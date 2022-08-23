Как банкиры Ананьевы и Виталий Мутко развалили лифтовую индустрию

Застройщики и управляющие компании начали заявлять о проблемах с лифтовым оборудованием. Уход иностранных компаний оказался достаточно болезненным. Между тем этих проблем можно было бы избежать, если бы Россия развивала собственные лифтовые производства. Однако за последние несколько лет все почти все крупные заводы – усилиями чиновников и банкиров – оказались в предбанкротном состоянии.

На прошлой неделе глава «Дом.РФ» Виталий Мутко публично похвастался, заявив, что холдинг готов закрыть 40% потребностей страны в лифтах. Сделать это г-н Мутко планирует силами Щербинского лифтостроительного завода, который сегодня принадлежит «Дом.РФ». При этом все та же госкорпорация сегодня выступает основным кредитором других крупных российских производств – Карачаравского механического завода и омского «Сиблифт», ныне проходящие процедуру банкроства.

К развалу этих некогда перспективных производств приложили руку буквально все: от знаменитых банкиров-уголовников братьев Ананьевых и сомнительных рейдерских структур до уже упомянутого Виталия Мутко.

Результат плачевный - лифтов в домах нет уже сегодня.

Пешком до неба

По информации телеграм-канала «Домострой» жители 26-этажного ЖК «Тринити» в Западном Дегунине сегодня осталась только с одним работающим лифтом. Управляющая компания пробовала было обратиться в диспетчерскую «МОС ОТИС», занимающуюся гарантийным и сервисным обслуживанием лифтов, однако там сообщили, что компания ушла с российского рынка и потому сделать ничего нельзя.

Вот и в 16-этажке, где проживает автор этих строк, оте­чественный OTIS не работал около недели. По информации сотрудников ремонтной службы, нам ещё повезло – сломавшаяся деталь оказалась на складе, так что долго ждать не пришлось. Что делать, если лифт снова сломается, а детали на складе закончатся, никто не знает.

Помимо OTIS с российского рынка также ушли другие компании – немецкая ThyssenKrupp, швейцарская Schindler, финская Kone. В связи с чем уже звучат предупреждения: во всех домах, где установлены лифты этих брендов, рано или поздно начнутся проблемы с запчастями и подъёмники придётся останавливать по соображениям безопасности. При этом найти альтернативу оригинальным запчастям практически невозможно. «В нашем небоскрёбе стоят финские лифты Kone. Для 50-этажного здания сейчас просто нет канатов подходящего размера. Их не делают, на складах их тоже нет. Нам в договорах ставят срок поставки материалов и оборудования 90 недель», – поделился с «Нашей Версией» учредитель управляющей компании ООО «ИВКО 2000» Андрей Муравьёв.

Есть и другие проблемы.

Например, российское представительство Kone отдали российским же топ-менеджерам. И, по неофициальной информации, вроде как даже разрешили работать под брендом Kone. «На сегодня у них пока ещё есть программное обеспечение для лифтов. А что, если завтра финский офис скажет, что новые версии ПО они больше не выдают, поскольку компания ушла из России? – переживает Андрей Муравьёв. – Со всеми лифтами иностранного производства одна из сложностей заключается в том, что всякий раз, когда ты что-то делаешь с лифтом, ты вынужден обращаться в их сервисную службу, поскольку требуется перепрограммирование».

Не получится и переключиться на поставки из Китая, на что изначально был расчёт. Локализованное в Китае производство Kone, как показала практика, несколько отличается от европейского. «Китайские лифты Kone вроде такие же, но с европейскими оказываются несовместимы. Например, китайская кнопка на панели вызова не подходит к нашему российскому лифту. Она чем-то отличается внутри: по креплению или чему-то ещё», – поясняет Андрей Муравьёв.

Тем временем отсутствие лифтов уже привело к тому, что многие новостройки сегодня не могут ввести в эксплуатацию из-за отсутствия подъёмников. По информации депутатов Госдумы, на конец июня без лифтов оставалось около 800 новостроек, квартиры в которых купили почти 74 тыс. семей. Теперь сроки сдачи этих домов могут быть сорваны. Рассчитывать на отечественных производителей не приходится: лифты для высоток российские заводы пока не выпускают. «У наших брендов максимальная скорость подъёма составляет 1,6 м/с, а по нормативам нужно не менее 2 м/с, – рассказал директор департамента строительства девелоперской компании Glincom Алексей Солодовников. – Плюс у оте­чественных производителей есть ограничения по высоте подъёма».

Кроме того, как уже сообщала «Наша Версия», отечественное лифтостроение серьёзно зависимо от импорта. «Наши производители вроде сделали кабину и механическую часть. А если копнуть поглубже, то получается, что лебёдка итальянская, автоматика ещё откуда-то из-за рубежа. Панели и экраны тащат из Китая», – констатирует Андрей Муравьёв.

При чём здесь Мутко

Почему же так произошло? Как выясняется, причина заключается вовсе не в том, что производители лифтов не желали развиваться. Все последние годы, вместо того чтобы заниматься налаживанием производства, российские заводы выясняли отношения с банкирами в арбитражных судах. Результатом этого процесса стали бесконечные смены собственников и банкротные процедуры на большинстве отечественных лифтовых производств. Так, в марте банкротом был признан один из старейших производителей лифтов – Карачаровский механический завод (КМЗ). Следующее заседание по делу назначено на сентябрь. Требования кредиторов составляют 8,1 млрд рублей.

Застрельщиком банкротного дела в 2019 году выступил банк «Возрождение». Чуть позже к нему присоединился Промсвязьбанк скандально известных братьев Ананьевых, которые ныне сами являются фигурантами уголовного дела и заочно арестованы судом. Именно во времена правления братьев-банкиров занимаемые заводом площади были сокращены на треть, а часть работников предприятия просто уволены. На освободившихся от производства площадях банкиры построили ТЦ. Сам же КМЗ в итоге превратился в компанию-пустышку, используемую лишь для оплаты долгов перед структурами, аффилированными все с теми же банкирами.

Интересно, что в одном из решений судов отмечалось: задолженность завода перед банком «Возрождение» возникла в связи с необходимостью погасить кредиты в Промсвязьбанке, при этом на тот момент оба финансовых учреждения были аффилированы друг с другом. За последние два года у завода неоднократно менялись собственники. Как сообщалось в СМИ, в июне прошлого года более 95% акций принадлежали некоему Александру Дзиову. В бизнес-биографии этого господина значатся ни много ни мало 16 эпизодов мошенничества, за которые в 2015 году он получил 8 лет лишения свободы, однако был освобождён досрочно. Что интересно, по словам самого г-на Дзиова, ему также принадлежат ещё два крупных завода: омский «Сиблифт» и Серпуховский лифтостроительный. Оба этих предприятия в последнее время тоже бесконечно меняли собственников и находились на пороге банкротства. В «Сиблифте» процедура наблюдения была введена в мае этого года. Заявление в Арбитражный суд Омской области поступило от ООО «Городская механика» – компании – правопреемницы Промсвязьбанка.

А ещё «Городская механика» примечательна тем, что её учредителем значится ООО «ДОМ.РФ Управление проектами», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит знаменитому АО «ДОМ.РФ» во главе с Виталием Мутко.

А теперь, как говорится, следите за руками. Проблемы с финансами у «Сиб­лифта» начались ещё в 2017 году. Тогда компания называлась ООО «Сибирский лифт». Тогда же ООО было ликвидировано и его активы выкупили структуры, аффилированные с ныне проблемным Карачаровским механическим заводом, контролируемым на тот момент ананьевским Пром­связьбанком. Но в результате получилось, что все обанкроченные лифтовые предприятия оказались в руках структур, аффилированных с «ДОМ.РФ». И вот тут возникает вопрос: почему богатая госкорпорация вместо того, чтобы озаботиться восстановлением производства и импортозамещением, потратила годы на банкротные суды?

Запутанными историями банкротства было занято и ещё одно крупное предприятие – Серпуховский лифтостроительный завод. Это, кстати, одно из самых современных лифтовых производств в стране, оно было запущено в 2013 году. Однако к работе завод фактически так и не приступил: с 2016 года он находился в состоянии простоя, и сегодня для его перезапуска требуются немалые инвестиции. Одним словом, рейдерам, топ-менеджерам госкорпораций и чиновникам было просто не до лифтостроения. И даже если сейчас они решат им наконец заняться (рынок освободился, в руки идут гигантские прибыли!), не факт, что это получится – время ушло.