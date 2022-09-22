Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21

Продолжаем знакомиться с плакатами, муралами, рисунками. А в конце немного юмора. Рисунки с канала https://t.me/drawanything/116: Работа нашего воина из подразделения СпН, участника СВО на Украине, Александра Невского Билборды на улицах городов: в городе Орле; в Ростове; в Волгограде; еще в Волгограде; в Йошкар-Оле; в Пензе; Правильные билборды в Бурятии

Старший лейтенант Дорджи Занаев лично эвакуировал с поля боя троих раненых военнослужащих, доставив их в безопасное место и оказал необходимую медицинскую помощь. По завершению боя Дорджи доставил раненых в ближайший медицинский отряд. Гордость Бурятии и всей России! https://t.me/mod_russia/18911

; в Москве; еще в Москве в Санкт-Петербурге; еще Санкт-Петербург. Улан-Уде. Оренбург. Еще Оренбурге. Хабаровск Еще Хабаровск Мурал в Новосибирске, посвящённый погибшему офицеру армейского спецназа гв.капитану Ивану Романову, офицеру 16-й отдельной бригады спецназа ВС России. В выходные в Казани состоялось открытие памятника Герою России Дамиру Исламову... погиб 7 марта вместе со всем экипажем В уфимской школе №40 открыли мемориальную доску в честь выпускника 2013 года, офицера, Героя России Максима Серафимова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Мурал в Калуге.

Школа №36. Мурал в Казани. Макет памятника Ольге Корсе, который будет установлен в Новокузнецке. Выглядит неплохо.

Кто-то бежит на Запад,

Кто-то бежит на Восток,

А мне говорил мой папа:

«Здесь нужно жить, сынок!



Здесь, чтобы не случилось,

Некуда нам бежать,

Жизнь нам дала Россия,

Нам за нее стоять,



Родину не выбирают,

Как не выбирают мать,

С кем она будет, родная,

Если все станем бежать,



Если ты мать оставил,

Как же тебя назвать?

Тщетная это слава –

Шкуру свою спасать,



Полита потом и кровью

Каждая ее пядь,

Там на щитах – герои,

В этом ряду нам стоять,



Пусть кто-то бежит на Запад,

Пусть кто-то бежит на Восток,

А ты передай своим детям:

«Здесь нужно жить, сынок!»

https://t.me/c/1167601598/9889

И немного юмора народного У каждого - своя птица в небе. А мы-то думаем – физиономия какая-то знакомая. Я надеюсь каждый останется при своём!