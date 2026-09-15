Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.56. Некоторые детали

В нашем любимом городе тоже очень и очень много весьма любопытных деталий. Надо только не зевать и их примечать.

Есть такой доходный дом Алюшинского на Малом проспекте Петроградской стороны, который просто нашпигован разными фигурами. От медведей, кошек, всяких масок на фасаде, ну и плюс вот такие. Про дом, наверно стоит рассказать более подробно но в другой раз.

Вообще, городские фасады Питера просто уникальны. Ими не налюбуешься никогда.

Забавные жители петербургских фасадов Замечали их когда-нибудь? Если ещё не видели, то ищите по адресу Финский переулок, д.4 - эти птички живут именно здесь.

Декроттуары: изящные скребки, пережившие эпоху

Эти металлические пластины у порога служили для того, чтобы счищать грязь с обуви перед входом в дом. Само слово пришло из французского языка и буквально означает «скребок».

В XIX веке наличие собственного декроттуара считалось проявлением изысканного вкуса. Владельцы домов специально заказывали такие металлические изделия, часто с декоративными узорами, и устанавливали их на самом видном месте.

Со временем, с развитием благоустройства улиц и исчезновением конных экипажей, нужда в этих устройствах пропала. Их постепенно убирали, считая неудобными и даже опасными для прохожих.

Сегодня лишь немногие из них сохранились — и теперь эти старинные скребки воспринимаются как редкие памятники городской истории.



Доходный дом, который охраняют 28 драконов Доходный дом Тупикова, построенный в 1877 году, находится на Литейном проспекте.

Скульптуры драконов на фасаде этого здания соседствуют с древнерусскими узорами, а грифоны охраняют кадуцей со шлемом Гермеса.

Фасад объединяет черты мавританского, романского и древнерусского стилей — получилось уникальное произведение архитектуры. Возможно, таким образом зодчие хотели затмить эффектный доходный дом Мурузи, который строился напротив.

В доме Тупикова больше 10 лет жил писатель Самуил Маршак — об этом свидетельствует мемориальная табличка на фасаде. В 1890 году здание пострадало от пожара, но его восстановили. Сейчас оно стоит в первозданном виде.

Литейный проспект, 21





Фото было сделано в квартире у неизвестной женщины. Редчайшая печка немецкого происхождения. Санкт-Петербург

Сказочный домик

Расположился он по адресу улица Колокольная, 11. Построил его в 1899-1900 годах архитектор Николай Никитич Никонов, который был известен своими работами в неорусском стиле.

Если присмотреться, то можно заметить, что фасады выполнены красного кирпича, а также почти полностью декорированы майоликой.

Дом на Колокольной (пряничный домик, дом пряник), 11 в СПб больше напоминает терем, в самом натуральном понимании данного слова. Округлость линий, их плавность и аккуратность, огромное количество разнообразных форм, красок и изгибов – все это характеризует дизайнерские особенности представленного строения. Именно поэтому в голове сразу же возникает ассоциации с домиком из русских сказок, который дорого смотрится внутри, а внешне напоминает игрушку, расписанную под хохлому или палехскую роспись. Дом купца Зимина на Колокольной, 11 стал произведением искусства, сделанным Николаем Никоновым, архитектором, который творил в неорусском стиле. Круглые окошки, многочисленные мотивы природы, о которых уже было упомянуто, своды над входом в арке – все это лишь малая часть особенностей, присущих оригинальному стилю творца.

Домик прошел достаточно богатую историю, однако, одним из самых знаменательных моментов в его судьбе стала трагедия. В 2009 году данное здание очень сильно пострадало от пожара, и в ходе трагедии даже погибло 6 человек. Но из полной разрухи постройку восстановили, несмотря на то, что процесс реставрации надолго затягивался из-за трудностей в поиске финансовых средств. Теперь постройка вновь радует всех прохожих своей сказочностью и необычностью.

Мраморные хранители Мариинского дворца Скульптуры двух лежащих собак породы «меделян» появились в Мариинском дворце в XIX веке. Собаки были установлены у подножия парадной лестницы, символизируя охранительную функцию (сторожа). В годы Великой Отечественной войны скульптуры были демонтированы с устоев Парадной лестницы. Некоторое время они располагались в Большом внутреннем дворе, а в 1971 году были перемещены на территорию государственной резиденции К-2 на набережной Малой Невки. Спустя 53 года - в 2024-м - собаки после комплексной реставрации, проведенной силами Союза реставраторов Санкт-Петербурга, вернулись домой.

5 самых старых сохранившихся зданий в Петербурге ⠀

Кунсткамера

Университетская наб., 3

Меншиковский дворец Университетская наб., 15

Кикины палаты

Ставропольская ул., дом 9

Домик Петра I

Петровская наб., 6

Благовещенская церковь Александро-Невской лавры ⠀

наб. реки Монастырки, 1

Академия художеств

Университетская наб., 17

Двери Петербурга в деталях ⠀

Литейный пр. д. 53

ул. 5-я Советская д. 4

ул. Большая морская д. 32

ул. Моховая д. 3 ⠀

ул. 3-я Советская д. 20

ул. Писарева д. 16

История статуи Минервы, украшающей купол Академии художеств, насыщена событиями

Изначально выполненная из дерева в конце XVIII века, она была установлена на куполе. После повреждений от бури её заменили гипсовой копией.

В 1900 году пожар повредил здание, и статую пришлось разбивать на части для спасения. Купол оставался пустым более века, пока в 2003 году к 300-летию Петербурга не установили новую статую Минервы.

Парадная лестница особняка Трубецких - Нарышкиных Дом Трубецких – Нарышкиных, где в 2012 году был найден самый большой в истории России клад, расположен на улице Чайковского, 29.

Этот особняк был построен в 1779-1780 годах для прадеда А.С. Пушкина, «арапа Петра Великого» Абрама Ганнибала.

В 1855 году дворец был приобретен князем Петром Трубецким и по его заказу частично перестроен именитым архитектором Гаральдом Боссе.

В вестибюле посетителей особняка встречает беломраморная лестница, по которой поднимались гости и через ротонду проходили в парадные залы. Сейчас там расположен музей.



Петербург в цифрах: 21 мост перекинут через канал Грибоедова Среди этих мостов есть как пешеходные, так и предназначенные для проезда городского транспорта. Практически все эти мосты являются архитектурными и историческими памятниками Петербурга.



Адресные книги, начиная с выпуска на 1892, показывают владелицей баронессу Эмилию Августовну Майдель. Издания 1890-х сообщают о ней: "вне Петербурга", позднее такой формы не было, просто о человеке ничего не сообщается, кроме указания на домовладение. Впрочем это был доходный дом и владелица нас не интерисует. Здание построено в 1882 году по проекту архитектора А.В.Иванова, вернее перестроено на месте прежнего дома. Расположено по адресу: Мошков переулок, 8. А показать в этом ждоме хочу красивую лестницу. Парадная лестница в доме баронессы Э.А. Майдель, Санкт-Петербург



Вот еще одна замечательная деталь города.

Следы морских обитателей на известняке, облицовывающем здание Второй сцены Мариинского театра в Санкт-Петербурге.



А вот такая урна к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга, установленная в 2003 году. Надо же. Еще живая.

Летний сад.

Конец 19 века/2024 год.

Для тех, кто не в курсе. Изначально создавался как летняя царская резиденция. Получить доступ в сад можно было только по личному приглашению Петра 1.



Интересные факты о современных петербургских коммуналках

Самая большая коммунальная квартира в городе насчитывает 80 комнат и занимает весь первый этаж бывшей поликлиники.

В среднем коммуналки 6–8-комнатные. Вариант, когда в каждой комнате живёт по одному человеку (например, студенты) считается самым удачным для всех.

Во многих коммуналках сохранилось расписание пользования душем, график дежурства по уборке общих площадей. Во многих подобных квартирах действует система количества звонков в дверь. На входной двери можно увидеть памятку, подсказывающую, сколько раз нужно нажать на кнопку, чтобы открыла та или иная семья.

В комнатах коммунальных квартир можно обнаружить интересные старинные артефакты. Например, дореволюционные газеты под обоями или лепнину на потолке.

И на сегодня, пожалуй все.