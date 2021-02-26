Борьба разных народов против

реакционных реформ в образовании

От админа сайта «КС »: По указаниям мирового империализма во всем мире убивается система просвещения. Причину озвучил Г. Греф: «…мне страшно подумать, что все будут грамотными. Грамотными невозможно управлять, они не захотят, чтобы ими манипулировали»…

Озвучил он эту мерзость у нас, в бывшем СССР, но мы почему-то молчим, хоть и у нас убивают систему народного образования…

Новые демонстрации против

реакционных реформ в образовании Греции

Массовыми демонстрациями по всей Греции студенты и преподаватели ясно дали понять, что борьба с реакционными реформами в образовании будет продолжена большими митингами и демонстрацией у здания парламента в четверг, 11 февраля.

Митинги были эскалацией 3-недельных демонстраций, и главным лозунгом было то, что, хотя реформы были законодательно утверждены вчера правительством, законопроект «Не будет реализован», посылая таким образом сигнал о том, что они продолжат свою борьбу против неприемлемого законопроекта о классовых барьерах и репрессиях.

Особым моментом митинга стал призыв студенческих объединений Греции и 26 студенческих объединений Турции к общей борьбе, доказывающий, что ничто не разделяет народы. Наоборот, их объединяют общие проблемы!

Мобилизация закончилась тем, что протестующие возобновили свои воинственные встречи на улицах и в школах. Как сказал собравшимся представитель студенческих объединений, «борьба здесь не заканчивается, но сейчас она начинается. Держать счет только на бумаге, открывать наши школы «. Он также подчеркнул, что тысячи студентов, которые находятся на улицах в эти недели, массово протестуя, уже являются победителями, так как они доказали, что законопроект не принят.

Всегреческий боевой

рабочий фронт ПАМЕ

Информационный центр

Рабочего движения стран СНГ

О происходящем в Босфорском

Университете Турции

Первого января президент Турции Эрдоган лично назначил нового ректора в один из ведущих университетов Турции - Босфорский университет. Назначение Мелиха Булу, бизнесмена- академика, бывшего ректора одного из частных университетов Стамбула и основателя партии Эрдогана (ПСР – Партия справедливости и развития), процедура назначения шла вразрез с обычной процедурой выборов ректора университета. В связи с этим назначением студенты, преподаватели и рабочие протестовали против этого с начала года. Уже 1-го февраля правительство предприняло жесткие и репрессивные меры, в ходе которых 159 студентов были задержаны и сотни подверглись жестоким полицейским нападениям. На следующий день 2 февраля, студенты отправились на акцию протеста в Кадыкей, а 3 февраля – в Измир. Там продолжались и усиливались массовые беспорядки, десятки людей получили ранения. Были полицейские задержания, в том числе многих членов турецкого комсомола. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. На данный момент большая часть комсомольцев освобождена, но четверо товарищей до сих пор находятся под арестом.

Истоки конфликта

Начиная с 1946 года, ректоры избирались университетами. После того, как в 1980 году в стране случился военный переворот, диктаторский антикоммунистический режим учредил Высшую учебную комиссию которая стала назначать ректоров напрямую. В 1992 году Комиссия была распущена и университеты вновь начали избирать своих ректоров. После попытки государственного переворота, предпринятой бывшими союзниками Эрдогана (исламской сектой Гюлена), в 2016 году, президент подписал себе полномочия назначать ректора непосредственно президентским указом. С тех пор глава государства меняет руководителей вузов по своему усмотрению.

Выбор ректора Босфорского Университета был сделан в пользу Мелиха Булу, который никогда в нем не преподавал. Булу является профессором делового администрирования, а также бизнесменом. Его академический статус не соответствовал тому, чтобы возглавлять лучший университет страны. Это стало более очевидным после того, как его обвинили в плагиате. Булу согласился с обвинениями, оправдываясь тем, что “возможно не поставил в правильных местах кавычки”.

Более того, Булу является основателем партии Эрдогана ПСР. Он безуспешно баллотировался на всеобщих выборах 2015 года в кандидаты депутатов парламента. Еще один ключевой момент - это отношения Булу с турецким олигархатом. Назначенный ректор является председателем «Международного исследовательского института конкурентоспособности» – организации, созданной на деньги могущественной промышленной династии Коч - сильнейшей капиталистической семьи Турции. Названная организация, напрямую и открыто продвигает интересы крупных капиталистов в высшем образовании.

Назначение Булу – пример эрдогановского беспредела во власти. ПСР, правящая страной уже двадцать лет, давно установила свою диктатуру и ликвидировала все буржуазно-демократические свободы.

Какова реакция на назначение?

С самого начала преподаватели и студенты Босфорского университета заявили, что они не согласны с этим назначением и что ректор должен быть избран самим учебным заведением. С момента прибытия Булу в кампус, каждый день десятки профессоров протестовали против него на главной площади университетского городка. Они стояли молча, повернувшись спинами к ректорату.

Студенты организовали многочисленные демонстрации. Первая из них состоялась 4 января, когда студенты бойкотировали занятия и провели демонстрацию. Полиция напала на студентов, арестовала некоторых и заковала дверь кампуса наручниками. Это действие полиции восприняли, как намерение правительства бороться со свободомыслием и недовольством в рамках университета.

На следующий день отряды специального назначения начали штурмовать общежития с оружием, вламываться, тараня двери, арестовывать студентов. После этого демонстрации проходили не только в Босфорском университете. По всей стране проходили акции протеста от лица студентов местных университетов. Большинство из них были разогнаны полицией. Последней каплей стали события 1 февраля 2021 года. Сотни студентов были загнаны в кампус, и полиция блокировала выход. Полицейские избивали всех, кто выходил из здания после 21:00, используя как повод, ограничения во время пандемии.

Кто протестующие?

В основном это студенты, преподаватели и ученые Босфорского университета. Бывший колледж Роберта, основанный США как частная высшая школа, стал государственным учреждением высшего образования в 1971 году. С тех пор, господствовавшие в нём либеральные проамериканские настроения не ослабли. Тем не менее, это государственный университет и поступление в него осуществляется через общенациональный экзамен. В нём учится примерно 14,500 студентов. В их числе молодые люди из всех слоёв общества, но большинство из рабочих семей. Также к акциям присоединились студенты других университетов. Комсомол Турции с самого начала была неотъемлемой частью сопротивления в университете и за его пределами.

Каковы требования?

Требования просты и понятны. Назначенный ректор должен уйти в отставку. Ректоры всех университетов должны избираться внутри университета, а не назначаться. Все арестованные студенты должны быть освобождены без предъявления обвинений. Полицейская блокада внутри и вокруг кампуса должна быть прекращена.

Позиция правительства.

ПСР Эрдогана печально известна своей тактикой: никогда не отступать во время конфликта и провоцировать его дальше, используя силу слова с примесью откровенной лжи и манипуляций. Такая тактика в целом работает, поскольку парламентская оппозиция, в основном социал-демократическая Республиканская народная партия (РНП), воздерживается от любых конфликтов и в общем-то поддерживает правый курс, боясь задеть интересы правых избирателей. Так же РНП старается не допустить против правительства Турции координированного оппозиционного движения, которое будет нести левый характер. В то числе и потому, что левая оппозиция никогда не будет подчиняться «легальной» парламентской оппозиции в лице РНП.

В этот раз ничего не изменилось. Правительство Эрдогана отреагировало жестко, объявив студентов «террористами» и «мятежниками», что не имеет под собой никаких оснований. Однако другой аспект реакционной атаки правительства проявился в конце января, когда студенты Босфорского университета организовали художественную выставку современного искусства. Одной из работ был коллаж из фотографий Каабы, изображений Шахмарана, мифологической женщины-змеи и флагов ЛГБТ-сообществ. Под коллажем располагался текст, объяснявший значение работы. Указанное произведение позиционировалось как панегирик о борьбе за освобождение женщин. Правительство заявило, что это богохульство и 5 студентов были задержаны за организацию выставки. Полиция провела обыск в помещении студенческого клуба ЛГБТ в кампусе. После этого инцидента правительство также обвинило протестующих в том, что они являются «неверными» и «извращенцами», оба обвинения определены как конституционное дискриминационное преступление.

Что сейчас?

Ни назначение Булу правительством, ни последовавшие за ним репрессии не получили никакой поддержки со стороны большинства народа. Парламентская оппозиция робко поддерживает протесты, но использует очень осторожные формулировки, открыто поддерживая риторику правительства насчёт демонизации студентов и продолжает называть их «радикалами, неверными и извращенцами». Ярким примером этого был недавний случай, когда представитель социал-демократической НРП осудил художественную выставку и призвал «принять необходимые меры против провокаторов». Ректор так и не смог приступить к работе.

Протесты продолжаются и сейчас. Демонстрации в Кадыкее 2 февраля получили широкую поддержку со стороны народа не только в Стамбуле, но и в других городах по всей стране. Тем не менее, нападения полиции на студентов продолжаются.

Видео протестов из Кадыкея на Youtube-канале TKP демонстрирует насилие в отношении протестующих:

Турецкий комсомол, наши товарищи и друзья в университете активно поддерживают требования студентов, ученых и рабочих. Они стремятся создать более организованное и сплоченное сопротивление с четким набором целей, включая более широкие требования: сворачивание коммерциализации образования, прекращение полицейского гнета в университетах, большую академическую свободу. Протесты в Босфорском университете напрямую связаны с ситуацией в стране. Позиции буржуазных партий по этому вопросу ничем не отличаются от их позиций по другому поводу.

Турецкие товарищи заявляют: «Мы требуем светского, свободного, передового и подлинно народного образования. Мы по всей стране организуем мероприятия поддержки, демонстрации в своих городах и университетах. Мы вместе со студентами и сотрудниками Босфорского университета намерены продолжать активное сопротивление, а наши товарищи готовы снова и снова устраивать акции поддержки в других городах. Наконец, мы хотели бы отметить, что мы благодарны за международную поддержку, которую вы оказываете Турецкой коммунистической партии».

По материаламКоммунистической

партии Турции