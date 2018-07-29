Мы — народ: о точке кипения гражданского общества. Марина Юденич

Когда некоторое время назад один из крупнейших европейских DIY-ретейлеров — Leroy Merlin — уволил руководителя своей российской PR-службы за идиотский и хамский пост в социальной сети (дама, напомню, сопроводила фейковую новость тегом #победобесие и назвала людей, пришедших с вопросами, «ватой»), я написала:

«Прямо горжусь. Вами. Гражданским обществом.

Если бы вы знали, сколько раз за последние годы мне говорили, что гражданское общество в России — это утопия. Притом очень разные люди. Из патриотического лагеря в том числе. Там аргументация, правда, была несколько иной, чем у условных либералов. У тех — в России в принципе не может быть ничего хорошего. У этих — «мы исторически не скроены под признание гражданского общества сколь-нибудь значимой политической силой» (и это типа хорошо). Ну разве только новгородское вече промелькнуло когда-то. Я говорила: нет. Неправда. Существует, самоорганизуется, развивается, крепнет, мужает, учится грамотно формулировать цели, не скатываться в крайности, не идти на поводу у провокаторов, отделять ложь от правды. Да, не получается порой. Да, учимся ещё. Но мы есть. Спасибо нам за это…»

Со мной тогда не согласились очень многие.

И снова — в одинаковой мере и условные патриоты, и условные либералы.

Первые говорили о том, что случай единичный и касается никому особо не интересного персонажа, а вот когда на гражданское общество откровенно плюют представители власти — оно бессильно.

Вторые были уныло предсказуемы, заведя привычную песнь о ботах, троллях и организованной травле несогласных.

Ответа на вопрос, почему для организации такой масштабной и массовой травли некие злые провластные люди — ну хоть ваша покорная слуга, к примеру, — выбрали безвестную пиарщицу торговой компании, у сторонников этой версии не было.

Но представители этой популяции редко заморачиваются такими мелочами, как фактчекинг и формальная логика.

Но позже — очень скоро — очень похожая история случилась с Тимофеем Ермаковым, редактором Первого канала.

История едва ли зеркальная, если сравнивать с казусом Паниной.

Тимофей Ермаков никак не мог быть причислен к «несогласным» либерального толка, поскольку активно выступал за помощь ополченцам Донецка и Луганска, работал опять же на Первом канале.

И идиотский хамский пост (я специально повторяю те же эпитеты, что и в первом случае) позволил по поводу убийства царской семьи.

Темы совершенно иной, нежели всё то, что касается нашей Победы.

Не вызывающей такого же единства, скорее именно что наоборот.

Но людей — как и в первом случае — возмутило хамство и пренебрежение святынями, пусть и не своими.

И снова сложилось вполне консолидированное и внятное мнение гражданского общества, проигнорировать которое не смогло уже руководство Первого канала.

И вот уже буквально на днях. И, на первый взгляд, совершенно иная история.

«Новая газета» опубликовала видео пыток заключённого в колонии в Ярославской области.

Историю немедленно подхватили люди самых разных политических убеждений: и патриоты, и либералы, и охранители, и оппозиция.

Почему?

Ведь очень похожие и ещё более дикие истории и «Новая газета», и другие издания подобного толка рассказывают постоянно.

Очень часто они оказываются либо вообще далёкими от истины, либо изрядно перевранными. Почему так остро и резко общество вскинулось в этот раз? Потому что — видео и нет никаких сомнений, что так и было? Отчасти — да.

Но есть и нечто общее во всех этих историях, о чём пока не могу говорить с абсолютной убеждённостью.

Мысль, не вполне оформившаяся пока.

Что, если это такая своеобразная точка кипения? Нам просто надоело. Терпеть эти бесконечные оскорбления — «вату» и прочее уничижительное, через губу. Нам надоело, что некая самоназначенная группа сограждан с каким-то совершенно необоснованным высокомерием и чванством учит нас, как жить, кого выбирать, за кого болеть, как праздновать победы и оплакивать поражения, какие песни петь, какое кино смотреть, что носить, кого любить... И далее до бесконечности. А если мы что-то делаем не так, то — да — вата, быдло, неспособное оценить высокое и принять с благодарностью всё, что предлагают светлоликие. Не суть — власть или кино.

И, к слову уж, о власти: она ведь тоже порой с тем же высокомерием и чванством плюёт на наши права.

Не власть, собственно, — такие вот отдельные её представители, как эти сотрудники УФСИН в Ярославле, чиновники на местах и в центре, депутаты всех уровней, плюющие на законы и общественное мнение.

И те и другие, в сущности, нам как бы отказывают в дееспособности. И вот настал тот момент, когда нам всё это просто надоело.

А?

Марина Юденич