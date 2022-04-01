Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках

1918 год – роковой год для Петрограда. Город, заложенный Петром Великим и ставший мировым культурным и политическим центром, в считанные месяцы полностью меняет свой облик.

Из Петрограда убегают все, кто может уехать, а столицу переносят в Москву. Для сравнения: в 1916 году в городе жило 2.5 миллиона человека, в 1920 году – 740 тысяч! Город потерял за 4 года 1 миллион 800 тысяч населения. Только вдумайтесь в эти цифры!

Сегодня мы с вами посмотрим на снимки Петрограда в 1918 году, увидим, что в нем поменялось.

1. Очистка тротуара на улице Радищева в рамках трудовой повинности

В 1918 году улицы стало убирать некому. Петроград утопал во льду и сугробах. В 1918 коду был принят Кодекс законов о труде, вводивший трудовую повинность. Все граждане, помимо своей основной работы, были обязаны выполнять общественно полезный труд. На практике, часто трудовую повинность выполняли бывшие представители "буржуазных классов".

2. Скрытый памятник Николаю I Скорее всего, скульптура императора была скрыта к какому-то празднику нового социалистического государства. В отличие от снесенных московских памятников, посвященных "старому режиму", многие петроградские монументы дошли до наших дней (к большому счастью! ).

3. Корабли на Неве Положение Петрограда в 1918 году было опасным. Если бы немцы вдруг заняли город, то корабли должны были быть потоплены.

4. Ворота Петропавловской крепости без атрибутов старой власти Ворота были украшены к годовщине Октябрьской революции. Символика имперских времен была скрыта растяжками.

5. Парад Красной гвардии на Дворцовой площади 6. Совдеп Рождественского района Удивительный снимок! Сочетание слова "Совдеп" и "Рождественский" через пару лет уже будет сложно представить.

7. Парадный въезд в Смольный к годовщине Октября 8. Таврический дворец, ставший дворцом, названным в честь убитого революционера Урицкого 9. Требование демонстрантов у Таврического дворца После покушения на Ленина и убийства Урицкого появились демонстранты с требованием объявить красный террор. Интересно, что многие люди у плаката вполне могли сойти за буржуазный элемент и стать сами жертвами этого террора. Думаю, кого-то из лиц на фото этот террор в итоге тоже коснулся.

10. Новый памятник на Николаевском вокзале, посвященной Софье Перовской Поразительно, конечно, в 1916 году еще невозможно было представить, что в Петрограде будет стоять памятник одному из главных организаторов убийства Александра II – Перовской. Быстро все меняется!

11. Нищие у Аничкова моста Любые революции и войны непременно бьют по благосостоянию людей. В Петрограде в те дни стало очень много нищих.

12. Очередь за табаков на Невском 13. Митинги, демонстрации и т.д. – неотъемлемый атрибут тех дней 14. "Слава Учителю рабочих поколений" – масштабные похороны Плеханова 15. Засыпанная снегом Мариинская площадь 16. Торговля из-под полы у Сенного рынка Почти вся торговля тогда подпадала под спекуляцию, пришлось как-то выкручиваться и торговать нелегально...

17. Продажа молока на улице 18. Крестный ход в мае, один из последних 19. Группа красноармейцев 20. Уборка улиц 21. Витрина магазина табачных изделий с пулевыми отверстиями. Петроград, 1918 год.

22. Повозка, Петроград, 1918 год.

23. Уличные торговцы продающие овощи и фрукты. Петроград, 1918 год.

24. Зимний дворец. Петроград, 1918 год.

25. Загружаемый лес на фургоны с барж на Неве. Петербург, 1918 год.

26. А вот снимки из "Синего журнала" (1918 год).































Так выглядел Петроград в 1918 году. Мне некоторые снимки напомнили кадры 1990-х годов. Времена перемен, наверное, всегда выглядят примерно одинаково.

Настроения на улицах Петрограда в те дни было разным: кто-то верил в светлое будущее при новой власти, кто-то старался как-то выжить в новых условиях, а кто-то убегал. Представьте, как пусто было в Петрограде, население которого сократилось в 4 раза.

На этом сегодня все.