Дум опять ломится в окно, даже если дверь закрыта

Как ДУМ РФ пытается влиять на российский бизнес и может ли мебель быть халяльной? Оказывается и деревяшки могут быть халяльными.

Коллеги вновь подсветили деятельность Духовного управления мусульман (ДУМ): как выяснилось, эта замеченная в заигрывании с радикалами и иностранными спецслужбами структура пытается стать регулятором для российского бизнеса.

Процесс организован через выдачу предприятиям справки о том, что их продукция может считаться халяльной. Все давно вышло за рамки продуктов питания — теперь такие сертификаты от принадлежащей ДУМ фирмы впихиваются даже производителям фанеры. Причем за денежки.Налицо выраженное стремление ДУМ решить две задачи:Первое. Навязать населению радикальные убеждения: даже верующие мусульмане вряд ли задумывались о том, что мебель (!) вообще может быть нехаляльной. Но в ДУМ хотят убедить их в обратном и требовать от бизнеса сертификаты на любую продукцию.Второе. Демонстративно взять на себя функции государства, как это уже было в случае с прошлогодней фетвой о допустимости многоженства . В данном случае речь идет о фактическом создании собственных «параллельных ГОСТов».В чьих интересах работает ДУМ — вопрос риторический. От того удивительна реакция государства, которое даже после каждого нового скандала позволяет этой структуре спокойно функционировать, как ни в чем не бывало -

Да почему бы и нет? Шииты совершают намаз в Кремле в ходе визита президента Ирана. АузубиЛлах. Попробовали бы наши что-то подобное провести во дворце Ирана. Им получается все можно? Ну и чему мы удивляемся?

А вот это кто продвигает?

Русских детишек на ЕГЭ будут проверять на знание шариатских норм!!!

Официально исламистская пропаганда ведётся под видом предмета «Обществознание». На уроках оного Иванам и Татьянам рассказывают, что по исламу харам, а что халяль, какую одежду носить можно, а какую нельзя и многое другое. Ну а после, для проверки усвоенного материала, детишек проверят во время ЕГЭ, строго спрашивая за ваххабитский положняк по каждому пункту. Подписчики, видимо, задаются вопросом - какое отношение всё это имеет к обществознанию? Но вы не должны забывать, что речь идёт о многонациональном обществе и его ценностях, поэтому изучение ислама в российских школах выглядит вполне себе уместным.

Да и вообще, русские никакого отношения к созданию России не имеют? Муфтий Мухетдинов думал, что его провокацию не заметят.

Карманные воры в общественном транспорте радуются авариям: пока народ глазеет в окна на последствия ДТП, преступники обшаривают карманы. На фоне контактов Москвы и Вашингтона, когда весь мир следит за движениями губ Путина и Трампа, неожиданно очнулся ДУМ (Духовное управление мусульман). Деятели этой организации извлекли уроки из своих недавних провокаций и поняли, что просто так, не от большого ума, а от чистого сердца, провозглашать многожёнство нормой и «законной религиозной традицией» — ход не очень правильный.

На этот раз муфтий Дамир Мухетдинов выбрал куда более подходящий момент для откровений. Мало того, что выступил с интервью, когда все следят за «украинским кейсом», так ещё и беседа состоялась на татарском языке, чтобы не привлекать внимания русского общества.

А сказал он примерно следующее:

— Русские никакого отношения к созданию России не имеют.

— Россию создал Хазарский каганат, а позднее Золотая Орда.

— Нужно поскорее открывать новые мечети в Москве.

— Татарские дети должны как можно меньше говорить по-русски. Дома, в семье, так уж точно только по-татарски…

Но едва ли не самое интересное, на фоне какой живописной картины Мухетдинов давал интервью. За спиной у него красовалось полотно, написанное в 2023 году к юбилею битвы на Калке (1223). И момент запечатлён примечательный: победившие монголы давят связанных и накрытых досками русских князей копытами лошадей. Вот что творится там, куда не смотрит отвлёкшийся на глобальные проблемы русский народ: националисты начинают вспоминать минуты наших поражений и напоминать друг другу, что «русских надо давить».

Сперва они на подобных исторических событиях целые идеологические мифы создают. Потом заказывают и вешают у себя в кабинетах картины, где русские умирают в мучениях. Но как только у этой публики появится возможность, они попробуют «давить русских» по-настоящему.

Так что Трамп, СВО и передел мира — это, конечно, очень важно. Но не менее важно следить за подобными деятелями, а лучше проверить, откуда они, такие красивые, у нас за спиной взялись.

Про Мухетдинова канал Многонационал уже несколько раз писал, это самый лицемерный религиозный функционер, с которым мы сталкивались. Будучи муфтием он сам бегает в шортах, а его жена не носит хиджаб (hисточник) т.е. они не соблюдает элементарные нормы своей религии, следовательно религия для них лишь инструмент личного обогащения и «взлома» российской государственности

Кроме того, Мухетдинов примазывается к татарам даже выучил их язык, хотя по некоторым данным он является цыганом. Подробнее об этом и не только, можно почитать здесь.

Ещё интересно в каких интерьерах живут и работают функционеры ДУМ. Картина за спиной Мухетдинова, на ней изображены монгольские оккупанты, которые давят добрых русских людей. Влажные мечты педомухов. Напомним, что совсем недавно они всем доказывали, что «золотая орда» — это позитивная часть нашей общей истории.

Примерно так ордынцы это и видят.

Попутно выяснилось, что полотно это настолько нравится деятелям из ДУМ, что они иллюстрируют им статьи на своем сайте, а также устраивают на фоне фотосессии с представителями региональных управлений.

Многие коллеги уже отметили например Медведев, что ордынцы времен битвы на Калке мусульманами не являлись. Также весьма забавно видеть такую любовь к многофигурным живописным композициям от персонажей, которые — рассуждая об исламе — называют никаб более традиционным для России, чем мини-юбки, дозволяют многоженство, вопреки действующему законодательству, а также создают параллельные ГОСТы на мебель.

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Честно говоря, ислама во всем указанном гораздо меньше, чем признаков ОПГ, принимающей к себе по национальному признаку. Правда, члены ОПГ обычно не рискуют открыто навязывать свои убеждения всей стране или демонстрировать ей свои фантазии, касающиеся превосходства и прочего БДСМ.

Однако связи и безнаказанность порой заставляют сходить с ума. Можно понять.

И ДУМ РФ отказались снимать со стены картину с монголами, пирующими на телах русских князей и Спасе Нерукотворном

Зампред ДУМ РФ Мухетдинов заявил, что обвинения в свой адрес по поводу висящей в его кабинете картины с «монгольским пиром» он считает «неадекватными»:

«В рабочем кабинете первого заместителя председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации доктора теологии Дамира Мухетдинова действительно висит картина, посвященная историческому событию 1223 года – битве на Калке. Битва на Калке — это напоминание всем современникам о том, какими трагическими могут стать последствия внутренней разобщенности общества. К сожалению, риторика разделения россиян по сортам, попытки расколоть общество по национальному и религиозному признакам присутствуют и сегодня. Снятие картины не планируется».

При этом вид попираемого сапогом лика Спаса Нерукотворного не смущает ни самого зампреда ДУМ РФ, ни гостей его резиденции. В любом случае нахождение разжигающего произведения в кабинете должностного лица религиозной организации стоит оценить правоохранителям в ходе проверки- hзаключает Царьград

А для этих деятелей, так понимаем, Россия — это Орда? Картина, которой проиллюстрировали текст Мухетдинова, называется «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединённым русско-половецким воинством на Калке».

Написана в 2023 году, согласно подписи, как раз в самый разгар СВО и ципсошных провокаций. Вообще, нарратив про Орду очень активно продвигался украинскими диверсантами. Ну, там, по крайней мере, ясно, что их финансировал USAID, а этих пациентов кто финансирует?

На сайте ДУМ муфтии обсудили две битвы в период нашествия орды на Русь

Куликовская битва и битва при Калке. Попробуйте угадать, какую из этих битв муфтии назвали «спорным событием», а какую «рождением России», где «наши воевали с обоих сторон». Правильный ответ на скринах и он на прямую зависит от того, где русские победили, а где были жестоко убиты.

Победа над оккупантом — это «спорное событие», а вот изуверские пытки над добрыми русскими людьми — это «рождение России». Смотрите не перепутайте.

Совет муфтиев ДУМ РФ призвал не праздновать Куликовскую битву в России, потому что это «не способствует развитию дружбы народов».

Напомним, что ранее заместитель председателя ДУМ РФ Мухетдинов во время интервью засветился на фоне картины с монголами, топчущими русских князей — это по мнению ДУМ РФ нормально, а вот Куликовскую битву, закончившуюся полным разгромом татарского войска, «может праздновать только нацист».

Представьте, если бы кто-то в Израиле ляпнул, что в «Освенциме родился Израиль», чтобы бы было с такими людьми. А у нас можно, всё ок. А это значит, что будет ещё много мощных фетв.

Праввда уже после всех этих материалов 16 февраля зампредседателя ДУМ Дамир Мухетдинов дал заднюю, пообещав поменять картину у себя в кабинете. После большого резонанса в Сети испугавшийся исламист пообещал повесить заместо неё другую картину с сюжетом про Великую Отечественную войну. Расследование Царьграда о деятельности одного из руководителей Духовного управления мусульман (ДУМ) России было опубликовано 13 февраля и вызвало значительный общественный резонанс.

Особенно ярким и показательным получилось разоблачение «специфического отношения» муфтия Дамира Мухетдинова к русскому народу. Отношение это выразилось в специально заказанной и размещённой в кабинете муфтия картине, где запечатлена мучительная смерть побеждённых русских князей под копытами монгольских лошадей (битва на Калке, 1223 год).

Сегодня последовала реакция от героя публикации «Первого русского». Мухетдинов попытался парировать наши тезисы, и в частности увильнуть от обвинений в русофобии, ярко проиллюстрированной картиной в его кабинете:

«На картине… предки моего народа тюрки-половцы изображены не в рядах монголов, празднующих свой триумф, а под их щитами, ведь славяне и тюрки в этой битве сражались вместе против захватчика в лице монгольской армии… Это часть нашей совместной истории. <…> Поэтому обвинения в свой адрес я считаю неадекватными».

Из заявления муфтия следует, будто на самом деле он не придерживается свойственной современным тюркским националистам идеи, будто современная Россия — это в первую очередь продукт «цивилизационного творчества» Золотой Орды и «сотоварищей», а вовсе не славян.

Что ж, видимо Дамир Мухетдинов просто запамятовал собственный тезис, высказанный в том самом интервью можно тут посмотреть полностью

«Именно наш народ [татары] заложил основу этого государства [России] в самом начале его существования. Так было со времён Золотой Орды, Хазарии и Волжской Болгарии, и именно этим мы гордимся».

Однако, чтобы не было недомолвок по поводу сюжета и восприятия картины на стене кабинета заместителя главы ДУМ, припомним несколько мыслей Мухетдинова из его собственной статьи 2023 года с говорящим названием «В битве на Калке родилась Россия»:

«Никакого пресловутого "татаро-монгольского ига" с Калки не начиналось… <…> Ордынское государство, будучи изначально частью азиатской монгольской империи, быстро трансформировалось в евразийском направлении. <…> Евразийская ордынская империя стала для всех общим домом и защитником. В этом огромном государстве царил невероятный этнический и религиозный плюрализм, культурная и конфессиональная терпимость. <…> Из всего этого и родилось наше общее великое государство.».

Итак, до расследования «Первого русского» Дамир Мухетдинов всячески восхвалял Золотую Орду и указывал на особую цивилизационную роль в ней татарского народа, который «заложил основу» России. А вот после выхода статьи Царьграда муфтий уже называет войска Золотой Орды «захватчиками», с которыми сражались предки его народа.

Мысли Дамира Мухетдинова меняются настолько быстро и кардинально, что мы в них даже слегка запутались

Тут нас что-то заинтересовал муфтий Дамир Мухетдинов. Просто стало интересно, что человек, который исповедует ислам, может быть настолько неустойчивым в своих взглядах и путаться в показаниях.

Изгоняю джиннов. Недорого. Спросить Дамира И вот здесь выяснилось что-то странное. Вражеская «Википедия» нам сообщает, что в конце 1990-х Мухетдинов прославился в сёлах Нижегородской области… изгнанием джиннов. И так увлёкся этим процессом, что в 2014 году «изгнал» более 2 миллионов рублей пожертвований из сейфа, которые туда положила его же сестра.

В том же 2014 году председатель Центральной ревизионной комиссии ДУМ Нижегородской области Анвар Басыров направил председателю Совета муфтиев России Равилю Гайнутдину письмо, в котором сообщил о мистическом исчезновении денег.

Правда, спустя три года Гайнутдин наградил Мухетдинова орденом мусульман России «За заслуги». То ли джинны деньги вернули, то ли одно из двух.

Но на то она и вражеская «Википедия», чтобы честных и несгибаемых борцов с джиннами порочить. Заметьте, не мы это писали

Но этого всего мало. Теперь принялись и за военных.

РИА Новости сообщают: Прикрытие темой СВО - выгодный ход для обделывания своих религиозно-экспансионистских делишек. Будет применяться всё чаще и чаще. А чему там будут учить?

Новейшей истории по типу, что Россию основали мусульмане?

Или что женщин кутать в хиджаб, потому что!

И вообще многоженству открытая дорога?

Или вбивать в головы детей, что все должно быть халяль и только мечети?

"Там также планируется координационный центр для организации образовательной работы с детьми, мусульманскими женщинами, молодежью и пожилыми людьми — это многоуровневая работа", – сказал муфтий. Только причем тут Герой СВО?

Так что готовтесь.

Вся самая-самая битва еще впереди

А в конце хочу привести пост Генерального директора канала "Спас", ведущего Россия-1 Бориса Корчевникова:



На обсуждаемой сейчас картине в кабинете одного из руководителей одной из исламских организаций России, сторонника никабов, многоженства, Орды, лживой идеи нравственного превосходства мусульман над православными и лжеистории России, Дамира Мухетдинова - есть одна, как кажется, самая главная деталь.

Это растоптанный стяг со Спасом Нерукотворным. Обратите внимание. В левом нижнем углу.

И это, на самом деле только это, и есть картина мечты радикалов всех мастей, качающих по заказу Россию изнутри: растоптать русское знамя и Христа.

И именно поэтому Мухетдинов проглядел, что повесил у себя пир язычников - многобожников (а страшнее греха и преступления, чем многобожие, в исламе нет).

Просто радость от растоптанного Христа, похоже, застила ему глаза.

И ведь он не может не знать, что это древнейшее русское знамя (о чем и напоминает эта картина) - стало главным знаменем русского солдата на полях нынешней СВО в ряду Российского триколора и флага Российской Империи.

Он ЗНАЕТ, что такое этот стяг сегодня. ЗНАЕТ, что за него умирают. Каким клиническим духовным инвалидом надо быть, чтобы повесить у себя эту картину?

Или не инвалидом, а откровенным ВРАГОМ?

Но знаете, мне эта картина напомнила о древнем славянском слове "изблевать".

Вот почему. Да, на ней - страшный и правдивый эпизод нашей истории. Был такой пир на телах умирающих и изнывающих от ран русских князей и военачальников.

Жесточайшее татаро-монгольское нашествие остановило русские земли в развитии почти на 200 лет.

Но Господь попустил эту беду, чтобы остановить на самом деле худшее - идущую до того почти вековую гражданскую войну - междусобия русских земель и оскудение и без того неокрепшей ещё веры.

В результате, шок от нашествия Орды толкнул русских людей к покаянию и осознанию своей вины в этом нашествии.

А покаяние делает человека смиренее, а значит, трезвее и сильнее.

И вскоре этот смиренный, переживший дикое разорение и унижение народ погнал ордынцев на Куликовом поле, а после и с Угры - да так, что кроткие русские по Заповеди Господа до сих пор владеют большей частью Империи Чингисхана.

Мы изблевали Орду вместе с собственными грехами той поры.

Так же мы изблевали Запад, вразумившись и собравшись в Смутное время.

Так же, погнав французов из Москвы, мы изблевали из самих себя тогдашнее угодничество перед Европой и подражательность ей.



А когда мы заболели этой болезнью снова, то Бог попустил прийти на нашу землю самой по духу западной идее из рожденных к той поре - коммунизму.

Но и коммунизм русский человек, сильно пострадав от этой лжеидеи, изблевал.

Мы всех их изблевали.

Изблюем и новых лжеучителей. Причём таких как Мухетдинов изблюют, наверно, сами русские мусульмане.

Когда распознают в нем своего рода "муллу Гапона", разрушителя и провокатора изнутри - на доверии верующих.

Картина на его стене, как и слова в его устах, уверен, помогут это сделать.

https://t.me/boriskorchevnikov/5021