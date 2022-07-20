Долгожданная стройка началась! Её ждали 69 лет

В понедельник в Сургуте дан старт масштабному инфраструктурному проекту – строительству второго моста через реку Обь, который является одним из ключевых объектов т.н. «Северного широтного хода». О нём мы рассказывали ещё в 2018 году, и вот теперь с уверенностью можно говорить о начале практической реализации. Расскажем, почему он так важен, о других позитивных новостях, деятельном патриотизме на реальном примере и истории одного подвига.

Новый мост

Под Сургутом начато строительство долгожданного второго моста через Обь. Нагрузка на первый мост в два раза превышает норматив, и местные власти были даже вынуждены запретить передвижение по нему в ночное время. Новый проект подразумевает строительство автомобильной дороги протяженностью более 45 км, в состав которой входит уникальный мост через реку Обь длиной 1758 м, ещё четыре моста и три путепровода, транспортные развязки и вся сопутствующая инженерная инфраструктура. Строителям предстоит уложить более 55 000 кубометров монолитного бетона и смонтировать 25 000 тонн металлоконструкций.

Проект позволит перераспределить транспортные потоки и возьмёт на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров. Но рассматривать его нужно в более широком контексте, ведь это только часть большого проекта под названием Северный широтный ход.

Идея самой высокоширотной магистрали зародилась вскоре после победы в Великой отечественной войне, которая показала уязвимость наших северных границ. Для их укрепления было необходимо создать надёжную железнодорожную связь. При жизни Сталина успели проложить 400 км т.н. «Великого северного железнодорожного пути» или «стройки 501», как её тогда называли. Но пришедший к власти Хрущёв счёл дело нецелесообразным, и работы заморозили в самом прямом смысле слова.

Что было дальше, расскажем после сводки новостей.

Время новостей

На Амурском судостроительном заводе заложен корвет «Быстрый» проекта 20385.

На Севмаше заложен новейший обитаемый подводный аппарат проекта 03660.

В Зеленодольске спущен на воду «Метеор» нового модельного ряда.

Очередной Сухой Суперджет-100 совершил свой первый полёт .

КАМАЗ представил беспилотный карьерный самосвал «Юпитер».

В Брянске запущено первое отечественное серийное производство стрелочных электроприводов для трамвайных путей.

В Ставропольском крае запущена первая очередь завода по выпуску жидкого медицинского кислорода.

Завод «Маяк» в Кирове начал производство оборудования для сжатия газа.

В Чечне открылся завод по производству фиброцементных листов, газобетонный завод и завод сухих строительных смесей.

В Ивановской области - крупнейшее в России предприятие по производству трикотажного полотна.

В Тюмени - производство металлосайдинга.

В Ленинградской области открыт завод по производству листовых пластиков полного цикла.

В Нижегородской области - линия по производству клеевых составов.

В Самарской области - семенной завод .

В Орловской области - семенной завод .

В Якутии - солнечная электростанция .

На Европейской географической олимпиаде все участвовавшие российские школьники получили медали.

Российские школьники одержали победу на чемпионате мира по подводной робототехнике.

Даёшь путь!

После смерти Сталина на долгие десятилетия про «стройку 501» забыли, отчего большинство её объектов пришло в негодность. Считалось, что появившееся у страны ядерное оружие исключает нападение на нас, но вскоре у забытого проекта стало появляться не только оборонное, но и экономическое значение. Открытие нефтегазовых месторождений в Сибири и Арктике потребовало создания надёжной и современной железнодорожной магистрали. Новый проект, получивший название «Северный широтный ход» почти в точности повторяет контуры советской «стройки 501».

Как это часто бывает, долгое время чиновники и корпорации спорили о том, кто будет финансировать строительство, и потому дело двигалось очень медленно. И даже в марте 2022 года, когда вопрос развития транспортной железнодорожной инфраструктуры в России встал ребром, в Правительстве попытались вновь отложить стройку из-за неясности источников финансирования. И только после личного вмешательства Президента, призвавшего начать активное строительство уже в этом году, процесс, что называется, пошёл.

Иначе и быть не могло. Глобальные политические перемены перекраивают всю сеть мировой логистики и в первую очередь на Востоке и Юге. Уже сейчас огромная нагрузка легла на БАМ и Транссиб, но, несмотря на то, что к работе по расширению Восточного полигона привлечены даже военные, мощности не хватает. По предварительным оценкам , по итогам года из-за нехватки пропускной способности БАМа и Транссиба страна может недополучить 1,5 трлн рублей. Северный широтный ход способен снизить эти потери, и это, действительно, очень нужный проект.

Большой разворот

Общая протяжённость хода составит 707 километров. Железнодорожная магистраль соединит станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. В рамках полной реализации появится и ветка «Бованенково — Сабетта» — так называемый «Северный широтный ход - 2». Прежде всего, получит мощный импульс Ямало-ненецкий округ. Выиграет республика Коми – соединение с Северной железной дорогой позволит увеличить её загрузку до 10 миллионов тонн к 2035 году, а это добавит значительное число рабочих мест. Эффект ощутит и Красноярский край. Но главное – выиграет вся страна, синергетический эффект проекта добавит несколько процентов к нашему ВВП.

Страны Запада блокируют или препятствуют экспорту наших энергоресурсов. Но под боком у нас расположена растущая Азия, которая даже под жёстким внешним давлением не согласилась прерывать торговлю с Россией. Теперь нам необходимо развернуть транспортные реки с Запада на Восток, чтобы сорвать планы экономической блокады. Строительство Северной дороги - лишь один элемент в перечне необходимых. Но как же приятно наблюдать за тем, что он начал воплощаться в жизнь.

Теперь о людях.

Нужное дело

Во время Швейцарского похода при переходе через Альпы у русских солдат почти закончилось продовольствие. Александру Васильевичу Суворову пришла в голову идея смешать оставшиеся ингредиенты - крупу, тушенку и сало - в одно калорийное блюдо. Получилась отменная каша, которая утоляла голод и восполняла силы. С тех пор она плотно вошла в армейский рацион и стала традиционным блюдом, которое готовится на передвижных полевых кухнях.

Хранителем традиции стал предприниматель Сергей Чурсин, который на свои средства построил «Музей каши» в посёлке Прохоровка. И неслучайно именно здесь, где 12 июня 1943 года состоялось одно из крупнейших танковых сражений мира.

Сергей Чурсин сам танкист, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, солдатская тема ему близка. За свой счёт он кормит особой Прохоровской кашей всех желающих во время массовых мероприятий, а в прошлом году возрождённый им рецепт стал победителем народного голосования в конкурсе «Вкусы России». Каша, сваренная в котле с топкой, получается распаренной и мягкой, а мясо тает во рту, в чём мы убедились лично. За такой трапезой особенно хорошо удаётся беседа…

12 июля 2022 года в Белгородской области состоится празднование в честь 79-й годовщины танкового сражения под Прохоровкой. Сергей опять будет кормить кашей всех желающих, и мы рекомендуем заглянуть к нему в кафе и музей. Сейчас он вынашивает идею создания первого музея героев Специальной военной операции и ищет соинвесторов на это благое дело. Связаться с Сергеем можно по ссылке в описании этого ролика. На наш взгляд именно так и должен выглядеть настоящий деятельный патриотизм. Желаем Музею успехов и обещаем и впредь рассказывать про достойных людей в нашем проекте.

Теперь о героях.

Время Человека

В Ростовской области на диком пляже Северского Донца отдыхал студент местного техникума Илья Ананьев. Вдруг он услышал крик: «Помогите!» - и обнаружил, что в реке тонет парень, а его друг зовёт на помощь. Илья сразу же поплыл к месту происшествия, но пострадавшего уже не было видно на поверхности воды. Пришлось нырять, но в мутной воде было сложно что-то разглядеть. После четырёх попыток, Илья сам выбился из сил и был готов вернуться на берег, но решил нырнуть ещё раз и смог разглядеть ногу на дне, ухватился, потянул наверх и, обхватив одной рукой уже бездыханное тело, второй погрёб к берегу.

Пострадавшего вытащили на сушу, перевернули на бок, чтобы вода вытекала из лёгких, сделали искусственное дыхание. После такой реанимации он задышал самостоятельно, а вскоре прибыли медики и забрали его в больницу.

Благодарим Илью за спасение и отправляем подарок от лица нашего проекта!

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