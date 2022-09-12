"Элита" должна быть разбита

Страна устала терпеть национал предателей. Путин устал терпеть либералов...

Уже нет никаких сомнений в том, что наша элита будет разбита. Это уже неизбежно.

Сегодня у нас имеет место полноценное восстание элиты, когда Президент страны стремится к одним целям, а государственные мужи, контролирующие ключевые направления в экономике и финансах, преследуют совсем иные задачи. Фактически Путину сегодня приходится иметь дело с предателями, которые не хотят и не могут следовать новому президентскому курсу, направленному на то, чтобы Россия стала полностью независимой и суверенной страной.

Президенту придётся начать зачищать наших бюрократов в их высоких кабинетах в срочном порядке.

Ведущие политико - экономические обозреватели М.Л. Хазин и Е.Я. Сатановский о ситуации в стране и предстоящей тотальной зачистке государства от либеральной элиты.

Самую большую опасность для России представляют не наши враги, находящиеся снаружи, а предатели, находящиеся внутри.

Хазин заявил о том, что элита уже много лет нарушает свою часть главного уговора с Путиным.

Убедиться в правоте этой достаточно понятной максимы, можно просто посмотрев на поведение некоторых представителей российской власти, которые занимают далеко не самые последние места в нашем государственном аппарате.

Их неправильные и вредные поступки, равно как и сама их риторика особенно ярко видны на фоне того, что делает и о чём нам и им говорит наш Президент.

Политолог Е.Я. Сатановский написал в своём Telegram-канале о том, что отсутствие зачистки элиты со стороны Путина на самом деле может свидетельствовать о том, что Президент прекрасно осведомлён о желании Запада спровоцировать в России масштабную перестройку всей вертикали власти в момент высокого напряжения в международных отношениях. Такой шаг очень сильно ослабит всю систему государственного управления и именно поэтому Путин до сих пор не приступил к широкой кадровой ротации наших либералов на других специалистов в высоких кабинетах и коридорах власти.

Подобное поведение в сложившейся ситуации сопряжено с большими рисками возникновения госпереворота и потерей контроля над главными процессами в стране.

Сатановский обратил внимание на то, что Путин уже однажды остановил госпереворот и было это не так давно, буквально пару лет назад. Весной 2020 года Президент давал массу поручений множеству государственных служб и ведомств, направленных на оказание адресной финансовой помощи россиянам. Все заседания, на которых отдавались такие указания, открыто транслировались по федеральным телеканалам и проводились они достаточно часто, несколько раз в неделю.

Путину приходилось это делать по одной простой причине — либералы не хотели выделять деньги на помощь людям и доводить их до населения. Они считали, что тратить на это средства из государственных фондов не совсем правильно. По большому счёту либералы считали накопленные за долгие годы российским государством деньги своими. Они планировали просто в один прекрасный момент растащить их по своим норкам и уехать. Путин в этот момент понял одну простую вещь — если люди не получат средства к существованию в ситуации, когда они остро в них нуждаются, возникнет во всех уголках страны очень большое общественное напряжение.

Он понял, что не давая денег народу, либералы тем самым хотят его просто подставить, чтобы в конечном итоге вызвать волну негодования в народе в отношении Президента. Это была явная попытка проведения классического госпереворота, которую вовремя остановил Путин. Тогда он ещё раз понял истину простой поговорки о том, что друзей нужно всегда держать близко к себе, ну а врагов ещё ближе (https://zen.yandex.ru/media/id...).

Элита восстаёт только от одной этой мысли, что Россия вообще может не быть частью Западной системы и строить свою собственную. Для либералов такое развитие событий просто неприемлемо. И объяснение здесь весьма простое — их внутриэлитная либеральная корпорация являлась основным бенефициаром пребывания России в статусе сырьевого придатка в рамках глобального Западного проекта. Именно при таком подчинённом и крайне уязвимом положении нашей страны элита могла получать для себя самую большую прибыль, ведь её заокеанские кураторы позволяли им набивать свои карманы именно и только за сдачу России в сырьевое пользование.

Для них идеальная Россия — это Россия 90-х, когда можно абсолютно без каких-либо ограничений проводить любые экономически и финансовые реформы, продиктованные МВФ, ФРС и ЕББР. Взамен получать должности и посты на госслужбе с гигантской зарплатой за свою «деятельность», то же самое время, как иностранный капитал скупает все ключевые активы и не щадит всю доставшуюся по наследству от СССР промышленность и другие отрасли производства. Поэтому естественно, что когда Путин решается на то, чтобы прикрыть эту лавочку, элита тут же начинает чинить его всякие неудобства и фактически занимается саботажем его прямых поручений.

Последние за прошедшие несколько месяцев решения ЦБ и Минфина тут выступают самым ярким доказательством этого тезиса. Наверное, оба этих ведомства ещё никогда не предпринимали такого количества различных решений, которые бы полностью противоречили тому, чего добивается от чиновников Путин. Кроме как предательством это не назовёшь. Остаётся только надеяться на то, что в какой-то момент восстание элиты станут уж совсем явным настолько, что Президенту придётся начать зачищать наших бюрократов в их высоких кабинетах в срочном порядке, дабы не проиграть Западу в навязанной им России борьбе на полное истощение ресурсов https://zen.yandex.ru/media/id....

М.Л. Хазин пишет:

Если до обострения отношений между Россией и Западом российская правящая элита ещё могла себе позволить свободно и безнаказанно заниматься чистым прожектёрством, то в течение последних месяцев Президенту страны В.В. Путину уже окончательно стало ясно, что без реального развития государства ему точно не одержать верх в противостоянии с Западным миром. Именно по этой причине теперь он вынужден требовать от своих подчинённых улучшения ситуации в экономике не на словах и не в отчётах, а на деле. А вот с этим у нашей элиты очень большие проблемы. При чём, начались они уже давно.

В России наблюдается стагнация уже фактически с конца 2013 года. Это значит, что в нашей экономике отсутствует рост. ВВП на дистанции в 10 лет стоит на месте и не увеличивается. С учётом введённых против России санкций этот показатель даже по официальным прогнозам Центрального банка в лучшем случае начнёт расти только в 2024 году, а в этом году и даже в 2023 прогнозируется спад. В этой связи, Хазин заявил о том, что элита уже много лет нарушает свою часть главного уговора с Путиным.

Президент готов был терпеть либералов и, собственно, терпел их долгие годы, только потому, что они обещали ему обеспечить приток в Россию иностранных инвестиций, т.к. внутренние инвестиции у нас в стране тихо и негласно запрещены ЦБ и Минфином, что доказывает кредитно-денежная политика, проводимая этими ведомствами в течение многих лет, то Путину ничего не осталось, как уповать на приток денег из-за рубежа. Именно эта парадигма и являлась основной развития российской экономики все годы правления нынешнего Президента. Несколько месяцев назад данная схема окончательно прекратила своё существование. Её больше просто нет.

И тут возникает вопрос к нашей либеральной элите, а как они вообще это допустили, почему они перестали исполнять свои обязательства и, самое главное, что они собираются делать сейчас, чтобы выходить из нынешнего положения?

Пока за все прошедшие месяцы мы так и не услышали от элиты внятных предложений по развитию нашей экономики за счёт собственных сил без упования на милость Запада. Пока всё, что предлагают либералы — это подождать, когда Западный мир начнёт снимать с нас санкции. Путину такой вариант действий явно не походит. Именно поэтому уже нет никаких сомнений в том, что наша элита будет разбита. Это уже неизбежно.

Путин устал терпеть либералов. Он устал выслушивать их обещания и устал наблюдать за тем, как экономика страны стагнирует вот уже почти 10 лет к ряду. Для любого другого государства подобные показатели уже бы давно стали катастрофическими, но у России большой запас прочности. Но и он рано или поздно начнёт истощаться. Дефицит федерального бюджета у нас уже зафиксирован.

Так что, чтобы исправить ситуацию Путину придётся уже в ближайшее время разбить существующую элиту и нанять на все главные посты в экономической и финансовой сфере новых людей.

Либералов он терпеть дальше не собирается. От них уже точно не будет никого толка.

https://zen.yandex.ru/media/id...

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От себя добавим: Главное и решающее противостояние России с Западом не на окраине - Украине, а в России, в её главных регионах Москве и Урале.