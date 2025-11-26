История создания песни "На безымянной высоте" и ее Герои.

Недавно оперный певец Сергей Борисович Москальков спел и напомнил на своем ТГ-канале песню на "Безымянной высоте". К сожалению, на рутубе нет этого ролика. Нашла в исполнении Льва Барашкова (он исполнил ее и в фильме"Тишина")

в исполнении Эдуарда Хиля

Юрий Гуляев

Юрий Богатиков

Борис Штоколов

Дмитрий Хворостовский

Высота 224.1

«Как много их, друзей хороших,

Лежать осталось в темноте -

У незнакомого поселка

На безымянной высоте.

Песня «На безымянной высоте» была написана в 60-е годы XX века поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером к художественному фильму «Тишина», повествующему об отваге и дружбе на фронте. Но находились люди, которые утверждали, что слышали песню ещё на войне. И это не случайно. Поэт Михаил Матусовский в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом, много беседовал с солдатами и офицерами. Он сумел достоверно передать простыми, незамысловатыми словами, боевую обстановку и переживания людей, которым постоянно приходилось рисковать своей жизнью. Он рассказывал эпизод, который мог бы случиться где угодно. Мало ли было на пути от Бреста до Волги и от Волги до Эльбы безымянных высот, тяжелых сражений и потерь. Поэт Михаил Матусовский (слева) и композитор Вениамин Баснер (справа).

В основу песни «На безымянной высоте» положена реальная история. Речь идет о высоте 224,1, которая находится у поселка Рубежанка, Куйбышевского района, Калужской области, которая находилась в полосе наступления 139-ой стрелковой дивизии в сентябре 1943 года.

Боевая группа, состоящая из сибиряков, под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина должна была произвести смелую операцию - пройти в ночь на 14 сентября в тыл противника и захватить высоту Безымянную.

Радиопозывным этой группы было слово«Луна» сообщила командованию, что высота занята. Дальше события разворачивались трагически. Обнаруженные врагом сибиряки были со всех сторон окружены во много раз превосходящими силами противника. Восемнадцать приняли бой против двухсот.В песне поется:«Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят». Лишь в этой цифре поэт не был предельно точен. Увы, только двое остались в живых - сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Раненые и контуженные, они чудом спаслись - Власов попал в плен, оттуда бежал к партизанам; Лапин был найден нашими наступающими бойцами среди трупов - пришел в себя, оправился от ран и вновь воевал в составе 139-ой дивизии.Ведя этот смертельный бой, группа сковала значительные силы противника, что дало возможность основным силам 718-го полка нанести врагу жестокий удар с флангов и отбросить его за реку Десну. Путь на Рославль был открыт. Утром 14 сентября 1943 года, когда бойцы 718-го стрелкового полка прорвались на высоту, перед ними предстала картина жестокого кровопролитного побоища.Монумент на Безымянной высоте у поселка Рубежанка.Михаил Матусовский находился на том участке фронта, где совершили свой подвиг восемнадцать сибиряков. Тогда же он написал поэму «Безымянная высота». Но поэма оказалась лишь записью, наброском песни, родившийся через двадцать лет.Эту песню исполняли многие: Борис Штоколов, Юрий Гуляев, Марк Бернес, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Ренат Ибрагимов, Дмитрий Хворостовский, Виктор Рыбин, Сергей Мазаев, Николай Фоменко, Иосиф Кобзон.И вот Москальков, истинный патриот нашей Родины, не только спел эту песню, но еще и выложил поимённый список всех героев песни с гиперссылками на биографии и фото. Я прошлась по ним и сделала скрины.

Рядовой Белоконов Емельян Иванович ? - 1943

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1639...

Рядовой Воробьев Гавриил Андреевич (1909 - 1943)

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1515...

Рядовой Голенкин Николай Иванович (1904 - 1943)

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1604...



Сержант Даниленко Николай Федорович (1915 - 1943)

https://www.moypolk.ru/soldier/danilenko-nikolay-fedorovich

Старший сержант Денисов Даниил Алексеевич (1912 - 1943)

https://www.moypolk.ru/soldier/denisov-daniil-alekseevich

Старший сержант Закомолдин Роман Емельянович (1913 - 1943)

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1397...

Рядовой Касабиев Татари Налыкович (1913 - 1943)

https://terskievedomosti.ru/articles/zashhitniki-rodiny-tata...

Сержант Кигель Борис Давыдович (1912 - 1943)

https://www.moypolk.ru/soldier/kigel-boris-davydovich

Рядовой Куликов Иван Иванович (1904 - 1943)

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1338...

Рядовой Липовецер Элюша Яковлевич (1913- 1943)

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1399...

Старшина Панин Петр Иванович (1915 - 1943)

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1343...

Младший лейтенант Порошин Евгений Иванович (1913 -1943)

https://ru.m.ruwiki.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D...

Рядовой Романов Петр Андреевич (1916 - 1943)

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1303...)

Рядовой Шляхов Дмитрий Агеевич (1905-1943)

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1590...

(https://www.moypolk.ru/soldier/shlyahov-dmitriy-ageevich)

Рядовой Ярута Дмитрий Ильич (1913 - 1943)

(https://www.moypolk.ru/soldier/yaruta-dmitriy-ilich)





Выжившие:

Младший сержант Власов Константин Николаевич (1911 - 1978)

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1466...

Рядовой Лапин Герасим Ильич (1907 - 1987)

https://ru.m.ruwiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_...

https://slava-sibiryakam.ru/vov/zashchitniki-otechestva/1545...

Вот тг-канал Москалькова: https://t.me/MoskalkovSB/10615

А вот его страничка в ВК: https://vk.com/sbmoskalkov?from=search

А по этой ссылке можно послушать песню в его исполнении: https://vk.com/wall-230348743_85

Я помню, что несколько лет назад в ютубе был ролик, в котором и песня исполнялась и произошла встреча Лапина и Власова. Впервые после окончания войны. Увы, пока не нашлось того, кто выложил бы этот ролик в доступ.