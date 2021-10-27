Музыкант Вадим Самойлов отказался извиняться за оскорбление «Ельцин Центра», либералов и ЛГБТ

Основатель группы «Агата Кристи» выступил с отповедью во время фестиваля Ural Music Night, проходившего как раз в «Ельцин Центре». Не стесняясь в выражениях, он обвинил площадку в антигосударственной деятельности, назвал либералов «тупорылой хернёй», и призвал «п…в не рассказывать, куда они друг друга е…т».

Изданию «Подъём» Самойлов заявил, что за содержание своего выступления извиняться не будет.

«Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе “Ленинград”, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за всё остальное — нет, по сути я сказал всё правильно».

Музыкант при этом не согласился с тем, что не стоило бы выступать в «Ельцин Центре», раз он ему так не нравится.

«Я считаю, что лучше прийти в логово и там озвучить свою позицию. Раз уж я там оказался, то высказался».

Представителей ЛГБТ-сообщества Самойлов обвинил в агрессивной пропаганде своих ценностей.

«Мы ж не на Западе, мы на Востоке живём. Я считаю, что просто неприлично говорить, куда и во что они друг друга любят. Это ненормально, и никто это не должен признавать. Я не гомофоб, у меня есть друзья другой ориентации, но они это не озвучивают в публичном пространстве».

Позже в «Ельцин-центре» заявили, что надеются «никогда более не видеть господина Самойлова» в своих стенах.

«Команда „Ельцин-центра“ считает невозможным оставить выходку господина Самойлова без ответа. Да, мы, в отличие от него, привержены общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам, среди, которых на первом месте — уважение к людям разных взглядов, рас и сексуальной ориентации. И неуважение — к тем, кто оскорбляет и унижает их. А потому оставляем за собой право прекратить сотрудничество с организаторами „Ночи музыки“ и надеемся, никогда более не видеть господина Самойлова в стенах „Ельцин-центра“».

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