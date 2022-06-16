Новый «Палантин» подавит не только «Байрактар», но и вычислит украинского оператора. Потом даже гроба не потребуется

Россия впервые в ходе спецоперации на Украине продемонстрировала работу новейшего комплекса РЭБ Россия впервые в ходе спецоперации на Украине продемонстрировала работу новейшего комплекса РЭБ

С самого начала спецоперации многие эксперты сетуют, что ВС РФ по отношению к противнику действуют слишком мягко, если не сказать — бережно. И иногда ситуация становится анекдотичной. Например, сидельцы с «Азовстали» до самого своего выхода и по телефону звонили, и видео в Сеть выкладывали. Разве что онлайн-шоу не транслировали. И это, прямо скажем, вызывало недоумение: неужели нельзя было обрубить им связь? Ведь именно связь является важнейшим звеном, позволяющим координировать действия. Новый РЭБ «Палантин» как раз и позволит делать это намного эффективнее.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ «комплекс радиоэлектронной борьбы „Палантин“ „роняет“ разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, „глушит“ очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника».

Система действует в радиусе более 20 км, причем не направленным лучом, выводя из строя все средства связи, попадающиеся на пути, а точечно. То есть «Палантин» способен подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не затронув при этом гражданскую инфраструктуру. Причём комплекс РЭБ обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника самостоятельно.

На фото: комплексы радиоэлектронной борьбы "Палантин-К" (Фото: AP/TASS) На фото: комплексы радиоэлектронной борьбы "Палантин-К" (Фото: AP/TASS)

Он перехватывает сигнал, включает помехи. В результате беспилотник теряет связь с оператором, управляющим им, и становится беспомощным и бесполезным.

По информации Министерства обороны России комплекс «Палантин» в 2−3 раза превосходит по своим возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения и, что особенно воодушевляет, в настоящее время ни у кого из наших заклятых друзей аналогов ему нет.

Важно также и то, что во время спецоперации он облегчит работу наших военных, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

— Безусловно, этот комплекс поможет нашим вооружённым силам бороться с беспилотниками-шпионами, прерывать работу систем связи ВСУ. Но говорить о том, что один какой-то вид вооружений позволит решить глобальные проблемы — неправильно.

Сегодня во время военных действий задействуется комплекс сил. Это и артиллерия, и беспилотные летательные аппараты, и спутники, и системы радиоэлектронной борьбы, и навигаторы, и разведка. Очень много видов вооружений влияют на исход боя. Сюда же нужно добавить танки, системы залпового огня. Даже снайпер может повлиять! Так что надо учитывать всё в комплексе.

К тому же РЭБы — не летальное оружие. Они не уничтожают противника, а относятся к системам обеспечения боя, обеспечивают возможность подавления противника, увеличивают вероятность успеха в том или ином бою.

Любое новое вооружение усиливает войска, объясняет военный эксперт Константин Сивков.

— Важно, что «Палантин» предназначен для нарушения работы средств связи во всех диапазонах. Начиная с коротковолновых и заканчивая УКВ, а также транкинговой и сотовой связи. Он обеспечивает комплексное разрушение системы управления противника в заданном районе. Конечно, это позволяет на определённое время противника дезорганизовать и создать благоприятные условия для действий наших войск. К тому же отсутствие полноценной связи снижает его возможность наносить удары по нашим войскам.

На фото: войска РЭБ в ходе участия в специальной военной операции выполняют задачи по радиоэлектронному подавлению систем управления войсками и оружием противника. Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" "роняет" разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, "глушит" очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника. Система работает на дальность более двадцати километров, причем не направленным лучом, а точечно. То есть "Палантин" в состоянии подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая при этом гражданскую инфраструктуру

В соцсетях известие о новом вооружении вызвало прилив энтузиазма.

«Сейчас одна из угроз — это украинские беспилотники. Так что данная система подавления очень актуальна для защиты наших войск. Ну и укропропаганду никто не отменял. Так что подавление очагов связи и интернета не менее актуально, чем подавление беспилотных аппаратов».

«Замечательно. А то уже одолели эти дроны и прочие байрактары. Обрубите им всем связь, чтобы с украинской стороны только птицы взлетали».

«Палантин на 20 км. Надо еще „Паранджу“ на 100 км!!!».

Некоторые пользователи демонстрируют в комментариях незаурядные технические познания.

«У этого комплекса есть ещё одна очень важная фича, о которой предпочитают не говорить — он позволяет выявить диалог БПЛА с оператором и по нему вычислить координаты пункта управления дроном. Это позволяет нанести ракетный удар по пункту управления, который парализует работу всех дронов, управляющихся с этого пункта. Уничтожение специалистов по управлению дронами гораздо эффективнее и важнее, чем самих дронов», — похоже, народ знает больше, чем сообщает МО (шутка, если что).

Кроме «Палантинов» в спецоперации задействована и другая новейшая военная техника. Например, 203-миллиметровые САУ «Малка». Они являются модернизированным вариантом орудия 2С7 «Пион», который, хотя и был создан еще в 80-х, до сих пор остаётся одной из самых мощных пушек в мире. «Малка» приспособлена к стрельбе как осколочно-фугасными снарядами, так и активно-реактивными боеприпасами. Кроме того, можно использовать бетонобойные и химические снаряды и даже спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

Также используются танки Т-90М «Прорыв», БМПТ «Терминатор», САУ 2С35 «Коалиция-СВ», БМП1АМ «Басурманин», новейшие бронеавтомобили «Тигр» и «Буран». Хорошо показали себя в реальных боевых условиях система дистанционного минирования «Земледелие» и ракетный комплекс «Кинжал"

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