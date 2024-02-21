Мы идем вперед не смотря, а вопреки

В Подмосковье открыли завод компьютерной техники за 1 миллиард рублей В деревне Валищево под Подольском начали выпуск отечественных ноутбуков, серверов и принтеров. Со временем начнется производство планшетов, систем хранения данных, коммутаторов, моноблоков, смартфонов.

Производитель грозится занять 20% российского рынка принтеров и начать экспансию на всех остальных. Завод рассчитан на выпуск до 3 млн устройств ежегодно. Кроме того, в планах локализовать на площадке литье пластика и штамповку металла.

https://overclockers.ru/blog/cool-gadgets/show/137909/Pod-Mo...

В Тамбовской области запустили производство труб большого сечения для нефтегаза В год будут выпускать до 120 000 тонн продукции, что позволит импортозаместить трубы для добывающих отраслей и для переработки. Также новые отечественные трубы могут быть востребованы при строительстве водопроводов и в машиностроении.

Процесс полностью автоматизирован — на конвейере длиной 700 метров стоят всего 10 человек. Контроль качества осуществляется на каждом этапе при помощи искусственного интеллекта. Инвестиции в проект составили 2,5 миллиарда рублей.

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/65cdb5879a79471a7210f16b

Впервые сразу 2 отечественных бренда электромобилей вошли в топ-3 продаж по итогам месяца Речь идет про «Москвич» и Evolute, которые заняли второе и третьем место по количеству проданных автомобилей в январе. В первый месяц года россияне купили 267 «электромосквичей» и 111 липецких Evolute.

Лидером продаж уже долгое время остается китайский бренд Zeekr (695 штук).

В целом, в январе было продано в 4 раза больше электромобилей, чем в этот же месяц год назад. Это самый быстрорастущий сегмент авторынка в России.

https://t.me/bolecon/4050

В Москве запустили производство самых быстрых лифтов в России Новый завод в районе Гольяново будет выпускать до 1000 лифтов ежегодно под маркой «МЭЛ». Скорость подъемников — до 4 метров в секунду. После ухода из России ThyssenKrypp, Kone и других западных компаний, на рынке высокоскоростных лифтов появилась свободная ниша. В прошлом году «МЭЛ» запустил производство отечественных лифтов со скоростью движения 2,5 м/с, а новые подъемники еще быстрее, их можно будет ставить и в высотные здания. Это производство полного цикла: от резки металла и покраски деталей до готового изделия. 80% комплектующих — отечественные. Площадку под завод город представил без торгов, также действуют налоговые льготы. Взамен инвестор вложил в создание производства более 1 миллиарда рублей. Вот что санкции животворящие делают!

https://t.me/bolecon/4051

Места заняты: в бывших торговых центрах IKEA в России осталось всего 5% свободных площадей Как рассказал собственник торговых центров «‎Мега», на оставшиеся магазины поступило множество предложений, сейчаc они рассматриваются.

Сейчас по всей России насчитывается 14 ТЦ «Мега», в прошлом году там было открыто около 300 новых магазинов, которые появились на месте ушедших из России брендов.

IKEA начала сворачивать бизнес в нашей стране в 2022 году, компания продала мебельные фабрики, продала остатки товаров одному из крупных маркетплейсов.

У российского представительства шведской корпорации и «Меги» был один собственник, ТЦ в итоге перешли под контроль одной из банковских структур.

https://t.me/bolecon/4066

УАЗ возобновляет выпуск экспедиционных версий автомобилей На первых порах начнут сборку особых версий «Хантера» и «Буханки», через время появятся и «Патриоты». Экспедиционные версии машин УАЗ отличаются оранжевым цветом, дополнительным освещением, багажником на крыше, лебедкой.

Все дополнительные детали и агрегаты предварительно прошли сертификацию, поэтому водителю можно не заниматься регистрацией «допов». Ульяновский завод прекратил выпуск особых версий своих машин весной прошлого года, тогда компания сообщила, что это связано со сменой поставщиков некоторых компонентов.

В прошлом году УАЗ выпустил почти 40 000 автомобилей — на 15% больше, чем годом ранее.

https://t.me/bolecon/4067

Неужели ждали санкций? В России запустят первое производство отечественных подушек безопасности Этим займется автопроизводитель «Соллерс» на территории своего предприятия в Ульяновске. Компания уже получила займ в 1,2 млрд рублей, которые пойдут на закупку необходимого оборудования. Также будет развернутно производство рулевых колес, ремней безопасности и различных электронных блоков.

В настоящее время все подушки безопасности в машинах отечественного производства — иностранные. Из-за проблем с поставками, например, «АвтоВАЗ» в 2022 году выпускал (https://t.me/bolecon/2641) машины вовсе без подушек безопасности, в частности, с конвейера сходили подобные Lada Granta. Но со временем российский производитель смог найти альтернативного поставщика (видимо, в Китае).

https://t.me/bolecon/4069

В Москве запустили производство для считывания объектов на расстоянии до 15 метров Подобное устройство уже установлено в петербургском аэропорту Пулково. Прибор расположен рядом с одним из шлагбаумов, что позволяет ускорить проезд машин, в том числе такси. Помимо этого устройство можно использовать на складах и производстве для учета товаров.

Производитель — компания SAUK — рассчитывает на большой спрос, так как рынок покинули много иностранных компаний, которые перестали оказывать даже техническую поддержку своих устройств.

https://tass.ru/ekonomika/19923521

https://tass.ru/ekonomika/19923521

RFID-чипов

https://tass.ru/ekonomika/19923521

Россия экспортировала рекордное количество зерна — 65 миллионов тонн за 2023 год До этого самый высокий показатель был показан в 2018 году — 54,8 млн т. Основным покупателем отечественного зерна выступила Турция, эта страна закупила около 11 млн т, также активно сырье покупали Египет, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Бангладеш, Алжир, Пакистан, Израиль.

С такими показателями Россия заняла второе место в рейтинге продавцов зерна, первыми остаются США с минимальным преимуществом — около 71 млн т. К тому же только Россия и США пока преодолевали отметку в 60 млн т экспортированного зерна.

Доходы от продажи оцениваются примерно в 14 миллиардов долларов. В голове не укладывается, что СССР в 1980-х годах наоборот набирал десятки миллиардов долларов кредитов у МВФ и Парижского клуба кредиторов, чтобы закупать хлеб в Канаде...

https://t.me/bolecon/4070