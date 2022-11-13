Территория Героев...(50)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/20368 https://t.me/mod_russia/21573

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Жизнь продолжается, несмотря ни на что — это точно знает морпех с позывным «Белый», артиллерист, ио командира боевой машины РСЗО «Град».

В спецоперации он участвует с первого дня. А дома его ждёт беременная супруга.

Наш герой представлен к Ордену Мужества за выполнение боевых задач! (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21563 От них не уйдут ни «байрактары», ни «валькирии». Старший сержант Александр Беляев — заместитель начальника расчета ЗРК «Оса». Вместе с товарищами они больно жалят вражеских «птичек». (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21591 Сержант Денис Балухто — фельдшер. Он награждён медалью «За отвагу» за спасение восьмерых раненых военнослужащих, которых его эвакуационная бригада вывезла с передовой. Спасать наших парней — ежедневная работа Дениса. Множество наших ребят живы благодаря ему и его коллегам — военным медикам.

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См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/21619 Самвел Петросян в Вооружённых силах РФ служит уже семь лет. В спецоперации участвует с первого дня — 24 февраля. Принимал участие в освобождении Мариуполя, представлен к Ордену мужества. В этом видео он рассказывает о том, каково это — участвовать в таких боевых действиях. (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21642 Морпех Леонид Михедов говорит, что экипаж танка — это одна семья. Его экипаж подбил в ближнем бою украинский танк и обеспечил проход колонны в важную точку.

Отличился наводчик — Герой России, а Леонид, который был на рычагах, представлен к Ордену Мужества. Дома парня ждут родители, братья и сёстры. А спутница жизни у него обязательно появится, когда он вернётся домой с победой! (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21662 Младший сержант Кирилл Розов — командир орудия 2С3 «Акация». Под огнём противника его расчёт уничтожил огневую точку ВСУ: её удалось «достать» последним снарядом. На вопрос о том, почему он участвует в спецоперации, Кирилл говорит — «Поставили задачу. Как военнообязанный я должен её выполнить».

Награждён медалью "За боевые отличия". (См. видео по ссылке)

https://t.me/mod_russia/21684 Лишил противника огневой поддержки: рядовой Александр Казиханов обнаружил и разгромил пулеметный расчет ВСУ

Продвигаясь по лесополосе, Александр Казиханов обнаружил боевиков, вооруженных стрелковым оружием, в том числе пулеметами. Он немедленно доложил об этом командиру группы. Российские военнослужащие вступили в бой.

Рядовой Казиханов, несмотря на риск быть обнаруженным, скрытно выдвинулся к противнику. Подобравшись как можно ближе, он забросал гранатами позицию боевиков, в результате чего разгромил пулеметный расчет. Лишенные огневой поддержки украинские диверсанты были вынуждены бежать с поля боя.

https://t.me/mod_russia/21581 Решительно действуя под огнем: гвардии лейтенант Исмаил Магомедов получил тяжелое ранение, но продолжил руководить личным составом в бою

Исмаил Магомедов вместе с вверенным ему взводом занял позиции в заданном районе и подготовился к штурму населенного пункта. Противник попытался сорвать наступление российских войск и открыл минометный огонь. Сориентировавшись в ситуации, российский офицер вывел свой взвод из-под обстрела.

В результате разрыва артиллерийской мины Исмаил Магомедов получил тяжелое ранение в левую руку, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил управлять боем, по итогам которого населенный пункт был освобожден.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, гвардии лейтенант Магомедов награжден орденом Мужества.

https://t.me/mod_russia/21640 Невзирая на огонь противника: старший сержант Залимбек Шагиров сдержал натиск и спас товарищей

Старший сержант Залимбек Шагиров вместе со своим личным составом выполнял задачу по охране района расположения российских войск.

Наблюдая за прилегающей местностью, он обнаружил передвижение украинской диверсионно-разведывательной группы, вооруженной стрелковым оружием и гранатометами. Воспользовавшись средствами связи, российский военнослужащий доложил командованию информацию о боевиках и открыл огонь на поражение.

В ожесточенном бою Залимбек Шагиров вынес из-под обстрела троих тяжелораненых бойцов. Эвакуировав их в безопасное место, он продолжил вести огонь по боевикам.

Благодаря мужеству, героизму и отваге старшего сержанта Шагирова группе охранения удалось сдержать натиск многократно превосходящих сил противника. После прибытия подкрепления российские военнослужащие в ходе контрнаступления уничтожили украинских диверсантов.

https://t.me/mod_russia/21681 Обычный фельдшер Юрий Федоров из Канского района Красноярского края спас во время боя 12 товарищей, сам был контужен.

Юрия наградили медалью Святого Луки Крымского. ( См. видео по ссылке )

https://t.me/c/1801542020/608

Гвардии старшина Магомедов Ибрагим В бою у населённого пункта Белогорка, Гвардии старшина Магомедов Ибрагим Газибогандович проявив все свои лучшие качества, умело руководя своим личным составом.

Держал оборону на протяжении 18 часов, и грамотно руководил вверенным ему подразделением, не отступил вместе с ним ни на шаг. Будучи раненым Гвардии старшина вывел свой личный состав на территорию подконтрольную нашим силам.

За мужество и героизм проявленный во время проведения СВО Магомедов Ибрагим Газибогандович награжден орденом Мужества.

Герой дагестанского народа . Герой России.

https://t.me/rosich_ru/27137

Старший лейтенант Амирарсланов Рашидхан Взвод под командованием старшего лейтенанта Рашидхана Амирарсланова в составе батальонной тактической группы ВС РФ, выполнял задачи по огневому поражению позиций противника. На подступах к одному из населенных пунктов, удерживаемому националистами, подразделение российских мотострелков, ведущих наступление, подверглось массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.

В ходе боя Рашидхан, организовав маскировку поста корректировки огня, грамотно определял точки прицеливания и своевременно передавал координаты объектов противника, по которым незамедлительно наносился минометный удар.

В результате точных и своевременных расчётов старшего лейтенанта Рашидхана Амирарсланова была повреждена минометная батарея противника, в которую входили 5 единиц 82-мм минометов и до 20 националистов.

https://t.me/rabotaembrat/4789

Рядовой Гасанов Камиль Водитель взвода обеспечения рядовой Камиль Гасанов выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений. С целью бесперебойного тылового обеспечения основных сил полка выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Лично принимал участие в доставке материальных средств личному составу полка на линию соприкосновения с силами националистов.

Противник, пытаясь сорвать поступление материальных средств российским подразделениям, атаковал тыловую колонну, в составе которой двигался Камиль. В ходе атаки боевиков автомобиль рядового Гасанова получил повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда и потерял ход. Мгновенно оценив ситуацию, Камиль покинул горящий автомобиль и с ходу вступил в бой с националистами. Действуя смело и решительно, ведя прицельный огонь из штатного оружия, Камиль Гасанов уничтожил 4 боевиков. Понеся потери, противник был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/4791

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Михайлов Артем В ходе военной спецоперации на Украине, выполняя поставленную боевую задачу погиб Михайлов Артём Владимирович

Служил в 24 Обрспн

Представлен ордену мужества (посмертно)

https://zpobeda.ru/artem-mihajlov/

Доброволец Хадаев Эдуард При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите Донбасса погиб житель Северной Осетии Хадаев Эдуард. еройски погиб 25.10.2022 года…

https://www.e-osetia.ru/news/3494674/pri-ispolnenii-voinskogo-dolga-na-ukraine-pogib-zitel-rso-a-hadaev-eduard

Доброволец Смелов Сергей В ходе специальной военной операции в пoмoщь Дoнeцкoй нapoдной pecпyблики погиб Смелов Сергей Александрович, работник комитета по Маревскому муниципальному округу.

Он принял решение об участии в спецоперации в качестве добровольца.

Сергей нacтoящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy.

https://zpobeda.ru/sergej-smelov/

Военнослужащий Бобыкин Леонид В ходе проведения СВО на Украине погиб устюжанин Бобыкин Леонид Юрьевич.

Леониду Бобыкину было 54 года. Он – уроженец села Васильевское. Закончил профессиональное училище №44. В армии служил по контракту: был направлен в зону спецоперации в должности водителя.

https://zpobeda.ru/leonid-bobykin/

Военнослужащий Беляев Александр Александр Вадимович Беляев родился 25.07.1980 в городе Мурманск, погиб 14.10.2022 под Херсоном.

https://zpobeda.ru/aleksandr-belyaev/

Ефрейтор Оплеснин Владимир В ходе специальной военной операции погиб сыктывкарец Владимир Оплеснин.

Ефрейтор Росгвардии служил по контракту с 2014 года. В сентябре 2022 года убыл для прохождения дальнейшей службы в Чеченскую республику, затем – на территорию проведения специальной военной операции.

Служил стрелком взвода оперативного назначения. Геройски погиб в населённом пункте Давыдов Брод Херсонской области.

https://zpobeda.ru/vladimir-oplesnin/

Военнослужащий Кирилл В г. Клин Московской области простились с воином.Ему был 21 год.

Служил срочную службу, подписал контракт, участник спецоперации, стоял на страже рубежей нашей родины, до последнего вздоха.

https://zpobeda.ru/kirill/

Гвардии младший сержант Зубков Николай На территории Херсонской области геройски погиб Зубков Николай Николаевич.

Родился 20 декабря 1990 года в городе Ленинграде. Детство и школьные годы его прошли в деревне Луханово, что рядом с д. Литово. Закончив Вехнянскую основную школу, продолжил обучение в 10-11 классах Новоржевской средней школы. Наряду с учёбой находил свободное время для занятий в музыкальной группе и игре на гитаре, участвовал во многих конкурсах, которые приносили ему заслуженные победы. После окончания школы сразу пошел в армию. Отслужив, поступил в пожарно-спасательный колледж. После работал сотрудником полиции города Санкт-Петербурга.

Когда началась специальная военная операция на Украине, принял решение помочь мирным жителям Донбасса и в мае 2022 года пошел служить добровольцем. Находясь в отпуске, решил продолжить службу в Псковской воздушно-десантной дивизии, вместе со своими боевыми друзьями.

Гвардии младший сержант Зубков Николай Николаевич, командир отделения, командир боевой машины парашютно-десантного взвода парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона в/ч 32515 104 парашютно-десантного полка полка геройски погиб 25.10.2022 года...

Он был веселым и прекрасным человеком, настоящим другом, любящим внуком, сыном, отцом и лучшим братом

https://vk.com/wall-190337762_9152

Младший сержант Чернояров Андрей Чернояров Андрей Ильич 17.12.1980 г. р.

Погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины,Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, г. Марьинка. В/ч 84839.

Был хорошим мужем и отцом.

https://zpobeda.ru/andrej-chernoyarov/

Попов Александр Житель поселка Забайкальск Александр Попов 1989 года рождения погиб во время специальной военной операции на территории Украины при исполнении воинского долга.

У него остался ребенок.

https://zpobeda.ru/aleksandr-popov-4/

Военнослужащий Банников Павел В Кировской области простились с Банниковым Павлом Викторовичем, геройски погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Павел родился 12 апреля 1980 года в Верходворье. В родном селе окончил среднюю школу, затем, в 2007 году, Екатеринбургский филиал Академии ГПС МВД России.

Павел Викторович служил в органах надзорной деятельности МЧС России.

С 2013 года проходил службу по контракту . Он был принципиальным, смелым и мужественным, как и положено офицеру, занимался спортом, обожал природу и рыбалку. А ещё его помнят добрым, весёлым, любящим свою Родину и своих близких.

https://vk.com/wall-1071584_33982

Рядовой Попов Геннадий Жители села Борково, родственники и друзья собрались, чтобы со всеми воинскими почестями проводить в последний путь рядового разведчика-пулеметчика Попова Геннадия Александровича – сына, мужа, брата, отца, друга, земляка, солдата Российской Армии, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Участвовал в штурме школы номер 1 в Беслане в сентябре 2004 года, освобождая заложников от террористов.

24 августа 2022 года Геннадий, настоящий патриот от сердца, по собственному желанию стал участником военной спецоперации на Украине.

Он погиб, с честью выполнив свой воинский долг перед Родиной, перед родными и близкими, перед самим собой.

https://zpobeda.ru/gennadij-popov/

Старший сержант Морозов Алексей После тяжелого ранения, полученного в ходе специальной военной операции на Украине, погиб Морозов Алексей Сергеевич.

Алексей родился 15 октября 1989 года.

Как военный человек, в августе 2022, года принял для себя единственно правильное решение и добровольцем ушел защищать свою Родину.

Алексей был добрым, хорошим, любящим сыном, в то же время отважным воином, настоящим гражданином России, для которого чувство долга и ответственности перед Родиной были первостепенными.

https://zpobeda.ru/aleksej-morozov/

Ефрейтор Задорожний Андрей Задорожний Андрей Александрович родился 31 марта 1989 года в селе Большая-Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия.

В мае 2022 года Андрей Александрович вновь заключил контракт на прохождение военной службы и с другими нашими воинами-земляками принял участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. За все периоды службы проявил себя как дисциплинированный, собранный, ответственный и инициативный военнослужащий, за что не раз был отмечен командованием воинских частей. Вместе со своей мамой воспитывал сына Сергея.

Ефрейтор Задорожний Андрей Александрович, выполняя вместе с сослуживцами поставленные командованием задачи, погиб 31 октября 2022г., до конца с честью выполнив свой воинский долг.

https://zpobeda.ru/andrej-zadorozhnij/

Военнослужащий Ярешко Роман В 2019 году Роман получил диплом юриста, а затем, заключив контракт о прохождении военной службы, ушел служить в Российскую Армию.

После окончания службы, Роман вернулся на родину, но, как показало время, не смог остаться в стороне от событий, происходящих в России.

В сентябре 2022 года Роман Сергеевич стал добровольцем специальной военной операции на Украине.

7 октября Роман Сергеевич Ярешко погиб при выполнении воинского долга.

https://zpobeda.ru/roman-yareshko/

Военнослужащий Баженов Иван В последние дни октября в Татарстане простились с 21-летним Иваном Баженовым, погибшим на Украине.

Иван Баженов был призван на срочную службу 25 декабря 2021 года. В августе он подписал контракт и его командировали в зону специальной военной операции.

30 сентября Иван Баженов погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой, Луганской народных республик и Украины.

https://zpobeda.ru/ivan-bazhenov/

Гвардии ефрейтор Мамзурин Иван Воин-десантник Мамзурин Иван Сергеевич-механик-водитель, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 10.11.1995 года в городе Ярославле.

После окончания средней школы был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в воздушно-десантные войска.

Служил в городе Костроме, где позднее заключил контракт с Министерством обороны РФ.

В должности механика-водителя 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи.

Похоронен на Воинском мемориальном кладбище Ярославля.

Награжден орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/ivan-mamzurin-2/

Доброволец Суслов Роман Роман Юрьевич Суслов родился в посёлке Юрья 13 июня 1982 г.

Проживал в посёлке Первомайский Фалёнского района Кировской области.

Служил в полиции.

В 2014 г. за убийство в пьяном виде приятеля он был приговорён к девяти годам лишения свободы. Отсидев восемь лет Суслов изъявил желание добровольцем вступить в ряды ЧВК «Вагнер».

Погиб проявив мужество и отвагу в боях за город Артёмовск.

https://zpobeda.ru/roman-suslov/

Депутат НС ДНР Жуков Михаил При выполнении боевого задания погиб депутат Народного Совета ДНР, командир взвода Михаил Жуков.

Всегда спокойный, рассудительный, скромный парень, который с первых дней украинской агрессии на земле Донбасса пошел защищать мирных жителей. Он не стремился к должностям, а депутатом стал потому, что надо. Никогда не боялся ответственности, не бежал от нее. Всегда делал то, что должно. Так и погиб: на боевом посту, делая свою трудную мужскую работу.

https://zpobeda.ru/mihail-zhukov/

Доброволец Лушин Антон В зоне проведения спецоперации погиб Антон Лушин, пенсинер МВД, бывший сотрудник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области.

Несколько месяцев назад Антон принял решение и добровольцем вступил в ряды вооружённых сил РФ.

Антон планировал приехать на новогодние праздники домой и продлить контракт по окончании действующего.

https://zpobeda.ru/anton-lushin/

Гвардии рядовой Хлыстов Никита При выполнении специальных задач в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 20-летний гвардии рядовой Хлыстов Никита Сергеевич, уроженец п. Троицк, Калманского района Алтайского края.

Никита Сергеевич служил наводчиком танкового взвода танковой роты танкового батальона. Он был настоящим воином, достойно защищавшим рубежи нашей Родины. Односельчане знали Никиту Сергеевича, как любящего сына и прекрасного человека. Его успехами в различных видах спорта гордился весь Калманский район.

https://zpobeda.ru/nikita-hlystov/

Гвардии сержант Житников Дмитрий При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб Житников Дмитрий.

Уроженец станицы Тацинской с 2016 года служил по контракту в батальоне связи начальником аппаратной.

На Украину отправился с самого начала спецоперации, а 9 июля военнослужащий погиб в аэропорту Херсона, в момент смертельного ранения он находился на дежурстве в узле связи.

Ему было 25 лет. Его вспоминают, как о человеке с высоким интеллектом, начитанном, отзывчивым, готовым всегда прийти на помощь.

https://zpobeda.ru/dmitrij-zhitnikov/

Военнослужащий Герега Андрей Герега Андрей Сергеевич

ЧВК Вагнер. Погиб.

https://zpobeda.ru/gerega-andrej/

Подполковник Зангиев Вячеслав При исполнении воинского долга, на Украине, геройский погиб уроженец Северной Осетии - Алания г. Алагир подполковник боевого вертолётного полка в г. Нальчике, Зангиев Вячеслав Михайлович.

С 2019 года Зангиев был на пенсии, но решил участвовать в спецоперации как доброволец. Он погиб, героически исполняя свой воинский долг.

Он уходил добровольцем со словами «там столько детей полегло, а я свое уже прожил».

Вячеславу Зангиеву был 61 год.

https://zpobeda.ru/zangiev-vyacheslav/

Военнослужащий Дубровин Эльдар В городе Уварово состоялось прощание с военнослужащим Эльдаром Дубровиным, погибшим при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на территории Украины в начале сентября.

https://zpobeda.ru/eldar-dubrovin/

Военнослужащий Дряев Энвер Военнослужащий из Северной Осетии Энвер Дряев, участвовавший в специальной военной операции на Украине, скончался вследствие ранений.

Энверу было 30 лет.

Боец получил серьезное ранение в ожесточенном бою в начале СВО, перенес тяжёлые операции, но 28 октября его сердце остановилось.

https://zpobeda.ru/enver-dryaev/

Гвардии старший лейтенант Заволянский Валерий Валерий Иванович Заволянский

(1993-2022)

Российский офицер, командир группы 16-й отдельной гвардейской бригады специального назначения. Герой России (посмертно).

Родился 12 июля 1993 года в городе Советская Гавань Хабаровского края.

C 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За период ведения боевых действий на территории Харьковской области группа спецназа под его командованием уничтожила 4 миномётные и 3 артиллерийские батареи, 5 единиц военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) и более 40 человек живой силы.

28 мая 2022 года, действуя в составе головного дозора на Изюмском направлении, его группа проводила разведывательно-поисковые мероприятия. Выявив опорный пункт ВСУ, спецназовцы вступили в бой с превосходящими силами противника. В ходе ожесточённой перестрелки командир получил ранение, несовместимое с жизнью. Ценой собственной жизни он обеспечил сохранность личного состава вверенного подразделения и создал предпосылки для дальнейшего уничтожения и прорыва обороны противника силами своей бригады.

https://zpobeda.ru/valerij-zavolyanskij/

Сержант Вахренев Алексей Во время проведения специальной военной операции на территории Украины героически погиб сержант Вахренев Алексей Владимирович.

Алексей Владимирович родился 11 марта 1988 года в посёлке Новоильинск Заиграевского района Бурятии, вырос в многодетной семье.

После прохождения срочной военной службы, работал вахтовым методом в лесной отрасли и женился на уроженке села Потанино Бичурского района, там семья Вахреневых и поселилась.

21 сентября 2022 года Алексей был мобилизован по повестке. Погиб 31 октября.

У Вахренева Алексея Владимировича остались мама, сестры, жена и трое несовершеннолетних детей.

https://zpobeda.ru/aleksej-vahrenev/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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