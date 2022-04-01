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Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках

1918 год – роковой год для Петрограда. Город, заложенный Петром Великим и ставший мировым культурным и политическим центром, в считанные месяцы полностью меняет свой облик.

Из Петрограда убегают все, кто может уехать, а столицу переносят в Москву. Для сравнения: в 1916 году в городе жило 2.5 миллиона человека, в 1920 году – 740 тысяч! Город потерял за 4 года 1 миллион 800 тысяч населения. Только вдумайтесь в эти цифры!

Сегодня мы с вами посмотрим на снимки Петрограда в 1918 году, увидим, что в нем поменялось.

1. Очистка тротуара на улице Радищева в рамках трудовой повинности

Первый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.

В 1918 году улицы стало убирать некому. Петроград утопал во льду и сугробах. В 1918 коду был принят Кодекс законов о труде, вводивший трудовую повинность. Все граждане, помимо своей основной работы, были обязаны выполнять общественно полезный труд. На практике, часто трудовую повинность выполняли бывшие представители "буржуазных классов".

2. Скрытый памятник Николаю IСнимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевикахСкорее всего, скульптура императора была скрыта к какому-то празднику нового социалистического государства. В отличие от снесенных московских памятников, посвященных "старому режиму", многие петроградские монументы дошли до наших дней (к большому счастью!

).

3. Корабли на НевеПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.Положение Петрограда в 1918 году было опасным. Если бы немцы вдруг заняли город, то корабли должны были быть потоплены.

4. Ворота Петропавловской крепости без атрибутов старой властиСнимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевикахВорота были украшены к годовщине Октябрьской революции. Символика имперских времен была скрыта растяжками.

5. Парад Красной гвардии на Дворцовой площадиПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.6. Совдеп Рождественского районаСнимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевикахУдивительный снимок! Сочетание слова "Совдеп" и "Рождественский" через пару лет уже будет сложно представить.

7. Парадный въезд в Смольный к годовщине ОктябряПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.8. Таврический дворец, ставший дворцом, названным в честь убитого революционера УрицкогоСнимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках9. Требование демонстрантов у Таврического дворцаПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.После покушения на Ленина и убийства Урицкого появились демонстранты с требованием объявить красный террор. Интересно, что многие люди у плаката вполне могли сойти за буржуазный элемент и стать сами жертвами этого террора. Думаю, кого-то из лиц на фото этот террор в итоге тоже коснулся.

10. Новый памятник на Николаевском вокзале, посвященной Софье ПеровскойПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.Поразительно, конечно, в 1916 году еще невозможно было представить, что в Петрограде будет стоять памятник одному из главных организаторов убийства Александра II – Перовской. Быстро все меняется!

11. Нищие у Аничкова мостаПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.Любые революции и войны непременно бьют по благосостоянию людей. В Петрограде в те дни стало очень много нищих.

12. Очередь за табаков на НевскомСнимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках13. Митинги, демонстрации и т.д. – неотъемлемый атрибут тех днейПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.Первый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках14. "Слава Учителю рабочих поколений" – масштабные похороны ПлехановаПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.15. Засыпанная снегом Мариинская площадьПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.16. Торговля из-под полы у Сенного рынкаПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.Почти вся торговля тогда подпадала под спекуляцию, пришлось как-то выкручиваться и торговать нелегально...

17. Продажа молока на улицеСнимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках18. Крестный ход в мае, один из последнихПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.19. Группа красноармейцевПервый год при большевиках. Снимки Петрограда в 1918 году.20. Уборка улицСнимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках21. Витрина магазина табачных изделий с пулевыми отверстиями. Петроград, 1918 год.Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
22. Повозка, Петроград, 1918 год.Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
23. Уличные торговцы продающие овощи и фрукты. Петроград, 1918 год.Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
24. Зимний дворец. Петроград, 1918 год.Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
25. Загружаемый лес на фургоны с барж на Неве. Петербург, 1918 год.Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
26. А вот снимки из "Синего журнала" (1918 год).
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевикахСнимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках
Так выглядел Петроград в 1918 году. Мне некоторые снимки напомнили кадры 1990-х годов. Времена перемен, наверное, всегда выглядят примерно одинаково.

Настроения на улицах Петрограда в те дни было разным: кто-то верил в светлое будущее при новой власти, кто-то старался как-то выжить в новых условиях, а кто-то убегал. Представьте, как пусто было в Петрограде, население которого сократилось в 4 раза.

На этом сегодня все.

историягорода Советского СоюзаСветлана Митленкофотоностальгия
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