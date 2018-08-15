США - Россия должна начать войну или сдаться!

Смотрим на закручиваемые гаечки санкций и осознаём - где-то мы это уже видели. Где-то раньше... Ааа!!! Это был 1941 год. Адресатом была Япония. Ещё с лета 1941 года она попала под нефтяное эмбарго и замораживание собственности в США. Её усиленно толкали к тому чтобы она или сдалась или пошла на обострение. Впрочем ждали, судя по всему, от неё немного иного - всего лишь нападения на СССР. Но ввиду того что СССР дважды исполнил "кузькину мать" (на Хасане и Халхин-Голе) у японцев не возникало никаких иллюзий даже по поводу урезанных немецким вторжением сил РККА на востоке СССР. И они выбрали, как думали, наименьшее из зол. Напав на США, Великобританию и Голландскую Ост-Индию. США же никак не ожидали такого (хотя есть конспирология, что таки ждали, и потому в Перл-Харборе не оказалось авианосцев США). В общем мы сейчас в положении Японии и параллели есть. По сути нам не оставляют приемлемых и недорогих ходов к нормализации отношений. Ставя всё новые ловушки и флажки. Посмотрим на всё это повнимательнее.

С Японией влезшей основательно в Китай начали "разбираться" далеко не сразу. Ей позволили влезть, накрепко связать свою экономику с той, что на оккупированных территориях Китая. И, бац, начинается. Формальным поводом послужило присвоение Японией французского Индокитая. Дадим слово видному историку и военному теоретику Лиддл-Гарту:

Начиная с 1931 года японцы настойчиво расширяли свои плацдармы на Азиатском материке за счет Китая, который был ослаблен внутренним конфликтом, в ущерб американским и английским интересам в этом районе. В 1931 году японцы вторглись в Маньчжурию и превратили ее в своего сателлита. В 1932 году они проникли на территорию собственно Китая и с 1937 года непрерывно предпринимали усилия по установлению контроля над этой обширной территорией. Однако, увязнув в трудностях партизанской войны, они в конечном итоге стали пытаться найти решение этой проблемы в осуществлении дальнейших экспансионистских планов в южном направлении, стремясь отрезать Китай от внешних источников снабжения. После того как в 1940 году Гитлер захватил Францию и Нидерланды, японцы, воспользовавшись беспомощностью Франции, угрозами заставили ее согласиться на "покровительственную" оккупацию Французского Индокитая. В ответ на эти действия президент Рузвельт 24 июля 1941 года потребовал вывода японских войск из Индокитая и для подкрепления своего требования отдал 26 июля распоряжение о замораживании всех японских активов в Соединенных Штатах и установлении эмбарго на поставки нефти в Японию{59}. Одновременно сходные меры [222] провел премьер-министр Великобритании Черчилль, а через два дня согласилось принять такие же меры и находившееся в изгнании в Лондоне правительство Нидерландов. Это означало, как заметил Черчилль, что "Япония одним ударом лишилась своих жизненно важных источников нефти". При рассмотрений этих проблем раньше, еще в 1931 году, всегда считалось, что такой парализующий удар вынудит Японию прибегнуть к войне как к единственной альтернативе краха или к отказу от проведения своей политики. Примечательно, что Япония воздерживалась от нанесения удара более четырех месяцев, пытаясь договориться об отмене эмбарго на нефть. Правительство Соединенных Штатов отказалось отменить свой запрет, пока Япония не уйдет не только из Индокитая, но и из Китая. Ни от одного правительства (и меньше всего от японского) нельзя было ожидать, что оно пойдет на такие унизительные условия и согласится на такое унижение, поэтому с последней недели июля имелись все основания в любой момент ожидать начала войны на Тихом океане.

У Японии был французский Индокитай, а у нас Крым. В обоих случаях предыдущий владелец был слаб. Пусть мы видим разницу но для них её нет. И теперь уже можно предположить что от нас ожидали таки этого, несмотря на дифирамбы про неожиданность и прочие моменты. Скорее всего нас просчитали. И выбора у нас нет. И Крым, и мост и будущее региона предопределены. Но это же стало той самой зацепкой которой нас можно как угодно гнобить. Впрочем не единственной. В этой "копилочке" - малайский "боинг", "отравление" Скрипалей, "соучастие" в "химатаках" в Сирии, "вмешательство" Бутиной, "допинг" Родченкова "вмешательство" в "выборы" в США (кстати я не зря скобочки поставил вокруг "выборы" - они там скорее именно "выборы") и прочее. Притом не давая отбиться от обвинений нас топят всё больше и больше. И мы... похоже что тонем, не в силах для Запада и его слишком многочисленных сателлитов (которых судя по голосованиям в ООН пруд пруди) показать что "чёрное это чёрное а белое это белое" а не наоборот как орёт на весь мир Запад.

И вот новый виток американских санкций по идее ведёт нас к "ультиматуму Халла". То есть к тому моменту когда нам скажут: "или признаётесь в вмешательстве в выборы, в "боинге", в отравлении Скрипалей (не даром от нас сейчас требуют чтобы мы сказали что БОЛЬШЕ НЕ БУДЕМ ТРАВИТЬ - иначе говоря признаемся и тогда санкции типа не введут), оставляете Крым Украине (кстати не затем ли её поддерживали!!! Ведь делимому трупу страны не до бывших территорий!) или конец вашей экономике!!!". Японцам ультиматум и предложили в итоге - потерять всё завоёванное (кроме Манчжурии, про Корею не ясно), выйти из Тройственного пакта, альтернативой разрушение их экономики. Видимо это и есть ловушка для всякой крупной экономики в современном мире, когда ты не в силах построить автаркию.

Пока мы прошли мимо многих ловушек, которые вполне были - от подставного эсминца при ударе по Сирии весной, AMRAAMa (не удивлюсь если необъяснимый пуск ракеты в Эстонии тоже преследовал целью спровоцировать Россию), подставляемых нам самолётов ВВС США над Евфратом и прочего. Но готовятся новые ловушки - такие как новый сербский кризис, когда от Сербии защищаемые НАТО албанские бандиты хотят уже территорий на юге самой Сербии, даже не в Косово! Неужели Балканы опять послужат толчком для мировой бойни как в 1914 году?! Помните я писал про ощущения надвигающейся войны? Без войны свои ошибки и горы проблем Западу и особенно США не скрыть. И потому лучше им или кого "сожрать" или развязать такой конфликт, где мы не решимся применить ядерное оружие, точнее ВПР России, у которого могут быть неизвестные населению страны слабости (или их видимость), на которые рассчитывает Запад. Мы можем наблюдать, что стало с теми, кто вляпался в ловушки Запада - такими странами как Аргентина, Ирак, Ливия... У США было много сценариев, и методички, как загнать в угол, у них есть почти на все случаи жизни. Вот в итоге стали же эти двое провокаторов на картинке сверху историческими личностями-освободителями хотя по сути сами развязывали войны... И потому нас должны вынудить на срыв, на агрессию, на применение армии, чтобы выставить себя жертвами обстоятельств и коварных русских только из-за которых "Маск не может выйти из убытков и достигнуть "хиперлупом" Луны! А ещё у русских ЛГБТ под запретом - какой кошмар!". И пенсионеры Запада без пенсий, а их профессиональные тунеядцы - без пособий! Всё русские! В общем, пока они считают, что выиграть у нас смогут в любом случае - с войной или без неё.

Отсюда, по идее, они постараются использовать любые наши нестабильности. А под это вынудить нас "консервировать" текущее статус-кво во внутренней политике. Которое и так пережило два потрясения в виде нового/старого правительства Медведева, которого не ждали, и пенсионной реформы, которую тем более не ждали. И потому дилемма - с либералами и прежней настройкой экономики кризис с ультиматумом нам, возможно, не пройти но, видимо, очень хочется (есть такие). Есть ли у нас план "Б"?! Потому как рассчитывать на КНР можно, но оно не факт, что она серьёзно поможет в сложной ситуации, а не решит, что тоже хочет от России чего-то.... неприемлемого.