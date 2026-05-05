О «процветании» крестьян при Романовых для булкохрустов. Принудительный труд и телесные наказания

длившееся три года тайное следствие установило, что Ольга Константиновна Брискорн на своей суконной фабрике в с. Курской губернии жестокими побоями заставляла своих крепостных (392 человека, из них 91 — дети в возрасте 7—15 лет) ночевать у ткацких станков на соломе, работать по 14—15 часов в день, крайне скудно кормила (хлебом со жмыхом, постными щами, ложкой каши и 8 гр червивого мяса на человека) и с октября 1820 по май 1821 гг. стала причиной смерти от голода, болезней и травм 128 человек (44 — моложе 15 лет); за это её сурово наказали — отстранили от владения предприятием и передали его под государственную опеку.

Кыштымское восстание приписных крестьян 1822—1823 гг. — до 10.000 приписанных к Кыштымским и Каслинскому металлургическим заводам крестьян подняли восстание после трёх лет засухи и неурожаев, из-за хронической нехватки продовольствия, многомесячной задержки выплаты заработной платы и её малого размера, невыдачи продуктовых пайков, игнорирования их жалоб властями, наказания палками и высылки 98 человек недовольных ; присланные 3.000 солдат заставили рабочих сдаться, подвергли 116 их вождей телесным наказаниям; ещё 98 мастеровых были под конвоем переведены на Богословские заводы.

восстание военных земледельцев Чугуевского полка в Слободско-Украинской губернии в 1819 г. — вспыхнуло по причине тяжёлых условий жизни и из-за непосильных податей ; было подавлено четырьмя пехотными полками; 20 вожаков восстания были забиты насмерть шпицрутенами, 400 рядовых участников осуждены на каторгу.

указом Священного Синода 15.11.1811 княгиня Анна Степановна Шелешпанская была приговорена к пожизненному заключению в Галичском Вознесенском женском монастыре за то, что до смерти собственноручно запорола розгами 18 своих крепостных в усадьбе Тимошино в 15 верстах от Чухломы в Костромской губернии.

убийство помещика Вологодской губернии Межакова крепостными крестьянами 24.05.1809 — измученные непосильным трудом и истязаниями барина 14 крестьян заманили его в рощу и застрелили; убийц наказали 150—200 ударами кнута каждого, вырвали ноздри и отправили в Сибирь на каторгу.

С. С. Щукин. Александр I.

в 1827—1830 гг. организованный по приказу Николая I (1825—1855) следственно-судебный процесс установил, что генерал-лейтенант Лев Дмитриевич Измайлов с 1801 г. содержал в своём имении Хитровщина в Тульской губернии закрытый гарем из тридцати крепостных девочек и девушек от 12 лет и старше; он не только сам подвергал их насилию, но и приглашал к себе соседских помещиков; в случае нехватки подходящих "игриц" он нападал на окрестные деревни и похищал их оттуда; чтобы крестьянские общины не протестовали, он запретил всем своим крепостным вступать в церковные браки, побуждая молодых людей к греховным добрачным связям; за неповиновение крепостных постоянно пороли, держали в кандалах и в рогатках или железных ошейниках с зубьями весом от 1 до 7,5 кг, сажали на цепь на хлеб и воду в тюрьму, ссылали на мягчение и трепание льна и на кирпичный и поташный заводы; чтобы крепостные не рассказали священнику о своих мучениях, он запретил им ходить на исповеди; за всё это Измайлов был... сослан в одну из своих деревень, а его имения были переданы под государственную опеку.

Рогатка шейная. Российская Империя. XVIII в. ГИМ. Цепь с ошейником и клином. Российская Империя. XVIII в. ГИМ.

в 1840 г. девятилетний дворянин Николай Семёнович Лесков стал свидетелем вызванного засухой и неурожаем голода в Орловском, Мценском и Малоархангельском уездах:

крестьяне... голодали... и... все ходили побираться кто куда попало. А так как в ближних к ним окрестных селениях нигде хлеба не было, то многие крестьяне отбивались от дома в дальние места и разбредались целыми семьями... Женский пол, как замужние, так и незамужние, продавали свои труды нипочём: в услуги или на работу поденно охотно набивались «из-за прокорму», но и на этих условиях в деревнях места нельзя было найти... Цена кошки чёрной и серой — гривна, а пёстрой — пятак меди. Этим же кошкодралам бабы и девки тогда продавали... свои волосы, и весьма часто свою женскую честь, цена на которую, за обилием предложения, пала до того, что женщины и девочки, иногда самые молоденькие, предлагали себя сами, без особой приплаты, «в придачу к кошке»... Но кошатники были этим добром изобильны и не на всякую «придачу» льстились; они цинически рассказывали, что им теперь хорошо, потому что «кошка стоит грош вместе с хозяйкою»... Крестьянские женщины тогда продавали свою честь в наших местах за всякую предложенную цену, начиная с медной гривны, но покупатели в деревнях были редки. Более предприимчивые и приглядные бабы уходили в города «к колодцам». И у себя в деревнях молодые бабы выходили вечерами постоять у колодцев... Старшие семьянинки не только отпускали молодых на ведомое дело, но ещё склоняли к тому. (Лесков Н. С. Собрание сочинений в 11 томах. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956. — Т. 9. — С. 218—312.)

Акрамовское восстание 60.000 марийских, татарских, чувашских государственных крестьян более 200 селений Козьмодемьянского, Свияжского, Спасского, Цивильского, Чебоксарского и Ядринского уездов Казанской губернии и Буинского уезда Симбирской губернии в апреле—мае 1842 г . из-за силового введения общественных запашек с обязательными посевами картофеля на надельных крестьянских землях и сбора дополнительных налогов — 16—20.05.1842 правительственные войска разгромили 15.000 вооружённых косами, топорами, вилами и рогатинами повстанцев во главе с ветеранами Отечественной войны 1812 г. С.Афанасьевым, унтер-офицером В.Григорьевым, С.Ильбрасом, С.Палатаем, С.Семёновым, Ю.Тохтагуловым и др. у деревни Муньял и села Акрамово Казанской губернии; 8 человек было убито, 280 ранено (из них 65 потом умерли от ран), сотни получили 100—500 ударов шпицрутенами, 384 приговорены к крепостным работам и отдаче в рекруты, 34 отправлены на каторгу.

23.05.1842 помещица Вера Соколова из Алатыря собственноручно избила свою дворовую 18-летнюю девку Татьяну Петрову из села Чирикова Алатырского уезда, таскала её по полу за волосы и вырвала их из её головы вместе с кожей. Сейчас эта коса хранится в Национальном музее Чувашии. Следствие установило, что в том же году по приказу Соколовой в её доме дворовая девка Анастасия Самойлова получила тридцать ударов розгами и скоропостижно скончалась . Вера Соколова за эти преступления не была наказана никак .

восстание недавно ставших крепостными крестьян с. Маслов-Кут на Ставрополье 26.01—06.02.1853 после отказа правительства принять собранные ими 400.000 рублей для перевода в разряд государственных (лично свободных) — поводом стало принуждение приказчиком помещиков Калантаровых десятков крестьянок решётами собирать в ледяной воде лёд для барских ледников; 2.500 крестьян с дубинами, вилами и кистенями собрались на площади и отказались далее подчиняться своим хозяевам; на их усмирение прибыли лично ставропольский губернатор генерал Александр Волоцкой, майор Зедергольм, советник губернского правления Крюков и штабс-капитан корпуса жандармов Лизогуб во главе более 800 солдат и казаков с артиллерией, которая открыла по толпе огонь картечью; по официальным данным, погибло 86 мужчин и 35 женщин и 158 человек было ранено; по данным церковных записей, только убитых было более 550 человек; после полугодового разбирательства генерал-майор Д. А. Всеволожский представил императору 29-томный доклад о причинах восстания и царь вынес крайне суровый приговор, а именно... снял Герасима Калантарова с должности губернского предводителя дворянства и выразил глубочайшее Высочайшее неудовольствие в адрес дворянского собрания Ставропольской губернии.

Георг фон Ботманн. Николай I. Эрмитаж. Инв.ном. ЭРЖ-619.

длившийся более 20 лет судебно-следственный процесс (1845—1857) установил, что дворянин Виктор Страшинский подвергал систематическому насилию в своих имениях Мшанц, Кумановка и Тхоровка в Киевской губернии всех поголовно женщин и девочек с 12 лет — число жертв составило за 47 лет не менее 500 человек, причём две из них после этого умерли; в качестве сурового наказания Александр II (1855—1881) приказал... перевести имения Страшинского под государственную опеку

Тройницкий А.Г. Крепостное население в России по 10-й народной переписи: статистическое исследование. — СПб: в тип. Карла Вульфа, 1861.

Караванный бунт в Кудымкаре 14.03—18.04.1861 — тысячи крестьян Иньвенского края объявили себя лично свободными и отказались ещё два года отрабатывать барщину Строгановым и в частности сопровождать их караваны судов с солью, железом и чугуном в низовья Камы на Волгу; 12.04.1861 в селе Егва солдаты расстреляли толпу из 1.000 крестьян; 60 крестьян Егвинского ведомства были высечены шпицрутенами, около 250 человек было выслано в Сибирь.

Кандиевское восстание 24.03—30.04.1861 — тысячи крестьян 30 селений Пензенской и Тамбовской губерний отказались признавать условия манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости, продолжать выполнять барщину, стали захватывать себе землю, помещичий скот, хлеб и инвентарь ; косами и кольями разогнали посланную против них роту солдат; подняли на шестах красные флаги ; присланные пять рот солдат открыли по крестьянам огонь залпами и потом штыковой атакой разогнали их; погибло 19 крестьян, 114 участников восстания сослали на каторжные работы и/или на поселение в Сибирь.

восстание крестьян села Бездна Спасского уезда Казанской губернии в апреле 1861 г. — 10.000 крестьян 75 сёл и деревень Казанской, Симбирской и Самарской губерний отказались выполнять барщину и подчиняться местным властям, захватили помещичий хлеб, создали выборное самоуправление ; 12.04.1861 две роты солдат расстреляли собрание 5.000 крестьян в с. Бездна, убив не менее 51 человека и ранив до 300; руководитель восстания Антон Петров 19.04.1861 г. был публично расстрелян, 5 других вождей были высечены и заключены в тюрьму, многих других участников высекли и сослали.

в 1873 г. голодали крестьяне Левобережного Поволжья (вокруг Самары и Оренбурга) — а в это же время на правом берегу Волги вокруг Саратова из-за высокого урожая хлеб не могли продать по бросовым ценам.

в 1880 г. голодали крестьяне Нижнего Поволжья и ряда уездов приозёрных и новороссийских губерний

Александр II. National Archives of Canada, инв.ном. C-010136.

в 1884 г. голодали крестьяне Казанской губернии — при этом у пристаней по Волге и Каме гнили на баржах и складах 1.720.000 четвертей собранного зерна.

в 1885 г. голодали крестьяне Новороссии и ряда нечернозёмных губерний от Калуги до Пскова.

вызванное неурожаем 1891 г. голодание 36.000.000 крестьян 17 губерний Российской империи (сильнее всего — в Херсонской, Воронежской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Вятской, Уфимской, Пермской, Нижегородской, Казанской, Самарской, Саратовской, Симбирской и Оренбургской) осенью 1891 — летом 1892 гг. привело к смерти от истощения и болезней не менее 400.000 человек.

М. П. Дмитриев. Раздача хлеба голодным детям священником Модератовым. Лукояновский уезд, с. Протасово. 1892.

Придёшь в избу и что видишь? Все больны, все бредят, кто хохочет, кто на стену лезет; в избах смрад, ни воды подать, ни принести её некому, а пищей служит один мёрзлый картофель. Фельдшерица и Соболь (наш земский врач) что могут сделать, когда им прежде лекарства надо хлеба, которого они не имеют? … Надо лечить не болезни, а их причины. (А.П.Чехов. Жена. 1892.)

Простим Александра III — он ведь Миротворец!

в 1897—1898 гг. из-за вызванного засухой, неблагоприятной зимой и нашествием насекомых-вредителей неурожая в 18 губерниях голодало 27.000.000 крестьян (сильнее всего — в Вятской, Пермской, Казанской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Уфимской, частично — в Курской, Орловской, Воронежской, Рязанской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской, Оренбургской и Ставропольской).

вот как описывал "неголод" 1897—1898 гг. наблюдавший его Л.Н.Толстой:

В... Малой Губаревке, на 10 дворов... 4 коровы и 2 лошади; два семейства побирались, и нищета всех жителей была страшная. Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение деревень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, Гущина, Хмелинок, Шеломова, Лопашина, Сидорова, Михайлова Брода, Бобрика, двух Каменок. Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка — пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если её нет, — и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить... Гневышево... на десять дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны и все умоляют помочь им. (Л.Н.Толстой. Голод или не голод. 1898.)

в 1901 г. голодали крестьяне 17 губерний Российской империи.

07.03—04.04.1902 г. из-за неурожая 1901 г. и неоказания помощи голодающим крестьянам вспыхнули беспорядки около 40.000 крестьян в Полтавской и Харьковской губерниях и Константиноградском, Полтавском, Валковском и Богодуховском уездах, во время которых крестьяне разграбили 105 помещичьих имений ; волнения были подавлены регулярными войсками, крестьяне высечены, 836 человек приговорены к тюремному заключению, жителей восставших деревень обязали выплатить дворянам 800.000 рублей компенсации за утраченное имущество.

летом и осенью 1902 г. крестьянские бунты прокатились по территории Курской, Черниговской, Воронежской, Херсонской, Саратовской, Симбирской, Рязанской, Волынской, Подольской губерний и Кубани .

в 1905 г. голодали крестьяне 22 губерний (Орловской, Воронежской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Тверской, Новгородской, Псковской, Витебской, Владимирской, Костромской, Вологодской, Вятской, Казанской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Астраханской, частично — Херсонской).

в ночь 26—27.10.1905 малоземельные крестьяне села Иваново Цивильского уезда разгромили и разграбили усадьбу купца Николая Петровича Курбатова из-за его отказа продать им землю по их цене и вывезли и похитили 14.455 пудов зерна — присланная из Казани солдатская команда подавила бунт и вернула хозяину 11.179 пудов.

Абашевское восстание крестьян Чувашии 01—06.01.1906 — крестьяне села Абашево и деревень Завражное и Чиршкасы прибыли в Чебоксары для организации восстания рабочих, но были разогнаны полицией.

в 1906, 1907, 1908, 1911 и 1912 гг. голодали крестьяне восточных, центральных и новороссийских губерний.

в 1906 г. из-за неурожая голод охватил территорию 49 губерний европейской и азиатской частей Российской империи.

вот как описывает голод 1906 г. наблюдавшая его своими глазами В.Н.Фигнер:

В 1906 году высшая губернская администрация не признавала существования голода в Казанской губернии, и губернатор не разрешал устройства столовых... в 1906 году, я приехала в деревню... Жалкое, грязное жилище, крытое соломой и окружённое вязким от навоза и грязи двором; вместо пищи — три раза в день чай с чёрным хлебом и солью; бледные, худосочные дети.

вот как описывает голод 1906 г. наблюдавшая его своими глазами Н.Е.Белявская:

Казанская губ., дер. Александровка... Голодают уже рядом соседние деревни татарские: Варангуши и ещё одна. В селе Чепчугах началась скарлатина. А здесь больных всё прибывает... Умирают почти каждый день. Сегодня умерли одна женщина и старик... Земля на ¼ души или вовсе нет... Работа исполу [то есть крестьяне работают, отдавая хозяину земли половину урожая, испольщики]... Масса малокровных; совсем не видно здоровых лиц... От спорыньи сводит руки и ноги... Хлеб последнего года оказался со спорыньей, и «злая порча» схватывала то одного, то другого. Земский врач, 20 лет прослуживший в этом уезде, обжившийся на тёплом местечке и предпочитавший «винтик» [«винт» — название игры в карты] в приятной компании, не являлся в деревню. В последнее его посещение деревни... тиф был в нескольких избах. Доктор зашёл в одну из них, похлопал больную по спине и, утешив её сентенцией, что нельзя же, мол, всегда быть здоровой, нужно и поболеть... отправился дальше... Это было в сентябре, а в декабре вся деревня была охвачена этой ужасной болезнью... Половина деревни лежала... Случалось, что в день умирало несколько человек... По ту сторону оврага было больше бедных семей, и тиф свирепствовал там с особенной силой. Каждый день, проходя по улице, можно было видеть у ворот то одного, то другого дома крышку от гроба или просто только что выструганные доски для него — знак того, что в доме покойник.

в 1911 г. из-за засухи и горячих ветров-суховеев разразился голод в деревнях и сёлах Поволжья и Подонья .

из-за сильных морозов с буранами зимой 1911—1912 гг. и мощного весеннего разлива рек в 1912 г. была собрана лишь треть урожая и голод более 20.000.000 крестьян разразился в 60 губерниях Подонья, Поволжья, Прикамья, Приуралья и Западной Сибири — особенно голодали сельские жители Астраханской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Казанской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Уфимской, Вятской, Пермской и Оренбургской губерний и Области Войска Донского .

при этом император Николай II в 1911 и 1912 гг. полностью запретил участие земств, Красного Креста и благотворительных организаций в оказании помощи голодающим и издал указ «О приготовлении хлеба из барды и соломенной муки, как могущего заменить употребление обычного ржаного хлеба». Он предписывал:

ознакомить поселян со способами приготовления сего хлеба и поставить их в большую уверенность, что оный несравненно вкуснее и здоровее приготовляемого ими с мякиной и древесною корою. (Гусарова Ю.В. Введение в технологию продуктов питания: учеб. пособие для студентов специальности 080401 «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращение с/х сырья и продовольственных товаров)» очной и заочной форм обучения. — Тольятти: ТГУ, 2009. — С. 84.)

Николай II.

И это далеко не исчерпывающий список того проявления буйной «радости», которую продемонстрировали в 1801—1917 гг. российские крестьяне от «процветания» и «сытой» жизни под властью царей и императоров из династии Романовых.

Принудительный труд и телесные наказания в России до 1917 г.

Булкохрусты и антисоветчики очень любят рассказывать о пытках и избиениях подследственных и заключённых в сталинских следственных изоляторах, тюрьмах и лагерях, о подневольном труде узников ГУЛАГа.

При этом как-то забывается о том, что большую часть истории Царства Русского (1547—1721) и Российской империи (1721—1917) физическое воздействие и принудительный труд заключённых (каторга) широко применялись по отношению к большей части населения страны. Иван III Васильевич Великий. Гравюра из книги А. Теве "Космография". 1575.

На самом деле официально публичную порку кожаным кнутом или «торговую казнь» ввёл ещё создатель единого централизованного русского государства, великий князь московский и Государь Всея Руси Иван III Васильевич Великий в своём Судебнике 1497 г. по 9 статьям (среди них — неподобающее поведение в церкви, оскорбление митрополита, коррупция судей, вынесение несправедливого решения взяточником). Портрет царя Алексей Михайловича. 1657.

В 1648 г. второй царь из династии Романовых Алексей Михайлович (1645—1676) ввёл порку кожаным кнутом за матерную брань. В зависимости от тяжести наказания она делилась на простую, жестокую и нещадную. При желании (или по приказу) искусный палач мог убить человека кнутом за три удара. Приговор «бить кнутом нещадно» означал завуалированное указание забить человека до смерти.

Алексей Михайлович в Соборном уложении 1649 г. вместе с вечным сыском беглых и полным крепостным правом ввёл и ранее часто применявшееся наказание кожаным кнутом в качестве меры физического воздействия за очень многие преступления — по 140 статьям.

Указ Алексея Михайловича от 1668 г. ввёл битьё кнутом за работу в воскресенье. Карел де Моор. Прижизненый портрет Петра I.

Указом 1691 г. Пётр I (1682—1725) ввёл битьё кнутом за нищенство.

Указы Петра I 1686, 1688 и 1699 гг. вводили и подтверждали битьё кнутом за выбрасывание на улицу или рядом с домом нечистот в Москве.

В 1691 г. каторга была введена Петром I как наказание в виде принудительного труда осуждённого на государство. В 1699 г. последовал указ о ссылке приговорённых к запарыванию кнутом на каторгу галерными гребцами на кораблях Азовской флотилии.

В 1701 г. Пётр I ввёл прогон сквозь строй с битьём шпицрутенами как меру телесного наказания в русской армии. Князь-кесарь Фёдор Юрьевич Ромодановский (ок. 1640 —1717) — начальник Преображенского приказа розыскных дел (1686—1717),

В 1703 г. Пётр I приказал перевести каторжных гребцов из Азова на Балтику на строительство портов Санкт-Петербурга и Рогервика. Указом от 23.09.1703 Пётр I предписал начальнику Преображенского приказа розыскных дел (это аналог ОГПУ/НКВД при Сталине, если кто не в курсе...) князю Ромодановскому (это аналог Ежова и Берии при Сталине, если кто не знал...):

несколько тысяч воров [так называли тогда бунтовщиков] приготовить к будущему лету, которых по всем приказам, ратушам и городам собрать по первому пути.

Указом от 05.02.1705 Пётр I официально создал систему вечного (пожизенного) принудительного труда заключённых в масштабах всего Царства Русского — началось создание Царского ГУЛАГа:

вместо смертной казни чинить жестокое наказание, бить кнутом и пятнать новым пятном, вырезывать у носа ноздри и ссылать на каторгу в вечную работу... Натирать же пятна порохом многажды накрепко, чтоб они тех пятен ничем не вытравливали и чтоб те пятна были посмерть... И буде такие ссыльные пятнанные люди учнут с каторги бежать и приходить к Москве или куды в городы и уезды, в сёлы и деревни, и таких ссыльных людей, у которых явятся ноздри вырезаны, или хотя и весь нос отрезан, или отравлен или которые в лоб запятнаны и порохом натёрты, всяких чинов людям имая проводить в приказы и бурмистрам в земские избы, а из городов тех людей присылать к Москве в Преображенский приказ, а буде кто таких ссыльных, беглых людей и станет у себя укрывать, или, видя их, не поймает и не приведёт и не известит, после про то сыщется… и тем людям за укрывательство… быть в смертной казни без всякой пощады.

К 1706 г. в Санкт-Петербург был создан Каторжный двор, заключённые которого работали гребцами, переносчиками камней и забивателями свай на строительстве. Каторжник нерчинской каторги с клеймом "СК" (Сибирская контора) на спине. 1889. Красноярский краевой краеведческий музей.

Воинский устав Петра I 1716 г. за бегство с поля боя и капитуляцию наказывал солдат и офицеров (помимо обычных расстрела, обезглавливания и повешения...) заковыванием в железо рук и ног начиная на срок от одних суток и более, хождением по деревянным кольям, битьём батогами, шпицрутенами, клеймением узорами в виде букв штемпелями со стальными иглами (с последующим втиранием в раны пороха и с 1846 г. — смеси индиго и туши), отрезанием ушей, пальцев, рук и языка, вырыванием ноздрей, колесованием, четвертованием, сожжением, вливанием в горло расплавленного металла, подвешиванием за ребро на крюк. Заплечный мастер (палач) из ссыльно-каторжных. Приговорённый к смертной казни. Нерчинская каторга. 1896. Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина.

Во время пыток подследственных эти телесные наказания могли сочетаться: например, подозреваемого подвешивали на дыбе за кисти руки и наносили от 20 до 40 ударов кнутом в час по телу.

Также телесные наказания могли комбинироваться при вынесении приговора. Например, после битья кнутом человеку вырывали ноздри, ставили клеймо и затем отправляли в ссылку. По приговору виновные в Бабьем заговоре 1743 г. знатные дворяне Степан, Наталья и Иван Лопухины были биты кнутом, после чего им вырвали языки и сослали. Закованный ссыльно-каторжный в ручные и ножные кандалы. Закованная ссыльно-каторжная в ручные и ножные кандалы. Нерчинская каторга. 1896. Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина.

При Анне Иоанновне (1730—1740) роль сталинского ОГПУ/НКВД исполняла зловещая Канцелярия тайных и розыскных дел во главе с Андреем Ивановичем Ушаковым. В её застенки можно было попасть не за преступление даже, но за небрежно сказанное слово или жест. Во время пыток в её застенках люди забывали свою личность и имя и им внушали новые, после чего отправляли в ссылку. Всего за 10 лет было сослано в Сибирь более 20.000 человек, из них 5.000 — на Камчатку. Официально казнили около 1.000 человек, число же умерших в ходе допросов с пристрастием и тайно убитых остаётся неизвестным. Глава Тайной канцелярии граф А. И. Ушаков (1731—1746).

Родовитость, богатство и высокая должность никак не могли спасти — в 1739 г. князя Ивана Долгорукова колесовали с переламыванием всех конечностей и позвоночника, а три его родственника Долгоруковы лишились своих голов; в 1740 г. кабинет-министру Волынскому отрезали язык и отрубили голову. Луи Каравак. Портрет Анны Иоанновны. 1730. ГТГ.

В 1739 г. при Анне Иоанновне открылась Зерентуйская каторжная тюрьма в с. Горный Зерентуй в Забайкалье со свинцово-серебряным рудником при ней. С неё началось создание системы Нерчинской каторги, заключённые на которой работали на рудниках, литейных, винокуренных и соляных заводах, строительстве и иных работах. Шейное железо — орудие наказания XVIII в. на заводах Демидова. Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера.

Елизавета Петровна (1741—1761) указами 1753 и 1754 гг. заменила смертную казнь ссылкой осуждённых обоих полов на вечные каторжные работы на государственных предприятиях и рудниках. И.Вишняков. Портрет Елизаветы Петровны. 1743. ГТГ.

Священников освободили от телесных наказаний только 11.04.1766.

Дворяне были освобождены от телесных наказаний Жалованной грамотой дворянству Екатерины II (1762—1796) от 24.04.1785. Но в 1797 г. Павел I (1796—1801) восстановил телесные наказания дворян за некоторые преступления. Александр I (1801—1825) при вступлении на престол в 1801 г. подтвердил Жалованную грамоту дворянству: они не могли подвергаться мерам физического воздействия (кроме смертной казни в исключительных случаях — вспомните пятерых декабристов) как по суду, так и во время задержания и проведения следственно-розыскных мероприятий. Кстати, в великорусских губерниях дворяне составляли в 1858 г. не более 0,83% от всего населения, в целом по империи в 1897 г. — не более 1,5% населения, в 1917 г. — 1% населения. Иоганн Баптист Лампи-старший. Портрет Екатерины II. 1780-е. Музей истории искусств в Вене.

Именитые обыватели/граждане (некоторые разряды горожан — дважды отслужившие свой срок мещанские заседатели совестного суда и губернского магистрата и бургомистры, выпускники университетов и академий, архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители, купцы с капиталом от 50.000 руб., банкиры с капиталом от 100.000 руб., оптовые торговцы и владельцы морских торговых кораблей) были освобождены от телесных наказаний Жалованной грамотой городам Екатерины II от 24.04.1785. Но в 1801 г. купцы были исключены из числа именитых граждан и могли подвергаться телесным наказаниям.

Купцы первой и второй гильдии (владельцы соответственно морских и речных торговых судов и предприятий с капиталом не менее 10.000 и 5.000 руб.) были освобождены от телесных наказаний Жалованной грамотой городам Екатерины II от 24.04.1785.

В 1789 г. рекруты и ссыльнокаторжные основали Петровский железоделательный и чугунолитейный завод в Забайкалье, с 1790 г. тут плавили чугун 1307 человек под надзором 100 казаков и 125 солдат. Заковывание в кандалы. Нерчинская каторга. 1900—1917. Российский этнографический музей.

Павел I указом 13.09.1797 разделил всех каторжников на три разряда по тяжести преступления и наказания:

наиболее тяжкая подлежала отправке в Нерчинск и Екатеринбург для работы в рудниках

вторая категория этапировалась в Иркутск на суконную фабрику

наиболее лёгкая третья отправлялась для работ в крепостях

В.Боровиковский. Портрет Павла I. 1796. Новгородский государственный объединённый музей-заповедник в В.Новгороде.

Вырывание ноздрей как мера телесного наказания было отменено только в 1817 г.

Устав о ссыльных Николая I (1825—1855) 1822 г. разделил каторгу на бессрочную и срочную и установил максимум второй в 20 лет. Ссыльно-каторжный прикованный к тачке. Нерчинская каторга. 1900—1917. Российский этнографический музей.

В 1825 г. Зерентуйская каторжная тюрьма в Забайкалье была разделена на уголовную и политическую и в 1827 г. сюда прибыла первая партия осуждённых участников восстания декабристов. За попытку побега из неё в 1828 г. 9 человек высекли плетьми, 5 человек — расстреляли и один повесился сам. В 1830—1839 гг. 71 осуждённый декабрист (т.е. политический заключённый) из Читинского острога работал на каторге на Петровском Заводе, где для них в 1830 г. открылась новая тюрьма. Здесь осуждённые дворяне занимались ремонтом дорог, рытьём сточных канав, земляными работами и помолом муки на ручных жерновах. До этого они ежедневно шесть часов проводили на каторжных работах по засыпанию оврагов, планировке улиц и прокладыванию дорог в горной местности. Осуждённые солдаты отправлялись на рудники. Ссыльно-каторжный прикованный к тачке. Нерчинская каторга. 1900—1917. Российский этнографический музей.