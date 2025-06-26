Наедине с экраном

«Уроки забвения», ТВ «Первый»

Пора последнее оружие отковать.

В руки перо берем.

Пора самим пером атаковать!

Пора самим защищаться пером!

В. МАЯКОВСКИЙ. «Рабочий корреспондент»

22 июня Первый канал показал фильм режиссера Ивана Благого «Уроки забвения». В анонсе говорится, что фильм рассказывает, «как с помощью манипуляций со школы культивируют русофобию и принижают роль СССР в разгроме нацистской Германии.

Были проанализированы учебники 12 стран. Объясняется, почему немцы не помнят о блокаде Ленинграда, а британцы не могут ответить на простейший вопрос о том, кто взял Берлин.

Продемонстрировано, как убитых нацистами выдают за жертв советской власти. Рассказывается, почему так опасен для прозападных режимов термин «Великая Отечественная война», и о том, как в начале девяностых искажались факты уже в российских учебниках истории, которые выпускались на западные гранты. А также раскрыта роль спецслужб США в работе по подмене коллективной памяти на Украине».

Разумеется, нам с вами, читателям и авторам «Советской России», людям, все 40 лет «перестройки» и российского периферийного капитализма сохранявшим здравый смысл и критическое мышление, фильм не расскажет ровно ничего нового, ничего, что бы мы до этого не знали и не понимали. Ничего такого, о чем мы во всеуслышание не говорили бы в политике, на ТВ (когда нас туда допускали) и в частных беседах все эти сорок лет.

Позитив ситуации в том, что наконец-то всё это начало появляться на центральных телеканалах и потихоньку, очень медленно, но становится государственной пропагандой в хорошем смысле этого слова, мучительно вытесняя «либеральный» галлюциногенный газ этих 40 лет, отравлявший нас «общечеловеческими ценностями» в «едином общеевропейском доме от Лиссабона до Владивостока».

В наше время, уверен, при фразе «общечеловеческие, европейские ценности» у абсолютного большинства встают перед глазами кошмарные кадры сожженных в одесском Доме Профсоюзов наших товарищей 2 мая 2014 года.

Сразу скажу, что фильм Ивана Благого сделан достаточно качественно, живо и энергично. И, несмотря на приличный хронометраж в 50 минут, смотрится фактически на одном дыхании. Фильм переполнен абсолютно справедливыми разоблачениями и упреками в адрес европейских и американских политиков, цинично и без какого бы то ни было зазрения совести переписывающих в свою пользу историю и Второй мировой войны, и вообще историю человечества, подтверждая тезис, что «история – это не наука, а пропаганда, направленная по времени».

Опросы немцев, англичан и разных прочих шведов дают ужасную картину – уже далеко не молодые люди не знают, кто брал Берлин, чьи флаги были над рейхстагом. Они уверены, что флаги были британский и американский. Никто из них ничего не слышал о блокаде Ленинграда! И далее в том же духе.

Сознанием таких людей можно манипулировать как угодно, и это в фильме наглядно показано. И политики без стыда и совести, да и несильно отягощенные культурой и интеллектом, как угодно этим сознанием манипулируют – прямо здесь, прямо сейчас, что тоже наглядно показано в фильме на примере отношения нынешнего западного обывателя к сегодняшней России.

Удивляться нечему, и ровным счетом ничего нового в это нет. Те, кто постарше, помнят весьма жесткую и откровенную, но очень качественную советско-американскую документальную 20-серийную киноэпопею 1978 года «Великая Отечественная». Ее многократно показывали по нашему телевидению, и русскоязычную версию озвучивал Василий Лановой. Но важно напомнить, что уже тогда в США англоязычная версия сериала шла под названием «Неизвестная война». И это в те-то годы, когда роль СССР в Победе над фашизмом для всего мира была настолько же очевидна, как восход солнца на востоке или наступление весны после зимы.

Оспорить роль СССР в те годы никто не смел и даже в публичном пространстве не мог помыслить, не прослыв маргиналом. Но уже тогда пропаганда в западных странах старалась хотя бы замолчать реальную роль нашей страны в спасении всего мира и всей человеческой цивилизации. Отсюда и американское название сериала – «Неизвестная война». К слову, справедливости ради, даже абсолютно пропагандистская «Википедия» (ресурс нарушает законодательство РФ) пишет, что сериал «имел на Западе оглушительный успех». И как раз этому я не удивлен, потому что простой, не испорченный человек часто тянется к правде и охотно ее воспринимает. Кстати, в те же годы на Западе было мощнейшее движение за мир, чьи активисты не скрывали своих симпатий к СССР.

Где оно теперь? Да, сейчас всё очень и очень изменилось. И об этом в фильме тоже сказано. Враг пришел на нашу землю. Да, он пришел не на танках, а в грантах, иностранном влиянии и разливанном море западного финансирования. Показано, как продвигал в России свое влияние Джордж Сорос (фонд Сороса признан нежелательной организацией в РФ. – Ред.), чьи организации, которые я с чистой совестью назову подрывными, к счастью, в нынешней России признаны нежелательными.

Эти люди делали ставку на будущее – на школьные учебники, на образовательные и прочие молодежные программы, и отчасти добились успеха. И у меня пока нет уверенности, несмотря на предпринимаемые властями усилия, что наступление этого врага остановлено окончательно и бесповоротно. Да, американцы вообще делают ставку на будущее, поэтому так много денег и вообще усилий вкладывают в образование на подконтрольных им территориях. Они выращивают колониальную «элиту».

В фильме Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» самым главным угнетателем негров на плантации у главного отрицательного героя фильма (которого блестяще играет Ди Каприо) был негр. И угнетал он, вроде как бы своих, еще похуже «белых господ». У нас как раз с исторической, да и вообще с памятью, пока всё в порядке, и мы помним, как всё начиналось. На днях я был в московском парке «Музеон», навещал Феликса Эдмундовича Дзержинского – да-да, того самого, тот самый памятник, на шею которого потные, нечесаные бандерлоги в грязных джинсах в августе 1991 года накинули петлю. Должен отметить, что сейчас памятник очень ухожен и находится в идеальном состоянии – хоть завтра на его законное место – на одноименную площадь. А не так давно он был весь изрисован и исписан всякой мерзостью и похабщиной.

Но в целом вся экспозиция в «Музеоне» выглядит очень показательно – она как будто задержалась в 90-х годах. Вот памятник Свердлову и рассказывается, как и когда его снимали с постамента. Вот памятник Сталину с отбитым носом – а вокруг статуэтки каких-то непонятных существ, как будто соскочивших с карикатур нашего замечательного художника Геннадия Животова. Вот памятник Ленину, вот – Карлу Марксу. А вот титановый Герб СССР с покореженной звездой, как будто еще тогда, в 1991 году, в него влетел вражеский беспилотник. Это герб со стелы «СССР – оплот мира», которая стояла на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Кравченко, по дороге из аэропорта Внуково, по которой в Москву прибывали правительственные делегации других стран.

В 1991 году герб сняли и заменили его рекламой банка. Не знаю, кому как, а мне это напомнило времена, когда немцы подходили к моему родному Ленинграду и меняли указатели на дорогах с наших на немецкие – угадайте с трех раз, на какие. Но Ленинград так и не взяли. Зато мы взяли Берлин. И пока мы и все остальные это помнили, наша страна действительно была оплотом мира.

Теперь герб нашей Великой Страны временно стоит в кустах, в окружении не пойми чего – это победившие тогда «демократы» выстроили оскорбительные, унижающие человеческое достоинство и нашу страну «инсталляции». Уверен, Герб СССР вернется на свое законное место, памятник Дзержинскому – на одноименную площадь, и все советские памятники, которые сейчас в плену в «Музеоне», тоже займут свои настоящие места. И вот это будет действительно торжество правильной, справедливой версии истории.

Ведь история – это не что-то застывшее. История – как фронт. Стоит ослабить наступление – и фронт моментально сдвинется на нашу землю! Собственно, так и произошло. Откуда ушли мы, туда пришли наши враги. Мы ушли из Восточной Европы – туда пришли американцы, мы ушли из Афганистана – туда пришли американцы. Мы ушли из Украины, Грузии, Армении, Прибалтики – туда пришли американцы. Что же теперь удивляться, что когда мы ушли из истории, туда пришли американцы?

История – такое же пространство войны, как и территория. И ее нужно так же защищать. Наша память, наше слово, наше перо – такое же оружие, как наши ракеты и самолеты. «Пора пером атаковать! Пора самим защищаться пером!»

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

https://sovross.ru/2025/06/23/pora-samim-perom-atakovat/