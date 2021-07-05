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Усадьба Строгановых в Москве

В Братцево у СтрогановыхРаньше Братцево казалось далекой окраиной, но современные транспортные развязки позволяют довольно быстро добраться до этого красивого и  удивительного места с богатой историей. В районе «Южное Тушино», располагается малоизвестная, но очень необычная усадьба. По наименованию протекавшей здесь речки Братовки ее назвали Братцево (или Братцово).

Прогулки по парку и сама усадьба вызывают восхищение и умиротворение, хотя очень бы хотелось, чтобы на ее территории были не только дом отдыха и площадка для свадеб, а все, что ждет реставрации и подновления, включая парковые постройки и сами вековые деревья, было приведено в порядок и поддерживалось в этом состоянии еще долгие годы.

Парк, постепенно стареющий, но от этого не теряющий свою прелесть, в основном состоит из лип, дубов и заморских сосен, специально привезённых бывшими хозяевами из Европы.Усадьба Строгановых в МосквеВход в дом со стороны парка венчают две каменные вазы и фонтан, правда, зачем-то после реконструкции сильно переделанный и переставший соответствовать другим задумкам, расположенным на территории.Усадьба Строгановых в МосквеВ частности, без поддерживающих вазон морских коньков их появление в других местах усадьбы уже вызывает удивление.  В июне-августе 2012 фонтан сломали, построив на том же месте новый, не имеющий со старым никакого сходства.

А куда делись коньки из центра фонтана и вовсе неизвестно, что порождает массу нелицеприятных для нынешних владельцев догадок.Усадьба Строгановых в Москве

Усадьба Строгановых в МосквеПеред главным входом в усадьбу были посажены молодые елочки, взятые от Кремлёвской стены, которые выросли и стали излюбленным фоном многочисленных фотосессий.

Между домом и фонтаном стояла прежде мраморная статуя Венеры с Амуром, которая не сохранилась или стоит где-то в новом месте.

На втором этаже дома над куполом располагалась многотомная библиотека графа, о чем сегодня уже почти никто не помнит.

В парке, у крутого обрыва, стоит 10-колонная беседка-ротонда «Миловида». Лет двести назад подобные беседки украшали всякую уважающую себя подмосковную усадьбу. Сейчас в ней уже отсутствует центральная скульптура Амура, а колонны укрыты зеленой сеткой для безопасности, хотя лучше бы ее просто отреставрировать и привести в порядок.Усадьба Строгановых в МосквеФото 1996 года. Говорят, что таких больше не сохранилось.Усадьба Строгановых в МосквеПервое упоминания о деревне Братцево относятся ко времени Ивана Грозного. Этим местом последовательно владели представители самых громких фамилий нашей аристократии. Правда, зачастую очень недолго, но обязательно оставив свой след в истории усадьбы и этого места.

Братцево возникло на землях, входивших в XIV веке в «Горетову волость», с центром на реке Горетовка.

C 1332 года находилось во владении потомков галицкого боярина Родиона Несторовича, спасшего Ивана Калиту в битве под Переяславлем. Он же в период наместничества московской половины Волока Ламского (Волоколамска), присоединил к княжеству и новгородскую половину города.Усадьба Строгановых в МосквеСнимок сделан между 1930-1940 годами (направление съемки — восток)Усадьба Строгановых в МосквеФото 1940-1950гг.

Иван Калита пожаловал за это боярину село Коробово (Тушино) с окрестностями. Сын Несторовича костромской воевода Иван Родионович Квашня, участник Куликовской битвы, дал свое имя роду Квашниных, владевшему этими землями до конца XVI века. А прозвище свое он получил «за рыхлость тела». Был свидетелем духовного завещания Дмитрия Донского и при кончине последнего состоял в числе девяти бояр, избранных самим Дмитрием в советники сыну его Василию Дмитриевичу. Почти перед самою своею смертью Иван Родионович принял монашество; погребен в московском монастыре на Всходне.В Братцево у СтрогановыхБратцево впервые упоминается в духовной грамоте Данилы Григорьевича Квашнина-Фомина (1565 год), завещавшего его жене Анне Фоминой, с тем, чтобы по её смерти село было передано Троице-Сергиевому монастырю (в Спасский монастырь на Всходне), а холопы отпущены на волю. Но вотчина должна перейти Троице-Сергиеву монастырю только в случае, если сын Григорий останется бездетным, а княгиня Анна выйдет замуж или пострижется. Супруга все сделала, как просил Данила Григорьевич, но по неизвестной причине село и земли монастырю не достались.

По другим данным, по пострижении Анны в 1569 году село все же перешло монастырю, но в 1572 году было выкуплено у него постельничим (впоследствии опричным боярином) Дмитрием Ивановичем Годуновым, дядей Бориса Годунова, чей двор находился в Путилкове (на противоположном берегу Братовки).

При Лжедмитрии I Годунов был казнен, а село отписано в дворцовое ведомство. Однако Смутное время довело поселение до полного запустения и, видимо, за ненадобностью, было пожаловано в 1618 году как «Горетова пустошь» дьяку Александру Иванову, от которого через пять лет перешло астраханскому воеводе Алексею Зубову. Далее село досталось к А.М. Супневой (информации о ней найти не удалось), продавшей его в 1657 году дворецкому и оружейничему царя Алексея Михайловича, боярину Богдану Матвеевичу Хитрово, известному, в частности, как основателю Симбирска и ряда других городов.Усадьба Строгановых в МосквеБоярин строит в Братцево усадьбу и две мельницы на Сходне. В эти же годы появляется и церковь Покрова, иконы и утварь для которой делают в мастерских Оружейной палаты, которой Хитрово руководил.

Потир, дискос и вкладная книга боярина Хитрово из этой церкви с 1924 года хранятся в Оружейной палате.

Вход в церковь вел через шатровую колокольню, на которой были устроены «боевые часы с указным кругом»; церковь была украшена изразцовым полихромным фризом и керамическими фигурами херувимов в кокошниках здания.Усадьба Строгановых в МосквеДо наших дней колокольня не дошла. В советское время в храме был красильный цех фабрики.Усадьба Строгановых в Москве Вот так выглядел Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве в 1992 году.Усадьба Строгановых в МосквеБоярский двор стоял не на месте нынешней усадьбы, а в полукилометре от неё, рядом с церковью и деревней (у нынешней детской больницы); а на холме, где расположена современная усадьба, вплоть до начала XIX века рос лес, спускавшийся к реке Сходне.

По смерти Хитрово в 1680 году — Братцево отошло его вдове Марии Ивановне. А после ее кончины в 1693 году причислено к Дворцовому приказу и через два года передано Кириллу Алексеевичу Нарышкину (родственнику Петра I по матери, впоследствии московскому губернатору).

Сын Кирилла Алексеевича, генерал-аншеф Семен Кириллович Нарышкин в 1754 году продал Братцево своим сестрам Авдотье и Наталье, у которых в 1780 году имение выкупил их племянник по матери граф Александр Сергеевич Строганов, известный как один из самых богатых и расточительных вельмож екатерининской эпохи.Усадьба Строгановых в МосквеДаже на современных электронных картах усадьба носит имя Строгановской, хотя этот род не так уж и долго ей владел, однако оставив весьма примечательный и даже легендарный след.

В 1780 году граф Строганов отстроил здесь крупную усадьбу, которая и дошла до наших дней. Богатство графа было столь колоссальным, что вошло в поговорку «Богаче Строгановых не будешь!» При Строгановых был сформирован усадебный комплекс, сохранившийся до наших дней. Это главный усадебный дом, «Миловида» («храм Екатерины II»), пейзажный парк, постройки хозяйственного двора и другие объекты.

Существует легенда, согласно которой усадьбу Братцево спроектировал незаконнорожденный сын Строганова, крепостной Андрей Никифорович Воронихин.Усадьба Строгановых в МосквеЭто был прославленный архитектор, ученик Казакова и Баженова, автор Казанского собора в Санкт-Петербурге.

В частности, отмечают, что главный круглый зал дома, с колоннами и маленькой лестницей на хоры, напоминает Минеральный кабинет Строгановского дворца в Петербурге, построенного при участии Воронихина.

О хлебосольстве Строганова слагались легенды. Его балы и пышные приемы надолго остались в памяти потомства. Сама Екатерина II говорила о графе: «Вот человек, который тщетно старается разорить себя и никак не преуспевает в этом».

Вместе с тем Строганов был одним из образованнейших людей своего времени. В молодости он путешествовал, изучал архитектуру и логику. Говорил на латыни и итальянском, упражнялся в музыке.

Имение Братцево служило неким свадебным подарком-откупом графа его бывшей жене, уличённой им в измене.Усадьба Строгановых в МосквеГраф Александр Сергеевич купил имение для своей жены Екатерины Петровны (урожденной Трубецкой), у которой на беду именно в это время завязался роман с отставным фаворитом Екатерины II, генерал-адъютантом Иваном Николаевичем Римским-Корсаковым. До этого Строгановы долго и вполне счастливо жили в Европе, а после возвращения ко двору и случился неожиданный адюльтер.

Не обошлось без громкого скандала и последовавшего развода, но граф благородно отдал Братцево Екатерине Петровне, где она жила со своим гражданским мужем до самой смерти, последовавшей в 1815 году. Современные исследователи считают, что Римский-Корсаков также приложил руку к строительству усадьбы и внес не менее значительный вклад, чем Строганов, но происходило это уже после Отечественной войны 1812 года.В Братцево у СтрогановыхПоследние годы жизни графиня провела частично парализованной («лишилась движения ног»), но на ее остром и блестящем уме это никак не сказалось.

В Братцеве провел несколько лет и её сын генерал-адъютант Павел Александрович Строганов, отозванный Екатериной из Парижа и сосланный в деревню за свои якобинские увлечения в Париже. Кстати, в Европе Павел Александрович путешествовал вместе с крепостным отца Андреем Воронихиным, что также может указывать на их близкое родство. Судьба Павла Строганова настолько богата событиями и неожиданными поворотами, что заслуживает отдельного рассказа. Но не упомянуть его в этом контексте было бы просто неправильно…Усадьба Строгановых в МосквеРимский-Корсаков умер в 1831 году, незадолго до смерти (1828) передав Братцево по дарственной записи своему внебрачному сыну (от Строгановой) полковнику Василию Николаевичу Ладомирскому.Усадьба Строгановых в МосквеПоследний в 1833 году перестроил церковь, в которой и был похоронен (могила сохранилась). Фамилия была изменена из-за того, что официально брак Римского–Корсакова и его возлюбленной не был признан, а значит их дети не могли носить высокородные фамилии родителей.В Братцево у СтрогановыхПо смерти Ладомирского в 1847 году, его вдова Софья Федоровна (урождённая княжна Гагарина, дочь первой русской воздухоплавательницы Прасковьи Юрьевны Гагариной-Кологривовой, которую упоминает грибоедовский Молчалин в «Горе от ума») передала Братцево своему отчиму Петру Александровичу Кологривову. Прасковья Юрьевна славилась неуемным характером и прославилась  не только полетом на воздушном шаре, когда до усадьбы Остафьево по земле за ней мчались домочадцы и прислуга в страхе, что барыня разобьется. Не разбилась и многое успела. Дочь была не столь буйного и необузданного нрава, но, говорят, тоже была способна на неожиданные поступки.Усадьба Строгановых в МосквеСофья Ладомирская.

В 1852 году Братцево вернулось к ней, а по смерти (1858) досталось её сыну, поручику Петру Васильевичу Ладомирскому, который в свою очередь уступил Братцево сестре графине Софье Васильевне Апраксиной.

Летом 1866 года в селе жил художник Иван Шишкин. На основе этюдов, написанных в Братцеве, он в 1869 году закончил картину «Полдень. Окрестности Москвы», которая принесла ему известность и была приобретена Павлом Третьяковым для своей знаменитой галереи.В Братцево у СтрогановыхПоследним владельцем Братцева стал директор Исторического музея, егремейстер двора князь Николай Сергеевич Щербатов.

При нём была построена водонапорная артезианская башня (1898), каретно-ремонтные сараи, устроено телефонное сообщение с Москвой, открыта начальная церковно-приходская школа.Усадьба Строгановых в МосквеВ 1891 году была заново расписана церковь в стиле XVI века палехскими иконописцами Иваном и Дмитрием Париловыми.

Окрестности Братцева застроили дачами, которые Щербатов выгодно сдавал.

Революцию 1917 года князь принял, как подобает благородному человеку - он добровольно отдал своё имение Братцево государству, но при этом активно добивался его охраны как памятника истории и культуры.Усадьба Строгановых в МосквеВ ответ на его просьбы в усадьбе устроили ясли и школу первой ступени (к слову, здесь и сейчас расположен детский сад), а в 1919 году организовали музей дворянского быта, действовавший до 1922 года.

После его ликвидации, часть предметов из Братцева была передана в Ново-Иерусалимский музей, где погибла во время Великой Отечественной войны; усадьбу же выделили под дом отдыха Реввоенсовета, а на базе помещичьего хозяйства — создали совхоз Реввоенсовета.

В 1924 году, совхоз был передан Всесоюзному институту прикладной ботаники и новых культур, и на базе совхоза создана Братцевская опытная станция новых культур (с 1925 года) под руководством Николая Вавилова.

В 1930-е годы в усадьбе по инициативе Отто Шмидта устроили дом отдыха полярников Главсевморпути. Этому способствовало то, что рядом с усадьбой находился Аэродром полярной авиации в Захарково, вот Шмидт и приглядел уютное место отдыха для полярников совсем рядом.В Братцево у СтрогановыхВ 1936 году к старому дому пристроили одноэтажные крылья с флигелями, перед домом возвели фонтан (тот самый с морскими коньками), а рядом - процедурный корпус (архитектор — Александр Варшавер). Оно понятно, что полярникам в усадебном доме не хватало места, но облик здания это изменило до неузнаваемости. Нарушив классические пропорции, что бросается в глаза и сегодня.

Впоследствии в усадьбе располагался Дом отдыха работников сцены (ныне Дом отдыха Союза театральных деятелей). На противоположном берегу Сходни образовался рабочий поселок Ново-Братцево (при фабрике, в 1927 году получившей название «Победа труда»). Ее революционное прошлое довольно подробно описано в различных источниках и не имеет прямого отношения к нашему рассказу, но интересующиеся легко это могут найти сами на просторах интернета.В Братцево у СтрогановыхВ послевоенные годы в Братцеве работали немецкие военнопленные; сохранились два построенных ими двухэтажных дома, переживающие сегодня новый ремонт.

Усадьба Строгановых в МосквеДеревня Братцево. Снимок сделан между 1924-1925 годами.

Само село Братцево уничтожили в 1980 году, здесь построили крупнейшую детскую больницу, её посетила летом 1995 года английская принцесса Диана, а в 2000 году рядом разбился на вертолете известный офтальмолог Святослав Федоров, о чем напоминает часовня на месте гибели пилота-врача и его четырех пассажиров…Усадьба Строгановых в МосквеК концу ХХ века усадебный комплекс пришёл в упадок. Началась долгая реставрация с судебными штрафами и тяжбами, сменой компаний и долгими остановками. Не закончена она и по сей день.В Братцево у СтрогановыхПо сообщению режиссера Вадима Дубровицкого, снимавшего в 2007 году на территории усадьбы фильм «Иванов», в ней царило такое запустение, что перед началом съёмок ему пришлось за свои деньги сделать в особняке ремонт. Сейчас в здании работает два кафе, но, судя по интерьерам, от былого убранства ничего не осталось.

В 1990-х годах на территории усадьбы снимали «Барышню-крестьянку» по мотивам пушкинской повести. Здесь же ранее снимались сцены из кинофильмов «О бедном гусаре замолвите слово», «Отцы и дети», «Бедная Настя», «Россия 88», «Дело чести» и др.В Братцево у СтрогановыхЭлементы внутреннего убранства главного здания и жилого флигеля практически не сохранились. По сообщениям современников, в период перестройки из главного дома пропала дубовая кровать за гнутых ножках из барской спальни, исчезли антикварный английский буфет из столовой и старинное зеркало в бронзовой раме из прихожей.В Братцево у СтрогановыхНо внешний вид усадьбы, стоящей на высоком холме, продолжает восхищать и притягивать внимание, равно как и парк, в тени которого ощущаешь особое спокойствие и умиротворение.Усадьба Строгановых в МосквеС 80-х годов ХХ века и по настоящее время главное здание усадьбы так или иначе связано с Союзом театральных деятелей.Усадьба Строгановых в Москве

Усадьба Строгановых в МосквеК концу ХХ века усадьба требовала серьезной реставрации: главное здание и парковые строения не обновлялись с 1936 года, парк и каскадные пруды заросли. Восстановительные работы архитектурно-паркового ансамбля длились 15 лет до 2012 года. Усадебный парк открыт для свободного посещения, также завершены работы по восстановлению системы каскадных прудов и русла речки Братовки. Беседка по прежнему находиться в аварийном состоянии, окружена строительными лесами и огорожена забором, часть капителей ее колонн упали находятся под открытым небом.Усадьба Строгановых в Москве

В Братцево у СтрогановыхВ 80х гг. был снесён продуктовый рынок, кафе-шашлычная и автосервис выходцев с Кавказа, находящиеся на территории усадьбы в постперестроечное время, восстановлена ограда парка. Был проведён долгожданный ремонт и реставрация фасадов старых зданий. Но если подойти ближе к парку, открывается картина запустения. За эти годы в парке не было посажено ни одного молодого саженца, за исключением неизвестно кем посаженной молодой сосны внизу холма под усадьбой.Усадьба Строгановых в МосквеКарта Гуглусадьба Братцево"О бедном гусаре замолвите слово" (1980). Фейерверки на склоне усадьбы.усадьба БратцевоКрыльцо во время съемок фильма выглядело гораздо лучше.усадьба Братцево1995 год. "Барышня-крестьянка"усадьба БратцевоСеверный главный вход в усадьбу, кадр из "Барышни-крестьянки".усадьба Братцево"Барышня-крестьянка". Обложка DVD.

http://mosprogulka.ru/blog/usadba_stroganovykh_v_bratcevo/20...

https://kr.zen.yandex.com/media/tenderowl/neizvestnaia-moskv...

https://vadimrazumov.ru/16667.html?rfrom=deadokey

https://vadimrazumov.ru/16589.html?rfrom=deadokey

http://tushinec.ru/index.php?news_read=1122

http://tushinec.ru/index.php?news_read=741

http://tushinec.ru/index.php?news_read=1545

http://sobory.ru/article/index.html?object=3263

http://oldmos.ru/

фото сегодняисторияСветлана Митленко
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