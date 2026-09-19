Предательство партизан-подпольщиков, как одна из тёмных страниц в биографии Юрия Андропова

8 июня 1970 года глава КГБ СССР Юрий Андропов в торжественной обстановке получил почетное удостоверение партизана № 700. Так, спустя 25 лет после войны он всё-таки стал партизаном.

Тогда в военные годы он им не был, как секретарь ВЛКСМ он набирал молодёжь для работы в подполье, а после войны предал их и стал главным разоблачителем, а по сути, палачом. Удостоверение. Фото из открытого доступа

После 7 классов Моздокской школы Юрий Андропов поступил в Рыбинский техникум, а после его окончания в 1936 году остался там на должности секретаря ВЛКСМ.

В 1935 году женился на дочери управляющего Череповецким отделением Госбанка Нине Ивановне Енгалычевой, которая училась в том же техникуме на электротехническом факультете, а впоследствии работала в Ярославском архиве НКВД. У них было двое детей - Евгения и Владимир.

«Мало кто знает о его проблемах с первой женой, с сыном от первого брака и вообще, как он появился в Политбюро. Рассказывают, он становился белым как бумага, когда его спрашивали про первую супругу или про автобиографию периода 1933—1935 годов» (внук Л. И. Брежнева — Андрей Брежнев).

В 1936 году Юрий был снят с воинского учёта из-за сахарного диабета и проблем со зрением, через год назначен секретарём Ярославского обкома ВЛКСМ, а с 1938 года по 1940 год первым секретарём, жил в Ярославле в номенклатурном доме на Советской улице. Ю.В. Андропов – секретарь комитета ВЛКСМ. Фото из открытого доступа

В Карело-Финской ССР (1940—1951)

В июне 1940 года Юрий Андропов был направлен на комсомольскую работу в образованную 31 марта 1940 года Карело-Финскую ССР, где был избран первым секретарём ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР.

Жена с двумя детьми осталась в Ярославле, так как не захотела переезжать на север, а в том же 1940 году Андропов познакомился в Петрозаводске с Татьяной Лебедевой, на которой женился в начале войны. В августе 1941 года у них родился сын Игорь.

С началом Великой Отечественной войны Андропов под позывным «Могикан» отвечал за организацию среди молодёжи подпольной, партизанской и диверсионной работы на территориях, временно оккупированных финскими войсками. Сам он линию фронта не переходил.

В то время он часто встречался с Отто Куусиненом и обратил на себя его внимание. Позднее Куусинен стал негласным покровителем Андропова и способствовал его успешной карьере.

Первым секретарём ЦК КП(б) КФССР был Геннадий Куприянов, в неопубликованных воспоминаниях «Партизанская война на Севере» Куприянов писал:

«Юрий Владимирович сам не просился послать его на войну, в подполье или партизаны, как настойчиво просились многие работники старше его по возрасту. Больше того, он часто жаловался на больные почки. И вообще на слабое здоровье. Был у него и ещё один довод для отказа отправить его в подполье или в партизанский отряд: в Беломорске у него жила жена, она только что родила ребёнка. А его первая жена, жившая в Ярославле, забрасывала нас письмами с жалобой на то, что он мало помогает их детям, что они голодают и ходят без обуви, оборвались (и мы заставили Юрия Владимировича помогать своим детям от первой жены). …Всё это, вместе взятое, не давало мне морального права… послать Ю. В. Андропова в партизаны, руководствуясь партийной дисциплиной. Как-то неудобно было сказать: „Не хочешь ли повоевать?“ Человек прячется за свою номенклатурную бронь, за свою болезнь, за жену и ребёнка».

Уже в сентябре 1944 года Андропов пошёл на повышение и после заключения перемирия с Финляндией и вывода финских войск с оккупированных территорий Андропов был утверждён вторым секретарём Петрозаводского горкома ВКП(б).

С 10 января 1947 года он уже второй секретарь республики в целом, Куусинен во всем помогал своему «крестнику», сам он с июля 1940 года по июль 1956 года занимал должность Председателя Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Но тут начинаются очередные чистки. Провал начала войны Сталин не имел права списывать, по этому поводу он сказал:

«Говорят, что победителей не судят, что их не следует критиковать, не следует проверять. Это неверно. Победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять. Это полезно не только для дела, но и для самих победителей: меньше будет зазнайства, больше будет скромности».

В результате чего были созданы несколько комиссий по выявлению предательства во время войны. Геннадий Николаевич Куприянов - Первый Секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР, генерал-майор, член Военного совета Карельского фронта. Фото из открытого доступа

Из воспоминаний Геннадия Куприянова:

«В июле 1949 года, когда руководящие работники Ленинграда были уже арестованы, Маленков начал отправлять к нам в Петрозаводск комиссию за комиссией, чтобы нарыть материал для моего ареста и моих товарищей, ранее работавших в Северной столице. И тут всё умело свалили при помощи Андропова на меня. Это было самым обыкновенным началом подготовки к моему аресту. МГБ взялись за материалы о работе подпольных райкомов, подготовке партизанских групп. Как утверждали они: это двойники. И что все они продались оккупантам и работали на них. Я сказал, что вот товарищ Андропов, мой Первый заместитель, хорошо знает всех этих людей, так как принимал участие в подборе, обучении и отправке их за линию фронта, когда работал Первым секретарем ЦК Комсомола, и может подтвердить правоту моих слов. И вот, к моему великому удивлению, Андропов встал и заявил: "Никакого участия в организации подпольной работы я не принимал. Ничего о работе подполья я не знаю. И ни за кого из работавших подпольщиков ручаться не могу". Я подумал, что это у Андропова просто от природной трусости затряслись коленки. Нет, не только от трусости. Либерман-Андропов был неглупым, хладнокровным партийным чиновником с уже выработанной, успешно проверенной во время репрессий 1937 года циничной тактикой. Как только он слышал о грядущих чистках (от Куусинена) он сразу поворачивался «по течению»: быстро присоединялся к ним и сразу их возглавлял, полностью поддерживая репрессивные методы».

Заседание Штаба партизанского движения в Карелии. Андропов – второй слева. Беломорск. 1941 год. Фото из открытого доступа

Куусинен спасает Андропова от этой чистки, но для этого тот должен принять активное участие в следствии, и Андропов принимает, называя новые и новые фамилии. Отто Вильгельмович Куусинен и Юрий Владимирович Андропов. Фото из открытого доступа

24 января 1950 года на Пленуме ЦК КП(б) Карелии Андропов «отважно» и подло, с легкой, «честной» самокритичностью, вовсю клеймил опасного «врага народа» своего многолетнего начальника и первого учителя Первого Секретаря ЦК КП(б) Карелии Геннадия Куприянова, обвиняя его в надуманных, липовых «преступлениях», в которых сам принимал участие.

15 марта 1950 года Куприянова арестовали, во время жестоких допросов ему сломали руку, выбили зубы, (остальное не подлежит описанию), но он не сломался, ничего против себя и против других не подписал, никого не оклеветал. Его приговорили к высшей мере и поместили в камеру смертников, в январе 1952 года изменили наказание на 25 лет лагерей, а затем за отсутствием состава преступления по некоторым статьям смягчили приговор до 10 лет тюремного заключения.

Пострадала и семья. Жена Вера Васильевна была осуждена за недоносительство органам о вредительстве мужа, срок наказания отбывала в Верхнеуральском полит изоляторе. Старшие дети Виктор и Роза были сосланы в Джамбул (Казахская ССР). Младшая дочь Галя была помещена в колонию для детей врагов народа. Весной 1953 года, после смерти Сталина, семье разрешили вернуться в Ленинград.

После Куприянова были арестованы Виролайнен и Власов, Соляков и Трофимов, подпольщица Бультякова и ряд других. Их «дела» были состряпаны непосредственно Андроповым. Все эти подпольщики и партизаны были, со слов Куприянова, честные и бесстрашные коммунисты. Геннадий Николаевич Куприянов Фото из открытого доступа

В марте 1956 года Куприянов был помилован и вернулся в Ленинград его восстановили в КПСС и в звании генерал-майора, вернули награды и пенсию союзного значения.

Узнав об этом, Андропов продолжил его травить. Тогда 29 августа 1964 года Куприянов написал ему гневное, но смелое письмо.

Из письма Куприянова Андропову:

«Если перестраховщики (несмотря, на полную реабилитацию и признание невиновности), не давали мне больше года никакой работы и не хотят вернуть мою квартиру, то это не основание для того, чтобы любая тварь могла позорить меня где угодно и как ей вздумается».

Здесь он возмущается супругой Андропова, которая, пытаясь оправдать подлости своего мужа, часто прилюдно заявляла: «хотя Куприянова и выпустили из тюрьмы, но всё равно он преступник».

По этому поводу далее он пишет:

«Почему столь безответственные личности, обыватели до мозга костей, в частных разговорах так нагло, бесцеремонно судят о больших вопросах внутрипартийной жизни и о государственных делах. Откуда она может что-либо знать? Ведь моего следственного дела Ваша супруга не читала! Значит, она это говорит, услышав что-то от вас. И в связи с этим я хотел бы услышать от вас честный мужской ответ. В чем же я виноват? Может быть, по-вашему, в чем-то виноваты и И.Р. Соляков, и А.А. Трофимов, и И.В. Власов, и М.М. Бультякова, и мои дети, которые после моего ареста были отправлены в лагеря не без вашего участия? Если нет никаких прямых обвинений в мой адрес, то прекратите дискредитировать меня. Я знаю, что не заткнешь глотку каждому обывателю. Но когда жена секретаря ЦК, используя своё положение, льёт грязь на коммуниста с сорокалетним стажем, на генерала, честно воевавшего и не прятавшегося от опасностей войны за свои болезни и за свою номенклатурную бронь, это крайне омерзительно».

Понятно, что на это письмо Куприянов ответ не получил, в личном приёме Андропов ему тоже отказывал, видимо, очень боялся глянуть в честные и смелые глаза настоящего коммуниста. Таким образом, Геннадия Николаевича Куприянова затравили и довели до гробовой доски. Он умер 28 февраля 1979 года в результате сердечного приступа.

После предательства партизан подпольщиков в 1950 году Андропов был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» за большую организаторскую работу по мобилизации молодёжи республики в годы войны и по восстановлению разрушенного войной народного хозяйства, участие в организации партизанского движения в Карелии.

21 июня 1951 года при содействии Отто Куусинена Андропов был переведён в аппарат ЦК ВКП(б).

В заключение

Карьера Андропова складывалась сказочным образом, его просто вели: из комсомола в партию, из партии в послы, из послов в КГБ, из КГБ в Генсеки.

При этом он имел тёмное происхождение (его настоящая фамилия Либерман - материал ниже), никогда не руководил производством, городом, колхозом или предприятием, не обладал экономическими знаниями, этот генерал-майор даже не служил в армии, не имел воинского звания, имел провальную репутацию дипломата (Венгрия), но он был фигурой на шахматной доске и играл отведённую ему роль.

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Кем был Юрий Андропов – пролетарием или буржуа, таинственное происхождение

По словам соратников, Андропов избегал говорить о некоторых эпизодах своей биографии и ранней партийной карьеры, а там было много противоречий и «белых пятен». Прозвище у него было «ювелир».

Однажды Андропову чуть было не вменили попытку обмануть партию, скрыв свое истинное (непролетарское) происхождение. Якобы комсомолец Андропов, заполняя анкеты, ввел всех в заблуждение - нашел у себя в роду корни донского казачества, а на деле был родом из семьи купеческой дочери и царского офицера.

Его личная жизнь являлась тайной за семью печатями. Документы о детстве и юности Андропова были долгое время засекречены, но шило в мешке не утаишь, кое-какие сведения стали появляться.

17 июня 2014 года в выставочном зале федеральных государственных архивов на Большой Пироговской улице при поддержке Российского исторического общества состоялось открытие историко-документальной выставки «Андропов. К 100-летию со дня рождения». Большинство представленных документов впервые публично экспонировались на этой выставке и представляли большой научный интерес. Свидетельство о рождении. Фото из открытого доступа

Три зала, стенды и документы, документы, документы... Протоколы заседаний, характеристики из техникума, письма отчима, воспоминания товарищей, письма первой жены, переписка времен войны и командировки в Венгрию и прочие.

В Свидетельстве о рождении, как видите имя двойное, но в этом нет ничего необычного. Мальчикам с именами Юрий при крещении давали имя Георгий, почему в свидетельстве Григорий, я не знаю.

Что пытался скрыть Юрий Андропов

Сам Андропов, действительно, заполняя многочисленные анкеты, часто путался в датах и именах родственников. Что и наводило на определенные подозрения бдительных партийцев. Окружающие были уверены, что Юрий еврей, поскольку мать его, Евгения Карловна Флекенштейн, была еврейкой, именно это он и пытался скрыть.

При этом он говорил, что мать была приемным ребенком семейства Флекенштейн. В младенчестве ее подбросили в корзине к дому часового мастера, а тот воспитал ее как родную дочь, а бабка его по матери была горничной, а потом от ребёнка избавилась.

В общем мать была подкидышем, а отца он не помнил, вроде как умер от неизлечимой болезни, других родственников тоже не помнил. Была, конечно, и иная версия, что Флекенштейн был родным отцом Евгении. И не скромным часовщиком, а владельцем крупного ювелирного магазина на Лубянке. За что коллеги Юрия Владимировича из КГБ за глаза называли его «ювелиром». Мать Юрия Андропова Пеня Карловна Флекенштейн. Фото из открытого доступа

Пеня, или Евгения Карловна Флекенштейн была из очень богатой фамилии. Её отец, Карл Францевич Флекенштейн, имел сеть ювелирных магазинов в Российской империи. И что самое удивительное, семья была родом из Финляндии, как и будущий покровитель Андропова Куусинен. Бывший Дом Флекенштейнов на Большой Лубянке 26. Фото из открытого доступа

Сведениями об отце в своё время поделился бывший первый секретарь Краснодарского крайкома партии Сергей Федорович Медунов, который в одном из своих интервью рассказал, что его собственный отец работал на железнодорожной станции вместе с отцом Андропова и хорошо знал того.

По свидетельству Медунова, отец Андропова Вэлв Либерман по национальности был польским евреем. Вэлв Либерман, отец Ю.В. Андропова. Фото из открытого доступа

В 1915 году во время Московского погрома Вэлв Либерман был убит, пострадал и ювелирный магазин Флекенштейна.

Мать Юрия, имея хорошее приданое, вышла второй раз замуж за греческого еврея Андропулоса. Возможно, они собирались уехать за границу, но неизвестно по какой причине остались в Моздоке, на окраине империи.

Андропулос поменял приметную фамилию на более благозвучную Андропов, а Пеня Флекенштейн выправила метрику сыну. Теперь он стал Юрий-Григорий Владимирович Андропов.

Через некоторое время новоиспечённый супруг, устав от семейной жизни, исчез в неизвестном направлении, не забыв прихватить семейные ценности.

В 1919 году Пеня вышла в третий раз замуж за железнодорожника Виктора Фёдорова. Они продолжают жить в Моздоке, Виктор устраивается на работу в Фабрично-Заводскую школу преподавателем труда, там же учителем музыки работает и Пеня, Юрий учится в той же школе. Школа-семилетка в Моздоке, где учился Ю.В. Андропов Фото из открытого доступа.

Пеня (Евгения Карловна) умерла в 1928 году. У Юрия отношения с отчимом не сложились по неизвестной причине. После окончания школы он уезжает из родного дома

Вначале устраивается на железную дорогу рабочим телеграфа, но скоро его оттуда увольняют как несовершеннолетнего, потом устраивается помощником киномеханика в Моздокском клубе Железнодорожников.

Однажды, найдя объявление в газете о приёме абитуриентов в Рыбинский техникум водного транспорта с предоставлением общежития и стипендии, Юрий подаёт туда документы на судоводительское отделение. Юрий Андропов – курсант Рыбинского техникума водного транспорта Фото из открытого доступа.

В техникуме он назвался круглым сиротой, за что ему дали стипендию 106 рублей. При этом отчим беспокоился о нём и каждый месяц отправлял ему деньги. По окончании учебы Юрий остаётся на комсомольской работе в техникуме, ну и ещё выгодно женится.

Стоит также отметить, что, став генсеком, Андропов расправился с Медуновым за его длинный язык.

В июне 1983 года Пленум ЦК КПСС под председательством генсека Андропова вывел Медунова из состава ЦК и исключил из партии. По линии Президиума Верховного Совета СССР, где председательствовал опять же Андропов, его лишили всех государственных наград, а по линии правительства освободили от работы.

Жизнь Медунову спасло только то, что через два месяца после пленума Андропов сам отправился навсегда в больницу.

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