которые уже никогда не станут взрослыми, не создадут свои семьи, не вырастят своих детей. Помним, скорбим и никогда не простим тех, кто забрал жизни детей в угоду фашистскому и националистическому режиму Украины.

Погибшие дети - Ангелы и наши Ангелы нас не оставят, они с нами, а значит Россия победит. https://ok.ru/zatopervom/topic/157195362228437

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