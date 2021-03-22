Начинается бум производства электроники на российских процессорах

С большим интересом послушал доклад Константина Трушкина, директора по маркетингу АО «МЦСТ», который он сделал в рамках конференции Elbrus Tech Day 17-го февраля 2021 года.

Об этой конференции мало писали, но там было сказано много всего интересного. Я думаю, по большому счету, эта конференция ознаменовала собой старт массового внедрения процессора "Эльбрус" в различные сферы нашей жизни. Почему я так думаю? Взгляните на этот скриншот из видео:

Как вы думаете, что это за компании? Наверное вы решили что это все российские производители электроники на процессорах Эльбрус?

А вот и нет! Это только производители систем хранения данных. Типа вот таких

СХД "Яхонт-УВМ" производства компании «НОРСИ-ТРАНС». Фото автора.

А всего в России уже работают более 60 компаний партнеров производителя процессоров "Эльбрус", из них 15 контрактных заводов электроники.

Модуль процессора формата 3U с процессором Байкал-Т1. Фото автора.

НЦСТ даже впервые сумела сформировать крупный заказ на 10 тысяч процессоров, что дает значительное снижение цены одного чипа. Это показывает что спрос на процессор очень сильно вырос.

Что же случилось? А все дело в постановлении правительства ПП-2458, которое ужесточает критерии механизма подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Теперь, для того, чтобы компьютерная техника считалась произведенной в России, и имела преимущества при участии в госзаказе, центральный процессор должен быть российский.

Это не обязательно именно Эльбрус. И касается это не только компьютерной техники, но и ряда другой электроники, например, твердотельные накопители должны иметь российский контроллер.

Также внесены изменения в законы о госзакупках ФЗ-44 и ФЗ-223, которые также стимулируют закупки российской компьютерной техники в рамках действия этих законов.

Теперь соединяем всё это с национальным проектом "Цифровая экономика", и становится ясно, что государство создало громадный стимул для роста рынка российских процессоров (ЦП).

Причем ЦП должен удовлетворять требованиям к интегральной схеме (ИС) первого уровня или ИС второго уровня.

ИС первого уровня - процессор полностью разработанный и произведенный в России. К сожалению, в гражданском секторе таких процессоров у нас пока нет.

ИС второго уровня может быть произведен в другой стране. Но у него должна быть своя архитектура ядра, и своя разработка. Правда допускается архитектурная лицензия, то есть ядро должно быть своё собственное, но система команд может быть лицензирована.

Таким образом недостаточно просто купить лицензию на ядро, и заказать производство на Тайване, необходима именно разработка на территории России и наличие полного комплекта всей конструкторской документации. Это позволит в любой момент разместить заказ или на какой-то другой фабрике (например, США заставит Тайвань прекратить производство российских процессоров, Россия сможет разместить заказ в Китае), или развернуть производство у себя.

Короче, все серьезно. Конечно, нужно понимать, что ПП-2458 это промежуточный шаг, который призван создать рынок процессоров внутри страны, что позволит в итоге, когда этот рынок достигнет необходимых размеров, развернуть производство уже полностью в России.

Я понимаю, что в комментариях обязательно появятся люди, которые точно знают, как завалить полки магазинов российскими процессорами, и жаль, конечно, что эти люди не работают в отрасли.

Но, если говорить серьезно, то быстро в этой отрасли ничего не сделать. Ну кроме того рецепта, о котором я писал в прошлой статье - закрыть границы и разрешить продажу только 100% российских компьютеров. Каждый может использовать воображение, чтобы представить что в этом случае нас ожидает.

Поэтому наше правительство действует поэтапно, мягко но решительно, создавая условия для появления производителей и разработчиков, и постепенно ужесточая правила игры. Только так можно решить проблему нашего отставания в микроэлектронике. У нас, собственно, есть два варианта: или долго и сложно, или никогда.

Я выбираю первый.

Обратите внимание на статью: 5 устройств где применяются российские процессоры "Эльбрус"

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