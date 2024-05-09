Благодаря этому русскому гению, англичане выиграли воздушную битву у «Люфтваффе»

На его могильной плите выбиты слова: «Русский гений". И это действительно так. Нобелевский лауреат Р. Вильштеттер говорил о нем:

«Никогда за всю историю химии в ней не появлялся более великий человек, чем Ипатьев».

Его имя должно стоять в одном ряду с М.В. Ломоносовым, Д.И. Менделеевым, А.М. Бутлеровым. Но не стоит. Он забыт и в России практически неизвестен.

«Величайшим химиком XX века» называют Владимира Николаевича Ипатьева за границей.

Причина в том, что В.Н. Ипатьев эмигрировал из СССР. Однако ставить ему это в вину и упрекать его за этот шаг не у многих найдутся веские основания.

Родился Владимир Ипатьев 9 (21) ноября 1867 года в Москве на Пресне. Окончил Александровское и Михайловское военные училища и Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге.

С 1899 года – профессор химии в той же академии.

С 1902 года – академик Академии наук.

В 1908 году полковник Ипатьев защитил в Петербургском университете докторскую диссертацию "Каталитические реакции при высоких температурах и давлениях". Изложенные в ней положения лягут в основу промышленного органического синтеза, производства пластмасс и полимеров.

В.Н. Ипатьев

В годы Первой мировой войны Ипатьев уже - генерал-лейтенант. Он возглавлял Химический комитет при Главном артиллерийском управлении, занимавшийся организацией производства порохов, взрывчатых веществ, фармацевтических препаратов, средств противохимической защиты и др.

На все предложения о сотрудничестве с контрреволюцией, о вступлении в белую гвардию или выезде из России он отвечал категорическим отказом.

Этот радикальный поворот объясняет сам Ипатьев в опубликованной в США автобиографии, которую можно считать его исповедью перед самим собой, перед детьми, перед Родиной. Суть его ответов — в беспредельной любви к Отечеству, в желании работать во благо и во славу его, в уверенности в своих силах и возможностях. Начиная с 1919 года Ипатьев осуществил несколько десятков научных исследований, результаты которых были использованы в промышленности; его книги послужили Ленину основанием для соответствующих распоряжений.

В 1920 году он возглавил Государственный институт научно-технических исследований, в котором продолжал исследования по катализу, а в 1928-м — первый в мире Государственный институт высоких давлений.

В брошюре «К 35-летию научной деятельности академика В. Н. Ипатьева», попавшей в 1937 году в списки запрещенной литературы, освещается деятельность Ипатьева с 1918 по 1930 год: с 1918-го он глава Комиссии по демобилизации химической промышленности, с 1921-го — руководитель Главхима ВСНХ, в 1923–1926 годах — председатель Химического комитета при реввоенсовете, бессменный председатель Технического совета химической промышленности, член коллегии Госплана СССР и т. д. Вплоть до середины 20-х годов на него «были возложены все вопросы новых производств и нового строительства».

Но в 1930 году он все же вынужден был эмигрировать из СССР. Одна из причин – необоснованные аресты его коллег и учеников. И прежде всего – его близкого друга, Евгения Ивановича Шпитальского, открывшего явление электрополировки металлов. Он был арестован в 1929 году в связи с делом «Промпартии» и погиб в заключении.

В 1930 году Ипатьев выехал за границу в сопровождении супруги, поскольку у него обнаружился рак горла. Находясь в Берлине, Владимир Николаевич попросил предоставить ему годичный отпуск, который позже был продлен еще на три года. В Чикаго его успешно прооперировали.

В 1935 году советское правительство потребовало немедленного возвращения, но Ипатьев отказался и 5 января 1937 года его уведомили о лишении гражданства и всех званий.

В.Н. Ипатьев многое успел сделать в СССР до своего отъезда. Он заложил базу для развития химии, основав в стране несколько химических институтов: Государственный институт научно-технических исследований, Институт прикладной химии, Химико-фармацевтический институт, Радиевый институт и др.

Безусловно, в том, что Вторая мировая война не переросла в войну химическую,— большая заслуга Ипатьева. В 1927 году в СССР пышно и торжественно отмечалось 60-летие со дня рождения и 35-летие научной деятельности Владимира Николаевича. В адрес «главы нашей химической промышленности», как его еще в 1922 году называл В. И. Ленин, поступили приветствия от 73 предприятий и научных организаций, 120 научных учреждений восемнадцати стран Запада, реввоенсовета СССР, наркома обороны Ворошилова. Трудно было предположить, что спустя три года ему придется навсегда покинуть страну.

И тем не менее в 1930 году повальные аресты интеллигенции, коллег по работе в ВСНХ и Химическом комитете, учеников и близких знакомых заставили Ипатьева принять очень тяжелое для него решение. До последнего, несмотря на неоднократные предупреждения о неминуемом аресте, он не хотел уезжать из СССР. И даже выехав, надеялся вернуться: поддерживал связь с оставшимися на свободе учениками, направлял свои работы в советские издания, посылал в советские исследовательские учреждения дефицитное оборудование и материалы. В 1936 году в издательстве АН СССР вышла его последняя опубликованная на родине книга «Каталитические реакции при высоких температурах и давлениях».

Для Америки Ипатьев тоже стал ценнейшим приобретением. Он консультировал нефтяные компании, был назван «Человеком года» (в 1937 году), избран членом Национальной академии США (в 1939 году), стал почетным членом ряда европейских университетов. Он получил в Америке около 200 патентов, разработал методы каталитического крекинга и промышленного производства высокооктановых бензинов.

В.Н. Ипатьев в лаборатории. г. Эванстон. США. 1947 г.

Утверждают, что, благодаря Ипатьеву, в годы Второй мировой войны авиация наших союзников выиграла воздушную «битву за Британию» у гитлеровской «Люфтваффе». И это мнение не назовешь безосновательным.

«Битва за Британию» - авиационное сражение с 10 июля по 30 октября 1940 года, в ходе которого нацистская Германия пыталась завоевать господство в воздухе. Но не смогла. Одна из причин – скорость.

В целом, немецкие Messerschmitt Bf-109 на начальном этапе превосходили в скорости Харрикейны, и даже Спитфайры.

В определенной степени преимущество самолетов "Люфтваффе" обеспечивалось за счет топлива. Истребители Королевских ВВС заправлялись бензином с октановым числом 81/87. Немцы - 91/100.

В мае-июне 1940 года в ВВС Британии стали поступать первые истребители Спитфайр Mk. II с новым двигателем Rolls Royce Merlin XI. Он был рассчитан на использование американского топлива с октановым числом 100/130. Истребители «Спитфайр»

Такой бензин могли получать, благодаря важнейшему открытию Ипатьева - каталитическому крекингу - процессу, обеспечивающему глубокую переработку нефти с целью получения компонента высокооктанового бензина.

В зависимости от высоты скорость полета возрастала на 30-35 узлов, а скороподъемность увеличивалась на 2,4 - 5 метров в секунду.



А.И. Покрышкин на крыле своей "Аэрокобры"

Между тем, в СССР труды В.Н. Ипатьева были изъяты из научных библиотек, и даже ссылки на его работы не допускались. Лишь с 1943 года «ипатьевский» бензин начал поступать в СССР из США, но по ленд-лизу, а также истребители, летающие только на таком бензине (P-39 Airacobra и др.). На одном из них летал А.И. Покрышкин…

В своих воспоминаниях В.Н. Ипатьев писал:

«В моей душе до конца жизни останется горькое чувство: почему сложились так обстоятельства, что я все-таки принужден был остаться в чужой для меня стране и работать на ее пользу?».



Начиная с 1944 года, В.Н. Ипатьев трижды предпринимал попытки вернуться в СССР, но каждый раз получал отказ. 22 года жизни Ипатьева прошли в США, в отрыве от Родины и детей. Он многое успел сделать в научном плане, его исследования заложили основу для развития в США нефтехимии. Он стал обеспеченным и известным человеком: никто из русских ученых в XX столетии не удостаивался стольких почетных международных титулов и наград. Но все эти годы Ипатьев считал себя в Америке иностранцем и жил мыслями о Родине. Он снимал скромный номер в гостинице, не приобрел ни дома, ни машины, ни яхты, принимал на работу только русских и владеющих русским языком.

В своих мемуарах А.А. Громыко, в те годы посол в США, писал о встрече с Ипатьевым:

«...Ипатьев продолжал - Я хочу работать на родине и больше не желаю оставаться в США. Вдруг он заплакал, повторяя все то же самое, не стесняясь своих слез. Стало видно, что он испытывает огромное волнение. Вытирая слезы, он повторил:

- Вы не знаете, что такое быть оторванным от родной земли... от родной земли... Я же ничего перед собой не вижу, кроме тупика... Если бы вы представляли себе, как я раскаиваюсь...».

Умер Владимир Николаевич Ипатьев в 1952 году, похоронен на русском кладбище в городе Джексон, штат Нью-Джерси.



Надпись могильной плите: «Русский гений Владимир Николаевич Ипатьев. Изобретатель октанового бензина».

29 декабря 1990 года Академия наук «восстановила» Владимира Николаевича Ипатьева «в правах». После более полувека забвения стране было возвращено имя человека, который наряду с Ломоносовым, стоявшим у истоков превращения химии из искусства в науку, и Менделеевым, создавшим систему химии, был признан во всем мире величайшим химиком России.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=94508&hl=

https://www.kommersant.ru/doc/6044028