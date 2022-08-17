Мы из Советского Союза

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Нам уже 9 лет !

Нам уже 9 лет !Рождение сайта состоялось ровно 9 лет назад 18 августа 2013 года, и с тех пор ни цель создания сайта, ни его правила не менялась.

К сожалению цель создания сегодня могут увидеть только администраторы сайта, так распорядились хозяева Платформы МирТесен, а поэтому озвучу её здесь:

Создан для единомышленников. Мы помним всё, что было в Советском Союзе.
Мы видим, что происходит сейчас.
Уверены, что нельзя предавать память о прошлом!
Необходимо сохранять лучшее, что было, и искать.

Нам уже 9 лет !

За это время единомышленники были найдены – они стали друзьями нашего сайта, и не смотря на то, что живут они в разных городах и странах, но сохраняется наше взаимопонимание, зачастую абсолютно совпадают взгляды на совершенно разные жизненные ситуации.

К сожалению, в наше время проверка на эти качества близости душ приобрела достаточно острую форму. Но нам и это по плечу!

Можно уверенно сказать, что сложился устойчивый коллектив, с которым, уверена, нам будет интересно и дальше.
Нам уже 9 лет !


Нам уже 9 лет !

Нам уже 9 лет !

Нам уже 9 лет !

СПАСИБО ВАМ, МОИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ,
МОИ ДРУЗЬЯ,
ЗА ТО, ЧТО МЫ ОСТАЁМСЯ ВМЕСТЕ!!!

знаменательная датаЧёшева
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