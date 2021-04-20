Советское детство (фотокопилка-5)

Советское детство (фотокопилка-1)

Советское детство (фотокопилка-2)

Советское детство (фотокопилка-3)

Советское детство (фотокопилка-4)

Продолжим...

Утренник в детском саду. 60-е годы. Красавицы.

Школьное чaепитие - было круто!

А шуба называлась цигейковой...

Урок домоводства в школе.

Урок английского в московской школе. На столах у ребят можно разглядеть учебники English в обложках и на подставках. Над доской лозунг Ленина «Нам дороже всего сохранение мира», 1984

Уличные тихие часы в советских детских садах не были чем-то из ряда вон. Зимой они выглядели гораздо удивительнее, чем летом.

Типовая студенческая комната в главном здании МГУ, 1950-е

Ташкентцы. Фотография Давида Фастовского. 1974 год

Зимой в школу!

Стройотрядовец

Артек. Утренняя проверка. 1925 год.

Утреннее умывание в пионерском лагере «Артек». 1925 год.

Артек. Группа у входа в одну из палаток. 1925 год.

Артек. Внутри палатки. 1926 год.

Пребывание Клары Цеткин (сидит справа) в пионерском лагере «Артек». 1925 год.

Артек. Горное озеро. 1950 год.

У знаменитого костра в пионерском лагере «Артек». 1962 год.

Дети в пионерлагере «Артек». 1965 год.

Артек. Фотография Дмитрия Воздвиженского и Нины Свиридовой. Крымская область. 1977 год

В 1925 г. в Крыму открылся пионерский лагерь Артек.

Выпуск стенгазеты.Был ветep в детстве вкусным,и снегом пахло мыло,и то, что стало грустным,весёлым в дeтcтве было.Хлеб с coлью - объеденье,а с сахаром - тем паче!И было меньше денег,и было всё богаче.1958. Школьники рассматривают подарки, полученные на ёлке в Кремле. Автор Д. Шоломович.Шкoльныe туpиcты, 50-e ггКронштадт. Фотограф Евгений Умнов. 1950-е годыМосковский дворик. 1964Когда можно запускать кораблики, 1950-еЮные москвичи пускают кораблики плыть по весенним ручьям, 1982 гСтpoйки были лyчшим мecтом для игр в нашем детствеСоветское мороженое производили по ГОСТ 117-41, который считался одним из самых жёстких в мире и был введён ещё 12 марта 1941 года.Пионеры на Крещатике, Киев, 1960-еПервые ясли в колхозе "Новая жизнь". 1931 г.Новороссийск, Малая Земля. 1985 год. 22 апреля. Прием в пионеры школьников 3б класса школы №42. г.Краснодара.Пионерский отряд на марше. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1954 год.

После боксёрского поединка шестиклассников в спортивном клубе "Крылья Советов" в Москве. 1955 год.

Косили траву, а сено потом сушили. Помогали родителям.

Двор дома на Гримау, 1960.

Дежурный по классу, 1959.

Дежурство в школьной столовой

Дежурство по классу.

Школьники убирают в классе (дежурят)

Солнце уже греет, у «Детского мира», 1961

Школьников со всей страны регулярно возили по местам боевой славы.

Последний звонок.

Москва Гоголевский бульвар. 1959 год. Скоро Новый год, 1973.

Московские модницы, 1960-е.

У витрины магазина "Дом игрушки" на Кутузовском с ценнейшим подарком, 1979.

Современным детям не понять...

