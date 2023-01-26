Герой Советского Союза, танкист Александр Бурда

А. Ф. Бурда, Ф. Е. Столярчук, Е. А. Луппов, 1-я гвардейская танковая бригада, Западный фронт, зима 1941—1942 года. А. Ф. Бурда, Ф. Е. Столярчук, Е. А. Луппов, 1-я гвардейская танковая бригада, Западный фронт, зима 1941—1942 года.

24 января 1944 года войска 1-го и 2-го Украинских фронтов сомкнули кольцо вокруг корсунь-шевченковской группировки Вермахта. В котле оказались девять пехотных и четыре танковые дивизии, одна корпусная группа и одна моторизованная бригада. Всего 140 тысяч человек, тысяча орудий и 236 танков. Немцы предпринимали постоянные яростные попытки прорвать блокаду. На помощь им для деблокады были брошены пять танковых дивизий вермахта, одна танковая дивизия СС, три тяжелых танковых батальона, две моторизированные и одна пехотная дивизии. Всего около 60 тысяч человек и около 550 танков.

25 января советская 64-я гвардейская танковая бригад пришла на помощь танковому полку Ивана Бойко, который вел бой под Липовцом против превосходящих сил врага. Командовал бригадой танковый ас Бурда Александр Федорович на счету у которого было уже тридцать подбитых немецких танков. Разгромив немцев под Липовцом бригада приняла бой под Цыбулевом.

Немцы любой ценой хотели вырваться из окружения. Они предприняли несколько атак. Но 64-я бригада отразила их все обратив немцев в бегство. После боя было решено, что гитлеровцы больше не будут пытаться прорваться в этом направлении, а будут искать проход на другом участке. Немецкая техника брошенная в окружении под Корсунь-Шевченковским

На окраине села Сорока-Лещинцы разместили штаб 64-й бригады где хранились важные документы и знамя. Возле штаба находился только один танк Александра Федоровича. Сам он разместился в одной из деревенских хат вместе со штабными офицерами. Ничего в этот день не предвещало беды. И вдруг один из танкистов наблюдателей вбежал в дом и закричал:

— Немцы!

Бурда моментально выскочил из хаты, застегивая на ходу шинель и прилаживая шлемофон. Буквально через минуту танк комбрига Александра Бурды занял огневую позицию. Прогремел гулкими пушечными выстрелами вперемешку с пулеметной трескотней огневой бой.

(Мемуары. Катуков Михаил Ефимович. "На острие главного удара" Глава четырнадцатая. "С плацдарма — в прорыв")

Оказалось, что после первых неудачных попыток прорваться через Цыбулев, немцы не оставили эту идею. Они решили попытаться обойти город с севера, через деревню Ивахны. Двенадцать немецких танков "Тигр" шли прямо по направлению к штабу бригады. Бурда приказал штабным офицерам отходить на Лукашовку, а сам со своим экипажем на своем Т-34 решил прикрывать отход. Александр Федорович Бурда

Танкисты выдержали этот бой. И даже подбили пару немецких машин. Но к сожалению потеряли своего командира:

Александр Федорович Бурда, открыв огонь, чуть ли не первым выстрелом подбил немецкий танк. Но в это время фашистская болванка, за ней вторая, третья со страшной силой ударили в борт комбриговской тридцатьчетверки. Броню немецкие болванки не пробили, но от сильных ударов внутри боевой машины посыпались броневые осколки. Они-то и сразили Александра Федоровича.

(Мемуары. Катуков Михаил Ефимович. "На острие главного удара" Глава четырнадцатая. "С плацдарма — в прорыв")

Танк все еще был на ходу. Бойцы вынесли из танка своего командира, перевязали и на броне повезли его в ближайший полевой госпиталь. Доехать вовремя они не успели. Но и фашисты всего за этот день расплатились 44 подбитыми тяжелыми и средними танками.

Через месяц Корсунь-Шевченковская операция была окончена. Она завершилась разгромом немецкой группировки. Немцы потеряли 55 тысяч человек, 18 тысяч сдались в плен. Было потеряно 36% личного состава. Два немецких армейских корпуса просто перестало существовать. Командующий группировкой генерал Вильгельм Штемерман пал при попытке прорыва ночью с 17 на 18 февраля. Сдавшиеся под Корсунь-Шевченковским немцы

Командование над остатками группировки принял на себя группенфюрер СС Герберт Отто Гилле. Пытавшаяся помочь им в деблокаде группировка потеряла еще около 20 тысяч человек. После выхода из окружения генерал-фельдмаршал Манштейн принял решение направить все спасшиеся дивизии на переформирование и на пополнение других частей.

За подвиг и мужество Президиум Верховного Совета СССР 24 апреля 1945 года присвоил Александру Федоровичу звание Героя Советского Союза:

Невзирая на большую опасность, смело вступил в бой с превосходящими силами противника, отвлек огонь на себя и тем самым обеспечил вывод штаба на новые позиции и спасение знамени бригады, хотя и ценой своей жизни.

(Жуков Ю. А. Люди сороковых годов. Записки военного корреспондента. — Изд. 2-е, переработанное и дополненное.)



Родился Александр Бурда 12 апреля 1911 года в поселке Ровеньки (ныне город в Луганской области), в семье донецкого шахтера. Старший сын в многодетной семье (9 детей). Отец погиб в гражданской войне.

Александр окончил 6 классов. Вначале был пастухом, после выучился на электромонтера, позже работал слесарем на шахте № 15 «Валентиновка» (ныне закрытая шахта «Ударник») в Ровеньках.

В 1932 году призвали в армию, проходил службу в 5-й тяжелой танковой бригаде. С этого же года — член ВКП(б). После окончания полковой школы в 1934 году Бурда получил специальность пулеметчика третьей башни. Так началась его карьера танкиста. После был назначен командиром центральной башни. Прошел специальные курсы, которыми руководили инженеры с завода, производящего танки Т-35. Танк-35

В 1936 году окончил в Харькове курсы по подготовке средних командиров. Прошел путь от механика-водителя танка до командира учебного радиовзвода. По окончании курсов стал командиром взвода и служил в учебной танковой роте Шалимова. После завершения срока службы решил связать свою судьбу с армией.

В 1939 году Бурда — слушатель автобронетанковых курсов усовершенствования командного состава в городе Саратов, которые он окончил накануне войны, сдав все предметы на «отлично». В короткий срок досконально изучил и освоил танковое дело. Его мастерство и успехи отмечены приказом командующего Приволжским военным округом. Награжден значком «Отличник РККА».

Далее проходил службу в 14-й тяжелой танковой бригаде (до 1939 года — 5-я тяжелая танковая бригада), расположенной в городе Станиславов. Назначен командиром роты средних танков Т-28. Танк Т-28.

Летом 1940 года на основе 14-й бригады была создана 15-я танковая дивизия. В ее рядах Бурда служил вместе со своим другом и соперником Павлом Заскалько и многими другими танкистами, которые потом воевали в рядах бригады Катукова.

Великая Отечественная война застала Александра Бурду у западной границы, в городе Станиславов в 15-й танковой дивизии. В первые же дни войны получил боевое крещение — прикрывая отход 15-й танковой дивизии, разгромил вражеское танковое подразделение в Винницкой области. В этом бою командиром орудия его Т-28 был танкист-ас — сержант Стороженко Василий Яковлевич.

В 4-ю отдельную танковую бригаду Александр Федорович Бурда пришел командиром роты. На его боевом счету уже числилось 8 уничтоженных танков и 4 колесные машины врага. За время войны принимал участие в боях под Орлом и Мценском, на Волоколамском шоссе, на Калининском фронте и на Воронежской земле.

В свободное от боев время — весельчак, танцор, песенник.

Первая боевая задача, успешно выполненная подразделением Бурды в составе 4-й бригады, заключалась в разведке сил противника в Орле. 4 октября 1941 года совместно с командиром 1-го танкового батальона капитаном В. Гусевым и десантом мотопехоты его подразделение Т-34 и КВ-1 из засады уничтожило колонну моторизованной пехоты противника. Перед боем. Слева — подполковник Александр Фёдорович Бурда

Боевой счет группы Бурды составил 10 средних и легких танков, 2 тягача с противотанковыми орудиями, 5 автомашин с пехотой, 2 ручных пулемета и до 90 солдат и офицеров врага. Документы и захваченные пленные помогли установить, что перед фронтом бригады находился 24-й моторизованный корпус Гудериана в составе двух танковых (3-я и 4-я) и одной моторизованной дивизий. Было установлено, что «враг, спешно подтягивая свои резервы, главными силами стремится развить успех, действуя вдоль шоссе Орел-Мценск-Тула и с южного направления обеспечить выход к Москве». Горящий танк Тигр, июль 1943 года

В ходе летних боев 1942 года Александр Бурда был ранен, осколками триплекса и окалины было повреждено глазное яблоко, после успешной операции зрение удалось сохранить. Вот как описывал этот момент в своих мемуарах маршал Катуков:

В разгар боя машина Бурды выскочила на задворки села и вдруг командир увидел замаскированную в огородах и садах батарею противотанковых орудий. Вражеские артиллеристы тоже заметили танк Бурды. Снаряды загрохотали по броне тридцатьчетверки. И тут случилось почти невероятное: немецкий снаряд влетел прямо в канал ствола танковой пушки и разорвался внутри машины.

В январе 1943 года командир полка Бурда должен был осуществить глубокий поиск по тылам неприятеля, с тем чтобы найти и вывести из окружения большую группу кавалеристов. Умело используя местность и погодные условия, танки Бурды без помех перешли линию фронта. В ходе поиска танкисты разбомбили немецкую автотанковую колонну. Кавалеристы были найдены, и на броне и санях переправлены через линию фронта. И хотя враг уже знал, что в его тылу находится советский танковый полк, и готовился отразить нападение, танкисты Бурды совместно с 3-й механизированной бригадой, державшей оборону на линии фронта, прорвали линию фронта и почти двое суток прикрывали выход кавалерийского отряда из окружения.

В наступательной операции при вводе армии в прорыв в районе Грузька в направлении Бердичев-Казатин-Винница Бурда уже руководил 64-й гвардейской танковой бригадой (49-й танковой бригадой). С 23 декабря 1943 года по 25 января 1944 года бригада прошла 200 километров, освободила ряд населенных пунктов, уничтожила немецких солдат и офицеров — 2060, танков — 43, из них 14 «Тигров», орудий разного калибра — более 126, самоходных орудий «Фердинанд» — 9, складов с боеприпасами и другим имуществом — 5.

В боях на Курской дуге танковая бригада Бурды находилась в полосе удара немецких войск. По воспоминаниям генерала М. Катукова:

«По сообщению командира 49-й танковой бригады А. Ф. Бурды, на их участке противник атаковал непрерывно. По пятьдесят-сто танков шло. Бьешь по ним, а снаряды рикошетом отлетают. Потери ужасные, процентов шестьдесят бригады».

25 января 1944 года при прорыве корсунь-шевченковского мешка враг 12 танками «Тигр» вышел на командный пункт бригады в районе села Цыбулев (ныне поселок Монастырищенского района Черкасской области на Украине). Создалась угроза уничтожения штаба бригады и захвата ценных документов. В распоряжении Александра Федоровича был только один танк, и Бурда вступил в единоборство с 12 танками противника. Огнем своего танка Александр Федорович вывел из строя две немецкие машины. За время боя штаб бригады успел выйти из-под огня и ценные документы были спасены. В танк Бурды прямым попаданием влетело несколько болванок. Осколком, отлетевшим от брони внутри танка, Бурда был смертельно ранен. По мнению однополчанина Александра Бурды подполковника запаса Б. В. Кукушкина, подвиг комбрига состоял в следующем:

Будучи выдержанным и дисциплинированным, не сменил КП без разрешения старшего начальника, несмотря на то, что обстановка была крайне тяжелой;

Своим мужеством и спокойствием вселил в своих офицеров и солдат уверенность, что все кончится благополучно и тем предотвратил замешательство в самую трудную минуту;

Невзирая на большую опасность, смело вступил в бой с превосходящими силами противника, отвлек огонь на себя и тем самым обеспечил вывод штаба на новые позиции и спасение знамени бригады, хотя и ценой своей жизни.

За подвиг и мужество указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1945 года Александру Федоровичу Бурде присвоено (посмертно) звание Героя Советского Союза. Александр Федорович похоронен в поселке Ружин (Житомирская область), где ему установлен памятник. 1-го мая 1944-го года был открыт памятник погибшему в боях полковнику и его однополчанам.

Этим памятником стал легкий танк Т-40.



К 1944-ому году таких танков на передовой остались единицы и находились они в районе Ленинграда. Поэтому можно предположить , что данный танк остался здесь еще с 1941-го года. Киевский особый военный округ на 22-е июня располагал 88 танками, а еще 23 машины были отправлены в округ. Судя по тому, что танк выглядит целым, вероятно он был брошен недалеко от поселка.

Дальнейшая судьба памятника неизвестна.

Всего экипажем Бурды было подбито более 30-ти танков. У Александра Бурды остались жена Анна Ивановна и двенадцатилетний сын Евгений.

Всего бойцы экипажа Бурды подбили более тридцати немецких танков. По их воспоминаниям последними словами Александра Федоровича после успешного отражения атаки двенадцати немецких "Тигров" были: "Воевать надо учиться, ребята".

Эти слова злободневны и сегодня. Учатся воевать на поле боя.

https://dzen.ru/media/id/5b2103d769715500aa7afd5e/kak-odin-r...

https://ussr22.su/aleksandr-burda-geroj-sovetskogo-soyuza/

https://tankist-31.livejournal.com/tag/%D1%82-40?utm_medium=...