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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21

Продолжаем знакомиться с плакатами, муралами, рисунками. А в конце немного юмора.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Рисунки с канала https://t.me/drawanything/116:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Работа нашего воина из подразделения СпН, участника СВО на Украине, Александра НевскогоНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Билборды на улицах городов:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21в городе Орле;Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21в Ростове;Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21в Волгограде;Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21еще в Волгограде;Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21в Йошкар-Оле;Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21в Пензе;Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 21Правильные билборды в Бурятии

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Кто-то бежит на Запад,  
Кто-то бежит на Восток,  
А мне говорил мой папа:  
«Здесь нужно жить, сынок!  
  
Здесь, чтобы не случилось,  
Некуда нам бежать,  
Жизнь нам дала Россия,  
Нам за нее стоять,  
  
Родину не выбирают,  
Как не выбирают мать,  
С кем она будет, родная,  
Если все станем бежать,  
  
Если ты мать оставил,  
Как же тебя назвать?  
Тщетная это слава –  
Шкуру свою спасать,  
  
Полита потом и кровью  
Каждая ее пядь,  
Там на щитах – герои,  
В этом ряду нам стоять,  
  
Пусть кто-то бежит на Запад,  
Пусть кто-то бежит на Восток,  
А ты передай своим детям:  
«Здесь нужно жить, сынок!»

https://t.me/c/1167601598/9889

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