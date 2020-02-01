Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 8

Продолжим вспоминать ЛИХИЕ 90-е!
Алёна Дергилёва. У станции метро Университет. 1997 год
Витрины московских магазинов:
1991 год. Магазин "Продукты" на Автозаводской улице1992 год. Кондитерский магазин на Армянском переулке1993 год. Магазин "Ткани" на Сретенке1997 год. Магазин "Стимул" на улице Гончарова1998 год. Фирменный магазин "Союз" на Арбате1998 год. Коммерческий банк "Менатеп" на Триумфальной площади1999 год. Магазин "Минводы & продукты" на Больной Грузинской улице
Вещевые рынки 90-х годов:
Уличная торговля у метро "Владимирская", Ленинград, 1993 год
Бистро «Минутка» у вестибюля метро «Университет» в 1991 году.
Продают вино из цистерны, 1991Уличнaя торговля бeнзином, Москва, 1995 год.Санкт-Петербург, на Сенной, 1995 годСанкт-Петербург, вторая половина 90-хСанкт-Петербург. Улица Ефимова, 1998 годПобедительница конкурса красоты «Первая леди КГБ» - Екатерина Майорова. СССР. г. Москва. 1 ноября 1990 годаОна же
Журнал Vogue 1990. Фото из статьи про СССР:
Фото Сергея Киселёва:
Задержания членов киевских преступных группировок, 90-ые:
Серия открыток-календарей «Все на выборы». Художник - Владимир Мочалов. 1995-1996 гг:
2 января 1992 года в России стартовала «шоковая терапия» — экономические реформы команды Ельцина-Гайдара:
1992 год. Студенческая лотереяАндрей Пашкевич «Конкуренты», 1991 годБабушка-ветеран Великой Отечественной войны целует руку президенту России Борису Ельцину, Москва, 9 мая 1992 годаБез комментариев, г. Москва
Казань и казанцы в 90-е:
Питерские бонхеды (наци-скинхеды) 90-х:
Изымали у болельщиков не оружие, а атрибутику метталистов.
Письмо счастья
Реклама, которую мы потеряли. Москва, 1999 год
Мстислав Леопольдович Ростроповича с «калашом». Кадр был сделан в разгар августовских событий 1991 года на Пресне.
Мэры Петербурга и Москвы на открытии станции новосибирского метро -Заельцовская-, 1992 год.Митингующий губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, конец 1990-х годов
Ленинградское телевидение 80-х – 90-х:
30 мая 1995 в России введена в обращение стотысячная купюра.
Лишние люди, г.Москва
Контрасты конца существования СССР. Москва, 19 августа 1991 годаБорис Примеров, советский поэт, муж поэтессы Надежды Кондаковой. Выпустил несколько стихотворных сборников, член Союза писателей.
После 1991 года не смирился с концом СССР, был защитником Белого Дома в 1993 году, в 1995 повесился на даче в Переделкино. Оставил записку:
«Три дороги на Руси: я выбираю смерть. Меня позвала Юлия Владимировна Друнина… Неохота жить с подонками: Лужковым и Ельциным… Опомнись, народ, и свергни клику… такого не было и не будет на белом свете».Лаки Ийнбор – петербургский криминальный авторитет нигерийского происхождения, глава АОЗТ «Петромедиа» и владелец клубов «Доменикос» и «Джой». Считается одним из первых поставщиков в Россию синтетических наркотиков. Застрелен в 1995 году.
Предыдущие фотоподборки:
Россия сто лет назад,
РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 2,
РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 3,
РОССИЯ СТО ЛЕТ НАЗАД - 4,
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 1
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 2
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 3
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 4
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 5
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 6
Для кого святые, а для подавляющего большинства ЛИХИЕ 90-е ! Часть 7
Пока всё. Продолжение следует....
https://zen.yandex.ru/media/id/5cacb22bcdb8db00af534733/vitriny-moskovskih-magazinov-5ccc5a2fac1ad900b3c68cc3
и личная копилочка)))
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