Лукашенко и реальность

«Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать. Мы часто обсуждаем этот вопрос, всегда задаем вопрос «а дальше что?». Такую огромную страну (как Украину - Ред. Новости СМИ2

А можно вопрос из зала? Нельзя? А я всё равно задам.

Что принципиально изменилось-то? С чего Александр Григорьевич решил, что средневековье кончилось?

Я вот как раз, как человек со средневековым мышлением, вижу, что вот оно – родное, во всех своих проявлениях. Никуда не девалось (и даже в СССР было полным ходом, со всякой родовой знатью в виде Назарбаевых и Ландсбергисов, только называвшихся «главами республиканских компартий»).

Священная Римская Империя Германского Народа никуда не девалась, только название поменяла.

В этой их Европе куда не плюнь – короли и знать, от Саксон-Кобургских до всяких «фон дер». Половина «свободного мира» монархии. Сэры, пэры, закрытые элитные школы, Лиги Плюща (как селюковая пародия на элитное образование), орденские структуры, частные клубы и так далее, и тому подобное.

На английском троне сидит долбанный упырь Дракулеску.

Папа Дракулеску, например. Осиновый кол в могилку на всякий случай

«Чёрная аристократия» реальна. Имена банкирских фамилий не поменялись с 17 века (а местами и с 14-го).

Система «доходные места взамен на лояльность» – это даже не феодализм, это античность.

Формации не заменяют, как считал Маркс, а только дополняют друг друга.

У таких как Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Анналена Бербок (и многих других) нет национальной идентичности, они служат своим патронам и сюзеренам. Чистое средневековье.

Так что изменилось?

Я отвечу - ничего.

«Захватил территорию, платишь налоги» – да, именно так. Подавляющее большинство жило так в средневековье, будет жить и сейчас.

Уже живут!

Мариуполь, Херсонская и Запорожская области – все русифицировались и без проблем. Если и бывают теракты, то исключительно инспирированные с временно подконтрольной киевскому режиму территории. Никаких «партизан».

Территория под контролем постепенно пасифицируется, даже недовольные успокаиваются и смиряются.

Территория не под контролем – это источник терроризма, преступности, наркотрафика и прочей гадости.

Косово, Чечня – примеров масса (мне просто лень все перечислять).

Дальнейшее существование «украины» – это непрерывные теракты и гадости. Пикты продолжат набигать (это слово намеренно, не надо меня поправлять, если что). Дроны продолжат лететь.

Адрианов вал не помогает. Интеграция помогает.

Как с ногайцами – ты или интегрируешься, или вали в Турцию Канаду.

И что значит "завоевали"? Освободили! Это наша земля, исконная, временно захваченная какими-то непонятными "бандерлогами", которых там никогда не было и вдруг завелись (как блохи).

Последние минимум шестьсот лет русской истории прямо намекают, что нужно делать. "Это государство враждебно России, поэтому его быть не должно". Длинный перечень различных царств и ханств, бывших враждебными, воинственными и набигающими… уточнение: исчезнувших царств и ханств, чьи территории вошли в состав России, а население стало частью многонационального русского народа.

Мы как раз думаем о том, что будет потом. И потом не должно быть больше никакой украины. Мыколу знову.

P.S. Уверен, ВПР РФ считает все варианты.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1818256.html