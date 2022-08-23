Как банкиры Ананьевы и Виталий Мутко развалили лифтовую индустрию (коллаж: рисунок - Темур Козаев, фото - Андрей Любимов/РБК ТАСС)
На прошлой неделе глава «Дом.РФ» Виталий Мутко публично похвастался, заявив, что холдинг готов закрыть 40% потребностей страны в лифтах. Сделать это г-н Мутко планирует силами Щербинского лифтостроительного завода, который сегодня принадлежит «Дом.РФ». При этом все та же госкорпорация сегодня выступает основным кредитором других крупных российских производств – Карачаравского механического завода и омского «Сиблифт», ныне проходящие процедуру банкроства.
К развалу этих некогда перспективных производств приложили руку буквально все: от знаменитых банкиров-уголовников братьев Ананьевых и сомнительных рейдерских структур до уже упомянутого Виталия Мутко.
Результат плачевный - лифтов в домах нет уже сегодня.
Пешком до неба
По информации телеграм-канала «Домострой» жители 26-этажного ЖК «Тринити» в Западном Дегунине сегодня осталась только с одним работающим лифтом. Управляющая компания пробовала было обратиться в диспетчерскую «МОС ОТИС», занимающуюся гарантийным и сервисным обслуживанием лифтов, однако там сообщили, что компания ушла с российского рынка и потому сделать ничего нельзя.
Помимо OTIS с российского рынка также ушли другие компании – немецкая ThyssenKrupp, швейцарская Schindler, финская Kone. В связи с чем уже звучат предупреждения: во всех домах, где установлены лифты этих брендов, рано или поздно начнутся проблемы с запчастями и подъёмники придётся останавливать по соображениям безопасности. При этом найти альтернативу оригинальным запчастям практически невозможно. «В нашем небоскрёбе стоят финские лифты Kone. Для 50-этажного здания сейчас просто нет канатов подходящего размера. Их не делают, на складах их тоже нет. Нам в договорах ставят срок поставки материалов и оборудования 90 недель», – поделился с «Нашей Версией» учредитель управляющей компании ООО «ИВКО 2000» Андрей Муравьёв.
Есть и другие проблемы.
Например, российское представительство Kone отдали российским же топ-менеджерам. И, по неофициальной информации, вроде как даже разрешили работать под брендом Kone. «На сегодня у них пока ещё есть программное обеспечение для лифтов. А что, если завтра финский офис скажет, что новые версии ПО они больше не выдают, поскольку компания ушла из России? – переживает Андрей Муравьёв. – Со всеми лифтами иностранного производства одна из сложностей заключается в том, что всякий раз, когда ты что-то делаешь с лифтом, ты вынужден обращаться в их сервисную службу, поскольку требуется перепрограммирование».
Не получится и переключиться на поставки из Китая, на что изначально был расчёт. Локализованное в Китае производство Kone, как показала практика, несколько отличается от европейского. «Китайские лифты Kone вроде такие же, но с европейскими оказываются несовместимы. Например, китайская кнопка на панели вызова не подходит к нашему российскому лифту. Она чем-то отличается внутри: по креплению или чему-то ещё», – поясняет Андрей Муравьёв.
Тем временем отсутствие лифтов уже привело к тому, что многие новостройки сегодня не могут ввести в эксплуатацию из-за отсутствия подъёмников. По информации депутатов Госдумы, на конец июня без лифтов оставалось около 800 новостроек, квартиры в которых купили почти 74 тыс. семей. Теперь сроки сдачи этих домов могут быть сорваны. Рассчитывать на отечественных производителей не приходится: лифты для высоток российские заводы пока не выпускают. «У наших брендов максимальная скорость подъёма составляет 1,6 м/с, а по нормативам нужно не менее 2 м/с, – рассказал директор департамента строительства девелоперской компании Glincom Алексей Солодовников. – Плюс у отечественных производителей есть ограничения по высоте подъёма».
Кроме того, как уже сообщала «Наша Версия», отечественное лифтостроение серьёзно зависимо от импорта. «Наши производители вроде сделали кабину и механическую часть. А если копнуть поглубже, то получается, что лебёдка итальянская, автоматика ещё откуда-то из-за рубежа. Панели и экраны тащат из Китая», – констатирует Андрей Муравьёв.
При чём здесь Мутко
Почему же так произошло? Как выясняется, причина заключается вовсе не в том, что производители лифтов не желали развиваться. Все последние годы, вместо того чтобы заниматься налаживанием производства, российские заводы выясняли отношения с банкирами в арбитражных судах. Результатом этого процесса стали бесконечные смены собственников и банкротные процедуры на большинстве отечественных лифтовых производств. Так, в марте банкротом был признан один из старейших производителей лифтов – Карачаровский механический завод (КМЗ). Следующее заседание по делу назначено на сентябрь. Требования кредиторов составляют 8,1 млрд рублей.
Застрельщиком банкротного дела в 2019 году выступил банк «Возрождение». Чуть позже к нему присоединился Промсвязьбанк скандально известных братьев Ананьевых, которые ныне сами являются фигурантами уголовного дела и заочно арестованы судом. Именно во времена правления братьев-банкиров занимаемые заводом площади были сокращены на треть, а часть работников предприятия просто уволены. На освободившихся от производства площадях банкиры построили ТЦ. Сам же КМЗ в итоге превратился в компанию-пустышку, используемую лишь для оплаты долгов перед структурами, аффилированными все с теми же банкирами.
Интересно, что в одном из решений судов отмечалось: задолженность завода перед банком «Возрождение» возникла в связи с необходимостью погасить кредиты в Промсвязьбанке, при этом на тот момент оба финансовых учреждения были аффилированы друг с другом. За последние два года у завода неоднократно менялись собственники. Как сообщалось в СМИ, в июне прошлого года более 95% акций принадлежали некоему Александру Дзиову. В бизнес-биографии этого господина значатся ни много ни мало 16 эпизодов мошенничества, за которые в 2015 году он получил 8 лет лишения свободы, однако был освобождён досрочно. Что интересно, по словам самого г-на Дзиова, ему также принадлежат ещё два крупных завода: омский «Сиблифт» и Серпуховский лифтостроительный. Оба этих предприятия в последнее время тоже бесконечно меняли собственников и находились на пороге банкротства. В «Сиблифте» процедура наблюдения была введена в мае этого года. Заявление в Арбитражный суд Омской области поступило от ООО «Городская механика» – компании – правопреемницы Промсвязьбанка.
А ещё «Городская механика» примечательна тем, что её учредителем значится ООО «ДОМ.РФ Управление проектами», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит знаменитому АО «ДОМ.РФ» во главе с Виталием Мутко.
А теперь, как говорится, следите за руками. Проблемы с финансами у «Сиблифта» начались ещё в 2017 году. Тогда компания называлась ООО «Сибирский лифт». Тогда же ООО было ликвидировано и его активы выкупили структуры, аффилированные с ныне проблемным Карачаровским механическим заводом, контролируемым на тот момент ананьевским Промсвязьбанком. Но в результате получилось, что все обанкроченные лифтовые предприятия оказались в руках структур, аффилированных с «ДОМ.РФ». И вот тут возникает вопрос: почему богатая госкорпорация вместо того, чтобы озаботиться восстановлением производства и импортозамещением, потратила годы на банкротные суды?
Запутанными историями банкротства было занято и ещё одно крупное предприятие – Серпуховский лифтостроительный завод. Это, кстати, одно из самых современных лифтовых производств в стране, оно было запущено в 2013 году. Однако к работе завод фактически так и не приступил: с 2016 года он находился в состоянии простоя, и сегодня для его перезапуска требуются немалые инвестиции. Одним словом, рейдерам, топ-менеджерам госкорпораций и чиновникам было просто не до лифтостроения. И даже если сейчас они решат им наконец заняться (рынок освободился, в руки идут гигантские прибыли!), не факт, что это получится – время ушло.
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