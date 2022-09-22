Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21

Продолжаем знакомиться с плакатами, муралами, рисунками. А в конце немного юмора.Рисунки с канала https://t.me/drawanything/116:Работа нашего воина из подразделения СпН, участника СВО на Украине, Александра НевскогоБилборды на улицах городов:в городе Орле;в Ростове;в Волгограде;еще в Волгограде;в Йошкар-Оле;в Пензе;Правильные билборды в Бурятии
Старший лейтенант Дорджи Занаев лично эвакуировал с поля боя троих раненых военнослужащих, доставив их в безопасное место и оказал необходимую медицинскую помощь. По завершению боя Дорджи доставил раненых в ближайший медицинский отряд. Гордость Бурятии и всей России! https://t.me/mod_russia/18911
;в Москве;еще в Москвев Санкт-Петербурге;еще Санкт-Петербург.Улан-Уде.Оренбург.Еще Оренбурге.ХабаровскЕще ХабаровскМурал в Новосибирске, посвящённый погибшему офицеру армейского спецназа гв.капитану Ивану Романову, офицеру 16-й отдельной бригады спецназа ВС России.В выходные в Казани состоялось открытие памятника Герою России Дамиру Исламову... погиб 7 марта вместе со всем экипажемВ уфимской школе №40 открыли мемориальную доску в честь выпускника 2013 года, офицера, Героя России Максима Серафимова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.Мурал в Калуге.
Школа №36.Мурал в Казани.Макет памятника Ольге Корсе, который будет установлен в Новокузнецке. Выглядит неплохо.
Кто-то бежит на Запад,
Кто-то бежит на Восток,
А мне говорил мой папа:
«Здесь нужно жить, сынок!
Здесь, чтобы не случилось,
Некуда нам бежать,
Жизнь нам дала Россия,
Нам за нее стоять,
Родину не выбирают,
Как не выбирают мать,
С кем она будет, родная,
Если все станем бежать,
Если ты мать оставил,
Как же тебя назвать?
Тщетная это слава –
Шкуру свою спасать,
Полита потом и кровью
Каждая ее пядь,
Там на щитах – герои,
В этом ряду нам стоять,
Пусть кто-то бежит на Запад,
Пусть кто-то бежит на Восток,
А ты передай своим детям:
«Здесь нужно жить, сынок!»
https://t.me/c/1167601598/9889
И немного юмора народногоУ каждого - своя птица в небе. А мы-то думаем – физиономия какая-то знакомая.Я надеюсь каждый останется при своём!
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