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Советское детство (фотокопилка-5)

Советское детство (фотокопилка-1)
Советское детство (фотокопилка-2)
Советское детство (фотокопилка-3)
Советское детство (фотокопилка-4)
Продолжим...
Советское детство (фотокопилка-5)Утренник в детском саду. 60-е годы. Красавицы.
Советское детство (фотокопилка-5)Школьное чaепитие - было круто!
Советское детство (фотокопилка-5)А шуба называлась цигейковой...
Советское детство (фотокопилка-5)Урок домоводства в школе.
Советское детство (фотокопилка-5)Урок английского в московской школе. На столах у ребят можно разглядеть учебники English в обложках и на подставках. Над доской лозунг Ленина «Нам дороже всего сохранение мира», 1984
Советское детство (фотокопилка-5)Уличные тихие часы в советских детских садах не были чем-то из ряда вон. Зимой они выглядели гораздо удивительнее, чем летом.
Советское детство (фотокопилка-5)Типовая студенческая комната в главном здании МГУ, 1950-е
Советское детство (фотокопилка-5)Ташкентцы. Фотография Давида Фастовского. 1974 год
Советское детство (фотокопилка-5)Зимой в школу!
Советское детство (фотокопилка-5)Стройотрядовец
Советское детство (фотокопилка-5)Артек. Утренняя проверка. 1925 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Утреннее умывание в пионерском лагере «Артек». 1925 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Артек. Группа у входа в одну из палаток. 1925 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Артек. Внутри палатки. 1926 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Пребывание Клары Цеткин (сидит справа) в пионерском лагере «Артек». 1925 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Артек. Горное озеро. 1950 год.
Советское детство (фотокопилка-5)У знаменитого костра в пионерском лагере «Артек». 1962 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Дети в пионерлагере «Артек». 1965 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Артек. Фотография Дмитрия Воздвиженского и Нины Свиридовой. Крымская область. 1977 год
Советское детство (фотокопилка-5)В 1925 г. в Крыму открылся пионерский лагерь Артек.


Советское детство (фотокопилка-5)Выпуск стенгазеты.
Советское детство (фотокопилка-5)Был ветep в детстве вкусным,
и снегом пахло мыло,
и то, что стало грустным,
весёлым в дeтcтве было.
Хлеб с coлью - объеденье,
а с сахаром - тем паче!
И было меньше денег,
и было всё богаче.
Советское детство (фотокопилка-5)1958. Школьники рассматривают подарки, полученные на ёлке в Кремле. Автор Д. Шоломович.
Советское детство (фотокопилка-5)Шкoльныe туpиcты, 50-e гг
Советское детство (фотокопилка-5)Кронштадт. Фотограф Евгений Умнов. 1950-е годы
Советское детство (фотокопилка-5)Московский дворик. 1964
Советское детство (фотокопилка-5)Когда можно запускать кораблики, 1950-е
Советское детство (фотокопилка-5)Юные москвичи пускают кораблики плыть по весенним ручьям, 1982 г
Советское детство (фотокопилка-5)Стpoйки были лyчшим мecтом для игр в нашем детстве
Советское детство (фотокопилка-5)Советское мороженое производили по ГОСТ 117-41, который считался одним из самых жёстких в мире и был введён ещё 12 марта 1941 года.
Советское детство (фотокопилка-5)Пионеры на Крещатике, Киев, 1960-е
Советское детство (фотокопилка-5)Первые ясли в колхозе "Новая жизнь". 1931 г.
Советское детство (фотокопилка-5)Новороссийск, Малая Земля. 1985 год. 22 апреля. Прием в пионеры школьников 3б класса школы №42. г.Краснодара.
Советское детство (фотокопилка-5)Пионерский отряд на марше. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1954 год.
Советское детство (фотокопилка-5)

После боксёрского поединка шестиклассников в спортивном клубе "Крылья Советов" в Москве. 1955 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Косили траву, а сено потом сушили. Помогали родителям.
Советское детство (фотокопилка-5)Двор дома на Гримау, 1960.
Советское детство (фотокопилка-5)Дежурный по классу, 1959.
Советское детство (фотокопилка-5)Дежурство  в школьной столовой
Советское детство (фотокопилка-5)Дежурство по классу.
Советское детство (фотокопилка-5)Школьники убирают в классе (дежурят)
Советское детство (фотокопилка-5)Солнце уже греет, у «Детского мира», 1961
Советское детство (фотокопилка-5)Школьников со всей страны регулярно возили по местам боевой славы.
Советское детство (фотокопилка-5)Последний звонок.
Советское детство (фотокопилка-5)Москва  Гоголевский бульвар. 1959 год.Советское детство (фотокопилка-5)Скоро Новый год, 1973.
Советское детство (фотокопилка-5)Московские модницы, 1960-е.
Советское детство (фотокопилка-5)У витрины магазина "Дом игрушки" на Кутузовском с ценнейшим подарком, 1979.

Советское детство (фотокопилка-5)Современным детям не понять...
Советское детство (фотокопилка-5)

Советское детство (фотокопилка-5)Раньше во многих дворах были бассейны для детей.
Советское детство (фотокопилка-5)Дети играют в настольный хоккей в лагере «Орленок», 1 июля 1974 года, Краснодарский край.
Советское детство (фотокопилка-5)Детский сад колхоза «Энергия». Эстонская ССР. 1951 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Детский сад на прогулке. На заднем плане - строительство МГУ, Москва, 1951 год
Советское детство (фотокопилка-5)Закаливание детей в детском саду!
Советское детство (фотокопилка-5)Образцовый Дед Мороз принимает звонок и спешит к ребятам, 1968
Советское детство (фотокопилка-5)Зима, 1980
Советское детство (фотокопилка-5)Инспектор ГАИ объясняет детям правила дорожного движения.
Советское детство (фотокопилка-5)К труду надо приучать с детства.
Советское детство (фотокопилка-5)Детская больница, Харьков 1978 год.
Советское детство (фотокопилка-5)Запах хвои, мандаринов и ожидание чуда!
Советское детство (фотокопилка-5)Зима на Гоголевском бульваре.
Советское детство (фотокопилка-5)Звонок маме на работу, 1970-е.
Советское детство (фотокопилка-5)Домой, 1980-е.
Советское детство (фотокопилка-5)Дома.
Советское детство (фотокопилка-5)На Ленинских горах, 1960-е
Советское детство (фотокопилка-5)Москва. Зима 1986.
Советское детство (фотокопилка-5)Декабрь 1959, фото Карла Миданса.
Советское детство (фотокопилка-5)Девочки с покупками, Хабаровск, начало 80-х.
Советское детство (фотокопилка-5)Двор по Дорогомиловскому валу, 1938.
Советское детство (фотокопилка-5)Воспитанники детского сада с любимыми игрушками. Кара-Калпакская ССР, г. Турткуль. 1936 г.
Дворовые игры:
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)
Советское детство (фотокопилка-5)На этом пока остановимся. Всем приятных воспоминаний...

Чёшевавоспитание детейфотоностальгия
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