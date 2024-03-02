Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.81

Продолжу заполнять пробел в орписании первых работ Вадима, когда не ставились еще материалы о Героях. ГЕРОЙ РОССИИ И СВО. Нурмагомед Гаджимагомедов подорвал себя и окруживших его врагов гранатой. Он повторил подвиг летчика Романа Филипова, который героически погиб в Сирии в 2018 году. Родился 29 сентября 1996 года в городе Южно-Сухокумске Дагестана в лакской семье.

С детства увлекался спортом, занимался каратэ. В 2012 году окончил среднюю школу № 42 города Махачкалы. В мае 2015 года в Перми завоевал бронзовую медаль чемпионата России по кикбоксингу. Любил творчество поэта Расула Гамзатова и сам сочинял стихи. Ещё в детстве хотел стать десантником по примеру главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова. В 2017 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. С 1-го курса был командиром взвода. Во время учёбы занимался армейским рукопашным боем, а позже получил звание мастера спорта России. Служил в должности командира роты в составе 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ВДВ России с дислокацией в Ставрополе. Дважды был в длительных командировках во время военной операции России в Сирии. В феврале 2022 года на фронте СВО. Был ранен, попал в окружение и подорвал себя гранатой вместе с украинскими военнослужащими. 3 марта 2022 года указом президента России Владимира Путина удостоен звания Героя Российской Федерации за «мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».

https://t.me/specnazAlpha/21178 Вот тут можно посмотреть портреты Героя работы Вадима Окладникова:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

7 апреля 2022 года в Томске прошел траурный митинг прощания с Героем - офицер Максим Песковой погиб в ходе военной спецоперации на Украине. Указом Президента России Максим Песковой посмертно был удостоен звания Героя России. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Выпускник томского Кадетского корпуса и Новосибирского высшего военного командного училища старший лейтенант Максим Песковой служил командиром разведывательной роты воинской части Новочеркасска. С первых дней он участвовал в специальной военной операции на территории Украины и ценой собственной жизни спас подчиненный отряд.

"Разведывательная группа под командованием старшего лейтенанта Пескового выполняла задачу и попала в засаду. Они вели неравный бой с нацистскими приспешниками, которые захватили населенный пункт и издевались над мирными жителями. В ходе боя граната попала в расположение боевого порядка группы. Мгновенно сориентировавшись, Максим закрыл ее своим телом и спас товарищей. Группа Пескового выжила и выполнила поставленную задачу", - рассказал о подвиге томича прилетевший на церемонию прощания из Екатеринбурга заместитель командующего Центральным военным округом генерал-майор Рустам Минникаев.

За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, Президент РФ Владимир Путин своим Указом присвоил Максиму Песковому звание Героя Российской Федерации посмертно. Золотую звезду Героя за сына получил отец — ветеран органов МВД. Укрывавший гроб офицера российский триколор был передан матери погибшего.

"Максим был настоящим русским офицером, защитником Отечества и воином. Наш томич, выпускник томского Кадетского корпуса, выбрал для себя эту профессию и был верен ей до конца. По долгу присяге и зову сердца он принимал участие в специальной военной операции, где ценой собственной жизни предотвратил еще большую трагедию. Потеря сына и мужа — невосполнимая утрата, но время все расставит по местам, а имя старшего лейтенанта Пескового уже навечно вписано в победную историю России", – выразил соболезнования родственникам героя заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Проститься с томским офицером пришли около 300 человек: его томские и новосибирские однокурсники, друзья, сослуживцы, руководители региона и города, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, член Совета Федерации РФ Владимир Кравченко.

"Наши солдаты и офицеры защищают сегодня нас всех от прямой угрозы безопасности России. Ликвидируют сегодня эту угрозу, чтобы она не разрослась, как раковая опухоль. Защищают нас, даже ценой собственной жизни", – отметил на церемонии прощания исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.

26-летний Максим Владимирович Песковой похоронен c воинскими почестями на Бактинском кладбище в Томске рядом с могилой Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова. Церемония прощания с защитником Родины прошла под звуки гимна Российской Федерации в исполнении военного оркестра и залпы почетного караула.

Председатель Томского областного отделения РСВ П. Дубровин

https://soyuzveteranov.ru/content/v-tomske-prostilis-s-geroe...



Герои Z. Старший лейтенант Максим Песковой. Иллюстрация Фридона Кавтарадзе.

Максим Владимирович Песковой родился 7 октября 1995 в Томске. Военным мечтал стать с детства, поэтому после окончания Томского кадетского корпуса поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, после окончания которого служил в Новочеркасске.

С первых дней Максим участвовал в специальной операции по демилитаризации и денацификации на территории Украины, в ходе которой выполнял разные боевые задачи.

Разведрота под командованием старшего лейтенанта Пескового получила задание провести разведку огневых позиций противника. Во время движения военнослужащие попали в засаду в населенном пункте. Пули засветели, завязался неравный бой, трудно сохранять самообладание, но командир всем видом показывал, что всё под контролем. Выстрел за выстрелом и тут что-то глухо упало на землю, вражеская граната попала в расположение боевого порядка группы. Еще несколько секунд и всё взорвётся, Максим принял решение мгновенно: "Ложись!" и накрыл гранату своим телом. В тот день разведрота выполнила поставленную задачу.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении задачи старшему лейтенанту Песковому Максиму Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). «Золотая звезда» Героя была вручена родителям офицера. Выбрав однажды профессию, Максим оказался верен до конца присяге. Воспитанный на примерах чести, достоинства и героизма в кадетском корпусе, он сам стал примером для подрастающего поколения. И теперь Томский кадетский корпус будет носить имя своего героического выпускника.

https://kontingent.press/post/geroi-z-maksim-peskovoj 5 сентября 2022 года в г.Томске на здании Томского кадетского корпуса по улице Пушкина открыли мемориальною табличку.

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=40251

Участие в церемонии открытия приняли родители Елена Александровна и Владимир Вячеславович Песковые и вдова Героя Юлия. Участие в церемонии открытия приняли родители Елена Александровна и Владимир Вячеславович Песковые и вдова Героя Юлия.

https://tomsk.bezformata.com/listnews/tomske-otkrili-memoria...

Похоронен в г.Томске на кладбище "Бактин"

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=42283

4 июля 2022 года на территории Новосибирского высшего военного командного училища открыт бюст герою.

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=39450

16 марта 2023 года на площадке НИ ТГУ состоялся премьерный показ документального фильма «Защитники России. Томичи: Максим Песковой».

Премьерный показ фильма прошел в канун годовщины со дня гибели Героя РФ Пескового М.В. в целях увековечивания памяти о подвиге Героя. Выбор зрительской аудитории обусловлен тем, что каждый из участников - защитник Отечества, для которых Максим Владимирович – реальный Герой, его подвиг имеет реальное подтверждение и находит отклик к сердцах присутствующих. 16 марта 2023 года на площадке НИ ТГУ состоялся премьерный показ документального фильма «Защитники России. Томичи: Максим Песковой».Премьерный показ фильма прошел в канун годовщины со дня гибели Героя РФ Пескового М.В. в целях увековечивания памяти о подвиге Героя. Выбор зрительской аудитории обусловлен тем, что каждый из участников - защитник Отечества, для которых Максим Владимирович – реальный Герой, его подвиг имеет реальное подтверждение и находит отклик к сердцах присутствующих. В ходе работы над фильмом было собрано рабочего материала более чем на 16 часов. В интервью прослеживается удивительная полифония, многоголосье: разные люди, непересекающиеся между собой, с разными интонациями и разными словами говорили одно и тоже об одном человеке, - о дружбе, о кадетском и боевом братстве, о верности слову и долгу, о надёжности. «…Максим - целеустремленный, надежный, решительный, душа компании, ответственный, талантливый, человек излучающий свет, тепло и добро….». Каждая сюжетная линия позволила дополнить многогранный образ Максима Владимировича, как негатив фотографии, проявить во всей полноте личность Героя. Документальный фильм по отзывам участников просмотра получился «искренним, пронзительным, глубоким». Фильм-память о сыне, друге, офицере, о человеке, встреча с которым для каждого стала подарком судьбы. Эта память будет долгие годы согревать души людей, соприкоснувшихся с судьбой Героя РФ Максима Владимировича Пескового. http://vuc.tsu.ru/homegapestop/458

Герои Z. Старший лейтенант Максим Песковой. Иллюстрация Фридона Кавтарадзе.Максим Владимирович Песковой родился 7 октября 1995 в Томске. Военным мечтал стать с детства, поэтому после окончания Томского кадетского корпуса поступил в Новосибирское высшее военное командное училище, после окончания которого служил в Новочеркасске.С первых дней Максим участвовал в специальной операции по демилитаризации и денацификации на территории Украины, в ходе которой выполнял разные боевые задачи.Разведрота под командованием старшего лейтенанта Пескового получила задание провести разведку огневых позиций противника. Во время движения военнослужащие попали в засаду в населенном пункте. Пули засветели, завязался неравный бой, трудно сохранять самообладание, но командир всем видом показывал, что всё под контролем. Выстрел за выстрелом и тут что-то глухо упало на землю, вражеская граната попала в расположение боевого порядка группы. Еще несколько секунд и всё взорвётся, Максим принял решение мгновенно: "Ложись!" и накрыл гранату своим телом. В тот день разведрота выполнила поставленную задачу.За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении задачи старшему лейтенанту Песковому Максиму Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). «Золотая звезда» Героя была вручена родителям офицера. Выбрав однажды профессию, Максим оказался верен до конца присяге. Воспитанный на примерах чести, достоинства и героизма в кадетском корпусе, он сам стал примером для подрастающего поколения. И теперь Томский кадетский корпус будет носить имя своего героического выпускника.5 сентября 2022 года в г.Томске на здании Томского кадетского корпуса по улице Пушкина открыли мемориальною табличку.Похоронен в г.Томске на кладбище "Бактин"4 июля 2022 года на территории Новосибирского высшего военного командного училища открыт бюст герою. 17 марта, в годовщину гибели томича Максима Пескового, в Воскресенской церкви г. Томска была совершена панихида по погибшему воину, Герою России.

В верхнем приделе храма в этот день собрались родные и близкие Максима: родители, супруга, родственники и друзья. На богослужении присутствовали и преподаватели Томского кадетского корпуса, а также простые томичи, для которых подвиг земляка стал примером героизма и мужества.

https://tomskeparhia.ru/newses/mitropolia/?id=1400

В сентябре 2023 года в Томске провели турнир самбистов, посвященный памяти героя России Максима Пескового

http://tomsksambo.ru/category/vajnoe/

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях.

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях. Продолжение.

Военный Иван Романов из Бердска погиб в ходе спецоперации на Украине Фото с сайта Новосибирск, 30 апреля - АиФ-Новосибирск.

33-летний военнослужащий Иван Романов из Бердска погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в мэрии города.

Известно, что гвардии капитан Иван Романов погиб 24 апреля 2022 года во время спасения боевого товарища.

Иван Романов окончил школу № 3 «Пеликан» в Бердске в 2006 году. Его характеризуют как спокойного, уравновешенного, сдержанного, отзывчивого и вежливого молодого человека. Иван хорошо учился и активно участвовал в жизни класса и школы.

В 2011 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище, после чего получил распределение в г. Тамбов. Участвовал в освобождении Крыма. Также участвовал в мирном урегулировании вооружённого конфликта в Сирии.

Иван Романов дважды награжден Орденом Мужества, второй раз посмертно.

Жена брата погибшего военного сообщила изданию «Свидетель», что офицер вынес на себе нескольких раненых бойцов под обстрелами ВСУ. При этом сам получил множественные ранения. По словам девушки, Иван являлся одним из «200 спартанцев», взявших Гостомельский аэродром.

Церемония прощания с погибшим военным пройдет 1 мая с 13:00 до 14:00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).

https://nsk.aif.ru/politic/voennyy_ivan_romanov_iz_berdska_p...

В боях на Украине погиб 33-летний капитан гвардии из Бердска Новосибирской области. Как сообщили в администрации муниципального образования, молодой человек скончался при спасении боевого товарища.

Бердчанин Иван Романов 1989 года рождения погиб во время выполнения боевого задания в ходе военной спецоперации на Украине 24 апреля, сообщает администрация города. Сибиряк дважды награждён Орденом Мужества, в том числе посмертно.

Как отмечают муниципальные власти, уроженец Новосибирской области погиб, спасая боевого товарища.

«Отважный поступок Ивана Романова – пример доблести и мужества, настоящего проявления патриотизма. Честно и беззаветно исполняя свой воинский долг, он защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Гибель Ивана Романова — это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти», — сообщили в администрации Бердска, где также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Иван Романов окончил бердскую школу №3 «Пеликан» в 2006 году. В 2011 году завершил учёбу в Новосибирском высшем военном командном училище, после чего был распределён на военную службу в Тамбов. Участвовал в освобождении Крыма и мирном урегулировании вооружённого конфликта в Сирии.

«Те, кто его знал, характеризуют его как очень спокойного, уравновешенного, сдержанного, отзывчивого и вежливого молодого человека. Учителя отзываются как о хорошем товарище. Не ставил свои личные интересы выше других. Хорошо учился, принимал участие в жизни класса и школы», — также отмечают в городской администрации.

https://ksonline.ru/449324/zhitel-novosibirskogo-berdska-pog...

Источник фото: Правительство Новосибирской области

Крупноформатное изображение сибиряка-героя на фасаде здания стало первым для всероссийской акции «Герои с нашего двора» партпроекта «Детский спорт»

Гвардии капитан войск спецназначения, кавалер двух орденов мужества Иван Романов погиб 24 апреля 2022 года. Он спас боевых товарищей ценой своей жизни. Второй орден мужества получил посмертно.

Художественное изображение спецназовца – патриотический мурал – создали на стене дома №48 на ул. Большевистской.

«Было большое желание рассказать о наших земляках, отдавших жизни при выполнении воинского долга на Украине. С появлением мурала проект «Герои с нашего двора» приобрёл новые, правильные смыслы - в 2022 году проект начал рассказывать о тех героях, кто стоит на защите нашего с вами благополучного будущего», – отметил региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Александр Борматов.

По словам художника Егора Дубука, создание памятного портрета в честь героя-земляка было для него особенной задачей.

«Чувствовал волнение и ответственность. Вместе с этим испытывал гордость и благодарность именно Ивану Романову и таким же молодым ребятам за то, что мы с вами можем жить спокойно. Убеждён, что на облик города подобные художественные формы влияют положительно. Это повод гордиться, задуматься, прочувствовать», - сказал художник.

Важность акции отметил депутат Заксобрания, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память» Игорь Умербаев

«В самые тяжелые времена именно военнослужащие встают на защиту Родины. Они отдают за наше будущее самое ценное – свою жизнь. Эти люди достойны самого большого уважения и памяти», - отметил Игорь Умербаев.

https://novosibirsk.er.ru/activity/news/v-novosibirske-uveko...

Мурал в честь погибшего на Украине героя Ивана Романова торжественно открыли на улице Большевистская в Новосибирске Торжественное открытие огромного мурала, посвященного памяти погибшего героя Донбасса из Бердска Ивана Романова на торце жилого дома по адресу Большевистская, 48 состоялось в субботу, 10 сентября. Иван ценой собственной жизни спас раненого товарища во время спецоперации на Украине. Память своего командира предложил увековечить его сослуживцы, идею поддержали в правительстве региона.

В торжественном открытии мурала приняли участие родственники героя Ивана Романова, сослуживцы, участники боевых действий, руководство 41 общевойсковой Краснознамённой армии, Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище, представители общественности, кадеты, юнармейцы и воспитанники военно-патриотических клубов.

Как отметил временно исполняющий обязанности командующего 41-й общевойсковой краснознаменной армией Олег Короткевич, военные традиционно помнят и чтят повиг и память героев ВОВ, войны в Афганстане и Чечне. «Сегодня мы с полным правом будем гордиться и подвигом Ивана Романова. Подвигом тех сотен парней, офицеров, солдат и сержантов, которые сегодня сражаются за нашу Родину», - отметил Короткевич.

Иван Романов – уроженец города Бердска, гвардии капитан войск специального назначения, кавалер двух орденов Мужества. 33-летний Иван Романов погиб на Украине 24 апреля при исполнении боевых задач специальной военной операции. Он спас раненого боевого товарища ценой своей жизни. Второй орден Мужества получил уже посмертно. Похоронен в Бердске 1 мая.

Память своего командира предложил увековечить его сослуживец Павел Доронин. «Нашего командира «Романыча» не стало 24 апреля 2022 года. Его отличала черта, как в песне «Лечить, так лечить, любить, так любить, стрелять, так стрелять». У него было качество «Учить, так учить». Ответственный, серьезный подход к делу, – поделился Павел. – Наше спецназовское братство не могло пройти мимо, мы хотели оставить память о нем, что был такой герой – Иван Романов».

Автор Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» Александр Борматов пояснил, что идея создания мурала появилась еще весной 2022 года во время запуска серии баннеров «Герои. СвоихНебросаем». Она была посвящена преемственности поколений защитников нашей Родины. Вместе с кадетами и воспитанниками патриотических организаций в ней приняли участие военнослужащие и ветераны боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе и Сирии и герои современных дней.

«На банерах сложно было бы изобразить наших героев, потому что у всех разные фотографии, разные истории. Пришла в голову мысль: сделать такой, а в будущем еще дополнительные такие монументальные муралы, художественные изображения наших героев на фасадах зданий для того, чтобы святая память об их подвиге оставалась на долгие годы и передавалась будущим поколениям», - сказал Александр Борматов. У погибшего сибиряка в Новосибирской области осталась жена и дети, а также родители.

«Наш сын был настоящим офицером, патриотом своей Родины, - говорит мама героя Нина Петровна.

– И будут им гордиться его дети. Вечная память всем бойцам, которые погибли, защищая свою страну!».

10.09.2022 Софья Княжева

https://vn.ru/news-mural-v-chest-pogibshego-na-ukraine-geroy...

https://novos.mk.ru/social/2022/09/12/masshtabnyy-mural-v-pa...

Этот портрет выполнен по макету Вадима Окладникова К сожалению никаких данных этого воина я не нашла, разве только что корткая запись в тг канале Не жи меня с Украины и его фото. И все. Если мне пришлют дополнительные данные, знакомые или родняе я обязательно добавлю. Да и то там была выложена фотография веьма маленькая и не очень хорошщего качества.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Кочетков Виктор Алексеевич родился 8.10.1990 года в г.Тольятти Самарской обл. Рос в семье военного в г.Киров-200 Кировской обл. С раннего детства был очень ласковым и заботливым ребенком. Очень переживал за свою сестру Алену, несмотря на то, что она была младше всего на год и 7мес., брал ее вину на себя.

В 1998 году семья переехала в военный годок Чапаевск-11 Самарской обл. Здесь Витя пошел в первый класс школы №5. Учился не плохо, но любил помечтать на уроках, смотря в небо. Видимо тогда уже мечтал о небе, о прыжках с парашютом.

А еще очень любил рисовать какие-то комиксы. Песня была «рисуют мальчики войну, рисуют танки и «Катюши». У него была «своя война», какие-то чудики. Только сейчас понимаю, что это очень похоже на сегодняшнюю СВО, на борьбу с нацистами. Может уже тогда, в далеком детстве, он знал что ждет его в жизни.

После окончания 9 класса Виктор поступил в Тольяттинский машиностроительный техникум. Позднее на мероприятии прощания с Виктором Кочетковым присутсвовали студенты и представители педагогического состава Тольяттинского машиностроительного колледжа:

- Виктор истинный патриот, настоящий русский солдат. В нашем колледже он обучался по специальности "Технология машиностроения". Обучался на "хорошо" и всегда занимал активную жизненную позицию. От себя лично, от студентов и преподавателей нашего образовательного учреждения выражаю глубокие соболезнования, - обратилась заместитель директора по воспитательной работе Тольяттинского машиностроительного колледжа Галина Сухова.

В 2009-2010г.г. нес срочную службу в артиллерийских войсках в г. Уссурийске. Было ли тяжело? Думаю, да. Но никогда не жаловался. Потом уже, спустя время, в разговорах проскальзывали моменты о трудностях армейской жизни. Из воинской части в адрес мамы пришло благодарственное письмо, в котором руководство выражало благодарность Светлане Геннадьевне за воспитание сына.

По возвращении в родной город, Виктор хотел работать в МЧС, но не прошел по состоянию здоровья. Но это его не остановило- занимался спортом, готовился. Занималя в Федерации рукопашного боя, чуть позже армейским рукопашным боем.

В 2014 году Виктор создал свою семью с Екатериной. В 2019 году родилась любимая и долгожданная дочка Каролина. Папа очень любил ее, и она отвечала ему тем же. Он очень радовался каждому ее новому движению, слову. Всегда говорил:

«Моя дочка самая замечательная. Смотри какая она.»

В этом же году принял решение пойти служить по контракту в 3-ю Гвардейскую ОбрСпН (бригада Спецназ ГРУ) в г.Тольятти. Он был разведчиком, водителем.

Первый прыжок с парашютом- сколько гордости!! Катя в тот день снимала видео с балкона. Мелкие белые точки в небе…

Виктор показывае на одну из них и говорит с гордостью: это я. О службе почти не рассказывал- разведчик. Запретил в соцсетях выставлять фотографии, где он есть в форме.

После начала СВО в сообщениях маме писал:

«Все у нас будет хорошо. Лучше мы там, чем они здесь»

И в одном из последних смс:

«Я сделаю все, что бы они не пришли сюда. И не дали Каролине и Веронике возможность на такую жизнь, как ты дала нам с Аленой» Уголок памяти в школе, в которой учился Вмктор Кочетков Виктор героически погиб 29.05.2022 при выполнении поставленной задачи в п.Сосновое Луганской р-ки. Уезжая в комадировку с другом и сослуживцем Игорем Прокопьевым, Витя успокоил маму:

«Никому не верь, чтобы не сказали. Мы с Игорьком договорились ни при каких обстоятельствах не бросать дрг друга»

В тот день они оба погибли, не бросили, не оставили, выполнили обещание.

Прощание с Виктором прошло в г.Тольятти 9 июня 2022. Проститься с героем пришли родные, близкие, сослуживцы и друзья.

Соболезнования семье военнослужащего направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Обращаясь к семье погибшего, глава Тольятти Николай Ренц подчеркнул, что подвиг Виктора Алексеевича Кочеткова бессмертен и навсегда останется в памяти и в сердцах родных, близких, друзей, знакомых и всех горожан:

- Сегодня мы пришли проститься с человеком, который с честью выполнил свой воинский долг, до конца был верен присяге и героически защищал Отчизну. В 2009 году Виктор Кочетков нес срочную службу, а в 2019-м принял решение пойти служить по контракту. Никто тогда и подумать не мог, что воинский долг Виктору Алексеевичу придется выполнять на земле, которая за несколько лет стала нам чужой. На земле, где растоптали память наших предков, отважно воевавших с фашизмом, на земле, где в ранг героев возвели предателей и последователей Бандеры. Виктор Кочетков боролся с нацизмом так как это делали наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Здесь присутствуют сослуживцы, боевые товарищи, которые очень хорошо его знали. Подвиг Виктора Алексеевича бессмертен, он навсегда будет жить в нашей памяти и в наших сердцах. Самой большой любви заслуживает тот, кто отдал свою жизнь за своих родных, близких и соотечественников. Светлая ему память, - сказал Николай Альфредович.

С чувством глубокой скорби о гибели Виктора Кочеткова говорят его сослуживцы:

- Сегодня мы в последний путь провожаем нашего боевого товарища Кочеткова Виктора Алексеевича. Он был разведчиком, связистом, водителем. Всегда добросовестно выполнял боевые задачи и с честью нес воинскую службу. Всегда старался чтобы у него всё было хорошо на службе и дома. Узнав о потерях российских военнослужащих, он не остался в стороне, он поехал воевать против фашизма, против зла. Виктор встал на защиту будущего государства, каждого из нас. Он сильный, волевой, профессиональный воин, который всегда шел только вперед. Он погиб за нас с вами, за добро на этой земле, за то, чтобы никто не обидел его семью, его дочь, его земляков. Он останется в нашей памяти и в наших сердцах навечно. А мы с вами теперь обязаны защищать его мать, жену и дочь, всячески помогать им. Виктор Кочетков отважный солдат, настоящий защитник Отечества, - сказал гвардии подполковник Андрей Новик.

Видео https://vk.com/im?sel=191223024&z=video191223024_4562391...

Темы с нашим Героем:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

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Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.64

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.65



От Людмилы Агаевой

«Память» - именно память в настоящее время, да и в будущем прочнее камня и бронзы, она бессмертна! Сегодня судьбу своих прадедов повторяют мальчишки, сражаясь за Родину.

Агаев Руслан Рафаилович. Лейтенант, командир инженерно - саперного взвода, позывной «Карат».

Руслан родился в городе Шадринске, Курганской области. Учился в гимназии 9.

С раннего возраста занимался спортом: спортивная акробатика, греко-римская борьба, настольный теннис, самый любимый вид спорта - футбол.

Вел активный образ жизни. Участвовал в городских соревнованиях, занимал призовые места.

У Руслана всегда было много друзей, он ценил дружбу и всегда готов был прийти на помощь.

В 2016 г поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Он не сомневался в правильности своего выбора. В 2021 году Руслан закончил военное училище. По распределению лейтенант был направлен в город Чебаркуль для прохождения дальнейшей службы.

В январе 2022 года Руслана и его сослуживцев отправили на границу с Украиной. С первого дня проведения специальной военной операции, он выполнял боевые задачи.

Благодаря высокой профессиональной подготовке и сильному характеру Руслан в тяжелых боевых условиях занимался разминированием местности для дальнейшего продвижения наших войск. Всегда шел первым, оберегая своих ребят. Без отдыха, часто без сна и еды, Руслан не падал духом, всегда шутил и улыбался, тем самым вдохновлял своих солдат. По рассказам бойцов, он грамотно и мужественно вел себя в самых тяжелых ситуациях. Был отважным и смелым, отличным боевым командиром, на которого все равнялись.

В марте БТР, на котором передвигалась команда Руслана, подорвался на противотанковой мине. Командир роты погиб на месте. Руслана сильно контузило, но он смог оказать помощь водителю, который получил тяжелое ранение, эвакуировав его, тем самым спас ему жизнь.

В конце марта, когда наши войска выходили из-под Киева, колонна попала под обстрел. Руслан занял место наводчика БТР и отдал приказ, развернуть машину в сторону врага для нанесения ударов, чтобы прикрыть Российскую колонну. Отразив атаку противника в этот день, наши бойцы вышли без потерь.

В июне, в поселке Золотаревка, при выполнении боевого задания, группой под руководством Руслана, была взята в трофей техника противника, БТР-80 и еще несколько машин. Руслан принял решение БТР-80, оставить в своей саперной группе, впоследствии он им служил и средством передвижения и домом.

Среди его подчиненных остались парни, которые навсегда запомнят командира, ведь благодаря своим навыкам он не раз сберегал им жизнь.

С их слов: Руслан был нашим Ангелом- Хранителем, он чувствовал опасность и уводил нас из-под обстрела со словами, "мне здесь не нравится, уходим", через несколько минут прилетал снаряд.

Много ребят, служивших под командованием Руслана, вернулись домой к матерям, живыми и невредимыми. Лейтенант Агаев Руслан Рафаилович Героически погиб 07.11.2022 Херсонская область, поселок Ищенка. Машина, в которой возвращался с боевого задания молодой лейтенант, подорвалась на вражеской мине. Руслан отдал самое ценное - свою жизнь, мужественно защищая Родину и всех нас.

3 сентября 2022 года был отмечен Благодарностью Верховного главнокомандующего за образцовое выполнение боевых заданий командования и заслуги в исполнении воинского долга.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина был представлен к Государственной награде «Орден

Мужества» Посмертно...

15 сентября 2023 года в городе Шадринск , на здании гимназии 9, где с 1 по 11 класс проходил обучение Руслан, была открыта мемориальная доска В Херсонской области установлен монумент, на нем увековечено имя Руслана Все темы с нашим Героем и портретами работы Вадима Окладникова:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61



Татьяна Соломахина сделала Книгу о своем сыне. Передняя и задняя часть книги.

"Долго я все редактировала, добавляла, изменяла, замучила типографию. Но все получилось."

А получилось просто замечательно.

"Илюша помогал. Уже последний день на одном дыхании писала страницу " жизнь за ленточкой"" Мама хочет написать сама картину своего сына! Темы с нашим Героем:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75



А этот Боевой листок прислала Екатерина Пазгалова. Он висит в школе. К сожалению, кроме Никиты Королькова у меня нет портретов Шипеева Владимира и Синебрюхова Семена. Эти портреты делал не сам Вадим Окладников, а работы выполнены по его макету. Мне их не присылали, поэтому и нет дополнительной информации о них.

И на сегодня все. Со всеми темами, посвященными работам Вадима можно ознакомиться по ссылке:



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