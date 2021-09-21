Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные

Журнал «СССР на стройке» №5, 1940
Чем же и как жила Великая страна - Союз Советских Социалистических Республик в предвоенные полтора года. Давайте посмотрим...
13 января 1940 г. завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола «Георгий Седов»
Встреча "Георгия Седова" и "Иосифа Сталина" в Гренландском море 13.
На Заводе имени Сталина, Москва. 1940-е годы.
Московский Университет им.Ломоносова, 1940 год.
Фронтовые кинооператоры на фоне бронепоезда №16. Район Выборга. Март 1940 год
Шахтеры принимают душ после смены, 1940 год
Боксерский поединок на борту линкора «Парижская Коммуна». Снимок советского фотографа и военного корреспондента Владислава Владиславовича Микоши. 1940 год
Выпуск 10 класса «А» средней школы № 1. Деревня Турки. Саратовская область. 1940 год.
Выборы
Рига! Лето 1940 года:
Указ - За выпуск недоброкачественной продукции ... подвергать тюремному заключению на срок от 5 до 8 лет!
Советская Энциклопедия 1940 года.
Первомайский парад на Красной площади в Москве. 1940 год
Женщин обучают стрельбе. СССР. 1940 г.
Занятия по зооветеринарии в 2-х годичной школе по подготовке руководящих кадров колхозов. 1940-е гг.
Москва. В вагоне метро на станции "Динамо", 1940 год
На демонстрации по поводу принятия Эстонии в качестве союзной республики в состав Советского Союза. 7 августа 1940 года.
Пионерский отряд у памятника Сталину. Гурзуф. Крым. 1940 год
20 августа 1940 года
Советский железнодорожный состав с нефтью пересекает границу СССР и Генерал-губернаторства.
Раздача шапок-ушанок бойцам РККА на передовой. Карельский перешеек. Январь 1940
Праздничное убранство гостиницы «Центральной» к 1 мая. Киров. 1940 г.
Рыбак колхоза им. Сталина на высокогорном озере Марко-Куль. Алтай. Август, 1940.
Студенты Московского Горного института им. Сталина читают первый номер газеты Московский комсомолец. 1940 год
Обложка журнала «Огонёк». Август 1940 (№24) года
Трескин Анатолий Владимирович, Котовцы-кавалеристы. Купание коней, 1940 год
Москва. Воронцовская улица, дом 19а, 1940
На берегу Казанки, Казань, 1940-е
Кафе на Красной площади. Художник Юлия Разумовская. 1940 год
Отделка станции "Большая Калужская", 1940-е
Пассажиры московского метро. Салон опытного вагона «Г». Первые 6 вагонов типа «Г» предусматривали продольно-поперечную компоновку, 1940
Во дворе Мокринского переулка в Зарядье, 1940
На площади Киевского вокзала, 1940
Во дворе Московского архитектурного института. 1937-1940 гг
Коктейль-Холл на Тверской, 1941
Бассейн у Большого Каменного моста,1940-е. Вода в Москва-реке в центре города считалась оптимальной для купания вплоть до 50-х годов.
Вход в Лензоосад, 1940 год
Умей ориентироваться:
Бойцы сталиногорского комсомольского батальона готовятся к Всесоюзному комсомольскому лыжному кроссу им. ХХIII годовщины Красной армии, январь-февраль 1941 года.
Ленинград, май 1941 года.
Тяжело смотреть... Сколько дней осталось до блокады?(((
Новогодняя ёлка в Колонном зале Дома Союзов. Москва, 1941 год
Стадион "Динамо". Москва, май 1941 года...
Вид на стадион «Динамо» в Москве из кабины самолёта во время матча, 1941 год (до начала войны).
Кто из них останется жив через 5 лет, из тех, кто на поле, на трибунах и ведущих фотосъёмку?
Череповец. У заправки. Фотограф Г. Ефимовский. Май 1941 г.
Грузовой троллейбус на ул.Горького. Москва. 1941 г.
Детский журнал «Мурзилка» №5, 1941 г. - за месяц до начала войны
Дозор советских пограничников. Последние мирные дни, июнь 1941 года...
