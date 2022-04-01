Снимки Петрограда в 1918 году. Первый год при большевиках

1918 год – роковой год для Петрограда. Город, заложенный Петром Великим и ставший мировым культурным и политическим центром, в считанные месяцы полностью меняет свой облик.
Из Петрограда убегают все, кто может уехать, а столицу переносят в Москву. Для сравнения: в 1916 году в городе жило 2.5 миллиона человека, в 1920 году – 740 тысяч! Город потерял за 4 года 1 миллион 800 тысяч населения. Только вдумайтесь в эти цифры!
Сегодня мы с вами посмотрим на снимки Петрограда в 1918 году, увидим, что в нем поменялось.
1. Очистка тротуара на улице Радищева в рамках трудовой повинности
В 1918 году улицы стало убирать некому. Петроград утопал во льду и сугробах. В 1918 коду был принят Кодекс законов о труде, вводивший трудовую повинность. Все граждане, помимо своей основной работы, были обязаны выполнять общественно полезный труд. На практике, часто трудовую повинность выполняли бывшие представители "буржуазных классов".
2. Скрытый памятник Николаю IСкорее всего, скульптура императора была скрыта к какому-то празднику нового социалистического государства. В отличие от снесенных московских памятников, посвященных "старому режиму", многие петроградские монументы дошли до наших дней (к большому счастью!).
3. Корабли на НевеПоложение Петрограда в 1918 году было опасным. Если бы немцы вдруг заняли город, то корабли должны были быть потоплены.
4. Ворота Петропавловской крепости без атрибутов старой властиВорота были украшены к годовщине Октябрьской революции. Символика имперских времен была скрыта растяжками.
5. Парад Красной гвардии на Дворцовой площади6. Совдеп Рождественского районаУдивительный снимок! Сочетание слова "Совдеп" и "Рождественский" через пару лет уже будет сложно представить.
7. Парадный въезд в Смольный к годовщине Октября8. Таврический дворец, ставший дворцом, названным в честь убитого революционера Урицкого9. Требование демонстрантов у Таврического дворцаПосле покушения на Ленина и убийства Урицкого появились демонстранты с требованием объявить красный террор. Интересно, что многие люди у плаката вполне могли сойти за буржуазный элемент и стать сами жертвами этого террора. Думаю, кого-то из лиц на фото этот террор в итоге тоже коснулся.
10. Новый памятник на Николаевском вокзале, посвященной Софье ПеровскойПоразительно, конечно, в 1916 году еще невозможно было представить, что в Петрограде будет стоять памятник одному из главных организаторов убийства Александра II – Перовской. Быстро все меняется!
11. Нищие у Аничкова мостаЛюбые революции и войны непременно бьют по благосостоянию людей. В Петрограде в те дни стало очень много нищих.
12. Очередь за табаков на Невском13. Митинги, демонстрации и т.д. – неотъемлемый атрибут тех дней14. "Слава Учителю рабочих поколений" – масштабные похороны Плеханова15. Засыпанная снегом Мариинская площадь16. Торговля из-под полы у Сенного рынкаПочти вся торговля тогда подпадала под спекуляцию, пришлось как-то выкручиваться и торговать нелегально...
17. Продажа молока на улице18. Крестный ход в мае, один из последних19. Группа красноармейцев20. Уборка улиц21. Витрина магазина табачных изделий с пулевыми отверстиями. Петроград, 1918 год.
22. Повозка, Петроград, 1918 год.
23. Уличные торговцы продающие овощи и фрукты. Петроград, 1918 год.
24. Зимний дворец. Петроград, 1918 год.
25. Загружаемый лес на фургоны с барж на Неве. Петербург, 1918 год.
26. А вот снимки из "Синего журнала" (1918 год).
Так выглядел Петроград в 1918 году. Мне некоторые снимки напомнили кадры 1990-х годов. Времена перемен, наверное, всегда выглядят примерно одинаково.
Настроения на улицах Петрограда в те дни было разным: кто-то верил в светлое будущее при новой власти, кто-то старался как-то выжить в новых условиях, а кто-то убегал. Представьте, как пусто было в Петрограде, население которого сократилось в 4 раза.
На этом сегодня все.
Свежие комментарии