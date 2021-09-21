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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные

Чем же и как жила Великая страна - Союз Советских Социалистических Республик в предвоенные полтора года. Давайте посмотрим...
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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные13 января 1940 г. завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола «Георгий Седов»
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеВстреча "Георгия Седова" и "Иосифа Сталина" в Гренландском море 13.01.1940 года. Из фондов Музея современной истории России
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеНа Заводе имени Сталина, Москва. 1940-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеМосковский Университет им.Ломоносова, 1940 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеФронтовые кинооператоры на фоне бронепоезда №16. Район Выборга. Март 1940 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеШахтеры принимают душ после смены, 1940 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеБоксерский поединок на борту линкора «Парижская Коммуна». Снимок советского фотографа и военного корреспондента Владислава Владиславовича Микоши. 1940 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеВыпуск 10 класса «А» средней школы № 1. Деревня Турки. Саратовская область. 1940 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеВыборы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеРига! Лето 1940 года:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеУказ - За выпуск недоброкачественной продукции ... подвергать тюремному заключению на срок от 5 до 8 лет!
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеСоветская Энциклопедия 1940 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеПервомайский парад на Красной площади в Москве. 1940 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеЖенщин обучают стрельбе. СССР. 1940 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеЗанятия по зооветеринарии в 2-х годичной школе по подготовке руководящих кадров колхозов. 1940-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеМосква. В вагоне метро на станции "Динамо", 1940 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеНа демонстрации по поводу принятия Эстонии в качестве союзной республики в состав Советского Союза.

7 августа 1940 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеПионерский отряд у памятника Сталину. Гурзуф. Крым. 1940 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные20 августа 1940 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеСоветский железнодорожный состав с нефтью пересекает границу СССР и Генерал-губернаторства. Перемышль. Июнь 1940 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеРаздача шапок-ушанок бойцам РККА на передовой. Карельский перешеек. Январь 1940
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеПраздничное убранство гостиницы «Центральной» к 1 мая. Киров. 1940 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеРыбак колхоза им. Сталина на высокогорном озере Марко-Куль. Алтай. Август, 1940.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеСтуденты Московского Горного института им. Сталина читают первый номер газеты Московский комсомолец. 1940 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеОбложка журнала «Огонёк». Август 1940 (№24) года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеТрескин Анатолий Владимирович, Котовцы-кавалеристы. Купание коней, 1940 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеМосква. Воронцовская улица, дом 19а, 1940
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеНа берегу Казанки, Казань, 1940-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеКафе на Красной площади. Художник Юлия Разумовская. 1940 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеОтделка станции "Большая Калужская", 1940-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеПассажиры московского метро. Салон опытного вагона «Г». Первые 6 вагонов типа «Г» предусматривали продольно-поперечную компоновку, 1940
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеВо дворе Мокринского переулка в Зарядье, 1940
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеНа площади Киевского вокзала, 1940
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеВо дворе Московского архитектурного института. 1937-1940 гг
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеКоктейль-Холл на Тверской, 1941
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеБассейн у Большого Каменного моста,1940-е. Вода в Москва-реке в центре города считалась оптимальной для купания вплоть до 50-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеВход в Лензоосад, 1940 год

Умей ориентироваться:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеБойцы сталиногорского комсомольского батальона готовятся к Всесоюзному комсомольскому лыжному кроссу им. ХХIII годовщины Красной армии, январь-февраль 1941 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеЛенинград, май 1941 года.
Тяжело смотреть... Сколько дней осталось до блокады?(((
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеНовогодняя ёлка в Колонном зале Дома Союзов. Москва, 1941 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеСтадион "Динамо". Москва, май 1941 года...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеВид на стадион «Динамо» в Москве из кабины самолёта во время матча, 1941 год (до начала войны).
Кто из них останется жив через 5 лет, из тех, кто на поле, на трибунах и ведущих фотосъёмку?
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеЧереповец. У заправки. Фотограф Г. Ефимовский. Май 1941 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеГрузовой троллейбус на ул.Горького. Москва. 1941 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенныеДетский журнал «Мурзилка» №5, 1941 г. - за месяц до начала войны
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1940-е, предвоенные
Дозор советских пограничников. Последние мирные дни, июнь 1941 года...

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