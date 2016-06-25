Памфилова взялась за дело: головы летят

Оценив последние новости о работе ЦИК, которая контролирует предстоящие парламентские выборы, можно констатировать, что новый председатель ЦентризбиркомаЭлла Памфилова свой хлеб ест не зря. Появилась информация о нарушениях, выявленных в ходе праймериз, которые глава ЦИК намерена отправить в Генпрокуратуру на рассмотрение. Да, нарушителей она не щадит.

Памфилова уже «помогла» освободить от должности председателя избирательной комиссии Московской области. Это справедливо, ибо все нарушения случились по его вине. У ЦИК ещё остались претензии к праймериз в Самарской области. Полагаю, что и там головы полетят быстро, если вина будет доказана.

Судя по всему, следят за прозрачностью выборов члены Комиссии хорошо, руководителей не щадят, увольняют тех, кто со своей работой не справляется. Это отлично, так как можно заранее исключить коррупционную составляющую грядущих сентябрьских выборов. Тут также можно говорить о пользе проведённых праймериз, ибо это помогло выявить все нарушения заранее и найти способы их устранения, ну и заменить тех людей, которые не выполняют свои обязанности.

Памфилова предложила ещё одну хорошую мысль: снабдить сотрудников полиции, присутствующих на выборах, видеорегистраторами, чтобы обеспечить кристальную честность этого действа.

На мой взгляд, мера весьма эффективная, учитывая то, что желающие нарушить закон уже сейчас знают, что будет, если их поймают.

Вывод такой: Памфилова молодец, не зря ушла с предыдущего поста ради нынешнего, и ЦИК тоже работает хорошо, и это радует! Сложив все «компоненты» воедино, получаем демократические и честные выборы.