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    Инструкцию надо до конца читать,а в конце инструкции написано, что после сборки надо обработать напильником.США отказываются ...
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США отказываются от участия в гонке вооружений и смиряются с отставанием

США отказываются от участия в гонке вооружений и смиряются с отставанием

 

Официально заявлено, что истребители F-22 «Раптор» покинут американские ВВС.

 

Почти 20 тонн чистого золота – именно столько стоит американский истребитель пятого поколения F-22. Ещё раз: двадцать. Тонн. Чистого. Золота. Стоит. Один. Истребитель.

Таких истребителей в ВВС США – 186 штук. Можете произвести нехитрые арифметические операции самостоятельно и узнать, какую гору золота они стоили.

И вот теперь эта программа стоимостью 3720 тонн золота или чудовищную кучу миллиардов долларов официально сброшена «с корабля современности» американской военной доктрины. Об этом сообщилначальник штаба ВВС США Чарльз Браун, впереди грядёт большая реформа сокращения американской авиации с семи типов самолётов до четырёх. В списке «сброшенного балласта» – и «золотой самолёт».

Причина простая: недоведённость самолёта в эксплуатационном плане. «Команды, которые обслуживают этот самолёт – замечательные люди, потому что его сложно обслуживать» – добавил Браун. То есть, поступивший на вооружение 15 лет назад самолёт так и не перестал быть наказанием для техников и ремонтников. 3720 тонн золота ухнули впустую.

То, что с «Раптором» что-то не так, было известно давно: самолёт постоянно «косячил». Не то, чтобы разбилось много самолётов – меньше десяти штук, но нормально летать и выполнять боевые задания «суперистребитель» никак не хотел.

То сбоила система генерации кислорода – и пилотам запрещали подниматься выше 5 километров, чтобы в случае чего иметь возможность просто снять маску. То не получалась дозаправка в воздухе – и запрещались длительные перелёты. То самолёт не мог заехать своим ходом в ангар. То простой дождь смывал дорогое антирадарное «стелс-покрытие». Проблемы множились и множились с какой-то неприличной скоростью, а решением становились всё новые и новые ограничения: по высоте, по дальности, по режимам эксплуатации. В итоге от супероружия, должного побеждать всех противников, осталась пародия на само себя.

Тут даже не важно, что вдобавок ко всему этому у самолёта так и не появились критические для современной войны системы инфракрасного обнаружения или включённость в сетевую систему обмена данными, а мощность бортового компьютера составляет 100 мГц. Важно, что на программу махнули рукой. А это – симптом огромного значения.

Вместо претенциозного «лучшего истребителя в мире» в ВВС США будет служить F-15EX, глубокая модернизация F-15 – самолёта, совершившего первый полёт в 1972 году. Почти 50 лет назад. Да, это уже «внук» того самого F-15, но планер остаётся тем же, и это говорит о том, что в умах американских военных и конструкторов произошёл поворот от новаторства к консерватизму. Лучше хорошо проверенное старое, чем рискованное новое. И это – веха, межевой столб.

И штурмовик А-10 остаётся, хотя от него много лет уже пытаются избавиться. Тоже машина создана в 1976 году. Единственный самолёт огневой поддержки войск. Может, новый стоит сделать? Да нет, боязно как-то. Мы вон уже 3720 тонн золота потратили…

Технический прогресс и, как следствие, военное превосходство немыслимы без риска, а риск – без принятия того факта, что неизбежны ошибки и неудачи. В Пентагоне же решили, что «не до жиру, быть бы живу», и чем рискованно пытаться обогнать, лучше гарантированно помедленнее отставать. Но всё же, не играя «на обгон», победить в гонке вооружений невозможно. И они с этим смирились. Смирились, понимаете? Признали публично!

3720 тонн золота – сумма, безусловно, солидная. Но раньше такие траты Америку не останавливали в стремлении поставить на десять проектов, чтобы выиграть на одном. А сейчас – всё, прошло то времечко. Пришла «осторожность пенсионера».

А вот у Китая такой «осторожности» нет, и там готовы развиваться любой ценой. И с двумя такими диаметрально разными подходами, уже заранее ясно, кто победит  в обозримом будущем. И Россия тоже не жалеет денег на НИОКР военного хайтека. А США – жалеют.

Это закат. Закат, который начинается в головах, а потом становится очевидным всем.

Григорий ИгнатовГригорий Игнатов

https://jpgazeta.ru/ssha-otkazyvayutsya-ot-uchastiya-v-gonke-vooruzhenij-i-smiryayutsya-s-otstavaniem/

социализм сегодняЗападдорога в никуда
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