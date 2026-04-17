Ильин и Ильич

Обращает на себя внимание весьма различный подход антисоветчиков к Ильину и Ленину.

Ленин по матери на четверть немец, на четверть швед (также уверяют, что не швед, а еврей, но голословно, я писал об этом). И это ужос-ужос, "Бланк" и т. д. (хотя он никогда не носил эту фамилию и не использовал ее как псевдоним).

Ильин по матери немец, "фольксдойче", но для антисоветчиков он чистокровный русский, никто его не называет "Швейкерт" (девичья фамилия его матери). Хотя Ильин минимум один раз использовал ее как псевдоним - написав книгу в соавторстве с нацистом Адольфом Эртом (Ленин такого, кстати, тоже не делал).

Ленин жил в Австро-Венгрии с 1912 по 1914. Там была какая-никакая демократия, были легальные социалисты, в т. ч. и депутаты парламента. Австрийцы и венгры были привилегированы, но и другие народы не преследовались (в истории с арестом Ленина почти все упомянутые деятели полиции и разведки в Кракове и Галиции - судя по фамилиям, поляки; депутаты рейхсрата от этих районов - тоже).

Ильин жил в Германии с 1922 по 1938 (т. е. около 5 лет при нацистах). Наци, как известно, все остальные партии разогнали, часть их членов репрессировали, в рейхстаге сидели только сами нацисты, евреев они всячески притесняли и вытесняли, а то и громили.

Ленин на власти Австро-Венгрии не работал (во всяком случае, официально), он писал статьи для газет (по аграрному вопросу и т. д.) и жил скудно. Он в тех статьях не расхваливал императора Франца-Иосифа и не одобрял неравноправие наций в Австро-Венгрии. Тогда как Ильин много лет служил в "институте", финансируемом властями.

Ленин вел пропаганду против царизма, а Ильин - против большевизма (в частности, все время твердил о какой-то "большевицкой угрозе", хотя в СССР давным-давно официально объявили о построении социализма в одной стране - и никаких планов нападения на кого-либо, да еще начала 30-х годов, до сих пор не предъявлено. СССР тогда даже границы общей с Германией не имел).

За Лениным власти постоянно следили, у него устроили обыск и арестовали за "шпионаж", но "слишком быстро" (на 12-й день) выпустили. Ильина фрицы вообще никогда не арестовывали, не высылали (хотя он германского гражданства не имел), в его "активе" только обыск и увольнение.

Кстати говоря, Ильина (якобы) в 1918-м арестовывали за связь с "грабь-армией" три раза, в общей сложности он отсидел в "застенках ЧК" около 2-х месяцев (причем третий арест был в ноябре, т. е. уже после объявления красного террора, но Ильина оправдали за недоказанностью). Точные даты не указаны, но если в среднем - каждый раз на несколько дней больше Ленина. Что, по мнению историка Дюкова, является верным признаком вербовки... В 1922-м Ильина арестовали 4 сентября, а уже 11-го приговорили к высылке, при этом выпустив на 7 дней "для устройства личных дел".

Ленину (смакует историк Дюков) после отсидки велели явиться в корпусной штаб к какому-то капитану Моравскому - и он явился, это ужос-ужос и доказательство "сотрудничества". Ильина после обыска вызывали в "гештапо" - и он явился, но это совсем другое, доказательство его преследования нацистами.

Ленину после освобождения якобы разово вручили аж целых 200 крон, и позволили уехать в Швейцарию, якобы на каком-то "военном поезде". Ильин годами получал жалованье, а после увольнения спокойно прожил в Германии еще несколько лет - и уехал в Швейцарию, когда захотел, не спрашивая ничье разрешение. Он, кстати, вывез туда свою мебель и библиотеку (Ленину свою библиотеку пришлось бросить в Галиции).

Ильин вступил в "палату писателей рейха", при этом всячески клялся, что они с женой чистые арийцы. И состоял там, пока его не выгнали по чисто формальной причине. Ленин ничего подобного не делал.

Ильин и после увольнения строчил статьи пронацистского содержания, а потом, уже из Швейцарии, публиковался в изданиях, заведомо выходящих под эгидой Геббельса и Ко. Разве что И. пользовался псевдонимом, да и то не всегда. Ленин из Швейцарии и позже ничего в пользу Австро-Венгрии не писал.

И т. д.

При всем при этом Ленин у них - "презренный шпион и русофоб", а Ильин, наоборот, русский патриот и гений.

.

.

.

.

.

.