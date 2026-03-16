Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.50

Вчера обозревали некоторые памятники Москвы, а сегодня пройдемся по Питеру.

Но прежде, чем перейти к памятникам надо вот на что обратить внимание. У берега Финского залива появились ледяные торосы. Такие образования возникают во время таяния льда при сильном, штормовом ветре, когда льдины сталкиваются и нагромождаются друг на друга.

Выглядит нереально красиво!

Теперь перейдем к памятникам. Начну, пожалуй с недавнего.

На набережной Пряжки установили памятник Майе Плисецкой На тихой набережной Пряжки, возле отеля, где она останавливалась во время своих приездов в Петербург, появился памятник — знак уважения к балерине, которой 20 ноября исполнилось бы 100 лет.

Анна-Мария Матис, солистка Мариинского театра, рассказала: директор отеля мечтал оставить память о своей знаменитой постоялице и оплатил установку бюста из личных средств. Золотистая фигура балерины с букетом у груди будет открыта в середине декабря. Майя Плисецкая — имя, которое навсегда вписано в историю балета. В этом августе ушёл её супруг, композитор Родион Щедрин. Супруги завещали, чтобы их прах объединили и развеяли над Россией — символично и трогательно.

«Ванька голый» на Острове Трудящихся (Каменном острове) В 1920-е годы, когда искусство стремительно меняло лицо вместе со страной, на Острове Трудящихся появился памятник, которому было суждено стать легендой — «Освобождённый труд», или, как его называли горожане, «Ванька голый». Он воплощал человека, только что сбросившего цепи и вступившего в новую эпоху. Скульптор Михаил Блох и архитектор Иван Фомин создали фигуру, похожую на античного титана с молотом в руке.

Однако перед открытием власти решили, что революционный герой чересчур откровенен, и за одну ночь ему добавили набедренную повязку. Как и многие ранние памятники монументальной пропаганды, его изготовили из гипса — материала недолговечного. Памятник простоял всего несколько лет и исчез также стремительно, как и появился.

Памятник полярникам

В пяти минутах от метро Приморская есть интересное место — памятник полярникам, установленный в 2017 году. Говорят, это первый в России монумент, посвящённый исследователям Арктики и их непростой работе. Скульптура стоит у воды, и на фоне серого неба выглядит особенно внушительно.

Памятник слепым слухачам в Петербурге Во время блокады Ленинграда впервые в истории российской армии незрячие люди были призваны в действующие войска.

В 1942 году армия ПВО набрала около 12 незрячих «слухачей», прошедших строгий отбор и обучение. Они научились распознавать звуки вражеских самолетов.

Уже через несколько месяцев бойцы показывали отличные результаты, успешно выполняя боевые задачи, несмотря на все трудности: они не только обнаруживали вражескую авиацию, но и определяли расстояние, высоту полета и тип самолета.

Этим героям в Петербурге установили памятник. Он находится по адресу: ул. Стрельнинская, 11.

Открытие бюста князя Горчакова 16 октября 1998 года в Александровском саду Санкт-Петербурга, у фонтана, торжественно открыли бюст выдающегося русского дипломата, светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова — последнего канцлера Российской империи (1867–1882) и главы внешнеполитического ведомства при Александре II.

Событие приурочили к 200-летию со дня его рождения (15 июня 1798 года). Бронзовый бюст работы скульптора Альберта Чаркина создан по модели Константина Годебского (1870), и его установили среди других памятников деятелям культуры и науки в саду, где уже стояли бюсты Гоголя, Лермонтова, Глинки и Пржевальского.

Горчаков, дипломат эпохи реформ, известен как автор фразы «Россия сосредоточена», символизирующей внешнюю политику страны.

Из нелепых. Необычная скульптура Сразу тут и не разберёшься, что именно хотел изобразить автор. Кто-то называет его «памятником печени». И это не единственный странный памятник, который там установлен. На самом деле, это «Голубь Сент-Экзюпери».

А какие ассоциации у вас вызывает эта скульптура?

И еще один. В одном из дворов на улице Маяковского, 3-5, находится каменная глыба с отверстием, которая давно стала местной достопримечательностью. Влюблённые фотографируются здесь, голуби отдыхают, а прохожие ищут в ней смысл.

Официально скульптура называется «Природа и человек», но горожане быстро окрестили её Дыркой. Легенда соседей гласит: камень случайно оставили рабочие, которым было лень его поднимать. На самом деле, памятник появился в 1996 году в рамках благоустройства пешеходных зон, автор — скульптор Духовный (он такой же скульптор, как и любой из нас)

Со временем к Дырке прикрепилась романтическая примета: если просунуть руку в отверстие, то скоро встретите спутника жизни. Горожане же не ограничиваются в желаниях, а просят деньги, новую работу и путешествия. Чтобы усилить эффект, достаточно произнести «ДАЙ!» (ааа, так вот откуда зеля взял эту привычку требовать).

Так простая каменная глыба стала не только арт-объектом, но и местом маленького волшебства, которое каждый может использовать по своему усмотрению. Ну надо же как-то оправдать эту каменюку!

На Прибалтийской площади 25 сентября 2006 года поставили памятник Петру I.

Сегодня ему исполнилось почти 20 лет!

Он стоит рядом с Финским заливом и отлично вписывается в окружающий ландшафт.

Царь-плотник Скульптор / Леопольд Бернштам

«Царь-плотник» — памятник Петру I, установленный в Санкт-Петербурге на Адмиралтейской набережной в 1910 году.

Изображает молодого царя Петра, работающего над постройкой небольшой лодки. Напоминает о днях, когда в августе 1697 года Пётр I жил в городке Саардам в Голландии, где инкогнито — под именем простого плотника Петра Михайлова, работал на корабельной верфи, обучаясь судостроению.

Скульптор — Л. А. Бернштам. По его модели было изготовлено две бронзовые скульптуры «Царя-плотника». Одну установили в Санкт-Петербурге возле Адмиралтейства, а вторую направили в Голландию — в подарок городу Саардаму. После Октябрьской революции скульптуру демонтировали и отправили на переплавку.

В 1996 году, в честь 300-летия основания Российского морского флота и поездки Петра I в Голландию, правительство Нидерландов подарило Санкт-Петербургу бронзовую копию саардамской скульптуры.

Памятник был доставлен в город военным кораблём королевских ВМС Нидерландов и 7 сентября вновь установлен на набережной у здания Адмиралтейства.

А вот еще один памятник Петру I Расположен он у Михайловского замка, а загадка его связана с необычной деталью: левая передняя нога коня кажется женской ножкой в туфельке.

Одни считают это шуткой скульптора, другие — тайным посланием возлюбленной Растрелли. На самом деле это обман зрения: при внимательном взгляде видно, что это обычное копыто, частично утопленное в постамент.

А вообще это правильно, что в граде Петра их несколько. Мне хотелось в нем выразить могучую силу русского самодержавия. Необыкновенный во всех отношениях, это был не один человек, а "отливок" из нескольких вместе; у него все было необыкновенно: рост – необыкновенный, сила – необыкновенная, ум – необыкновенный. Как администратор, как полководец – он тоже был из ряду вон. И страсти, и жестокость его были необыкновенны. То был отец своего времени: семейством его была вся Россия; ее он любил, и любил, как герой; он защищал ее, как орел, несущий птенцов своих на крыльях и выставляющий свою грудь против опасности…Петр у нас единственный.

Скульптор Марк Антокольский о памятнике Петру Первому в Петергофе

Проспект Просвещения. Скульптура «Прометей» 1983 год

Скульптура «Прометей» была создана в начале 1980-х годов как дипломная работа скульптора Романа Красницкого и установлена перед кинотеатром «Прометей» в 1982 году. Она стала символом просвещения и прогресса, отсылая к древнегреческому мифу о титане, подарившем людям огонь.

Интересно, что скульптура держится на тонком штыре благодаря идеально рассчитанным пропорциям, что делает её уникальной для Петербурга. Однако в 2008 году кинотеатр "Прометей" было решено снести, а скульптуру отреставрировать и переставить на другое место. Узнав об этом, автор скульптуры, живущий в то время в Германии, обратился в инстанции с просьбой разрешить ему ав­тор­ский над­зор за ре­став­ра­цией. Но Красницкому отказали. Не пригласили его в 2015 году и на открытие памятника на новом месте - в сквере на пересечении улицы Д.Бедного с проспектом Просвещения. В ноябре 2019 года сквер переименовали в "Сад Прометей".

24 года памятнику Тургеневу. Его открыли 14 августа 2001 года. Бронзовый писатель опирается на трость, а на плечи накинуто пальто.

При создании лица классика использовали его посмертную маску, которая хранится в Литературном музее Пушкинского дома.

Такое место выбрали потому, что здесь находятся «тургеневские места»: неподалеку стоял дом, где у своего друга останавливался Иван Сергеевич, а также в этом районе была редакция «Современника». А еще — Александринский театр, где часто бывал писатель.

Памятник Доменико Трезини

На Петровском острове в Петербурге можно увидеть необычный памятник архитектору Доменико Трезини. Еще один такой же стоит у Благовещенского моста. А первая скульптура предназначалась для городу Лугано в Швейцарии, но в итоге прижилась на новом месте.

Лавочка «Такса» Установили эту таксу-лавочку в 2002 году. С тех пор она неизменно радует горожан и туристов!

г. Зеленогорск, пр. Ленина, 24

Как жители Петербурга спасли Венеру Коломенскую Венеру Коломенскую создал и установил в своё время живописец Борис Семёнов. Вдохновившись эрмитажной статуей, он увековечил память своей матери и всех женщин блокадного Ленинграда. Это была первая работа художника как скульптора, а подобных фигур оказалось целых три - у знаменитой Венеры есть сёстры. Изначально Венера была обнаженной. Практически сразу вандалы повредили у статуи ноги и руки. Художник решил одеть её в платье, скрыв хрупкие участки. В 2021 году один неравнодушный горожанин обратился к администрации Петербурга с просьбой отреставрировать скульптуру. Но в ответ на это было принято решение снести Венеру — на балансе города она не числилась. Но вмешались неравнодушные горожане: собрали подписи против, они обратились в СМИ, и неформальный символ Коломны в итоге не тронули. И даже отреставрировали - правда, не власти, а волонтёры.

Памятник подопытной кошке в Петербурге Во дворе СПбГУ есть парк современной городской скульптуры. Именно там стоит памятник, посвященный подопытным кошкам, которые зачастую ценой жизни помогали ученым проводить исследования в области физиологии. Идея создания памятника принадлежит академику РАН Александру Ноздрачеву. На постаменте выбиты и его слова:

«Человечество обязано быть бесконечно благодарным кошке, подарившей миру великое множество первостепенных открытий в физиологии».

Университетская наб., 11 (двор филфака СПбГУ)

В Доме книги поселился бумажный Достоевский Петербургский скульптор Илья Гурко создал необычную инсталляцию из страниц произведений классика. Арт-объект появился в знаковом месте — ведь именно Достоевский в 1848 году ввёл в обиход термин «белые ночи», ставший визитной карточкой города. Литературный памятник из собственных текстов — теперь книжная достопримечательность Северной столицы.

31 мая 1942 года в осаждённом Ленинграде прошёл знаменитый «Блокадный матч». Матч между командой Динамо и ЛМЗ закончился победой «Динамо» со счётом 6:0.

В 1991 году на одной из стен стадиона была установлена мемориальная табличка: «Здесь, на стадионе «Динамо», в самые тяжёлые дни блокады 31 мая 1942 года ленинградские динамовцы провели исторический блокадный матч с командой Металлического завода».

А вы знали, что в Петербурге есть арт-объект посвящённый семейному туризму? Он находится во дворе Московского вокзала перед входом в здание, где находятся кассы поездов дальнего следования. Композиция изображает семью туристов, которая приехала в теплое время года в Санкт-Петербург. По замыслу автора, папа отошел купить мороженое, а в это время мама фотографирует счастливого сына, играющего с местной кошкой, возможно, даже, с одним из хвостатых «стражей» Эрмитажа.

Памятник Муму Скульптор Арам Аревикян

Один из самых трогательных памятников Петербурга — собаке Муму из одноименного рассказа Тургенева.

Главная идея памятника проста — Герасим ненадолго в кафе, а собака сторожит его фартук и сапоги.

Скульптура не только посвящена Муму, но и всем нашим братьям меньшим, пострадавшим от руки человека.

Где в Петербурге искать пегасов? Крылатых металлических коней установили 19 октября 2011 года на Большой Конюшенной, вскоре после окончания реконструкции улицы. Уже через сутки после открытия одного из Пегасов попытались украсть вандалы. После этого компания, занимавшаяся реконструкцией улицы, убрала все три скульптуры, чтобы укрепить их.

В итоге пегасы вернулись на своё место только через семь лет - в мае 2018 года. Внешний вид Пегасов вызывал споры еще до того, как они исчезли с улицы. Тем не менее, тогда успела сложиться примета – если обойти Пегаса с чашей 3 раза по часовой стрелке и 2 раза против часовой, а потом оставить ему монетку, в ближайшие дни случится чудо. И, судя по тому, что у копыт Пегаса постоянно лежит горсть монет, петербуржцы и гости города продолжают верить в примету.

2 февраля 1947 года открыт памятник Н.Г. Чернышевскому Установлен на Московском проспекте, на площади, которая возникла в 1930-е гг. и называлась тогда Новая площадь. 23 августа 1948 г. площади присвоено наименование Чернышевского, в честь русского писателя и публициста Николая Гавриловича Чернышевского, в связи с тем, что на площади в 1947 г. был установлен ему памятник. Изготовлен по проекту скульптора В.В. Лишева и архитектора В.И. Яковлева (победили на всесоюзном конкурсе со своим проектом). Бронзовая скульптура была отлита весной 1941 г. Примерно в то же время на месте установки памятника начали рыть котлован, привезли гранитные блоки для постамента.

Скульптору Лишеву за памятник Н. Г. Чернышевскому была присуждены Сталинская премия 2-й степени за 1941 г. Скульптор изобразил Чернышевского сидящим. На правое плечо писателя наброшено пальто, в левой руке — полузакрытая книга. Чернышевский словно оторвался от чтения и задумчиво смотрит вперёд. Начавшаяся Великая Отечественная война помешала установке памятника. Гранит для постамента был использован при строительстве ДОТов.

Весной 1945 года возобновились работы по сооружению памятника. Сохранились довоенный фундамент, сама скульптура, но не было гранита и гранитчиков. Решено использовать Валаамскмй гранит (оз. Ладожское, о. «Св. Германа»), а также бесхозные блоки от фундамента, разобранного памятника Александру III и др. При реставрации в 2016-м были слухи, что там обнаружена была среди прочего надгробная плита старшего сына Гусейн хана Нахичеванского и Софьи Николаевны ур. Гербель - Николая, умершего в Петербурге в 1912 г. Слухи затихли, но где только не были обнаружены могильные плиты с разрушенных в ХХ в. кладбищ... так что всё может быть.

Из-за сжатых сроков в 1946-47 решено было отказаться от полировки гранита постамента, использовать ковку. Установлены постамент и памятник. Открытие - 2.02.1947.

4 бронзовых фонаря и 4 гранитные скамьи были изготовлены позже на заводе «Монументскульптура» и установлены в сентябре 1947 года. На прямоугольном ступенчатом постаменте из розового неполированного гангутского гранита накладными бронзовыми буквами выполнена надпись: «Н. Г. Чернышевский / 1828—1889». Высота скульптуры составляет 3,8 м, высота постамента — 2,25 м

Имеет статус памятника монументального искусства федерального значения. Реставрация памятника автору романа «Что делать?» была проведена в 2016. В ходе работ мастера укрепили постамент изваяния, отреставрирвоали фонари, вернули первоначальный облик гранитным отмосткам и скамейкам на площади, а также восстановили очки писателя, которые исчезли с изваяния еще 20 лет назад.

2 февраля 1932 года открыт памятник Д.И. Менделееву В саду дома № 19 по Московскому проспекту открыт памятник Дмитрию Ивановичу Менделееву работы скульптора И.Я. Гинцбурга. Учёный вальяжно сидит в кресле, на коленях держит открытую книгу. Наверно, единственный курящий памятник в городе: в руке Менделеев держит сигару. Он отдыхает. И смотрит на происходящее вокруг — снисходительно-одобряюще, даже на то, что 1 сентября каждого года студенты Технологического института начищают памятнику нос. Под креслом стопка бумаг. Фигура учёного, выполненная почти в натуральную величину (1,8 м), находится на метровом гранитном постаменте. Памятник расположен около здания Палаты мер и весов (ныне Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева). Д.И. Менделеев был главным ученым-хранителем с 1892 г. В его обязанности входило хранение эталонов мер и организация их поверки, а также изготовление новых эталонов.

Уже в наше время был открыт езще один памятник Менделееву. В поселке Мурино Ленинградской области 5 октября состоялось открытие памятника великому русскому ученому Дмитрию Менделееву. Инициатором его установки выступила компания «Арсенал-Недвижимость» при поддержке правительства Ленинградской области. Скульптуру установили с самом центре Мурино — на бульваре Менделеева. Авторы проекта постарались отразить в своей работе знаменитую историю о судьбоносном сне Дмитрия Ивановича, который помог ему полностью представить структуру периодической таблицы элементов. Скульптура изображает «парящего» над землей ученого, окруженного символами химических элементов.

14 декабря 1971 года

В ленинградском саду «Прудки», расположенном на пересечении улицы Некрасова и Греческого проспекта, был торжественно открыт памятник русскому поэту, писателю и публицисту Николаю Некрасову. Монумент выполнил скульптор Михаил Эйдлин. Фигуру высотой 3,5 метра установили на постаменте из полированного гранита Мгинского карьера. На лицевой стороне подножья выбито: «Николаю Алексеевичу Некрасову». Ранее на этом же месте был установлен бюст поэта скульптора Всеволода Лишева, который простоял почти четверть века и был перенесен на Литейный проспект, 37, в котором поэт жил с 1855 по 1877 года, и где расположена его квартира-музей.

6 декабря 1873 г. в Санкт-Петербурге на Александринской площади был торжественно открыт памятник императрице Екатерине II. В 1860 г. Академией художеств был объявлен конкурс на сооружение памятника Екатерине II для Царского Села. Одобрение получил проект художника М. О. Микешина, автора памятника «Тысячелетие России» в Новгороде.

Модель памятника была отлита из бронзы на заводе Шопена и отправлена на Всемирную выставку в Лондон, где удостоилась медали.

В 1863 г. петербургский генерал-губернатор князь А. А. Суворов обратился к императору с предложением установить памятник в сквере напротив «Александрийского театра… и Публичной библиотеки, учреждение которой принадлежит мудрой императрице». Микешин составил новый, более значительный по размерам проект, отличный от модели 1861 г. К середине августа 1864 г. новая модель памятника была завершена, получив высочайшее утверждение.

Над моделью статуи Екатерины работал скульптор М. А. Чижов. Фигуры деятелей екатерининского царствования были вылеплены А. М. Опекушиным. Отливка бронзовой скульптуры была произведена на бронзолитейном заводе Кохуна (фирма «Никольс и Плинке»).

2 декабря 1976 г. открыт памятник Владимиру Маяковскому, на пересечении улиц Некрасова и Маяковского. Работа скульптора Б.А. Пленкина (Архитектор: В. П. Литвяков). Творческим коллективом работа выполнена безвозмездно, и бюст передан в дар городу.

В. Маяковский

Последняя петербургская сказка

Стоит император Петр Великий,

думает:

«Запирую на просторе я!»–

а рядом

под пьяные клики

строится гостиница «Астория».

Сияет гостиница,

за обедом обед она

дает.

Завистью с гранита снят,

слез император.

Трое медных

слазят

тихо,

чтоб не спугнуть Сенат.

Прохожие стремились войти и выйти.

Швейцар в поклоне не уменьшил рост.

Кто-то

рассеянный

бросил:

«Извините»,

наступив нечаянно на змеин хвост.

Император,

лошадь и змей

неловко

по карточке

спросили гренадин.

Шума язык не смолк, немея.

Из пивших и евших не обернулся ни один.

И только

когда

над пачкой соломинок

в коне заговорила привычка древняя,

толпа сорвалась, криком сломана:

– Жует!

Не знает, зачем они.

Деревня!

Стыдом овихрены шаги коня.

Выбелена грива от уличного газа.

Обратно

по Набережной

гонит гиканье

последнюю из петербургских сказок.

И вновь император

стоит без скипетра.

Змей.

Унынье у лошади на морде.

И никто не поймет тоски Петра –

узника,

закованного в собственном городе.

1916

30 ноября 1952 г. в Ленинграде на Театральной площади был открыт памятник Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову

работы скульпторов В. Я. Боголюбова и В. Л. Ингала.

Памятник установлен у здания Консерватории. профессором которой Н. А. Римский-Корсаков был без малого сорок лет. Композитор был автором многих известных опер: «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Царская невеста» и др.

На полвека раньше, в 1906 г. на Театральной площади уже был установлен памятник другому композитору - Михаилу Ивановичу Глинке. Дело в том, что на месте Консерватории существовал Большой (Каменный) театр, где в 1836 и 1842 гг. были премьеры опер М.И. Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила».

Памятник Глинке (в полный рост, скульптор Р.Р. Бах, архитектор Р.А. Бах) был установлен сначала в центре площади, а потом перенесён в сквер справа от Консерватории.

А памятник Римскому-Корсакову в 1952 году установили в сквере слева от Консерватории. Памятник Римскому-Корсакову в ХХ и XXI вв.

Памятник «Петербургский дворник» на площади Островского в С.-Петербурге. Скульптор Я.Я. Нейман, архитектор С.П. Одновалов.

Теофиль Готье о русских дворниках (привратниках)

«На тротуаре вечно топчутся дворники или привратники. Они обязаны летом подметать, зимой - обивать лёд на улице. Они редко сидят в своих будках, да их и нет в том смысле, который я придаю этому слову. Они не спят всю ночь… Удивительная вещь: они думают, что привратник существует именно для того, чтобы открывать дверь в три часа ночи, как и в три часа пополудни. Они дремлют по углам и никогда не раздеваются. Поверх нешироких штанов они носят синюю рубашку и тяжёлые смазные сапоги - костюм, который с приходом первых холодов меняется на тулуп - одежду из бараньей шкуры мехом внутрь…».

Зачем в Петербурге установили памятник человеку-невидимке? Среди множества памятников, установленных в Петербурге за 300 лет существования города, особняком стоит один очень уж любопытный. Дело в том, что этот конкретный памятник никого не изображает. Постамент есть, а самого памятника нет. Вот и родилось в народе поверье, что это памятник человеку-невидимке. Тем более, что располагается постамент не где-нибудь, а возле Психоневрологического диспансера №7, на набережной реки Фонтанки.

Однако, психоневрологический диспансер располагается здесь всего с 1986 года. А в 1866 году в этом здании состоялось открытие новых корпусов Александровской больницы «для рабочего населения в память 19 февраля 1861 года». Это было важным. Больница для чернорабочих проектировалась еще при Николае I, но средств на ее строительство не выделяли, поэтому заведение располагалось буквально где придется. Александр II выделил деньги на строительство из личных средств. В знак благодарности за этот дар прямо перед зданием больницы в 1892 году был установлен бюст Александра II работы Николая Лаверецкого. Бюст простоял вплоть до 1931 года. Как он был демонтирован доподлинно неизвестно. По одним источникам бюст отправили в переплавку, по другим - сбросили в Фонтанку. Почему не убрали и постамент тоже неизвестно.

Еще один странновастенький "памятник".

Памятник Иосифу Бродскому на Васильевском острове Скульптор: Евгений Ротанов

Ни страны, ни погоста

Не хочу выбирать.

На Васильевский остров

Я приду умирать.

Я вот в сомнении. То ли скульптор неумеха, то ли такое отношение к поэту.

Дерево свободы Скульптура, вырезанная из засохшего ствола старого дуба, 73 года простояла в Михайловском саду, около павильона Росси.

Композиция символизирует освобождение крестьянства от гнета помещиков, изображая три этапа жизни русского землепашца: крепостное право, борьба с угнетателями, торжество свободы и справедливости.

Скульптуру создал в 1929 году молодой скульптор-самоучка Александр Соловьев. Рядом с сухим деревом он установил помост, на котором несколько месяцев вырезал свою композицию с помощью топора, молотка и стамески, рядом он повесил лист бумаги с описанием замысла работы.

Скульптура простояла в Михайловском саду до 2003 года. Во время реставрации Михайловского сада она была передана Музею политической истории России. Разобранную на части, ее можно увидеть во дворе музея (он же двор Морского технического университета).

Фаина Раневская в Петербурге Литая фигура Фаины Георгиевны сидит в непринужденной позе на такой же литой скамейке. Фаина Раневская полюбилась советской и российской публике своими яркими эпизодическими ролями и полными блестящего юмора афоризмами, которые знают даже современные подростки. Композиция установлена на каменный постамент с одной из знаменитых цитат актрисы: "Все сбудется, стоит только расхотеть". проспект Сизова, 32

Памятники в стиле «Не желаете присесть?»

Кроме памятника Фаине Раневской есть еще Памятник мастерам, сотворившим город (Воронихин, Баженов, Растрелли. За столом сидят: Монферран нога на ногу, Трезини в парике, спиной Тома де Томон, с пером Росси, Захаров) на Горьковской Памятник Александру Пушкину в Царском селе Памятник Михаилу Зощенко в Сестрорецке

Они словно приглашают присесть с ними рядом для удачного кадра.

Памятник Святому Апостолу Петру Именно в честь него Пётр I назвал Санкт-Петербург! Скульптором выступил Михаил Дронов, памятник торжественно открыли в 2008 году. В правой руке Апостол Пётр держит ключи от Царства Небесного, полученные от Христа.

В 2017 году ключи были вырваны вандалами! Потребовалось долгих пять лет, чтобы их восстановить.

Александровский парк

«Когда я умру, поставьте мне в парке маленький каменный памятник», — Алексей Николаевич Памятник цесаревичу Алексею, единственному сыну императора Николая II, находится в Петродворце, в парке «Александрия»

Памятник отлит в мастерской Политехнического института по проекту скульптора Виктора Владимировича Зайко. Высота скульптуры — 150 см, высота постамента — 120 см.

Место для памятника выбрано не случайно - именно здесь, в четырехэтажном дворце, называвшемся «Нижняя дача», 30 июля (12 августа по новому стилю) 1904 года родился наследник престола Алексей Николаевич Романов.

В каком-то смысле Алексей предсказал свою трагическую смерть. Он был расстрелян в весьма юном возрасте - ему было всего 13 лет.

Монумент героическим защитникам Ленинграда На въезде в город со стороны Пулковского шоссе стоит монумент героическим защитникам Ленинграда. Это место выбрано не случайно - здесь проходил второй рубеж обороны Ленинграда во время фашистского наступления.

Композиция состоит из 26 бронзовых скульптур защитников города (солдат, рабочих) и гранитного обелиска в центре.

Здесь же расположен памятный зал «Блокада», отделенный разомкнутым кольцом, символизирующим прорыв блокады Ленинграда.

площадь Победы

Он из будущего Во дворе Музея космонавтики и ракетной техники в Петербурге 4 октября открыли памятник академику Борису Раушенбаху — в этот день в 1957 году в космос запустили советский «Спутник-1», первый в мире космический аппарат.

Скульптура из гранита и бронзы под названием «Памяти наставника» создана по заказу космонавта Алексея Елисеева архитекторами-художниками Вячеславом Бухаевым и Андреем Балашовым.

Однако в дате установки памятника Борису Раушенбаху в Петербурге увидели ошибку.

Римское число MMXXIX означает, что памятник установлен в 2029 году. Чтобы получился нужный 2024-й, н заменить последнюю X на V.

Кот в пальто появился в Выборге Скульптура хранит память о первом коте-хранителе Выборгского замка. Увы, 2 марта 2023 года всенародного любимца кота Филимона не стало, ему было почти 18 лет.

Арт-объект расположен на нижнем дворе Выборгского замка, в живописном уголке, под клёном. Официальное открытие бронзового «Кота Филимона» состоялось 15 октября 2024 года.

В Санкт-Петербурге есть памятник, который был украден 7 раз! На каменной набережной притока Фонтанки стоит небольшая статуя птицы, которую местные жители называют памятником Чижик-Пыжик, отсылка к известной юмористической песне (у которой есть своя история). Туристы бросают в него монеты в надежде осуществить свои желания. А более предприимчивые люди даже брали себе скульптуру, не менее семи раз. Но каждый раз скульптуру неизменно возвращали (новую) на законное место.

Но закончить хочу вот этим памятгником. В Московском районе Санкт-Петербурга установлен памятник «Мама», созданный Вадимом Цыгановым. Он расположен возле единственного роддома, который работал во время блокады Ленинграда. Облик матери излучает заботу, тепло и тихую силу — она похожа на миллионы русских мам, встречающих или провожающих своих детей… Всё в этом образе говорит о нежности, терпении и любви. Мост символизирует жизнь, а кот — любовь и домашний уют. И без кота в Питере никуда! Скульптура без лишнего пафоса, но с глубоким эмоциональным подтекстом: о материнской любви, самопожертвовании и святости семьи. Местные жители отмечают, что памятник стал точкой притяжения и своеобразным символом благодарности матерям.

Ну и, пожалуй все. Хотя как и вчера в обзоре - это лишь малая часть.