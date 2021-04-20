Советское детство (фотокопилка-5)

Советское детство (фотокопилка-1)
Советское детство (фотокопилка-2)
Советское детство (фотокопилка-3)
Советское детство (фотокопилка-4)
Продолжим...
Утренник в детском саду. 60-е годы. Красавицы.
Школьное чaепитие - было круто!
А шуба называлась цигейковой...
Урок домоводства в школе.
Урок английского в московской школе. На столах у ребят можно разглядеть учебники English в обложках и на подставках. Над доской лозунг Ленина «Нам дороже всего сохранение мира», 1984
Уличные тихие часы в советских детских садах не были чем-то из ряда вон. Зимой они выглядели гораздо удивительнее, чем летом.
Типовая студенческая комната в главном здании МГУ, 1950-е
Ташкентцы. Фотография Давида Фастовского. 1974 год
Зимой в школу!
Стройотрядовец
Артек. Утренняя проверка. 1925 год.
Утреннее умывание в пионерском лагере «Артек». 1925 год.
Артек. Группа у входа в одну из палаток. 1925 год.
Артек. Внутри палатки. 1926 год.
Пребывание Клары Цеткин (сидит справа) в пионерском лагере «Артек». 1925 год.
Артек. Горное озеро. 1950 год.
У знаменитого костра в пионерском лагере «Артек». 1962 год.
Дети в пионерлагере «Артек». 1965 год.
Артек. Фотография Дмитрия Воздвиженского и Нины Свиридовой. Крымская область. 1977 год
В 1925 г. в Крыму открылся пионерский лагерь Артек.
Выпуск стенгазеты.
Был ветep в детстве вкусным,
и снегом пахло мыло,
и то, что стало грустным,
весёлым в дeтcтве было.
Хлеб с coлью - объеденье,
а с сахаром - тем паче!
И было меньше денег,
и было всё богаче.
1958. Школьники рассматривают подарки, полученные на ёлке в Кремле. Автор Д. Шоломович.
Шкoльныe туpиcты, 50-e гг
Кронштадт. Фотограф Евгений Умнов. 1950-е годы
Московский дворик. 1964
Когда можно запускать кораблики, 1950-е
Юные москвичи пускают кораблики плыть по весенним ручьям, 1982 г
Стpoйки были лyчшим мecтом для игр в нашем детстве
Советское мороженое производили по ГОСТ 117-41, который считался одним из самых жёстких в мире и был введён ещё 12 марта 1941 года.
Пионеры на Крещатике, Киев, 1960-е
Первые ясли в колхозе "Новая жизнь". 1931 г.
Новороссийск, Малая Земля. 1985 год. 22 апреля. Прием в пионеры школьников 3б класса школы №42. г.Краснодара.
Пионерский отряд на марше. Фотограф Всеволод Тарасевич. 1954 год.
После боксёрского поединка шестиклассников в спортивном клубе "Крылья Советов" в Москве. 1955 год.
Косили траву, а сено потом сушили. Помогали родителям.
Двор дома на Гримау, 1960.
Дежурный по классу, 1959.
Дежурство в школьной столовой
Дежурство по классу.
Школьники убирают в классе (дежурят)
Солнце уже греет, у «Детского мира», 1961
Школьников со всей страны регулярно возили по местам боевой славы.
Последний звонок.
Москва Гоголевский бульвар. 1959 год.Скоро Новый год, 1973.
Московские модницы, 1960-е.
У витрины магазина "Дом игрушки" на Кутузовском с ценнейшим подарком, 1979.
Современным детям не понять...
Раньше во многих дворах были бассейны для детей.
Дети играют в настольный хоккей в лагере «Орленок», 1 июля 1974 года, Краснодарский край.
Детский сад колхоза «Энергия». Эстонская ССР. 1951 год.
Детский сад на прогулке. На заднем плане - строительство МГУ, Москва, 1951 год
Закаливание детей в детском саду!
Образцовый Дед Мороз принимает звонок и спешит к ребятам, 1968
Зима, 1980
Инспектор ГАИ объясняет детям правила дорожного движения.
К труду надо приучать с детства.
Детская больница, Харьков 1978 год.
Запах хвои, мандаринов и ожидание чуда!
Зима на Гоголевском бульваре.
Звонок маме на работу, 1970-е.
Домой, 1980-е.
Дома.
На Ленинских горах, 1960-е
Москва. Зима 1986.
Декабрь 1959, фото Карла Миданса.
Девочки с покупками, Хабаровск, начало 80-х.
Двор по Дорогомиловскому валу, 1938.
Воспитанники детского сада с любимыми игрушками. Кара-Калпакская ССР, г. Турткуль. 1936 г.
Дворовые игры:
На этом пока остановимся. Всем приятных воспоминаний...
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