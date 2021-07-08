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Путин, оставайся президентом как можно дольше. Володин озвучил самый пугающий Запад сценарий

Путин, оставайся президентом как можно дольше. Володин озвучил самый пугающий Запад сценарий

На днях председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал вслух то, что западным политикам снится ночами в кошмарах. Он призвал приложить все усилия, чтобы наш президент оставался у власти как можно дольше:

Путин, оставайся президентом как можно дольше. Володин озвучил самый пугающий Запад сценарий

Почему подобные мысли так пугают Запад? Потому что когда-то наш выдающийся академик Ломоносов открыл физический закон, который по-простому звучит так: "Если где-то убыло, значит у кого-то прибыло".

Количество благ, ресурсов и возможностей на нашей планете ограничено. Поэтому если какая-то страна начинает жить лучше, значит, непременно, в какой-то другой стране жизнь становится хуже. Если где-то прибывает - стабильности, рабочих мест, предприятий, экспорта и т.д., то где-то могут разрушаться предприятия, сокращаться рабочие места и падать экспорт.

В действии этого принципа очень легко убедиться на примере краха Советского Союза. В те годы наша страна потеряла тысячи предприятий, миллионы рабочих мест, погрязла в гражданской войне в Чечне и вместо экспорта своей продукции, мы встали в очередь за "ножками Буша".

Зато на Западе по закону Ломоносова в те годы прибыло. Западные корпорации получили новые рынки сбыта и увеличили свою прибыль. К тому же США устранили с политической карты своего геополитического конкурента - СССР.

И помимо денег, получили еще и власть над миром.

Но в начале нулевых годов к власти пришел Путин. И стал теснить Запад по всем направлениям. Первое, что он сделал - остановил войну в Чечне и отодвинул подобные угрозы подальше от наших границ. Сегодня борьба с терроризмом ведется где-то далеко - например, в Сирии. А не внутри РФ.

Затем наш президент вернул ресурсы страны от олигархов обратно народу. Сегодня российские сырьевые компании - Газпром и Роснефть платят в бюджет России триллионы рублей. Это можно ощутить на примере выплат, которых не было в 90-ые, но которые есть сейчас.

Например, материнский капитал начал выплачиваться именно при Путине. Плюс различные льготы и пособия, например по уходу за ребенком. А раньше подобных выплат либо вовсе не было, либо они были совсем мизерными. Также на эти деньги Путин восстановил армию.

Сейчас наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров оружия с долей рынка в 20% и вторым местом в мире. Наши ракеты, самолеты и зенитные комплексы успешно конкурируют с американскими аналогами, принося стране прибыль и нагло мешая США продавать свое оружие.

То же самое творится на рынке зерна. Россия ставит рекорд за рекордом по экспорту зерновых. В прошлом году он составил 34 млн. тонн. Хотя когда-то СССР, наоборот, зерно импортировал. В 1985 году импорт составил 46 млн. тонн. Теперь вместо закупок чужого, мы продаем свое.

Кроме зерна в России растет производство мяса. Причем, не только для потребностей страны и замещения "ножек Буша", но уже и на экспорт.

Россия поставила рекорд по потреблению мяса на душу населения (77-78 кг) и по экспорту (590 тыс. т). Agroinvestor.ru

Строится, несмотря на давление и санкции Запада Северный Поток-2, который не оставит шансов американскому сжиженному газу на рынке Европы. А вместо базы НАТО в Крыму, которую там хотели было построить, полуостров по воле Путина вернулся в родную гавань.

Количество автомобилей в РФ в расчете на 1000 человек увеличилось со 130 в начале 2000-ых до 315 к 2020 году. Доходит даже иногда до драк во дворах, когда кому-то негде поставить уже даже не первую, а вторую машину. И вот таких достижений, по пунктам, у России еще немало.

Но если где-то прибыло, значит у кого-то убыло. У США за годы нахождения Путина у власти только и делает, что убывает. Убывает их влияние в мире - провал переворота в Белоруссии и в Венесуэле. Стратегический проигрыш Путину в Сирии. Вывод войск из Афганистана.

Внутри Штатов растет нестабильность. На улицах бушуют BLM-протесты. Мародеры грабят магазины. Растет количество бездомных и живущих в палатках прямо на улицах американцев. Падает доля доллара в международных расчетах, потому что коварный Путин уже который год проводит политику дедолларизации, переводя расчеты в другие валюты.

Доля доллара в международных расчетах упала до минимума за 25 лет. А с нашими ближайшими соседями - членами ЕАЭС, доля расчетов в рублях и вовсе составляет 70%. А еще власти обнуляют долю доллара в ФНБ.

Из-за этого инфляция от напечатанных долларов растет уже в самих США. Американцы не успевают столько зарабатывать, на сколько каждый месяц у них растут цены на жилье. Поэтому многие живут в палатках и машинах. И все эти проблемы лишь нарастают, как снежный ком. А Путин не уходит.

Наши либеральные деятели так же, как и Запад, хотели бы ухода Путина. Потому что тогда США, опять начав грабить Россию и "делать Америку снова великой" за наш счет, допустят их к громадной кормушке. А пока им скромно приходится жить на донаты и биткоины, ожидая ухода Путина.

Так что Володин своими словами задел за живое не только увядающие страны Запада, но и нашу либеральную общественность. Для них еще пару сроков Путина можно и не выдержать. У западных стран во главе с США осталось до окончательного экономического краха не так уж много лет.

И если Путин их пересидит, то это будет катастрофой и для Запада и для нашей оппозиции, которая кормится с их руки. Будет интересно, чем все это в итоге закончится и кто уйдет первым - Путин со своего поста или коллективный Запад во главе с США со своего сияющего Олимпа.

https://zen.yandex.ru/media/kremlin_whisper/putin-ostavaisia-prezidentom-kak-mojno-dolshe-volodin-ozvuchil-samyi-pugaiuscii-zapad-scenarii-60e402f8b5e3de27eaed579f

политикаЗападПутин
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