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Герой Советского Союза, танкист Александр Бурда

24 января 1944 года войска 1-го и 2-го Украинских фронтов сомкнули кольцо вокруг корсунь-шевченковской группировки Вермахта. В котле оказались девять пехотных и четыре танковые дивизии, одна корпусная группа и одна моторизованная бригада. Всего 140 тысяч человек, тысяча орудий и 236 танков.Герой Советского Союза, танкист Александр БурдаНемцы предпринимали постоянные яростные попытки прорвать блокаду. На помощь им для деблокады были брошены пять танковых дивизий вермахта, одна танковая дивизия СС, три тяжелых танковых батальона, две моторизированные и одна пехотная дивизии. Всего около 60 тысяч человек и около 550 танков.

25 января советская 64-я гвардейская танковая бригад пришла на помощь танковому полку Ивана Бойко, который вел бой под Липовцом против превосходящих сил врага. Командовал бригадой танковый ас Бурда Александр Федорович на счету у которого было уже тридцать подбитых немецких танков. Разгромив немцев под Липовцом бригада приняла бой под Цыбулевом.

Немцы любой ценой хотели вырваться из окружения. Они предприняли несколько атак. Но 64-я бригада отразила их все обратив немцев в бегство. После боя было решено, что гитлеровцы больше не будут пытаться прорваться в этом направлении, а будут искать проход на другом участке.Немецкая техника брошенная в окружении под Корсунь-ШевченковскимНемецкая техника брошенная в окружении под Корсунь-Шевченковским

На окраине села Сорока-Лещинцы разместили штаб 64-й бригады где хранились важные документы и знамя. Возле штаба находился только один танк Александра Федоровича. Сам он разместился в одной из деревенских хат вместе со штабными офицерами. Ничего в этот день не предвещало беды. И вдруг один из танкистов наблюдателей вбежал в дом и закричал:
— Немцы!

Бурда моментально выскочил из хаты, застегивая на ходу шинель и прилаживая шлемофон. Буквально через минуту танк комбрига Александра Бурды занял огневую позицию. Прогремел гулкими пушечными выстрелами вперемешку с пулеметной трескотней огневой бой.
(Мемуары. Катуков Михаил Ефимович. "На острие главного удара" Глава четырнадцатая. "С плацдарма — в прорыв")

Оказалось, что после первых неудачных попыток прорваться через Цыбулев, немцы не оставили эту идею. Они решили попытаться обойти город с севера, через деревню Ивахны. Двенадцать немецких танков "Тигр" шли прямо по направлению к штабу бригады. Бурда приказал штабным офицерам отходить на Лукашовку, а сам со своим экипажем на своем Т-34 решил прикрывать отход.Александр Федорович БурдаАлександр Федорович Бурда

Танкисты выдержали этот бой. И даже подбили пару немецких машин. Но к сожалению потеряли своего командира:
Александр Федорович Бурда, открыв огонь, чуть ли не первым выстрелом подбил немецкий танк. Но в это время фашистская болванка, за ней вторая, третья со страшной силой ударили в борт комбриговской тридцатьчетверки. Броню немецкие болванки не пробили, но от сильных ударов внутри боевой машины посыпались броневые осколки. Они-то и сразили Александра Федоровича.
(Мемуары. Катуков Михаил Ефимович. "На острие главного удара" Глава четырнадцатая. "С плацдарма — в прорыв")

Танк все еще был на ходу. Бойцы вынесли из танка своего командира, перевязали и на броне повезли его в ближайший полевой госпиталь. Доехать вовремя они не успели. Но и фашисты всего за этот день расплатились 44 подбитыми тяжелыми и средними танками.

Через месяц Корсунь-Шевченковская операция была окончена. Она завершилась разгромом немецкой группировки. Немцы потеряли 55 тысяч человек, 18 тысяч сдались в плен. Было потеряно 36% личного состава. Два немецких армейских корпуса просто перестало существовать. Командующий группировкой генерал Вильгельм Штемерман пал при попытке прорыва ночью с 17 на 18 февраля.Сдавшиеся под Корсунь-Шевченковским немцыСдавшиеся под Корсунь-Шевченковским немцы

Командование над остатками группировки принял на себя группенфюрер СС Герберт Отто Гилле. Пытавшаяся помочь им в деблокаде группировка потеряла еще около 20 тысяч человек. После выхода из окружения генерал-фельдмаршал Манштейн принял решение направить все спасшиеся дивизии на переформирование и на пополнение других частей.

За подвиг и мужество Президиум Верховного Совета СССР 24 апреля 1945 года присвоил Александру Федоровичу звание Героя Советского Союза:
Невзирая на большую опасность, смело вступил в бой с превосходящими силами противника, отвлек огонь на себя и тем самым обеспечил вывод штаба на новые позиции и спасение знамени бригады, хотя и ценой своей жизни.
(Жуков Ю. А. Люди сороковых годов. Записки военного корреспондента. — Изд. 2-е, переработанное и дополненное.)

Родился Александр Бурда 12 апреля 1911 года в поселке Ровеньки (ныне город в Луганской области), в семье донецкого шахтера. Старший сын в многодетной семье (9 детей). Отец погиб в гражданской войне.

Александр окончил 6 классов. Вначале был пастухом, после выучился на электромонтера, позже работал слесарем на шахте № 15 «Валентиновка» (ныне закрытая шахта «Ударник») в Ровеньках.
В 1932 году призвали в армию, проходил службу в 5-й тяжелой танковой бригаде. С этого же года — член ВКП(б). После окончания полковой школы в 1934 году Бурда получил специальность пулеметчика третьей башни. Так началась его карьера танкиста. После был назначен командиром центральной башни. Прошел специальные курсы, которыми руководили инженеры с завода, производящего танки Т-35.Герой Советского Союза, танкист Александр БурдаТанк-35

В 1936 году окончил в Харькове курсы по подготовке средних командиров. Прошел путь от механика-водителя танка до командира учебного радиовзвода. По окончании курсов стал командиром взвода и служил в учебной танковой роте Шалимова. После завершения срока службы решил связать свою судьбу с армией.

В 1939 году Бурда — слушатель автобронетанковых курсов усовершенствования командного состава в городе Саратов, которые он окончил накануне войны, сдав все предметы на «отлично». В короткий срок досконально изучил и освоил танковое дело. Его мастерство и успехи отмечены приказом командующего Приволжским военным округом. Награжден значком «Отличник РККА».

Далее проходил службу в 14-й тяжелой танковой бригаде (до 1939 года — 5-я тяжелая танковая бригада), расположенной в городе Станиславов. Назначен командиром роты средних танков Т-28.Герой Советского Союза, танкист Александр БурдаТанк Т-28.
Летом 1940 года на основе 14-й бригады была создана 15-я танковая дивизия. В ее рядах Бурда служил вместе со своим другом и соперником Павлом Заскалько и многими другими танкистами, которые потом воевали в рядах бригады Катукова.

Великая Отечественная война застала Александра Бурду у западной границы, в городе Станиславов в 15-й танковой дивизии. В первые же дни войны получил боевое крещение — прикрывая отход 15-й танковой дивизии, разгромил вражеское танковое подразделение в Винницкой области. В этом бою командиром орудия его Т-28 был танкист-ас — сержант Стороженко Василий Яковлевич.

В 4-ю отдельную танковую бригаду Александр Федорович Бурда пришел командиром роты. На его боевом счету уже числилось 8 уничтоженных танков и 4 колесные машины врага. За время войны принимал участие в боях под Орлом и Мценском, на Волоколамском шоссе, на Калининском фронте и на Воронежской земле.

В свободное от боев время — весельчак, танцор, песенник.

Первая боевая задача, успешно выполненная подразделением Бурды в составе 4-й бригады, заключалась в разведке сил противника в Орле. 4 октября 1941 года совместно с командиром 1-го танкового батальона капитаном В. Гусевым и десантом мотопехоты его подразделение Т-34 и КВ-1 из засады уничтожило колонну моторизованной пехоты противника.Герой Советского Союза, танкист Александр БурдаПеред боем. Слева — подполковник Александр Фёдорович Бурда

Боевой счет группы Бурды составил 10 средних и легких танков, 2 тягача с противотанковыми орудиями, 5 автомашин с пехотой, 2 ручных пулемета и до 90 солдат и офицеров врага. Документы и захваченные пленные помогли установить, что перед фронтом бригады находился 24-й моторизованный корпус Гудериана в составе двух танковых (3-я и 4-я) и одной моторизованной дивизий. Было установлено, что «враг, спешно подтягивая свои резервы, главными силами стремится развить успех, действуя вдоль шоссе Орел-Мценск-Тула и с южного направления обеспечить выход к Москве».Герой Советского Союза, танкист Александр БурдаГорящий танк Тигр, июль 1943 года

В ходе летних боев 1942 года Александр Бурда был ранен, осколками триплекса и окалины было повреждено глазное яблоко, после успешной операции зрение удалось сохранить. Вот как описывал этот момент в своих мемуарах маршал Катуков:
В разгар боя машина Бурды выскочила на задворки села и вдруг командир увидел замаскированную в огородах и садах батарею противотанковых орудий. Вражеские артиллеристы тоже заметили танк Бурды. Снаряды загрохотали по броне тридцатьчетверки. И тут случилось почти невероятное: немецкий снаряд влетел прямо в канал ствола танковой пушки и разорвался внутри машины.

В январе 1943 года командир полка Бурда должен был осуществить глубокий поиск по тылам неприятеля, с тем чтобы найти и вывести из окружения большую группу кавалеристов. Умело используя местность и погодные условия, танки Бурды без помех перешли линию фронта. В ходе поиска танкисты разбомбили немецкую автотанковую колонну. Кавалеристы были найдены, и на броне и санях переправлены через линию фронта. И хотя враг уже знал, что в его тылу находится советский танковый полк, и готовился отразить нападение, танкисты Бурды совместно с 3-й механизированной бригадой, державшей оборону на линии фронта, прорвали линию фронта и почти двое суток прикрывали выход кавалерийского отряда из окружения.

В наступательной операции при вводе армии в прорыв в районе Грузька в направлении Бердичев-Казатин-Винница Бурда уже руководил 64-й гвардейской танковой бригадой (49-й танковой бригадой). С 23 декабря 1943 года по 25 января 1944 года бригада прошла 200 километров, освободила ряд населенных пунктов, уничтожила немецких солдат и офицеров — 2060, танков — 43, из них 14 «Тигров», орудий разного калибра — более 126, самоходных орудий «Фердинанд» — 9, складов с боеприпасами и другим имуществом — 5.

В боях на Курской дуге танковая бригада Бурды находилась в полосе удара немецких войск. По воспоминаниям генерала М. Катукова:
«По сообщению командира 49-й танковой бригады А. Ф. Бурды, на их участке противник атаковал непрерывно. По пятьдесят-сто танков шло. Бьешь по ним, а снаряды рикошетом отлетают. Потери ужасные, процентов шестьдесят бригады».

25 января 1944 года при прорыве корсунь-шевченковского мешка враг 12 танками «Тигр» вышел на командный пункт бригады в районе села Цыбулев (ныне поселок Монастырищенского района Черкасской области на Украине). Создалась угроза уничтожения штаба бригады и захвата ценных документов. В распоряжении Александра Федоровича был только один танк, и Бурда вступил в единоборство с 12 танками противника. Огнем своего танка Александр Федорович вывел из строя две немецкие машины. За время боя штаб бригады успел выйти из-под огня и ценные документы были спасены. В танк Бурды прямым попаданием влетело несколько болванок. Осколком, отлетевшим от брони внутри танка, Бурда был смертельно ранен.Герой Советского Союза, танкист Александр БурдаПо мнению однополчанина Александра Бурды подполковника запаса Б. В. Кукушкина, подвиг комбрига состоял в следующем:
Будучи выдержанным и дисциплинированным, не сменил КП без разрешения старшего начальника, несмотря на то, что обстановка была крайне тяжелой;
Своим мужеством и спокойствием вселил в своих офицеров и солдат уверенность, что все кончится благополучно и тем предотвратил замешательство в самую трудную минуту;
Невзирая на большую опасность, смело вступил в бой с превосходящими силами противника, отвлек огонь на себя и тем самым обеспечил вывод штаба на новые позиции и спасение знамени бригады, хотя и ценой своей жизни.
За подвиг и мужество указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1945 года Александру Федоровичу Бурде присвоено (посмертно) звание Героя Советского Союза. Александр Федорович похоронен в поселке Ружин (Житомирская область), где ему установлен памятник. 1-го мая 1944-го года был открыт памятник погибшему в боях полковнику и его однополчанам.
Этим памятником стал легкий танк Т-40.
Герой Советского Союза, танкист Александр Бурда
К 1944-ому году таких танков на передовой остались единицы и находились они в районе Ленинграда. Поэтому можно предположить , что данный танк остался здесь еще с 1941-го года. Киевский особый военный округ на 22-е июня располагал 88 танками, а еще 23 машины были отправлены в округ. Судя по тому, что танк выглядит целым, вероятно он был брошен недалеко от поселка.
Дальнейшая судьба памятника неизвестна.

Всего экипажем Бурды было подбито более 30-ти танков. У Александра Бурды остались жена Анна Ивановна и двенадцатилетний сын Евгений.

Всего бойцы экипажа Бурды подбили более тридцати немецких танков. По их воспоминаниям последними словами Александра Федоровича после успешного отражения атаки двенадцати немецких "Тигров" были: "Воевать надо учиться, ребята".

Эти слова злободневны и сегодня. Учатся воевать на поле боя.
https://dzen.ru/media/id/5b2103d769715500aa7afd5e/kak-odin-r...
https://ussr22.su/aleksandr-burda-geroj-sovetskogo-soyuza/
https://tankist-31.livejournal.com/tag/%D1%82-40?utm_medium=...

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