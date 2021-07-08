Путин, оставайся президентом как можно дольше. Володин озвучил самый пугающий Запад сценарий

На днях председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал вслух то, что западным политикам снится ночами в кошмарах. Он призвал приложить все усилия, чтобы наш президент оставался у власти как можно дольше:

Почему подобные мысли так пугают Запад? Потому что когда-то наш выдающийся академик Ломоносов открыл физический закон, который по-простому звучит так: "Если где-то убыло, значит у кого-то прибыло".

Количество благ, ресурсов и возможностей на нашей планете ограничено. Поэтому если какая-то страна начинает жить лучше, значит, непременно, в какой-то другой стране жизнь становится хуже. Если где-то прибывает - стабильности, рабочих мест, предприятий, экспорта и т.д., то где-то могут разрушаться предприятия, сокращаться рабочие места и падать экспорт.

В действии этого принципа очень легко убедиться на примере краха Советского Союза. В те годы наша страна потеряла тысячи предприятий, миллионы рабочих мест, погрязла в гражданской войне в Чечне и вместо экспорта своей продукции, мы встали в очередь за "ножками Буша".

Зато на Западе по закону Ломоносова в те годы прибыло. Западные корпорации получили новые рынки сбыта и увеличили свою прибыль. К тому же США устранили с политической карты своего геополитического конкурента - СССР. И помимо денег, получили еще и власть над миром.

Но в начале нулевых годов к власти пришел Путин. И стал теснить Запад по всем направлениям. Первое, что он сделал - остановил войну в Чечне и отодвинул подобные угрозы подальше от наших границ. Сегодня борьба с терроризмом ведется где-то далеко - например, в Сирии. А не внутри РФ.

Затем наш президент вернул ресурсы страны от олигархов обратно народу. Сегодня российские сырьевые компании - Газпром и Роснефть платят в бюджет России триллионы рублей. Это можно ощутить на примере выплат, которых не было в 90-ые, но которые есть сейчас.

Например, материнский капитал начал выплачиваться именно при Путине. Плюс различные льготы и пособия, например по уходу за ребенком. А раньше подобных выплат либо вовсе не было, либо они были совсем мизерными. Также на эти деньги Путин восстановил армию.

Сейчас наша страна входит в тройку крупнейших экспортеров оружия с долей рынка в 20% и вторым местом в мире. Наши ракеты, самолеты и зенитные комплексы успешно конкурируют с американскими аналогами, принося стране прибыль и нагло мешая США продавать свое оружие.

То же самое творится на рынке зерна. Россия ставит рекорд за рекордом по экспорту зерновых. В прошлом году он составил 34 млн. тонн. Хотя когда-то СССР, наоборот, зерно импортировал. В 1985 году импорт составил 46 млн. тонн. Теперь вместо закупок чужого, мы продаем свое.

Кроме зерна в России растет производство мяса. Причем, не только для потребностей страны и замещения "ножек Буша", но уже и на экспорт.

Россия поставила рекорд по потреблению мяса на душу населения (77-78 кг) и по экспорту (590 тыс. т). Agroinvestor.ru

Строится, несмотря на давление и санкции Запада Северный Поток-2, который не оставит шансов американскому сжиженному газу на рынке Европы. А вместо базы НАТО в Крыму, которую там хотели было построить, полуостров по воле Путина вернулся в родную гавань.

Количество автомобилей в РФ в расчете на 1000 человек увеличилось со 130 в начале 2000-ых до 315 к 2020 году. Доходит даже иногда до драк во дворах, когда кому-то негде поставить уже даже не первую, а вторую машину. И вот таких достижений, по пунктам, у России еще немало.

Но если где-то прибыло, значит у кого-то убыло. У США за годы нахождения Путина у власти только и делает, что убывает. Убывает их влияние в мире - провал переворота в Белоруссии и в Венесуэле. Стратегический проигрыш Путину в Сирии. Вывод войск из Афганистана.

Внутри Штатов растет нестабильность. На улицах бушуют BLM-протесты. Мародеры грабят магазины. Растет количество бездомных и живущих в палатках прямо на улицах американцев. Падает доля доллара в международных расчетах, потому что коварный Путин уже который год проводит политику дедолларизации, переводя расчеты в другие валюты.

Доля доллара в международных расчетах упала до минимума за 25 лет. А с нашими ближайшими соседями - членами ЕАЭС, доля расчетов в рублях и вовсе составляет 70%. А еще власти обнуляют долю доллара в ФНБ.

Из-за этого инфляция от напечатанных долларов растет уже в самих США. Американцы не успевают столько зарабатывать, на сколько каждый месяц у них растут цены на жилье. Поэтому многие живут в палатках и машинах. И все эти проблемы лишь нарастают, как снежный ком. А Путин не уходит.

Наши либеральные деятели так же, как и Запад, хотели бы ухода Путина. Потому что тогда США, опять начав грабить Россию и "делать Америку снова великой" за наш счет, допустят их к громадной кормушке. А пока им скромно приходится жить на донаты и биткоины, ожидая ухода Путина.

Так что Володин своими словами задел за живое не только увядающие страны Запада, но и нашу либеральную общественность. Для них еще пару сроков Путина можно и не выдержать. У западных стран во главе с США осталось до окончательного экономического краха не так уж много лет.

И если Путин их пересидит, то это будет катастрофой и для Запада и для нашей оппозиции, которая кормится с их руки. Будет интересно, чем все это в итоге закончится и кто уйдет первым - Путин со своего поста или коллективный Запад во главе с США со своего сияющего Олимпа.

https://zen.yandex.ru/media/kremlin_whisper/putin-ostavaisia-prezidentom-kak-mojno-dolshe-volodin-ozvuchil-samyi-pugaiuscii-zapad-scenarii-60e402f8b5e3de27eaed579f