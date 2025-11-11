Московские прогулки, ч. 72. Путешествие по адресам, связанным с книгопечатанием.

Вход в музей по билету

Производственный цех типографии. Фото сделано во время выставки «Про реставрацию».В 1905 году во время восстания в типографии произошел пожар, уничтоживший все оборудование, запасы бумаги и частично само строение.Входная группа типографии СытинаСпустя год Иван Дмитриевич восстановил процесс печати.На Тверской, 18б Сытин построил Конторский дом своей типографии.Конторский дом типографии Сытина, Тверская, 18бСвоими формами он перекликается со зданием на Пятницкой. Дом также был построен, точнее перестроен, архитектором А.Э. Эрихсоном в 1905–1907 годах. Автор проекта сохранил основной объем здания и надстроил его двумя этажами с мезонином.Дом получил характерные черты модерна: изогнутые линии, мозаичный орнамент, растительный декор и многоцветие. Фасад был декорирован по эскизам художника и иллюстратора И.Я. Билибина. На первом этаже открыли книжный магазин, а самое почетное место в нем было отведено произведениям Льва Толстого. В 1913 году Сытин выпустил первое полное собрание сочинений гениального писателя. На 2-м и 3-м этажах располагалась контора газеты «Русское слово», издаваемой Сытиным. Чуть ли не впервые в журналистской практике был собран огромный штат корреспондентов по всей России, а также за границей. Когда контора газеты переехала на Тверскую, ее тираж достигал 125 тыс. экземпляров, а к 1917 году доходил до 1 миллиона!Газета хоть и была либеральной, но советскую революцию не поддержала, поэтому уже в ноябре 1917 года ее закрыли. Семья Сытина занимала последние этажи дома на Тверской и прожила в нем до 1928 года. Затем издателю назначили персональную пенсию и выделили двухкомнатную квартиру на Тверской улице, в бывшем доходном доме Бахрушиных (№ 12с2).Справа - брандмауэр Конторского дома СытинаВ конторском доме в разное время размещались редакции газет «Известия», «Правда» и «Труд». В 1979 году, чтобы открыть вид на новые корпуса «Известий», здание было передвинуто на 33 м в сторону Настасьинского переулка. Для стабилизации внутри быЛ смонтирован металлический каркас, а наружные стены стянули специальными стяжками. Дом весом 10 тыс. тонн был отрезан от фундамента и за трое суток на восьми рельсовых путях переместился на новый фундамент, где сейчас и стоит. Раньше он упирался боковыми стенами в брандмауэры соседних домов, теперь же стены оказались открыты, поэтому на боковом фасаде разместили три арки с маскаронами.Прихожая в квартире СытинаЗаглянем в квартиру издателя Сытина, которую ему выделило советское правительство. Как я люблю такие квартиры, особенно, если можно зайти внутрь!Лепнина в квартире СытинаДоходный дом, где находится квартира, был перестроен для товарищества «А. Бахрушин и сыновья» Карлом Гиппиусом, семейным архитектором купцов. Он же построил и соседнее здание (12с1). Интерьеры обоих зданий также проектировал Гиппиус.Лестничная клетка доходного дома БахрушинаВнутри на лестничной клетке строения 2 сохранился нежный рисунок ограды лестницы, повторяющий рисунок лестницы строения 1, и лепнина в стиле модерн.В мемориальной квартире полностью уцелело дореволюционное убранство интерьеров, включая планировку комнат, паркет и лепнину.Про книгоиздателя есть замечательная книга «Жизнь для книги». Большая часть книги – это воспоминания самого Сытина «Страницы пережитого». В конце приведены статьи его современников.В воспоминаниях Сытин рассказывает о своём трудовом пути. 10 лет он работал на купца Петра Шарапова, затем, накопив денег, он открыл небольшую литографию, печатал там дешевые книги, рассчитанные на самый невзыскательный вкус. Шарапов поддерживал начинания молодого человека, подсказывал ему, помогал и деньгами. Позднее Сытин стал издавать серьезные произведения, например романы Толстого и Лескова, но продавал их по доступным ценам. Спустя 4 года его тиражи выросли до 12 млн экземпляров, но цена на книги оставалась низкой – 8 копеек за десяток. Сытин хотел сделать книгу доступной народу. Ведь мало научиться читать, нужно ещё быть в состоянии купить книги, которые до Сытина были предметом роскоши. В воспоминаниях автор также делится с читателями проблемами, с которыми он сталкивался, рассказывает о поддержке его проектов, о его недругах и соратниках.Сытин был не единственным издателем в Москве. Рассмотрим здание типографии «Утро России» в Большом Путинковском переулке, д. 3.Комплекс зданий типографии «Утро России» был построен в 1907–1908 годах Федором Шехтелем по заказу Павла Рябушинского. На конторском доме комплекса большими буквами написано «УТРО РОССИИ». Архитектурный стиль здания – рациональный модерн. Его фасад украшен огромными окнами-витражами и облицован плиткой кабанчик. Из интерьеров сохранилась лишь парадная лестница Шехтеля (можно заглянуть внутрь, открыв дверь, — лестница будет прямо перед вами). За конторой находится типографский корпус, сегодня полностью превращенный в бизнес- и культурный центр. На его третьем этаже располагается бар-ресторан с романтичным названием «Счастье на крыше» с открытой террасой и прекрасным видом на храм Рождества в Путинках.Типография ЛевенсонаЕщё одно здание, связанное с книгопечатанием - Типография Левенсона.Правильнее даже называть его - Скоропечатня Левенсона в Трехпрудном переулке, д. 9.В 1901 году «Скоропечатне товарищества Левенсон А.А.» исполнилось 20 лет. Левенсону принадлежала монополия на печатание афиш и театральных программок. Он арендовал у города 70 столбов, чтобы расклеивать анонсы.Типография и административное здание были построены в 1900–1901 годах в стиле модерн. «Скоропечатня» стала первой типографией в России, построенной в новом стиле. Главный фасад образует любимую Шехтелем симметрично-асимметричную композицию. Если пройти немного вверх по Мамонтовскому переулку, то видна только симметричная часть фасада, но стоит вернуться в Трехпрудный, как мы увидим, что левая часть фасада значительно шире.Внутри типографии находится красивая лестница, похожая на лестницу-волну в особняке Рябушинского.Завершить наше путешествие по адресам, связанным с книгопечатанием, предлагаю в здании Библиотеки иностранной литературы на Николоямской улице, 1. Оно построено по проекту Дмитрия Чечулина в 1967 году в стиле модернизм.В библиотеку свободный доступ по читательскому билету (по паспорту оформляют тут же за 2 минуты).У здания есть отличный внутренний двор, кафе, а на его 4 этажах постоянно проходят интересные бесплатные выставки.Одна из них называется «Вселенная Гутенберга». Она рассказывает о первопечатнике Гутенберге, о развитии мирового книгопечатания, история которого насчитывает 6 веков, об известных книгоиздательских фирмах.Здесь представлены и старинные книги, и литографии, и печатный стан, и древние литеры.