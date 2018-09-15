Стоит изменить один закон - и мир стряхнет с себя США

Народам дают патриотизм - чтобы отвлечь от циничной реальности.

Кто контролирует деньги из гос.бюджета США на Украине? Если МВФ - это учреждение ООН, со штаб-квартирой в Вашингтоне, которое предоставляет кратко- и среднесрочные кредиты. За 2016 год Украина уже получила от МВФ $12,3 млрд.

2018, Украина заключила договор о макрофинансовой помощи уже от ЕС. Сразу 1 млрд евро не дадут. Сумму разделят на две равные порции. Первую дадут в любом случае, а вторую - если власти выполнят обязательства по поставке леса-кругляка.

Но опять же ключевое условие ЕС - продолжение сотрудничества с МВФ. То есть, с США.

А если нет?! МВФ, вы угрожаете?

Так кто же контролирует деньги из гос.бюджета США на Украине?

Есть такая особенность современного международного права - если страна предпринимает вторжение в другую страну, она выделяет деньги на ее восстановление.

Кто же контролирует деньги из гос.бюджета США на Украине? И куда они исчезают? Что это за закон? Не должно быть кредитов и "денег на восстановление". Должна быть - правовая конфискация. Полное аннулирование долгов и процентов внешним силам, захватившим управление в чужой стране, вне согласия на это населения.

Эти деньги выделены на экономические нужды Украины на 10 лет под 3,05% годовых, где каждый из нас должен США 48 тысяч (не гривен). Только эти кредиты вовсе не для благих целей здесь.

Запомните, ни один цент из гос.бюджета США не попал в руки тем, кто заключает Минские договора.

Наши власти не имеют никакого отношения к этим деньгам и не распоряжаются ими. Они воры возможно только для собственного бюджета, от которого осталось - 20%. А на остальные 80% внешнего им никто не даст и взглянуть. Потому что этих денег, собственно... и нет.

Скажем, есть страна, которая экономически живет более-менее стабильно, потом ей обещают более выгодное положение в мире. И следом - гражданская война, что несет в себе не только материальные, а и экономические разрушения.

И тут американские коллеги или военные генералы говорят новым властям о кредите от МВФ. Не просто говорят, а в приказном порядке. Заключается договор. Поступают средства, распределением которых занимается целый штат иностранцев - в отдельном, обнесенном колючей проволокой, здании.

В итоге, поставленные здесь американцы получают свои проценты с этих, выделенных Украине, средств, а остальное - возвращается в США, но уже не в гос.бюджет, а в карманы корпораций, таких как ВПК.

Потому западным кураторам, по прилете которых всегда горит земля, нужно разрушенное здание, чтобы в отчетных документах написать, что "восстановленное" вчера было разрушено мятежными ополченцами Кремля. И положить деньги в карман.

Как и нет ремонта мостов, нет снижения цен - все ровно наоборот, мы платим %, а эти деньги давно не в стране.

Потому Владимир Путин не дает им продвигать "бизнес", создав стену Минскими соглашениями. И власти Украины тоже на это пошли, подписав Минск. И ведь не зря прилетал Саакашвили - США взбесил Минск! Убив Захарченко, они хотели немедленного наступления, потому что доллар уже над пропастью. А им уже пора начинать "восстанавливать" разрушенное.

Что с ними делать? То, что сейчас делает Владимир Путин - проводя мировые экономические форумы.

Лавра - это тоже провокация "на восстановление", но не пора ли "восстанавливать" их лаборатории, базы и штабы точечными ударами... бронебойных средств украинской армии?

Ведь армия может обойтись без генералов?

Виктория Киевская