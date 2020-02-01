Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 8

Продолжим вспоминать ЛИХИЕ 90-е!

Алёна Дергилёва. У станции метро Университет. 1997 год

Витрины московских магазинов:

1991 год. Магазин "Продукты" на Автозаводской улице 1992 год. Кондитерский магазин на Армянском переулке 1993 год. Магазин "Ткани" на Сретенке 1997 год. Магазин "Стимул" на улице Гончарова 1998 год. Фирменный магазин "Союз" на Арбате 1998 год. Коммерческий банк "Менатеп" на Триумфальной площади 1999 год. Магазин "Минводы & продукты" на Больной Грузинской улице

Вещевые рынки 90-х годов:

Уличная торговля у метро "Владимирская", Ленинград, 1993 год

Бистро «Минутка» у вестибюля метро «Университет» в 1991 году. Новости СМИ2

Продают вино из цистерны, 1991 Уличнaя торговля бeнзином, Москва, 1995 год. Санкт-Петербург, на Сенной, 1995 год Санкт-Петербург, вторая половина 90-х Санкт-Петербург. Улица Ефимова, 1998 год Победительница конкурса красоты «Первая леди КГБ» - Екатерина Майорова. СССР. г. Москва. 1 ноября 1990 года Она же

Журнал Vogue 1990. Фото из статьи про СССР:

Фото Сергея Киселёва:

Задержания членов киевских преступных группировок, 90-ые:

Серия открыток-календарей «Все на выборы». Художник - Владимир Мочалов. 1995-1996 гг:

2 января 1992 года в России стартовала «шоковая терапия» — экономические реформы команды Ельцина-Гайдара:

1992 год. Студенческая лотерея Андрей Пашкевич «Конкуренты», 1991 год Бабушка-ветеран Великой Отечественной войны целует руку президенту России Борису Ельцину, Москва, 9 мая 1992 года Без комментариев, г. Москва

Казань и казанцы в 90-е:

Питерские бонхеды (наци-скинхеды) 90-х:

Изымали у болельщиков не оружие, а атрибутику метталистов.

Письмо счастья

Реклама, которую мы потеряли. Москва, 1999 год

Мстислав Леопольдович Ростроповича с «калашом». Кадр был сделан в разгар августовских событий 1991 года на Пресне.

Мэры Петербурга и Москвы на открытии станции новосибирского метро -Заельцовская-, 1992 год. Митингующий губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, конец 1990-х годов

Ленинградское телевидение 80-х – 90-х:

30 мая 1995 в России введена в обращение стотысячная купюра.

Лишние люди, г.Москва

Контрасты конца существования СССР. Москва, 19 августа 1991 года Борис Примеров, советский поэт, муж поэтессы Надежды Кондаковой. Выпустил несколько стихотворных сборников, член Союза писателей.

После 1991 года не смирился с концом СССР, был защитником Белого Дома в 1993 году, в 1995 повесился на даче в Переделкино. Оставил записку:

«Три дороги на Руси: я выбираю смерть. Меня позвала Юлия Владимировна Друнина… Неохота жить с подонками: Лужковым и Ельциным… Опомнись, народ, и свергни клику… такого не было и не будет на белом свете». Лаки Ийнбор – петербургский криминальный авторитет нигерийского происхождения, глава АОЗТ «Петромедиа» и владелец клубов «Доменикос» и «Джой». Считается одним из первых поставщиков в Россию синтетических наркотиков. Застрелен в 1995 году.

Предыдущие фотоподборки:

Россия сто лет назад,

РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 2,

РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 3,

РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 4,

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 1

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 2

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 3

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 4

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 5

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 6

Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 7

Пока всё. Продолжение следует....

https://zen.yandex.ru/media/id/5cacb22bcdb8db00af534733/vitriny-moskovskih-magazinov-5ccc5a2fac1ad900b3c68cc3

и личная копилочка)))