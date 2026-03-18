Александр Иванович Козлов - легенда советской разведки

Тяжелый 41-й

Александр Иванович Козлов родился 26 июля 1920 года в бедной крестьянской семье, в селе Александровском Ставропольского края. Здесь рос и учился, мечтал, как и все мальчишки, стать военным.

За несколько дней до нападения Гитлера на СССР молодой лейтенант был распределен в Западный военный округ, где его и застала война.

Козлова сходу закружило в тяжёлых оборонительных боях и отступлениях. В 1941-м, не имея возможности выйти из плотного окружения, Александр Иванович сколотил из местных партизанский отряд. Много месяцев Козлов с товарищами вели подпольную войну. Их отряд, действовавший в Дорогобужском районе Смоленской области, насчитывал сотню человек, постепенно пополняясь добровольцами. К началу 1942 года это была крупная и хорошо организованная партизанская группировка.Курсант А.И. Козлов, 1940 г. Из фондов Ставропольского музея-заповедникаВскоре отряд Козлова вошёл в партизанскую дивизию «Дедушка», воевавшую на минском направлении. Батальон Александра держал оборону вокруг деревень Морозово и Петраново. В этот период молодой командир встретил девушку, с которой они вскоре создали семью. Добровольные народные мстители проводили в тылу врага операции против карателей, подрывали мосты и пускали поезда под откос.В отряде он встретил девушку по имени Галина. Настоящее имя её было Евдокия Волкова (Вепрева). Они поженились.Жена А.И. Козлова Галина. 1941 г.В марте 1942 года Александр Иванович некоторое время работал начальником штаба 1– го партизанского полка. В апреле и мае 1942 года на всех участках Дорогрбужского партизанского края велись ожесточённые бои.Народные мстители удерживали в тылу врага обширный район, проводили операции против немецких карателей, подрывали мосты и пускали под откос поезда. Озлобленные огромными потерями фашисты бросили против партизан большие силы, включая даже танковый корпус.Козлов проявил храбрость, решительность и умение вести партизанскую войну, за что был представлен к первой награде – ордену Красной Звезды, но эту награду он получит через долгие годы после войны.В 1942 году Александр Иванович дважды представлялся к правительственным наградам.22 июня 1942 года отряд Козлова после одного из боёв попал в окружение. Александр Иванович с группой бойцов попал в засаду, был серьезно ранен и оказался в плену. Вместе с Козловым в лапы к врагу попала и его жена военфельдшер Евдокия. Первое время его держали в Вяземском лагере военнопленных, но потом им заинтересовался Абвер. Нашёлся предатель, который сообщил фашистам, кто является партизанским командиром, и А.И. Козловым занялся Абвер (военная разведка фашистской Германии).Немецкая контрразведка, выяснив, что женщина ждёт ребенка, посчитала это обстоятельство удачным поводом для вербовки, а также гарантией верности будущего агента: как – никак есть заложники, иначе – расстрел. Немцам, которые широко применяли систему заложников, показалось заманчивым использовать такого человека, как Козлов, в качестве своего шпиона.Козлов решил согласиться. У него созрела идея начать двойную игру, чтобы после переброски тут же явиться в советскую контрразведку и всё, что знает, рассказать о фашистской разведшколе, её дислокации, личном составе.

Работа в "Сатурне"

В разведшколе Абвера «Сатурн» А.И. Козлову дали псевдоним – Меньшиков Александр Данилович – и определили в группу радистов. Он начал внимательно изучать структуру школы, систему заброски агентов, их обязанности и местоположение, понимая, что все эти сведения будут весьма ценными для советской контрразведки.

После годичного обучения новоиспеченному шпиону поручили выполнить ответственное задание: проникнуть через линию фронта в Москву, передать одному из заброшенных туда агентов полмиллиона советских денег, питание к рации и чистые бланки документов. В июне 1943 г. Александр Иванович приземлился в советской форме на опушке леса под Тулой. По цепочке дошел до Главного управления контрразведки «Смерш». Там Козлову грозил расстрел, но ему поверили. Большую роль в его спасении сыграл бывший командир партизанской дивизии, дав своему товарищу по оружию хорошую характеристику. А.И. Козлов получил позывной «Байкал-60» и был переброшен в тыл противника под видом выполнившего задание германского агента.

Козлов сумел не просто вернуться, а дослужился до должности начальника учебной части разведцентра в звании капитана Абвера, был награждён пятью орденами.

Но на самом деле фактически парализовал деятельность «Сатурна», перевербовав шесть агентов и своевременно сообщив о десятках других в Москву, что позволило Центру подсовывать им правдоподобную дезинформацию, которой руководство Абвера до конца войны питало армейское командование, так ничего и не заподозрив. Козлов сумел создавать видимость успешной работы.

По ориентировкам Александра Ивановича за трехлетний период было выявлено и обезврежено 12 немецких агентов. А всего он разоблачил 57 шпионов и 27 официальных сотрудников Абвера. Такая работа под силу только человеку незаурядного ума и железной воли. А было тогда Александру Козлову 23 года. Ему очень повезло: выполнив задание Родины, он остался ещё и живым. После войны он узнал, что партизаны какое – то время «охотились» за ним, пока чекисты не предупредили их.

Александр Иванович получил звание офицера и орден «За заслуги» от немецкого командования за «успешно» проведенную операцию. Здесь он оставался до самого окончания войны. Его деятельность фактически довела школу до развала. За три года работы советский разведчик обезвредил и забросил в советский тыл не один десяток агентов и диверсантов, подготовленных в «Сатурне». А.И. Козлов в форме немецкого офицера.

В апреле 1945 года разведцентр «Сатурн», передислоцированный в город Бисмарк, оказался в полосе наступления союзных войск. Козлов как немецкий офицер попал в плен к американцам.

«Тогда была такая система, что не верили разведчикам, – вспоминал А.И. Козлов.

– Я попал в плен к американцам, и было предположение, что я мог быть завербован американской разведкой. Поэтому, когда я возвратился, вообще со мной поступили несправедливо. Меня не направили в высшее учебное заведение государственной безопасности, в Высшую школу КГБ, было и МГБ, или в академию Генерального штаба. Из меня бы получился прекрасный разведчик, потому что я уже имел опыт, у меня не хватало только образования. Но так не получилось, и я был не только отчислен из органов, а и из армии…»

Послевоенные годы

В марте 1945 года Александр Иванович был переправлен в Советский Союз. В Москве он пишет отчёт о проделанной работе, его проверяют. Козлов ждал награды, мечтал поступать в военную академию им. Фрунзе. Война закончилась, шло большое сокращение армии. Козлова демобилизовали с записью в военном билете о том, что пробыл три года в немецком плену:

«С июня 1942 по март 1945 находился в плену».

И ни слова о работе в разведке! Для Александра Ивановича это был удар. Он кадровый военный, другой профессии не имел.

Александр Иванович неоднократно писал в различные инстанции с просьбой изменить позорящую его запись, но безрезультатно.

После освобождения в 1945 году А.И. Козлов вернулся на родину, в ставропольское село Александровское. Гражданской профессии у Александра Ивановича не было. Он работал маляром, колхозником, грузчиком, военруком в семилетней школе. Пришлось пережить унижение и безысходность–с черной меткой «был в плену» на работу не брали. Жизнь человека, отдавшего все силы на борьбу с врагом, была растоптана. Впрочем, после войны судьбу Козлова раздели десятки кадровых сотрудников и агентов советских спецслужб, работавших во вражеском тылу.

Жена, его верная боевая подруга, с которой они столько лиха перенесли, не выдержала трудности уехала, вместе с ребенком на родину к своим родителям в Саратовскую область. Мысли об унижении и безысходности едва не довели Александра Ивановича до самоубийства.

Оставшись один, Козлов начинал жизнь с начала. Судьба улыбнулась – Александр встретил девушку Майю, Марфу Васильевну Кухлиеву, вторую свою жену. Её роль в жизни Козлова огромна. Она стала его ангелом – хранителем. Все кто знал эту женщину, отзывался о ней, как о человеке необыкновенной души и доброты.

Она очень любила Александра. Благодаря ней он бросил пить, поступил учиться на заочное отделение Воронежского лесохозяйственного института, начал работать помощником лесничего. Через год, в 1948 году родился сын Вячеслав. Но счастье оборвалось так же внезапно, как и наступило. Со второй супругой

В 1949 году бывшего разведчика вызвали в Москву. Он обрадовался, думал, что ошибка по отношению к нему будут исправлены. А ждал новый удар судьбы – его арестовали. По постановлению особого совещания при МГБ СССР 25 октября 1950 года был обвинён в разглашении сведений, не подлежащих разглашению.

Почти полтора года велось следствие. Разведчик получил три года и отбыл срок в Карагандинском лагере. Работал в основном на строительстве водохранилища. После отбытия «наказания» привлекался органами госбезопасности к работе разведчика – опознавателя. Им было выявлено более десятка агентов германской разведки.

1 июля 1952 года Александр Иванович вернулся в Александровское. Кем только не работал: и пожарным, и чернорабочим, и бетонщиком. Работал в райзо помощником землеустроителя. В 1955 году А.И. Козлова переводят землемером при Круглолесской МТС. Но в 1956 году должность землеустроителя в МТС сокращают, и он вместе с семьёй возвращается в родное село.

Вернувшись в с. Александровское работал в колхозе имени Войтика. Жил с семьёй по улице Комсомольской. Отношения с людьми у него складывались довольно сложные. Некоторые считали, что раз служил у немцев, то значит – предатель. А его рассказы о работе в разведке считали выдумкой. Надёжной опорой была семья. В 1956 году родился второй сын Сергей. Построили свой дом по улице Первомайской и переехали туда жить в 1960 году. А.И. Козлов с актером Михаилом Волковым, исполнителем главной роли в фильмах «Путь в «Сатурн» и «Конец «Сатурна». Ленинград, 1968 г.

В 1963 году 20 апреля Александр Иванович становится прорабом 493–го дорожно–эксплуатационного участка (ДУ) Ставропольского края, а через три года его начальником. Марфа Васильевна работала учителем математики, а позднее директором школы № 2.

Всё изменилось в 1963 году, Александра Ивановича Козлова реабилитировали. Военным трибуналом Московского военного округа 30 декабря 1963 года постановление по отношению к Козлову отменено, и дело за отсутствием состава преступления прекращено.

По данному делу он полностью реабилитирован. Военный трибунал округа обратился к председателю Госбезопасности СССР с просьбой рассмотреть вопрос о представлении Козлова А. И. к награждению орденом. Возбуждая ходатайство, была высказана просьба – обратить внимание, «что Козлов с июля 1943 года по апрель 1945 года по заданию органов безопасности находился в немецкой разведшколе, сначала преподавателем, а затем начальником учебной части. Используя своё служебное положение, перевербовал 7 немецких агентов, 6 из которых прибыли по паролю, данному Козловым, в органы Госбезопасности.

Козловым проводилась также работа по отчислению немецких агентов, которые были наиболее преданы немецкому командованию. Возвратившись в июне 1945 года в Советский Союз, Козлов представил в органы Госбезопасности подробный отчет о деятельности разведчиком. Назвал 57 агентов и 29 человек официальных сотрудников школы. В дальнейшем, проживая в Ставропольском крае, оказывая помощь органам Госбезопасности, им было опознано 12 немецких агентов».

Реабилитация

С этого дня жизнь и дальнейшая судьба Козлова круто переменились.

21 июля 1965 года вышел номер газеты «Сельская жизнь» с публикацией отрывков из книги А. Сердюка «Разглашению не подлежит». Справедливость восторжествовала: через 20 лет к А.И. Козлову, наконец, пришли заслуженные известность, слава, награды Родины.

Александра Ивановича Козлова наградили орденами Отечественной войны 1–й степени и Красной звезды, а также медалями «Партизану Отечественной войны» 1–й и 2–й степени.

В канун 20–летия Победы над Германией он был награжден орденом Красного Знамени.

Ещё одна награда была у Александра Ивановича, которой он очень дорожил. После войны судьба свела его с Евгением Матвеевым. Известный актёр и режиссёр вручил разведчику набор золочёных медалей с вычеканенными профилями Рихарда Зорге, Абеля, Шульце – Бойзена.

К 50–летию ВЧК КГБ он награждается Почётной грамотой за активное участие в боевой деятельности органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны.

Органы прислали к Козлову писателя Василия Ардаматского. На основе военной биографии, об Александре Ивановиче была написана книга, «Сатурн» почти не виден». Его работа в логове врага легла в основу сюжетов книги.

Так на свет появилась художественная версия его подвига, следом ещё несколько. К старости на Козлова посыпались заслуженные почести

История его легла в сюжет двухсерийного кинофильма. Александра Ивановича Козлова приглашают консультантом для съёмок фильмов «Путь в Сатурн» и «Конец Сатурна» (1968) и «Бой после победы» (1972), в которых главного героя (по сценарию – Крамера) сыграл известный актер Михаил Волков.

С этого времени он становится известен как разведчик. Его начинают приглашать на различные мероприятия. На Пятигорском телевидении о нём снимают сюжет, начинаются публикации в газетах. Владимир Гнеушев, ставропольский писатель, пишет повесть «Хранить вечно». Писатель Александр Сердюк печатает повесть «Разглашению не подлежит».

Кажется, к бывшему разведчику пришла слава. Но появились завистники. В 1969 году Козлов увольняется из дорожного участка и переезжает с семьёй в Краснодарский край, сначала в Гулькевичи. Ближе к пенсии Александр Иванович перебирается на Кубань, в Горячий Ключ, в котором он жил с 1974 года.

Парадоксальная сложилась ситуация вокруг имени разведчика. О нём писали книги и очерки, снимали фильмы, но формально он везде значился бывшим военнопленным. Иногда Козлов горько шутил, что можно было снять ещё один фильм – «Проклятие Сатурна».

– Я лучше многих знаю, сколько агентов немцы засылали в нашу страну, – говорит бывший разведчик, – скольким удалось «законсервироваться» и скольких гитлеровцы передали затем американцам. Так что, как ни обидно, приходится мириться с жестокими, но, увы, все же оправданными методами работы спецслужб.

И спустя почти 60 лет после Победы Александр Козлов убежден, что если бы все повторилось заново, то он не стал бы изменять судьбе и прошел бы непростыми дорогами «Сатурна» еще раз.

Лишь в начале девяностых годов в послевоенной судьбе Козлова начался долгожданный поворот. Из ФСБ в адрес Александра Ивановича пришло письмо, поставившее последнюю точку в борьбе ветерана за своё доброе имя.

В нём есть такие слова:

«Дорогой Александр Иванович! Невозможно переоценить вклад в Победу советских разведчиков, работавших в глубоком тылу врага. Мы с уважением относимся к Вашему подвигу и сочувствуем драматическим вехам в Вашей судьбе. Мы рады, что справедливость восторжествовала, и Родина, хотя и с опозданием, смогла оценить Ваши боевые заслуги. Отныне Ваше имя занимает достойное место в истории советской контрразведки».

Эта справка во многом изменила жизнь Козлова. Он начал получать льготы, пришло официальное признание. А после упоминавшегося письма из ФСБ теперь сняты даже мельчайшие поводы для завистников и недоброжелателей упрекать его в чём – либо.

Да вот только очень уж поздно восторжествовала справедливость.

Не дожила до этого часа супруга ветерана Марфа Васильевна, делившая с ним все тяготы сложной судьбы. Памятная табличка на родине

В 1990 году центральное телевидение показало документальный фильм «Пароль – «Байкал – 60» в серии «Мифы без грифа: из секретных архивов КГБ», рассказывающий о судьбе Александра Ивановича Козлова. В судьбу такого ветерана можно вместить всю Россию!

Козлов не терял связь с селом Александровским, часто приезжал к родственникам и друзьям, осматривал всё новое, что появлялось в селе, любил побродить по знакомым окрестностям.

И постоянно наказывал старшему сыну Вячеславу и племяннику Николаю Давыдову, чтобы на его могиле установили не пышный и величественный памятник, а скромный камень – степняк с горы Голубиной.

Признание заслуг разведчика на его малой родине произошло только в 2005 году.

Сотрудники Александровской центральной районной библиотеки выступили инициаторами открытия памятной доски на доме, где жил Александр Иванович Козлов. Идея была горячо поддержана руководством Александровской сельской администрации.

29 июня 2005 года состоялось открытие памятной доски на его доме. Открытие хотели приурочить к 85–летию Александра Ивановича – 26 июля, но он не мог приехать на свой юбилей в село.

У него была намечена встреча в Горячих Ключах с бывшими партизанами– товарищами.

В селе Александровском Ставропольского края, на доме, где он жил на улице Комсомольской, в районе Комсомольского сквера, установлена памятная доска.

Кавалер орденов Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды Александр Иванович Козлов был почётным гражданином города Борисова (Белоруссия) и родного села Александровского Ставропольского края (Россия).

В Историческом музее города Борисова (Белоруссия), где дислоцировался «Сатурн», А.И. Козлову установили бронзовый бюст.

23 года было нашему прославленному разведчику Александру Ивановичу КОЗЛОВУ, когда он вступил в смертельную схватку с фашизмом и победил.

Он не был профессиональным разведчиком. Стать им его заставила жизнь.

Его имя навсегда заняло достойное место в истории внешней разведки СССР.

В 1974 года легендарный разведчик переезжает жить в Горячий Ключ. Александр Иванович Козлов советский разведчик «Байкал – 60» ушёл из жизни 3 сентября 2008 года на 89–году жизни. Он похоронен на городском кладбище города Горячий Ключ.

В фондах Городского исторического музея города Горячий Ключ хранится копия бюста музея Г. Борисова. Городской исторический музей, г. Горячий Ключ

В стационарной экспозиции Городском историческом музее города Горячий Ключ, в разделе военной и советской истории, особое место занимает витрина, посвященная легендарной личности, советскому разведчику Александру Ивановичу Козлову.

Его сыновья Вячеслав и Николай на похоронах договорились выполнить завещание разведчика. Они подыскали нужный камень на горе Голубинка села Александровского. И вот, более чем двухтонная глыба отправилась в город Краснодар. Краснодарские камнетёсы обработали камень, художники подготовили для него плиту из черного гранита. Весной 2010 года памятник был установлен на могиле Александра Ивановича Козлова.

Жил и трудился он под александровским небом, прах его теперь покоится под голубинским камнем.

В основу публикации вошла статья «Судьба «двойного» агента» коррепондента Сергея Турченко, опубликованного в газете «Свободная пресса» 11 октября 2010 года.

