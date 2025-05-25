Подвиг Виктора Пономарева

Шесть дней пролежал в могиле наш боец, прижимая к себе автомат. Чтобы на седьмой восстать и продолжить сражаться на Днепре. Это не сценарий идиотского американского кино, это подвиг, описанный в наградном листе Героя Советского Союза, рядового солдата Пономарёва. А до этого тот же Витя Пономарёв с мешком полевой почты накрошил в одиночку двенадцать фашистов.

И тоже не сказки, выцветшие чернила официального документа не врут. Поразительная история!

Виктор Пономарёв, рядовой связист, который в девятнадцать лет сам закопал себя на неделю. Чтобы потом снова бить фашистов.

Родился в двадцать четвёртом году под Курганом. Семья попала под раскулачивание и выехала в город Сталинск (нынешний Новокузнецк). Родители как раз Кузнецкий металлургический и строили вовсю. История парня обычная для тех времён. Семилетка, потом фабзавуч и на комбинат стальные балки сваривать. Нормальная рабочая история. Как стукнуло восемнадцать пошёл проситься на фронт. Но парень был грамотный, толковый, заводчанин опять же. Поэтому отправили не в пехоту сразу, а учиться на связиста в Томское училище.

С весны сорок третьего на фронте, да попал сразу в мясорубку на Курскую дугу. В июле, в самые горячие бои по сорок раз в день выходил исправлять перебитые линии связи. В документе указано, что только за первые три дня боёв солдатом под непрерывным огнём врага устранено 68 обрывов связи! Когда связи не было совсем, солдату приходилось превращаться в военного почтальона. Таскал на поле боя и приказы командиров и полевую почту бойцам в окопы. Десятого июля Виктор как раз бежал через поле с почтовой сумкой с приказами.

В сентябре Виктор участвовал в тяжелейших боях при форсировании Днепра. За три дня боёв лично уничтожил сорок пять фашистов!

Вдумайтесь, это не снайпер, не Рэмбо из американского кино. Это простой Советский связист, рядовой фронтовой почтальон.

Сорок пять фашистов за три дня!

Двадцать третьего сентября фашисты прорвали нашу оборону большими силами. Наш плацдарм был окружён, а потом и все наши войска выбиты назад. Виктор оказался в кольце врагов. И вот тут те самые строки из наградного листа, от которых стынет кровь. Командир пишет, что наш связист сам выкопал себе могилу. Потом засыпал себя землёй и шесть дней, без еды и воды дожидался ответного удара наших. Когда через неделю наши войска освободили плацдарм, из могилы к ним поднялся бледный, но живой Виктор с родным автоматом и катушкой телефонного кабеля за спиной.

На сайте о знаменитых новокузнечанах написано:

Кипел бой. Пономарев вышел исправлять линию. В это время немцы стали окружать дивизию, отрезав пути связиста в подразделение. До последней минуты гвардеец докладывал командиру по телефону обстановку, отстреливаясь от наседавшего врага. Потом, прикрываясь разрывами своих гранат, он по кустарнику пробрался в тыл противника, откуда своими сообщениями помогал подразделению прорвать цепь противника. Шесть дней без пищи и воды просидел гвардеец в окопчике под пнем большого дерева. Ни одна попытка прорваться к своим не удалась. Но он ждал и верил, что придут его боевые друзья и выручат. И этот день, наконец, настал. Немцы побежали. Пономарев вернулся в подразделение со своим аппаратом и автоматом.

Именно за подвиги, совершённые при форсировании Днепра под Киевом гвардейскому рядовому дали Героя Советского Союза.

На фото Виктор уже после Войны. В дальнейшем В. П. Пономарёв в составе своего подразделения воевал на 1-м Украинском фронте, участвовал в освобождении Правобережной Украины от немецко-фашистских захватчиков (Киевская наступательная, Киевская оборонительная, Житомирско-Бердичевская, Ровно-Луцкая и Проскуровско-Черновицкая операции).

В начале апреля 1944 года Виктора Павловича отозвали с фронта и направили в учебный центр связи в Новой Ладоге. На фронт он уже не вернулся.

Виктор Павлович был направлен на учебу в Военно-морское авиационное училище связи. Окончил его в 1947 году, до 1968 года служил в частях связи Краснознаменного Балтийского флота, пройдя путь от младшего лейтенанта до подполковника. После ухода в запас подполковник Пономарев многие годы преподавал в учебных заведениях военное дело, одновременно вел большую поисковую и исследовательскую работу по истории Днепровской боевой операции. Поэтому и определился на жительство в городе Подольске (недалеко от архива Министерства обороны СССР).

Всю жизнь Виктор Павлович Пономарев поддерживал тесную связь с родиной. Не раз бывал в селе Звериноголовском, навещал город Новокузнецк.

В декабре 1999 года ушел из жизни. Похоронен в Подольске на Аллее Героев Подольского кладбища «Красная Горка». Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза В. П. Пономарёва установлена в городе Подольске на доме, в котором он жил.

18 ноября 2024 года решением № 15/94 Новокузнецкого городского совета народных депутатов средней школе № 16 в поселке Абагур (ул. Громовой, 61) присвоено имя В. П. Пономарева.

Достойный жизненный путь простого рабочего паренька из города Сталинска. Вечная слава и низкий поклон!