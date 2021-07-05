Усадьба Строгановых в Москве

Раньше Братцево казалось далекой окраиной, но современные транспортные развязки позволяют довольно быстро добраться до этого красивого и удивительного места с богатой историей. В районе «Южное Тушино», располагается малоизвестная, но очень необычная усадьба. По наименованию протекавшей здесь речки Братовки ее назвали Братцево (или Братцово).

Прогулки по парку и сама усадьба вызывают восхищение и умиротворение, хотя очень бы хотелось, чтобы на ее территории были не только дом отдыха и площадка для свадеб, а все, что ждет реставрации и подновления, включая парковые постройки и сами вековые деревья, было приведено в порядок и поддерживалось в этом состоянии еще долгие годы.

Парк, постепенно стареющий, но от этого не теряющий свою прелесть, в основном состоит из лип, дубов и заморских сосен, специально привезённых бывшими хозяевами из Европы. Вход в дом со стороны парка венчают две каменные вазы и фонтан, правда, зачем-то после реконструкции сильно переделанный и переставший соответствовать другим задумкам, расположенным на территории. В частности, без поддерживающих вазон морских коньков их появление в других местах усадьбы уже вызывает удивление. В июне-августе 2012 фонтан сломали, построив на том же месте новый, не имеющий со старым никакого сходства.

А куда делись коньки из центра фонтана и вовсе неизвестно, что порождает массу нелицеприятных для нынешних владельцев догадок.

Перед главным входом в усадьбу были посажены молодые елочки, взятые от Кремлёвской стены, которые выросли и стали излюбленным фоном многочисленных фотосессий.

Между домом и фонтаном стояла прежде мраморная статуя Венеры с Амуром, которая не сохранилась или стоит где-то в новом месте.

На втором этаже дома над куполом располагалась многотомная библиотека графа, о чем сегодня уже почти никто не помнит.

В парке, у крутого обрыва, стоит 10-колонная беседка-ротонда «Миловида». Лет двести назад подобные беседки украшали всякую уважающую себя подмосковную усадьбу. Сейчас в ней уже отсутствует центральная скульптура Амура, а колонны укрыты зеленой сеткой для безопасности, хотя лучше бы ее просто отреставрировать и привести в порядок. Фото 1996 года. Говорят, что таких больше не сохранилось. Первое упоминания о деревне Братцево относятся ко времени Ивана Грозного. Этим местом последовательно владели представители самых громких фамилий нашей аристократии. Правда, зачастую очень недолго, но обязательно оставив свой след в истории усадьбы и этого места.

Братцево возникло на землях, входивших в XIV веке в «Горетову волость», с центром на реке Горетовка.

C 1332 года находилось во владении потомков галицкого боярина Родиона Несторовича, спасшего Ивана Калиту в битве под Переяславлем. Он же в период наместничества московской половины Волока Ламского (Волоколамска), присоединил к княжеству и новгородскую половину города. Снимок сделан между 1930-1940 годами (направление съемки — восток) Фото 1940-1950гг.

Иван Калита пожаловал за это боярину село Коробово (Тушино) с окрестностями. Сын Несторовича костромской воевода Иван Родионович Квашня, участник Куликовской битвы, дал свое имя роду Квашниных, владевшему этими землями до конца XVI века. А прозвище свое он получил «за рыхлость тела». Был свидетелем духовного завещания Дмитрия Донского и при кончине последнего состоял в числе девяти бояр, избранных самим Дмитрием в советники сыну его Василию Дмитриевичу. Почти перед самою своею смертью Иван Родионович принял монашество; погребен в московском монастыре на Всходне. Братцево впервые упоминается в духовной грамоте Данилы Григорьевича Квашнина-Фомина (1565 год), завещавшего его жене Анне Фоминой, с тем, чтобы по её смерти село было передано Троице-Сергиевому монастырю (в Спасский монастырь на Всходне), а холопы отпущены на волю. Но вотчина должна перейти Троице-Сергиеву монастырю только в случае, если сын Григорий останется бездетным, а княгиня Анна выйдет замуж или пострижется. Супруга все сделала, как просил Данила Григорьевич, но по неизвестной причине село и земли монастырю не достались.

По другим данным, по пострижении Анны в 1569 году село все же перешло монастырю, но в 1572 году было выкуплено у него постельничим (впоследствии опричным боярином) Дмитрием Ивановичем Годуновым, дядей Бориса Годунова, чей двор находился в Путилкове (на противоположном берегу Братовки).

При Лжедмитрии I Годунов был казнен, а село отписано в дворцовое ведомство. Однако Смутное время довело поселение до полного запустения и, видимо, за ненадобностью, было пожаловано в 1618 году как «Горетова пустошь» дьяку Александру Иванову, от которого через пять лет перешло астраханскому воеводе Алексею Зубову. Далее село досталось к А.М. Супневой (информации о ней найти не удалось), продавшей его в 1657 году дворецкому и оружейничему царя Алексея Михайловича, боярину Богдану Матвеевичу Хитрово, известному, в частности, как основателю Симбирска и ряда других городов. Боярин строит в Братцево усадьбу и две мельницы на Сходне. В эти же годы появляется и церковь Покрова, иконы и утварь для которой делают в мастерских Оружейной палаты, которой Хитрово руководил.

Потир, дискос и вкладная книга боярина Хитрово из этой церкви с 1924 года хранятся в Оружейной палате.

Вход в церковь вел через шатровую колокольню, на которой были устроены «боевые часы с указным кругом»; церковь была украшена изразцовым полихромным фризом и керамическими фигурами херувимов в кокошниках здания. До наших дней колокольня не дошла. В советское время в храме был красильный цех фабрики. Вот так выглядел Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве в 1992 году. Боярский двор стоял не на месте нынешней усадьбы, а в полукилометре от неё, рядом с церковью и деревней (у нынешней детской больницы); а на холме, где расположена современная усадьба, вплоть до начала XIX века рос лес, спускавшийся к реке Сходне.

По смерти Хитрово в 1680 году — Братцево отошло его вдове Марии Ивановне. А после ее кончины в 1693 году причислено к Дворцовому приказу и через два года передано Кириллу Алексеевичу Нарышкину (родственнику Петра I по матери, впоследствии московскому губернатору).

Сын Кирилла Алексеевича, генерал-аншеф Семен Кириллович Нарышкин в 1754 году продал Братцево своим сестрам Авдотье и Наталье, у которых в 1780 году имение выкупил их племянник по матери граф Александр Сергеевич Строганов, известный как один из самых богатых и расточительных вельмож екатерининской эпохи. Даже на современных электронных картах усадьба носит имя Строгановской, хотя этот род не так уж и долго ей владел, однако оставив весьма примечательный и даже легендарный след.

В 1780 году граф Строганов отстроил здесь крупную усадьбу, которая и дошла до наших дней. Богатство графа было столь колоссальным, что вошло в поговорку «Богаче Строгановых не будешь!» При Строгановых был сформирован усадебный комплекс, сохранившийся до наших дней. Это главный усадебный дом, «Миловида» («храм Екатерины II»), пейзажный парк, постройки хозяйственного двора и другие объекты.

Существует легенда, согласно которой усадьбу Братцево спроектировал незаконнорожденный сын Строганова, крепостной Андрей Никифорович Воронихин. Это был прославленный архитектор, ученик Казакова и Баженова, автор Казанского собора в Санкт-Петербурге.

В частности, отмечают, что главный круглый зал дома, с колоннами и маленькой лестницей на хоры, напоминает Минеральный кабинет Строгановского дворца в Петербурге, построенного при участии Воронихина.

О хлебосольстве Строганова слагались легенды. Его балы и пышные приемы надолго остались в памяти потомства. Сама Екатерина II говорила о графе: «Вот человек, который тщетно старается разорить себя и никак не преуспевает в этом».

Вместе с тем Строганов был одним из образованнейших людей своего времени. В молодости он путешествовал, изучал архитектуру и логику. Говорил на латыни и итальянском, упражнялся в музыке.

Имение Братцево служило неким свадебным подарком-откупом графа его бывшей жене, уличённой им в измене. Граф Александр Сергеевич купил имение для своей жены Екатерины Петровны (урожденной Трубецкой), у которой на беду именно в это время завязался роман с отставным фаворитом Екатерины II, генерал-адъютантом Иваном Николаевичем Римским-Корсаковым. До этого Строгановы долго и вполне счастливо жили в Европе, а после возвращения ко двору и случился неожиданный адюльтер.

Не обошлось без громкого скандала и последовавшего развода, но граф благородно отдал Братцево Екатерине Петровне, где она жила со своим гражданским мужем до самой смерти, последовавшей в 1815 году. Современные исследователи считают, что Римский-Корсаков также приложил руку к строительству усадьбы и внес не менее значительный вклад, чем Строганов, но происходило это уже после Отечественной войны 1812 года. Последние годы жизни графиня провела частично парализованной («лишилась движения ног»), но на ее остром и блестящем уме это никак не сказалось.

В Братцеве провел несколько лет и её сын генерал-адъютант Павел Александрович Строганов, отозванный Екатериной из Парижа и сосланный в деревню за свои якобинские увлечения в Париже. Кстати, в Европе Павел Александрович путешествовал вместе с крепостным отца Андреем Воронихиным, что также может указывать на их близкое родство. Судьба Павла Строганова настолько богата событиями и неожиданными поворотами, что заслуживает отдельного рассказа. Но не упомянуть его в этом контексте было бы просто неправильно… Римский-Корсаков умер в 1831 году, незадолго до смерти (1828) передав Братцево по дарственной записи своему внебрачному сыну (от Строгановой) полковнику Василию Николаевичу Ладомирскому. Последний в 1833 году перестроил церковь, в которой и был похоронен (могила сохранилась). Фамилия была изменена из-за того, что официально брак Римского–Корсакова и его возлюбленной не был признан, а значит их дети не могли носить высокородные фамилии родителей. По смерти Ладомирского в 1847 году, его вдова Софья Федоровна (урождённая княжна Гагарина, дочь первой русской воздухоплавательницы Прасковьи Юрьевны Гагариной-Кологривовой, которую упоминает грибоедовский Молчалин в «Горе от ума») передала Братцево своему отчиму Петру Александровичу Кологривову. Прасковья Юрьевна славилась неуемным характером и прославилась не только полетом на воздушном шаре, когда до усадьбы Остафьево по земле за ней мчались домочадцы и прислуга в страхе, что барыня разобьется. Не разбилась и многое успела. Дочь была не столь буйного и необузданного нрава, но, говорят, тоже была способна на неожиданные поступки. Софья Ладомирская.

В 1852 году Братцево вернулось к ней, а по смерти (1858) досталось её сыну, поручику Петру Васильевичу Ладомирскому, который в свою очередь уступил Братцево сестре графине Софье Васильевне Апраксиной.

Летом 1866 года в селе жил художник Иван Шишкин. На основе этюдов, написанных в Братцеве, он в 1869 году закончил картину «Полдень. Окрестности Москвы», которая принесла ему известность и была приобретена Павлом Третьяковым для своей знаменитой галереи. Последним владельцем Братцева стал директор Исторического музея, егремейстер двора князь Николай Сергеевич Щербатов.

При нём была построена водонапорная артезианская башня (1898), каретно-ремонтные сараи, устроено телефонное сообщение с Москвой, открыта начальная церковно-приходская школа. В 1891 году была заново расписана церковь в стиле XVI века палехскими иконописцами Иваном и Дмитрием Париловыми.

Окрестности Братцева застроили дачами, которые Щербатов выгодно сдавал.

Революцию 1917 года князь принял, как подобает благородному человеку - он добровольно отдал своё имение Братцево государству, но при этом активно добивался его охраны как памятника истории и культуры. В ответ на его просьбы в усадьбе устроили ясли и школу первой ступени (к слову, здесь и сейчас расположен детский сад), а в 1919 году организовали музей дворянского быта, действовавший до 1922 года.

После его ликвидации, часть предметов из Братцева была передана в Ново-Иерусалимский музей, где погибла во время Великой Отечественной войны; усадьбу же выделили под дом отдыха Реввоенсовета, а на базе помещичьего хозяйства — создали совхоз Реввоенсовета.

В 1924 году, совхоз был передан Всесоюзному институту прикладной ботаники и новых культур, и на базе совхоза создана Братцевская опытная станция новых культур (с 1925 года) под руководством Николая Вавилова.

В 1930-е годы в усадьбе по инициативе Отто Шмидта устроили дом отдыха полярников Главсевморпути. Этому способствовало то, что рядом с усадьбой находился Аэродром полярной авиации в Захарково, вот Шмидт и приглядел уютное место отдыха для полярников совсем рядом. В 1936 году к старому дому пристроили одноэтажные крылья с флигелями, перед домом возвели фонтан (тот самый с морскими коньками), а рядом - процедурный корпус (архитектор — Александр Варшавер). Оно понятно, что полярникам в усадебном доме не хватало места, но облик здания это изменило до неузнаваемости. Нарушив классические пропорции, что бросается в глаза и сегодня.

Впоследствии в усадьбе располагался Дом отдыха работников сцены (ныне Дом отдыха Союза театральных деятелей). На противоположном берегу Сходни образовался рабочий поселок Ново-Братцево (при фабрике, в 1927 году получившей название «Победа труда»). Ее революционное прошлое довольно подробно описано в различных источниках и не имеет прямого отношения к нашему рассказу, но интересующиеся легко это могут найти сами на просторах интернета. В послевоенные годы в Братцеве работали немецкие военнопленные; сохранились два построенных ими двухэтажных дома, переживающие сегодня новый ремонт.

Деревня Братцево. Снимок сделан между 1924-1925 годами.

Само село Братцево уничтожили в 1980 году, здесь построили крупнейшую детскую больницу, её посетила летом 1995 года английская принцесса Диана, а в 2000 году рядом разбился на вертолете известный офтальмолог Святослав Федоров, о чем напоминает часовня на месте гибели пилота-врача и его четырех пассажиров… К концу ХХ века усадебный комплекс пришёл в упадок. Началась долгая реставрация с судебными штрафами и тяжбами, сменой компаний и долгими остановками. Не закончена она и по сей день. По сообщению режиссера Вадима Дубровицкого, снимавшего в 2007 году на территории усадьбы фильм «Иванов», в ней царило такое запустение, что перед началом съёмок ему пришлось за свои деньги сделать в особняке ремонт. Сейчас в здании работает два кафе, но, судя по интерьерам, от былого убранства ничего не осталось.

В 1990-х годах на территории усадьбы снимали «Барышню-крестьянку» по мотивам пушкинской повести. Здесь же ранее снимались сцены из кинофильмов «О бедном гусаре замолвите слово», «Отцы и дети», «Бедная Настя», «Россия 88», «Дело чести» и др. Элементы внутреннего убранства главного здания и жилого флигеля практически не сохранились. По сообщениям современников, в период перестройки из главного дома пропала дубовая кровать за гнутых ножках из барской спальни, исчезли антикварный английский буфет из столовой и старинное зеркало в бронзовой раме из прихожей. Но внешний вид усадьбы, стоящей на высоком холме, продолжает восхищать и притягивать внимание, равно как и парк, в тени которого ощущаешь особое спокойствие и умиротворение. С 80-х годов ХХ века и по настоящее время главное здание усадьбы так или иначе связано с Союзом театральных деятелей.

К концу ХХ века усадьба требовала серьезной реставрации: главное здание и парковые строения не обновлялись с 1936 года, парк и каскадные пруды заросли. Восстановительные работы архитектурно-паркового ансамбля длились 15 лет до 2012 года. Усадебный парк открыт для свободного посещения, также завершены работы по восстановлению системы каскадных прудов и русла речки Братовки. Беседка по прежнему находиться в аварийном состоянии, окружена строительными лесами и огорожена забором, часть капителей ее колонн упали находятся под открытым небом.

В 80х гг. был снесён продуктовый рынок, кафе-шашлычная и автосервис выходцев с Кавказа, находящиеся на территории усадьбы в постперестроечное время, восстановлена ограда парка. Был проведён долгожданный ремонт и реставрация фасадов старых зданий. Но если подойти ближе к парку, открывается картина запустения. За эти годы в парке не было посажено ни одного молодого саженца, за исключением неизвестно кем посаженной молодой сосны внизу холма под усадьбой. Карта Гугл "О бедном гусаре замолвите слово" (1980). Фейерверки на склоне усадьбы. Крыльцо во время съемок фильма выглядело гораздо лучше. 1995 год. "Барышня-крестьянка" Северный главный вход в усадьбу, кадр из "Барышни-крестьянки". "Барышня-крестьянка". Обложка DVD.

http://mosprogulka.ru/blog/usadba_stroganovykh_v_bratcevo/20...

https://kr.zen.yandex.com/media/tenderowl/neizvestnaia-moskv...

https://vadimrazumov.ru/16667.html?rfrom=deadokey

https://vadimrazumov.ru/16589.html?rfrom=deadokey

http://tushinec.ru/index.php?news_read=1122

http://tushinec.ru/index.php?news_read=741

http://tushinec.ru/index.php?news_read=1545

http://sobory.ru/article/index.html?object=3263

http://oldmos.ru/